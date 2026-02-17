tradfi
В Украине может появиться новый мобильный оператор: только для ВСУ

Шадрін Андрій

В Україні хочуть створити військового мобільного оператора для зв'язку на фронті

Государство готовится к запуску отдельного военного мобильного оператора для ВСУ, который должен обеспечить защищенную связь в прифронтовой зоне и стать резервом на случай сбоев Starlink. Уже подан проект изменений по распределению радиочастот, которые открывают путь к созданию частных 4G/5G-сетей для армии.


Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Силах обороны и телеком-рынке. 29 января 2026 года Министерство цифровой трансформации передало в НКЭК проект изменений в план распределения радиочастот. Комиссия согласовала документ без замечаний, окончательное решение должен принять Кабинет министров. Изменения предусматривают выделение 30 МГц в диапазонах 703-733 и 758-788 МГц для 5G с возможностью дальнейшего освоения во второй половине 2026 года. Отдельно в документе заложено право Сил обороны разворачивать частные защищенные 4G/5G-сети с шифрованием и специальными протоколами безопасности.

В Україні хочуть створити військового мобільного оператора для зв'язку на фронті
Данные: NKEK.gov.ua

По данным собеседников издания на телеком-рынке, концепция предусматривает связь в зоне до 30 км от линии боевого соприкосновения, где гражданские операторы почти не работают. Рассматриваются два подхода: модель виртуального оператора на базе инфраструктуры «большой тройки» или создание полностью изолированной сети с собственными частотами и ядром.

«Первый — модель виртуального оператора (MVNO). В таком случае военные пользуются инфраструктурой обычных операторов. Они получают отдельные сим-карты, могут иметь приоритет трафика и специальные настройки безопасности, однако сеть остается гражданской. Второй — создание изолированной сети: собственной инфраструктуры с отдельным частотным ресурсом и собственным ядром сети. Такая система может разворачиваться, например, в зоне боев», — объясняет телеком-эксперт Роман Химич.

По словам военных, отдельные элементы такого оператора уже существуют. Речь идет об автономной сети со специальными SIM-картами, которая не интегрируется с гражданскими операторами и находится под полным контролем армии. LTE-связь в войске давно используется как резерв к спутниковому интернету. Для этого применяют 4G-модемы и направленные антенны на базовые станции операторов, однако такая схема зависит от электроснабжения и устойчивости инфраструктуры.


«Первые сим-карты военного оператора мы получили во время обороны Авдеевки. Он локально существует и развивается. Мы и сейчас используем LTE как резервный канал… Однако если исчезает электричество, то через два-три часа базовая станция выключается», — рассказывает ЭП военный связист одной из бригад.

Несколько месяцев назад систему полевой связи переформатировали: усилили узлы и создали LTE-взводы в бригадах. В то же время остается открытым вопрос, кто и на каком уровне будет принимать решение о развертывании базовых станций. В Силах обороны признают необходимость собственной сети, но подчеркивают, что она не заменит спутниковый интернет.

«Если в какой-то момент Starlink исчезнет, как сейчас у россиян, встанет простой вопрос: что делать здесь и сейчас? Во время операций на курском направлении у нас Starlink не работал. Тогда все сразу перешли на альтернативу: начали использовать радиостанции Silvus или LTE», — поделился один из военных.

Сейчас и за почти четыре года полномасштабной войны ключевую роль в обеспечении связи на фронте играет спутниковый интернет Starlink. Военные признают, что сервис остается базовым инструментом управления и координации. Хотя государство рассматривает его как риск с точки зрения зависимости и ищет альтернативы, которые смягчат последствия возможного отключения. Поэтому, Роман Химич предостерегает от завышенных ожиданий.

«Идея построить военного оператора с нуля звучит красиво, но в реальности это, возможно, годы на развертывание, огромные расходы и большая стационарная инфраструктура, которая становится идеальной целью для ракет и дронов», — говорит он.

Эксперт также обращает внимание, что спутниковая связь принципиально отличается от наземных сетей. Она не привязана к вышкам и стационарной инфраструктуре, имеет фактически глобальное покрытие, быстро разворачивается и не требует сложной логистики на месте. Из-за этого Starlink остается относительно устойчивым даже при массированных ударах по инфраструктуре. По его словам, полноценной альтернативой такому решению может быть лишь другая спутниковая группировка со схожими характеристиками, тогда как ведомственные 4G или 5G-сети этой универсальности не дают.

Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній

Источник: Экономическая Правда

