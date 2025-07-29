Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника

Большинство популярных смартфонов после своего выхода проходят знаменитый «тест на прочность» от JerryRigEverything. Пожалуй, самое интересное, как этот тест переживают складные модели, которые имеют не самую лучшую репутацию в плане надежности. Теперь пришло время Galaxy Fold7 побывать в руках Зака Нельсона и пройти различные испытания.

Как и в предыдущих тестах, смартфон подвергается попыткам поцарапать оба экрана, воздействию абразивных материалов, огня и попыткам силового сгибания. На первый взгляд, Galaxy Fold7 был обречен: он еще тоньше и легче, чем Fold6, имеет обновленную заднюю панель, но не получил улучшенной защиты от пыли и влаги — все те же IP48. К тому же, прошлогодний Fold6 серьезно подкачал именно в этих тестах: пыль попадала в шарниры, а при разборке аппарат даже загорелся. Казалось, Fold7 ждет похожая судьба.

Но все случилось иначе.

Все стандартные испытания смартфон прошел предсказуемо. Внешний дисплей царапается предметами с твердостью на уровне 6 по шкале Мооса — это стандартно для защитного стекла. Внутренний экран более уязвим — его можно повредить даже ногтем. Алюминиевая рамка поддается царапинам, если потереть ее ножом, но в условиях ежедневного использования выдерживает нормально. После теста зажигалкой оба OLED-дисплея остаются с постоянными следами, как и большинство современных экранов на базе этой технологии.

Самое интересное началось, когда смартфон засыпали песком и несколько раз открывали-закрывали. Хотя JerryRigEverything и не закрывал Fold7 полностью, чтобы избежать попадания крупных частиц в петлю, устройство вышло из испытания практически неповрежденным.

Шарнир больше не издает страшного скрежета, как в прошлом году. Звук далек от идеального, но и до катастрофы не дотягивает. Это существенный прогресс.

И даже самый опасный момент — силовое сгибание руками с обеих сторон — Fold7 выдержал. Даже когда заднее стекло начало отходить от корпуса, оно снова стало на место после уменьшения давления. Все это при толщине корпуса всего 8,9 мм. Это действительно впечатляет.

Итак, Samsung сделала большой шаг вперед в складных смартфонах. С момента выхода первого Galaxy Fold в 2019 году конструкция стала заметно прочнее. Да, внутренний экран все еще очень чувствителен к царапинам, но в целом Fold7 показывает уровень выносливости, сравнимый с классическими моноблочными флагманами.

Источник: 9to5google