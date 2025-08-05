Новости IT-бизнес 05.08.2025 comment views icon

Samsung Galaxy Fold7 и Flip7 более чем на $10 млн похитили в Лондоне

author avatar

Олексій Єрін

Автор новостей

Samsung Galaxy Fold7 и Flip7 более чем на $10 млн похитили в Лондоне

Новые смартфоны Samsung Galaxy Fold7 и Flip7 настолько популярны, что перед их привлекательностью не смогли устоять даже злоумышленники. В Лондоне была похищена партия устройств общей стоимостью около $10 миллионов.

Запуск линейки Galaxy Fold7 и Flip7 стал чрезвычайно успешным. По данным Samsung, Galaxy Fold7 установил рекорд по количеству предварительных заказов в США, став самым популярным устройством в истории компании для указанного рынка. При этом на внутреннем рынке в Южной Корее он также по спросу впервые опередил Samsung Galaxy Flip7. Ажиотаж оказался на столько сильным, что Samsung пришлось увеличить объемы производства. И это несмотря на довольно высокую цену: в Великобритании Samsung Galaxy Fold7 продается за £1799, а Flip7 — за £1149. Но, как это часто бывает, большой успех привлек внимание недобросовестных лиц, которые в Лондоне похитили крупную партию с указанными смартфонами стоимостью $10 млн.

Об инциденте сообщил южнокорейский телеканал Yonhap News TV. По его информации, кража произошла уже после прибытия груза в пункт назначения неподалеку от аэропорта Хитроу. Всего было похищено более 12 000 устройств, из которых 5 000 — Galaxy Fold7 и Flip7. Остальные — это смартфоны Galaxy S25, Galaxy A16, а также смартчасы Galaxy Watch8. Сообщается, что весь груз был застрахован, а Samsung уже сотрудничает с британскими правоохранителями, чтобы найти похищенное и привлечь виновных к ответственности. Хотя компания пока не объявила, как планирует предотвращать подобные инциденты в будущем, вполне вероятно, что правила безопасности во время доставки грузов будут ужесточены.

Источник: Wccftech

Популярные новости

«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун получит «анти-воук» ремейк — от Amazon и оригинального автора
Micron представила первый в мире SSD PCI 6.0 со скоростью 28 000 МБ/с и накопитель на 245 ТБ
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
Первый тест Lenovo Legion Go 2 с Ryzen Z2 Extreme: обогнала MSI Claw A8
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Мозг включает иммунную тревогу рядом с больными — достаточно лишь фото, как кто-то кашляет
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Джонни Кейдж из «Мортал Комбат 2» получил страницу на IMDb и «фальшивый» тизер боевика со звездой «Пацанов»
Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение
Ученые воссоздали первую химическую реакцию во Вселенной
Tesla запускает Robotaxi в Сан-Франциско — настоящую автономность снова не завезли
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — детали и дата релиза
Уровень моря растет из-за суши, а не из-за ледников, — исследование
Самый большой в мире нейрокомпьютер имитирует мозг обезьяны
Стартовали съемки "Человек-паук 4": первый тизер с новым костюмом Тома Холланда
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Смертность на дорогах: водители внедорожников 1990-х видели в два раза больше, чем сейчас
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
«Фантастическая четверка» покажет альтернативных Рида Ричардса и команду из неизданного фильма 1990-х годов
В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить