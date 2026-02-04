Сколько продержится связь в Украине в "тотальный" блэкаут? Отвечают Киевстар, Vodafone и lifecell

Киевстар, Vodafone и lifecell постоянно отчитываются об улучшении автономности сети, однако атаки врага только усиливаются и ставят перед ними новые вызовы. На фоне последних ситуаций с Киевом, у украинцев все чаще появляются мысли о «тотальном» блэкауте, и если он произойдет — то насколько долго будет доступна связь?





До 10 часов работы в автономном режиме

В модернизации сетей украинские операторы сделали главную ставку на замену старых свинцовых батарей на современные литиевые: такие быстрее заряжаются и имеют в 10 раз больший ресурс работы.

Vodafone: 95% станций оснащены новыми батареями, способными работать до 10 часов в обычном режиме.

95% станций оснащены новыми батареями, способными работать до 10 часов в обычном режиме. lifecell : Более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при условии полного заряда. Компания уже установила 46 тысяч новых литиевых батарей.

: Более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при условии полного заряда. Компания уже установила 46 тысяч новых литиевых батарей. Киевстар: Усилил резервирование сети в более чем 4 раза с начала вторжения. Базовые станции могут работать автономно до 10 часов, работу сети поддерживают 251 тысяча аккумуляторов и 4 тысячи генераторов.

При этом показатель «до 10 часов» возможен при нормальных условиях. В реальности время работы зависит от нагрузки на сеть, температуры воздуха и времени на подзарядку между отключениями.

Звонки — да, с интернетом хуже

То, что мобильный интернет проблемный во время отключений света ни для кого не станет новостью. И объяснение такой работы достаточно очевидно: когда пропадает домашний, его активируют одновременно тысячи людей. Обычно операторы в это время фиксируют рост нагрузки в 3-4 раза. Смартфон может отображать наличие сигнала, однако оборудование просто не успевает обрабатывать ваши сообщения.





Конечно, голосовые звонки в этом случае становятся первоочередной потребностью, как и SMS — это критические сервисы, необходимые для связи с близкими или вызова экстренных служб. Что важно: технология 4G требует значительно больше энергии и мощности оборудования, чем те, которые используют для звонков. Поэтому мобильный интернет быстрее истощает аккумуляторы.

Национальный роуминг в этом случае не является выходом, а лишь создает дополнительную нагрузку. Из-за этого lifecell фиксировали дни, когда трафик рос на 65-70%.

Возможен ли тотальный блэкаут?

В ДТЭК говорят, что ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Атаки на инфраструктуру не прекращаются, но энергетики уже научились быстрее реагировать, координировать бригады и применять резервные схемы питания.

«Риск длительных обесточиваний напрямую зависит от масштаба и прицельности новых вражеских атак. Сейчас система способна работать в режиме длительной военной нагрузки, обеспечивая первоочередное питание критической инфраструктуры».

Требования государства и помощь громад

Недавно для операторов были закреплены нормы автономности сети: сейчас 100% базовых станций обеспечены аккумуляторами, которые держат заряд до 6 часов, а более 30% станций имеют генераторы для работы более 3 суток. Впрочем, обеспечить круглосуточное питание тысяч башен мобильной связи во время длительных обесточиваний исключительно собственными силами — невозможно без дополнительных больших ресурсов. Один из таких инструментов предусматривает, что громады могут подпитывать базовые станции от генераторов коммунальных предприятий.

Чем можете помочь вы?

Операторы говорят, что сеть может продержаться дольше, но для этого необходимо, чтобы каждый украинец придерживался простых правил во время отключений:

Отказаться от «тяжелого» контента : речь идет о видеостримингах вроде YouTube, или соцсетях с короткими видео типа TikTok или Instagram; также избегайте загрузки больших файлов.

: речь идет о видеостримингах вроде YouTube, или соцсетях с короткими видео типа TikTok или Instagram; также избегайте загрузки больших файлов. Лучше текстом : видеозвонки не рекомендуются, если это не первоочередная необходимость; лучше — отправьте сообщение или позвоните «обычным» способом.

: видеозвонки не рекомендуются, если это не первоочередная необходимость; лучше — отправьте сообщение или позвоните «обычным» способом. Домашний и энергонезависимый интернет: технология xPON (оптоволокно) будет хорошим решением для тех, кому все эти ограничения будет трудно осуществить. Многие провайдеры уже предлагают этот тип подключения, а роутер или ONU-терминал можно подпитать обычным павербанком.

Источник: Минцифра