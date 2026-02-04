tradfi
Новости Технологии 04.02.2026 comment views icon

Сколько продержится связь в Украине в "тотальный" блэкаут? Отвечают Киевстар, Vodafone и lifecell

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Скільки протримається зв'язок в Україні у "тотальний" блекаут? Відповідають Київстар, Vodafone та lifecell

Киевстар, Vodafone и lifecell постоянно отчитываются об улучшении автономности сети, однако атаки врага только усиливаются и ставят перед ними новые вызовы. На фоне последних ситуаций с Киевом, у украинцев все чаще появляются мысли о «тотальном» блэкауте, и если он произойдет — то насколько долго будет доступна связь?


До 10 часов работы в автономном режиме

В модернизации сетей украинские операторы сделали главную ставку на замену старых свинцовых батарей на современные литиевые: такие быстрее заряжаются и имеют в 10 раз больший ресурс работы.

  • Vodafone: 95% станций оснащены новыми батареями, способными работать до 10 часов в обычном режиме.
  • lifecell: Более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при условии полного заряда. Компания уже установила 46 тысяч новых литиевых батарей.
  • Киевстар: Усилил резервирование сети в более чем 4 раза с начала вторжения. Базовые станции могут работать автономно до 10 часов, работу сети поддерживают 251 тысяча аккумуляторов и 4 тысячи генераторов.

При этом показатель «до 10 часов» возможен при нормальных условиях. В реальности время работы зависит от нагрузки на сеть, температуры воздуха и времени на подзарядку между отключениями.

Звонки — да, с интернетом хуже

То, что мобильный интернет проблемный во время отключений света ни для кого не станет новостью. И объяснение такой работы достаточно очевидно: когда пропадает домашний, его активируют одновременно тысячи людей. Обычно операторы в это время фиксируют рост нагрузки в 3-4 раза. Смартфон может отображать наличие сигнала, однако оборудование просто не успевает обрабатывать ваши сообщения.


Конечно, голосовые звонки в этом случае становятся первоочередной потребностью, как и SMS — это критические сервисы, необходимые для связи с близкими или вызова экстренных служб. Что важно: технология 4G требует значительно больше энергии и мощности оборудования, чем те, которые используют для звонков. Поэтому мобильный интернет быстрее истощает аккумуляторы.

Национальный роуминг в этом случае не является выходом, а лишь создает дополнительную нагрузку. Из-за этого lifecell фиксировали дни, когда трафик рос на 65-70%.

Возможен ли тотальный блэкаут?

В ДТЭК говорят, что ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Атаки на инфраструктуру не прекращаются, но энергетики уже научились быстрее реагировать, координировать бригады и применять резервные схемы питания.

«Риск длительных обесточиваний напрямую зависит от масштаба и прицельности новых вражеских атак. Сейчас система способна работать в режиме длительной военной нагрузки, обеспечивая первоочередное питание критической инфраструктуры».

Требования государства и помощь громад

Недавно для операторов были закреплены нормы автономности сети: сейчас 100% базовых станций обеспечены аккумуляторами, которые держат заряд до 6 часов, а более 30% станций имеют генераторы для работы более 3 суток. Впрочем, обеспечить круглосуточное питание тысяч башен мобильной связи во время длительных обесточиваний исключительно собственными силами — невозможно без дополнительных больших ресурсов. Один из таких инструментов предусматривает, что громады могут подпитывать базовые станции от генераторов коммунальных предприятий.

Спецпроекты
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд
Відеопроєкт «Щоденник подорожнього»: як сучасні мандрівники відкривають Україну за кермом

Чем можете помочь вы?

Операторы говорят, что сеть может продержаться дольше, но для этого необходимо, чтобы каждый украинец придерживался простых правил во время отключений:

  • Отказаться от «тяжелого» контента: речь идет о видеостримингах вроде YouTube, или соцсетях с короткими видео типа TikTok или Instagram; также избегайте загрузки больших файлов.
  • Лучше текстом: видеозвонки не рекомендуются, если это не первоочередная необходимость; лучше — отправьте сообщение или позвоните «обычным» способом.
  • Домашний и энергонезависимый интернет: технология xPON (оптоволокно) будет хорошим решением для тех, кому все эти ограничения будет трудно осуществить. Многие провайдеры уже предлагают этот тип подключения, а роутер или ONU-терминал можно подпитать обычным павербанком.

Источник: Минцифра

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Киевстар" покупает Comfy: ключевые цифры и детали сделки от Forbes
OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам
В Резерв+ добавили сервис онлайн-постановки на учет: без ТЦК, медосмотра и даже из-за границы
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
В Украине запустили верификацию Starlink через ЦНАП и "Дію"
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Онлайн-школа IAMPM объединяется с компанией Choice31 (часть FRACTAL). Что известно о сделке?
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Киевстар повышает стоимость тарифов LOVE UA до +30%
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн
"Новая почта" запустила сервис "Свободные руки": доставка багажа на вокзалы от 399 грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить