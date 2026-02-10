tradfi
Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц

Катерина Левицкая

Vodafone підвищує вартість тарифів в межах послуги "Рік без абонплат": ще +70-110 грн за кожен місяць

С 17 февраля Vodafone обновляет цены в архивных тарифах в рамках услуги «Год без абонплат». Наибольший рост почувствуют пользователи Joice PRO 2023, SuperNet Pro и Joice MAX 2023, где запланировано повышение +105-110 грн.


«Год без абонплат» — это услуга, позволяющая оплатить пакет сразу на 12 месяцев, без дополнительных платежей. На официальном сайте Vodafone упомянутые ниже тарифы все еще отображаются с предыдущей месячной ценой, однако есть примечание о росте годовой платы.

Учитывая указанные оператором общие суммы месячная стоимость архивных тарифов возрастет примерно на 70-110 грн. Ниже приблизительные расчеты, которые приводит канал украинского телеком-сообщества MZU.


  • Joice: 260 грн -> 330 грн/4 недели
  • Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 недели
  • SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/месяц
  • Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 недели
  • Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 недели
  • Turbo: 270 грн -> 340 грн/месяц
  • Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 недели
  • Joice PRO 2023: 320 грн -> 430 грн/4 недели
  • SuperNet Pro: 340 грн -> 445 грн/месяц
  • Joice MAX 2023: 390 грн -> 500 грн/4 недели
  • Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 недели
  • SuperNet Unlim: 470 грн -> 545 грн/месяц
  • Light+: 185 грн -> 230 грн/4 недели

Ценовые изменения оператор объясняет подорожанием электроэнергии для бизнеса. Детали для абонентов обнародуют позже.

Напомним, что ранее Vodafone обновил тарифы Flexx GO и Flexx TOP с ростом цены на +50-100 грн. Параллельно «Киевстар» пересмотрел собственные планы в 7 архивных тарифах. lifecell, еще один украинский оператор из «большой тройки», пока цен не обновил, однако ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.

В прошлом году на lifecell перешли более 300 000 украинцев: это единственный оператор с приростом, Kyivstar и Vodafone — в минусах

