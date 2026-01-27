Новости Украина 27.01.2026 comment views icon

"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера

Катерина Левицкая

С 6 февраля украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет условия по продлению действия номера для абонентов подписки: общий срок действия все еще составляет 365 дней, однако теперь разделен на два этапа.


  • В течение первых 274 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа номер находится в активном состоянии, вы можете пользоваться всеми услугами.
  • В последующие 91 день номер находится в приостановленном состоянии: вы можете пополнять счет и совершать звонки только на сервисные номера. В это время «Киевстар» будет присылать SMS, в которых будет напоминать о пополнении счета, чтобы избежать деактивации номера

Как продлить срок действия номера?

  • Пополните счет на сумму от 30 грн одним платежом.
  • Оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц, или дневной пакет услуг. Если вы пользуетесь тарифом с оплатой за год или полгода, то срок действия номера будет продлеваться каждый раз, когда обновляется пакет услуг.

Важно: услуги «Экстра деньги» или перевод средств не продлевают срок действия номера.

Проверить срок действия номера можно в приложении «Мой Киевстар» или по запросу *114#.

Ранее «Киевстар» представил новую линейку тарифов мобильной связи (только пакеты «Все вместе» и минимальная цена в ₴370), а также пересмотрел тарифы домашнего интернета. Мы также писали, что Vodafone повысил стоимость тарифов Flexx GO и Flexx TOP на +50-100 грн, а lifecell ввел лимиты на входящие звонки при неуплате тарифа.


«Киевстар» подключил 3+ млн абонентов к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница

