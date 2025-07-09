Представлен Samsung Galaxy Fold7 — тоньше, легче, с большими экранами и 200 МП камерой по цене от 85 тыс. грн

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Samsung сделала большой шаг вперед в производстве складных телефонов с новым Fold. Тонкий и легкий Samsung Galaxy Fold7 получил большие экраны и камеру на 200 МП.

Компании удалось уменьшить вес телефона на 24 г по сравнению с Fold6 на 24 г — он весит 215 г. Новый шарнир Armor FlexHinge и алюминиевый каркас корпуса Armor Aluminum помогли Fold7 стать тоньше. В сложенном состоянии онімете толщину 8,9 мм (72,8 x 158,4 x 8,9 мм), а половинки имеют размер всего 4,2 мм (143,2 x 158,4 x 4,2 мм в открытом состоянии). Samsung создала достойную конкуренцию таким аппаратам, как новейшие Honor Magic V5 или Vivo X Fold5.

Дисплеи Galaxy Fold7 заметно увеличились. Диагональ главного экрана равна 8″ (2184×1968, 368 ppi), а внешний вырос до 6,5″ (2520×1080, 422 ppi) и соотношение сторон 21:9, что делает его более удобным. Дисплеи получили матрицу Dynamic AMOLED 2x с переменной частотой обновления 1-120 Гц и яркостью 2600 нит. Меньший экран защищен Gorilla Glass Ceramic 2 и имеет 10 МП фронтальную камеру (F2.2, размер пикселя: 1.12μm, FOV: 85˚). Задняя панель телефона защищена Gorilla Glass Victus 2.

Главный дисплей создан с использованием ультратонкого стекла UTG, защита на 50% толще, чем у предшественника. Камера на большом экране переехала из-под экрана к верху его правой половины, и теперь представляет собой обычную точку с датчиком 10 МП (F2.2, размер пикселя: 1.12μm, FOV: 100˚). Еще одним технологическим упрощением стало отсутствие поддержки S Pen.

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Основная камера на 200 МП оснащена сенсором ISOCELL HP2, как и Galaxy S25 Ultra. Он имеет эквивалент 24 мм 1/1.3 дюйма (квадропиксель AF, OIS, F1.7, размер пикселя: 0.6μm, FOV: 85˚) Еще две камеры — 10 МП телеобъектив с тройным оптическим увеличением (PDAF, OIS, F2.4, размер пикселя: 1.0μm, FOV: 36˚, 67 мм) и новый 12 МП сверхширокоугольный модуль (двойной пиксель AF, F2.2, размер пикселя: 1.4μm, FOV: 120˚, 12 мм).

Внутри смартфона работает Snapdragon 8 Elite, вместе с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ накопителем данных. Fold7 поддерживает последние беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Его питает аккумулятор на 4400 мАч с проводной зарядкой 25 Вт, беспроводной зарядкой 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой 4,5 Вт.

В Украине Samsung Galaxy Fold7 доступен в серебристо-голубом, глубоком черном и серебристо-сером цветах. Его владельцы получат ОС Android 16 с интерфейсом One UI 8. Цена стартует от 84 999 грн, предзаказ открыт уже сегодня.

Источники: Samsung, GSMArena

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