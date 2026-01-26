Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики

Samsung готовится обновить линейку Galaxy A, и первые реальные изображения Galaxy A57 уже появились в открытом доступе. Фото опубликовал китайский регулятор TENAA, который параллельно раскрыл почти полные технические характеристики смартфона.

Если сравнивать Galaxy A57 с предшественником Galaxy A56, революции в дизайне не произошло. На первый взгляд смартфоны очень похожи. Основное визуальное изменение — вертикальный блок камер в верхнем левом углу задней панели. Его немного переработали и заметно уменьшили по толщине. Это хорошо вписывается в общую концепцию — сделать корпус тоньше и легче. Еще одна новинка — фиолетовый цвет, которого не было в модельном ряде 2025 года. Какие еще варианты цветов подготовит Samsung, пока неизвестно.

По данным TENAA, Samsung Galaxy A57 имеет размеры 161,5×76,8×6,9 мм и весит 182 г. Это делает его одним из самых тонких смартфонов в своем классе. Дисплей имеет диагональ 6,6 дюйма и разрешение Full HD+ (2340х1080 пикселей). Тип панели напрямую не указан, но поддержка 16 млн оттенков цветов и интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев прямо намекают на AMOLED.

В Samsung Galaxy A57 используется 8-ядерный процессор с тремя кластерами и максимальными частотами 2,9 ГГц, 2,6 ГГц и 1,95 ГГц. Название чипа TENAA не раскрывает, но предварительные тесты в Geekbench с такой же конфигурацией указывают на новый Exynos 1680. Именно он, предположительно, станет ключевым апгрейдом по сравнению с Galaxy A56.

Смартфон готовят в конфигурациях с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, а также 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Galaxy A57 будет работать на Android 16 с оболочкой One UI 8. Samsung ранее пообещала для Galaxy A56 шесть крупных обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, поэтому логично ожидать такой же уровень поддержки и для новой модели.

Фотоблок на задней панели состоит из трех сенсоров: основного на 50 Мп, ультраширокого на 12 Мп и макрокамеры на 5 Мп. По предварительным данным, главный модуль может использовать сенсор Sony IMX906. Фронтальная камера — 12-мегапиксельная.

Аккумулятор имеет номинальную емкость 4905 мА-ч, что соответствует типичным 5000 мА-ч. Сертификации 3C и TUV уже подтвердили поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Ожидается, что серия Galaxy S26 дебютирует в конце февраля. Модель Galaxy A57, вероятно, представят за несколько недель до флагманов — вместе с младшей версией Galaxy A37.

Источник: notebookcheck, gizmochina

