Третий пошел: lifecell обновляет стоимость тарифов "Макси" и "Мега" с 18 февраля

Катерина Левицкая

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

Украинский оператор lifecell пересмотрел тарифные планы «Макси» и «Мега». Важно: цены меняются исключительно для новых абонентов, действующие — сохраняют за собой предыдущую стоимость.


Новые условия вступят в силу 18 февраля 2026 года, согласно информации украинского телеком-сообщества MZU.

Тариф «Макси»

  • 270 грн — для перенесенных номеров;
  • 350 грн — для персонифицированных номеров;
  • 400 грн — стандартная стоимость.

Тариф включает 20 или 25 ГБ интернета, безлимитные звонки на lifecell, 750 мин + 750 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату тарифа и безлимит на приложения в Украине (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Тариф «Мега»

Для тарифа «Мега» стандартная стоимость составит 550 грн за 4 недели, перенесенные и персонифицированные номера изменений не претерпят.


  • 350 грн — для перенесенных номеров;
  • 450 грн — для персонифицированных номеров;
  • 550 грн — стандартная стоимость.

Тариф включает 50 ГБ или безлимит на интернет, безлимитные звонки на lifecell, 1000 мин + 1000 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату тарифа и безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Для абонентов, которые активировали вышеупомянутые тарифные планы до 17.02.2026 включительно, изменений в пакете услуг на 4 недели не будет. Стоимость услуги «Тарифная подписка» будет рассчитываться по цене четырехнедельного пакета, установленной для новых абонентов соответствующего тарифа (независимо от текущей стоимости пакета услуг в тарифе абонента).

Напомним, что несколькими днями ранее Vodafone повысил стоимость тарифов в рамках услуги «Год без абонплат» (еще +70-110 грн за каждый месяц), а «Киевстар» пересмотрел цены сразу в 7 архивных планах.

lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа

