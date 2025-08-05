Samsung Galaxy Fold7 и Flip7 более чем на $10 млн похитили в Лондоне

Новые смартфоны Samsung Galaxy Fold7 и Flip7 настолько популярны, что перед их привлекательностью не смогли устоять даже злоумышленники. В Лондоне была похищена партия устройств общей стоимостью около $10 миллионов.

Запуск линейки Galaxy Fold7 и Flip7 стал чрезвычайно успешным. По данным Samsung, Galaxy Fold7 установил рекорд по количеству предварительных заказов в США, став самым популярным устройством в истории компании для указанного рынка. При этом на внутреннем рынке в Южной Корее он также по спросу впервые опередил Samsung Galaxy Flip7. Ажиотаж оказался на столько сильным, что Samsung пришлось увеличить объемы производства. И это несмотря на довольно высокую цену: в Великобритании Samsung Galaxy Fold7 продается за £1799, а Flip7 — за £1149. Но, как это часто бывает, большой успех привлек внимание недобросовестных лиц, которые в Лондоне похитили крупную партию с указанными смартфонами стоимостью $10 млн.

Об инциденте сообщил южнокорейский телеканал Yonhap News TV. По его информации, кража произошла уже после прибытия груза в пункт назначения неподалеку от аэропорта Хитроу. Всего было похищено более 12 000 устройств, из которых 5 000 — Galaxy Fold7 и Flip7. Остальные — это смартфоны Galaxy S25, Galaxy A16, а также смартчасы Galaxy Watch8. Сообщается, что весь груз был застрахован, а Samsung уже сотрудничает с британскими правоохранителями, чтобы найти похищенное и привлечь виновных к ответственности. Хотя компания пока не объявила, как планирует предотвращать подобные инциденты в будущем, вполне вероятно, что правила безопасности во время доставки грузов будут ужесточены.

Источник: Wccftech