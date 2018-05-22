Производитель смартфонов Nokia привлек $100 млн инвестиций и теперь оценивается в $1 млрд

Финская компания HMD Global, которая успешно возродила бренд Nokia на рынке смартфонов, сообщила об успешном закрытии очередного раунда финансирования. По его итогам компания привлекла дополнительные инвестиций на общую сумму $100 млн, а ее оценка достигла $1 млрд.

Раунд возглавил фонд Ginko Ventures, принадлежащий бывшему вице-президенту Nokia Жан-Франсуа Барилу. К слову, сама Nokia не входит в список нынешних инвесторов HMD Global, если говорить о прямых инвестициях. Также в новом инвестраунде приняли участие DMJ Asia Investment Opportunity и FIH Mobile, принадлежащая Foxconn.

Мы уже неоднократно отмечали, что HMD Global смогла добиться немалых успехов в возрождении бренда Nokia. Особенно, если учесть, что компания была основана 1 декабря 2016 года. По итогам прошлого года бренд Nokia возглавил рынок обычных мобильных телефонов и занял 11 место на рынке смартфонов. При этом амбиции у HMD Global весьма нескромные. Как мы уже сообщали, через 3-5 лет Nokia планирует попасть в пятерку крупнейших производителей смартфонов. Собственно, полученные деньги компания направит на расширение ассортимента и экспансию на новые рынки. Сейчас смартфоны Nokia официально продаются в 80 странах мира, но пользуются ими в 170 странах мира.

Как следует из финансового отчета HMD Global, в прошлом году по всему миру было продано около 70 млн мобильных телефонов Nokia на общую сумму около $2,1 млрд. Правда, год компания завершила с убытками, хоть и небольшими – $77 млн.

Источник: gsmarena