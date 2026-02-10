Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц

С 17 февраля Vodafone обновляет цены в архивных тарифах в рамках услуги «Год без абонплат». Наибольший рост почувствуют пользователи Joice PRO 2023, SuperNet Pro и Joice MAX 2023, где запланировано повышение +105-110 грн.





«Год без абонплат» — это услуга, позволяющая оплатить пакет сразу на 12 месяцев, без дополнительных платежей. На официальном сайте Vodafone упомянутые ниже тарифы все еще отображаются с предыдущей месячной ценой, однако есть примечание о росте годовой платы.

Учитывая указанные оператором общие суммы месячная стоимость архивных тарифов возрастет примерно на 70-110 грн. Ниже приблизительные расчеты, которые приводит канал украинского телеком-сообщества MZU.





Joice: 260 грн -> 330 грн/4 недели

Joice Start 2023: 260 грн -> 330 грн/4 недели

SuperNet Start+: 260 грн -> 330 грн/месяц

Joice Start: 270 грн -> 340 грн/4 недели

Joice Start Special: 270 грн -> 340 грн/4 недели

Turbo: 270 грн -> 340 грн/месяц

Joice PRO: 330 грн -> 400 грн/4 недели

Joice PRO 2023: 320 грн -> 430 грн/4 недели

SuperNet Pro: 340 грн -> 445 грн/месяц

Joice MAX 2023: 390 грн -> 500 грн/4 недели

Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 недели

SuperNet Unlim: 470 грн -> 545 грн/месяц

Light+: 185 грн -> 230 грн/4 недели

Ценовые изменения оператор объясняет подорожанием электроэнергии для бизнеса. Детали для абонентов обнародуют позже.

Напомним, что ранее Vodafone обновил тарифы Flexx GO и Flexx TOP с ростом цены на +50-100 грн. Параллельно «Киевстар» пересмотрел собственные планы в 7 архивных тарифах. lifecell, еще один украинский оператор из «большой тройки», пока цен не обновил, однако ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.