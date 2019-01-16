Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 2018

“Первый смартфон с 4 основными камерами” — под таким лозунгом компания Samsung продвигает модель Galaxy A9 2018. С точки зрения маркетинга это звучит неплохо. Но так ли нужны целых 4 камеры? В обзоре попробуем разобраться с этим, а также с тем, как обстоят дела с другими аспектами смартфона — дисплеем, оснащением, автономностью.

Комплектация

В коробке со смартфоном поставляется зарядное устройство с поддержкой Quick Charge 3.0, кабель USB Type-C, иголка для лотка SIM-карты и проводная гарнитура. Наушники внутриканальные и оснащены пультом управления. Их качество неплохое, но им не хватает чистоты звучания. Для нетребовательных пользователей они подойдут, но меломанам стоит обратить внимание на другие модели, благо в хороших наушниках смартфон звучит весьма неплохо.

Дизайн

Во внешнем виде Galaxy A9 2018 нет ничего принципиально нового. Те или иные решения позаимствованы у моделей Galaxy A7 2018 и A8. Прямые боковины, скругление углов дисплея, стекло и металл, а также вертикальный модуль камеры почти такой же, как и у A7, с той лишь разницей, что объективов 4, а не 3. Смартфон продается в трех цветовых решения: черном, синем и розово-золотом. Черный, побывавший на тестировании выглядит стильно, но с точки зрения дизайна уступает двум другим расцветкам. Да и отпечатки пальцев на нем видны лучше, чем на других.

Рамки вокруг дисплея не назовешь самыми тонкими, о какой-либо “безрамочности” здесь речь не идет. Устройство тонкое (7,8 мм) и относительно легкое (183 грамма) с учетом размеров и встроенного аккумулятора. Влагозащиты корпуса нет. Основная камера немного выступает за пределы корпуса, но незначительно.

Galaxy A9 — это самый крупный смартфон в этой линейке, диагональ его дисплея составляет 6,3 дюйма. Одной рукой пользоваться смартфоном можно, но не очень удобно. Не только из-за размеров, но и скользкого корпуса. Ситуацию несколько спасают спрямленные алюминиевые боковины, но ухватистости смартфону все равно не хватает, особенно с учетом размеров.

Порты, клавиши

С набором разъемов и портов у Galaxy A9 полный порядок, тут есть все, что нужно. На нижней грани расположен порт Type-C, слева от него разъем для наушников, справа — основной динамик. Его качество неплохое, он звучит чисто, но ему не хватает низких частот. Мультимедийный динамик один, стереозвука здесь нет.

На правой боковине клавиша питания и качелька регулировки громкости. На левой есть клавиша вызова помощника Bixby. Назначить на нее свои действия стандартными средствами нельзя, можно только отключить. Но при помощи сторонних приложений поменять функциональность этой клавиши можно.

На верхнем торце расположен лоток для двух Nano-SIM и карты памяти формата microSD. Здесь производитель не пошел на компромиссы, и дал возможность расширить память не жертвуя SIM-картами. И это при том, что встроенной памяти — 128 ГБ. На задней панели есть сканер отпечатка пальца. Удивительно, но он не столь быстр, как это стало привычным даже в бюджетных смартфонах. Для корректного срабатывания палец нужно приложить и задержать на секунду на датчике. Непривычно, но в этом есть и плюс — ложные срабатывания от случайных прикосновений не происходят.

Выделенного датчика пропущенных событий в смартфоне нет, но он и не нужен, при наличии функции Active Display. Она реализована благодаря возможности матриц Super AMOLED задействовать только нужные пиксели для изображения и, благодаря этому, на экран можно вывести только дату и уведомления без лишней траты заряда батареи.

Дисплей Galaxy A9 2018

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2220х1080 точек. Матрица выполнена по технологии Super AMOLED. Достоинства и недостатки типичные для такого типа матриц. Начну с плюсов. В данном случае это высокая максимальная яркость в 300 кд/м2, сочные цвета, отличная контрастность и “настоящий” черный цвет. Минимальный уровень яркости составил 1,5 кд/м2, его достаточно для комфортного использования смартфона в темноте.

Теперь о минусах и почти все они также традиционные для Super AMOLED. Главный — это легкая инверсия цвета в зеленые оттенки при взгляде сбоку, а также не совсем чистый белый цвет, тут он немного серый. Не понравилась также работа датчика освещенности, который в полной темноте увеличивал яркость дисплея до слишком высоких значений, что ночью неприятно било в глаза.

Оснащение и скорость работы

Компания Samsung решила применить в Galaxy A9 2018 быстрый и энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 660. Система состоит из 4 ядер Kryo 260 с частотой 1,8 ГГц и 4 Kryo 260 с частотой 2,2 ГГц. Видеоядро — Adreno 512. 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Весьма неплохо для смартфона среднего класса. Начинка в смартфоне не флагманская, но, тем не менее, его возможностей достаточно для любой современной игры на приемлемых настройках качества графики с визуально приятным фреймрейтом. К примеру, в PUBG можно с комфортом поиграть на средних настройках. Во время игр корпус ощутимо нагревается, но только в районе блока камер.

Интерфейс работает плавно и всегда быстро. За две недели использования смартфона, я не заметил ни единого подтормаживания или рывка в работе интерфейса. Запуск приложений также происходит быстро, а 6 ГБ оперативной памяти позволяют забыть о постоянной перезагрузке приложений, так что с производительностью тут полный порядок.

Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 с Apt-X, ANT+ для внешних спортивных датчиков и NFC. К их работе претензий нет. NFC прекрасно работает с Android Pay и за время тестирования ни одной проблемы с ним не было. То же касается и Bluetooth, и Wi-Fi. Последний показал неплохую производительность и один из лучших результатов вы можете увидеть на скриншоте выше.

Качество связи и передачи речи можно назвать хорошим, но не всегда отличным. К примеру, периодически, собеседники жаловались на посторонние шумы с моей стороны, что говорит о не очень хорошей работе системы шумоподавления. Но я, в свою очередь, всегда хорошо слышал своих собеседников, благодаря громкому и достаточно чистому звуку разговорного динамика. Его громкости достаточно для разговора даже в шумном месте. Вибромотор мощный, его легко почувствовать в кармане. К GPS нареканий нет. В условиях плотной городской застройки центральных районов Киева никаких аномалий при пешей навигации и отслеживании пробежек замечено не было.

Оболочка, система

Смартфон работает под управлением Android 8.0 и оболочки Samsung Experience 9. Официальной информации про обновление до Android 9 Pie в сети пока нет. По неофициальной — второй квартал 2019 года. Интерфейс системы хорошо знаком нам по другим смартфонам Samsung прошлого года. Для навигации есть поддержка свайпов от нижней части экрана. Также есть возможность скрывать наэкранные кнопки. Из мелких особенностей можно выделить поддержку уже упомянутой функции Active Display, подъем смартфона для включения дисплея и разблокировку по лицу. Количество предустановленного ПО невелико, есть стандартные утилиты Samsung, обычный набор софта от Google и офисный пакет от Microsoft.

Камера

Теперь мы подошли к главной особенности Galaxy A9 — кластеру основной камеры из 4 модулей. Сверху вниз идут:

Широкоугольная камера на 8 МП, диафрагма f/2.4, угол обзора 120 градусов;

Телеобъектив на 10 МП, диафрагма f/2.4;

Основная камера на 24 МП, диафрагма F/1.7;

Портретная камера для размытия фона на 5 МП, F/2.2.

По умолчанию камера фотографирует основным модулем на 24 МП, а для переключения на широкий угол или 2-кратный зум предусмотрена отдельная кнопка, также для этого можно использовать щипок двумя пальцами. Чтобы воспользоваться портретным режимом необходимо обратиться к слайдеру слева. В нем также есть функция автоматического определения сцены, что-то вроде искусственного интеллекта. Там же вы найдете и функции замедленной съемки с частотой 120 к/с, таймлепс, панорамные съемки и ручной режим с настройкой чувствительности, диафрагмы и баланса белого. Как и в других моделях Samsung, в Galaxy A9 есть сэлфимоджи, в которых можно создать свой аватар, примерно похожий на вас.

Примеры снимков снятых основной камеры

Что касается итогового качества фото, то его не назовешь очень хорошим. Главная проблема камеры — слабая детализация которая ухудшается пропорционально ухудшению освещенности. Причем это можно наблюдать даже днем в пасмурную погоду. Но, стоит отдать должное, контрастность и цвета остаются на хорошем уровне. Это касается всех модулей камеры. Возможно дело в программных алгоритмах работы и эта проблема будет исправлена в последующих прошивках.

Примеры снимков снятых основной камеры при плохом освещении

Что касается работы телеобъектива, то тут все довольно странно, так как он попросту не функционирует. Если его закрыть физически, то на изображение все равно продолжит поступать на экран. По факту, режиме телефото снимки по-прежнему делает основная камера просто увеличивая изображение. При этом, в зависимости от освещенности будет меняется диафрагма, от 2,4 при хорошем освещении до 1,7 при слабом. Качество можно назвать условно хорошим только при дневном естественном освещении, но вечером качество падает до неприемлемого уровня и на снимках, даже на экране смартфона, можно увидеть пикселизацию изображения.

Телеобъектив

Наличие широкоугольной камеры можно назвать полезным, но далеко не всегда востребованным. Она неплохо подходит для фотографирования пейзажей, но в чуть более тесных условиях вы будете наблюдать бочкообразную дисторсию. Стоит также учитывать, что в ней нет автофокуса.

Широкоугольная камера

Про портретный режим особо много не скажешь. Он есть, работает не всегда корректно и я рекомендую для хорошего результата немного убрать размытие в редакторе после.

Портретный режим

Возможности по записи видео нельзя назвать особо широкими. Максимальное доступное разрешение — 4К с частотой 30 к/с. Видео можно записывать как основным модулем, так и широкоугольным, но максимальное разрешение записи видео для последнего составляет 1920х1080. Качество видео можно назвать хорошим, присутствует электронная стабилизация изображения, которая неплохо справляется со своими обязанностями. Запись звука на хорошем уровне, но в шумных местах звуковой поток превращается в кашу, чему виной работа шумодава, пусть и на самого агрессивного.

Пример видео снятого основным модулем, 4К

Пример видео снятого телеобъективом, FullHD

Пример видео снятого широкоугольным объективом

Фронтальная камера в смартфоне одна — 24-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2. В наборе возможностей камеры есть портретный режим с размытием фона, функция сглаживания кожи на фотографии и дополнительные эффекты. С точки зрения качества здесь также ничего особо выдающегося. Камера делает хорошие снимки при хорошем освещении, а при слабом они теряют детализацию. В общем все, как в случае с основной камерой. Запись видео доступна в разрешении до 2220х1080 точек с частотой 30 к/с.

Примеры фото снятых фронтальной камерой

Автономность

Встроенный аккумулятор на 3800 мАч в сочетании с энергоэффективным процессором способен обеспечить вам 2 дня автономной работы с включенным Active Display, парой часов прослушивания музыки по Bluetooth, синхронизацией почты, регулярной перепиской и нескольким десятком фотографий. Если в этот список войдут игры, то заряда хватит на день, но это будет полноценный день до позднего вечера. Galaxy A9 2018 поддерживает функцию быстрой зарядки, благодаря ей от комплектного зарядного устройства, смартфон заряжается за 1 час 40 минут. Получаса будет достаточно для набора 30% емкости. Функции беспроводной зарядки нет.