Опыт использования Huawei P20 Pro: смартфон в путешествии

Опыт использования Huawei P20 Pro: смартфон в путешествии

Собираясь за границу в командировку или отпуск мы первым делом берём не паспорт, а смартфон. Это устройство уже настолько плотно вошло в нашу жизнь, что проще забыть дома кошелёк. Собственно, когда я собирался в небольшой отпуск в Париж, то первым делом начал думать не о вещах, которые нужно положить в рюкзак, а о смартфоне для поездки. Ведь основной план был в том, чтобы за пару дней постараться обойти максимум достопримечательностей, поэтому желательно было взять аппарат не только с хорошей камерой, но и автономностью. В итоге выбор пал на Huawei P20 Pro. Во-первых на презентации компания прямо расхваливала его камеру и батарею. Во-вторых, по своему опыту работы с Mate 10 Pro я знал, что это должно быть близко к реальности. Ну и в-третьих компания Huawei должна была передать P20 Pro в редакцию для тестов как раз за несколько дней до вылета. Так что всё складывалось. Но этот материал родился в большей степени потому, что перед поездкой смартфон нужно было настроить, и я озадачился тем, какие приложения могут быть полезны в другой стране и при подготовке к поездке. Но раз уже взял Huawei P20 Pro с собой, то и о нём стоит рассказать, тем более, что я ходил с ним в общей сложности почти месяц. Линейка HUAWEI P20 Pro Смартфоны и мобильные телефоны на Моделей в линейке: 2 23 980 − 29 999 грн Диапазон цен: Впечатления от Huawei P20 Pro В своё время я достаточно долго пользовался моделями Huawei P9, P10/P10 Plus, а также Mate 10 Pro, и за эти три года не могу не отметить прогресс компании в дизайне, материалах и особенно камере. Новый флагман P20 Pro заметно отличается даже от прошлогодних топовых моделей Huawei. И, как по мне, то в лучшую сторону. Можно, конечно, долго рассуждать на тему выреза сверху экрана, но по правде говоря, он во время использования не мешает. Тем более, что в настройках его можно скрыть. Благо чёрный цвет на OLED экране P20 Pro действительно чёрный, поэтому если очень хочется более толстую верхнюю рамку, то это решается без проблем. Но в целом, тенденция к тому, что производители стараются оставить пользователю больше полезной площади экрана, мне нравится. Вполне очевидно, что с будущим развитием технологий дисплеи станут совсем безрамочными, ну а пока производители выкручиваются с помощью вырезов. Ещё интересно, что изначально в Huawei опирались на традиционные для смартфонов цвета, можно было выбрать чёрный, белый или золотой. Но в прошлом году компания представила P10 в салатовом цвете, а в этом расцветки и вовсе стали очень разнообразными. Для тыльной панели Huawei P20 Pro используется стекло, под которым несколькими слоями лежит специальная плёнка, отвечающая за формирование цвета. Благодаря этому компании удалось смешать несколько цветов, и они при этом меняются в зависимости от освещения. Мне досталась самая необычная расцветка P20 Pro под названием Twilight — это фиолетовый, который плавно переходит в оттенки синего и зелёного. Выглядит такой окрас корпуса очень оригинально.

Да и в целом, как по мне, то внешне Huawei P20 Pro получился приятным. Компания использовала в дизайне не только вырез дисплея, но и новое расположение блока из трёх камер, на одной линии с которым нанесён логотип Huawei. Поэтому несмотря на то, что вырез экрана становится всё популярнее среди разных производителей, дизайн P20 Pro не теряется на фоне моделей конкурентов благодаря ярким цветам тыльной панели с трёмя камерами. Впервые достав смартфон из коробки, мне сразу показалось, что он очень скользкий. Стекло задней панели и полированные стальные грани, казалось бы, оставляют мало шансов для того, чтобы аппарат не выпал из рук. Тем не менее за месяц использования Huawei P20 Pro ни разу у меня не падал, так что, к счастью, первое впечатление оказалось обманчивым. Закруглённые грани смартфона получились довольно цепкими и позволяют комфортно держать смартфон в руках. Здесь же стоит сказать про износоустойчивость корпуса. Аппарат поставляется сразу с заводской плёнкой поверх экрана и силиконовым чехлом, но последнего в комплекте тестового аппарата не было. Так оказалось даже интереснее, ведь во время презентации компания заявляла о том, что они используют прочное стекло. На устойчивость к ударам я не проверял, к счастью, не было поводов, но весь месяц смартфон был в активном использовании и это не могло не найти отражения на его корпусе. Но детально изучив аппарат я нашёл всего пару мелких царапин на стекле тыльной крышки и на стальных гранях. Вполне допускаю, что похожие повреждения аппарат мог бы получить и в самом чехле, если бы в него попала пыль или песок. Так что либо мне просто повезло, либо поцарапать корпус Huawei P20 Pro действительно не просто.

6,1-дюймовый экран смартфона оснащается OLED-матрицей с разрешением 2240х1080 точек и соотношением сторон 18,7:9. Как и положено таким дисплеям, у него яркая цветопередача и глубокий чёрный цвет. По сравнению с прошлыми флагманами в P20 Pro добавили настройку «Природные оттенки», которая подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение. И в таком режиме экран действительно выглядит «теплее» и комфортнее для глаз. Также отмечу, что максимальной яркости хватает, чтобы дисплей не выцветал на ярком солнце и с него можно было читать информацию. Это важно, когда в поездке гуляешь по городу со смартфоном в качестве навигатора. Платформа на которой построен Huawei P20 Pro хорошо мне знакома по Mate 10 Pro, обзор которого я писал в прошлом году. Это 10-нанометровый чип Kirin 970 с графикой Mali G72MP12 и сопроцессором Neural Processing Unit, который отвечает за работу «искусственного интеллекта» в камере. Так что в плане производительности на первый взгляд ничего нового, но по факту, благодаря Android 8.1 интерфейс смартфона стал чуть быстрее. При этом за всё время использования P20 Pro я почти прошёл The Banner Saga, а это довольно требовательная к ресурсам смартфона игра. Также отмечу, что под нагрузкой корпус аппарата становится ощутимо тёплым, но не настолько, чтобы создавать дискомфорт. В Huawei P20 Pro нет поддержки карт памяти, но встроенной сразу 128 ГБ. Прошивка при этом занимает 8,34 ГБ. После установки больше 60 приложений и нескольких игр, программы заняли почти 16 ГБ. При этом во время поездки я сделал больше 300 фотографий, что конвертировалось в минус 1 ГБ памяти. В итоге осталось свободно больше 96 ГБ. Если бы я слушал музыку не через облачные сервисы, то этого объёма памяти хватило бы ещё на приличную медиатеку.

К слову про звук, в смартфоне есть внешние стереодинамики, но нет 3,5 мм разъёма для наушников. Отсутствие последнего не будет минусом, если у вас под рукой есть беспроводные наушники, но если их нет или они разрядились… В общем, вы поняли. Всё зависит от ситуации. Я вообще взял с собой в поездку комплектные USB Type-C вкладыши, о чём, кстати, пожалел только в самолёте. Шумоизоляции в них нет никакой, но в целом звучат они нормально, не хуже EarPods. Единственное, громкость в них приходится выкручивать практически на максимум. В смартфоне есть настройка Dolby Atmos, которая даже в комплектных вкладышах делает звук громче и объёмнее. Для работы навигации P20 Pro использует GPS, A-GPS, GLONASS и Beidou. В плотной городской застройке смартфону требуется всего несколько секунд, чтобы найти спутники. Для прокладывания пешеходных маршрутов по Парижу я в основном использовал карты Google, и за всё время навигация меня ни разу не подвела, правильно определяя положение и направление движения. Не могу не отметить, что в Huawei P20 Pro поддерживается работа с двумя SIM-картами, поэтому можно в дополнение к основному номеру, купить в поездке SIM местного оператора. Я рассматривал такую возможность, но в итоге удалось обойтись роумингом от «Киевстар», а также бесплатным Wi-Fi в городе. За четыре дня в роуминге я потратил чуть меньше 300 грн, локальная SIM с 500 МБ или 1 ГБ трафика вышла бы немного дороже. О том, как я контролировал расход трафика, расскажу чуть ниже, для этого использовалось отдельно приложение. В Huawei P20 Pro установлен аккумулятор на 4000 мАч, впечатляющая ёмкость для смартфона с толщиной 7,8 мм. Как я уже писал во вступлении, для меня было важно, чтобы у аппарата была хорошая автономность. А идеальным был бы вариант, при котором можно было гулять по городу и не носить с собой внешний аккумулятор. Справился ли с этим требованиям P20 Pro? Да. Я снимал смартфон с зарядки в 7:30 утра и за день активного использования навигации, а также фотографирования, он разряжался до 10% около девяти часов вечера, когда я уже возвращался в отель. При этом я не включал никаких режимов энергосбережения. По возвращению домой, в моём обычно режиме использования P20 Pro спокойно выдерживает полтора дня работы.

Камеры с «искусственным интеллектом» То, как Huawei P20 Pro снимает на основные камеры, я решил вынести в отдельный блок, так как здесь есть о чём написать. И приготовьтесь, здесь будет много снимков Парижа. Начну с того, что основных камер в смартфоне сразу три:

40-мегапиксельная широкоугольная с крупным сенсором 1/1.78″, диафрагмой f/1.8, фокусным расстоянием 27 мм и оптической стабилизацией

40-мегапиксельная широкоугольная с крупным сенсором 1/1.78″, диафрагмой f/1.8, фокусным расстоянием 27 мм и оптической стабилизацией 8-мегапиксельная с сенсором 1/4.4″, телеобъективом, диафрагмой f/2.4, фокусным расстоянием 80 мм и оптической стабилизацией

20-мегапиксельная с монохромным сенсором 1/2.78″, диафрагмой f/1.6 и фокусным расстоянием 27 мм Основной 40-мегапиксельный сенсор смартфона использует структуру Quad Bayer, при которой для одного пикселя используются данные с четырёх пикселей, в итоге получаются 10-мегапиксельные фото. При этом комбинация основного и монохромного сенсора способна делать снимки с пятикратным увеличением без потери качества. А использование 8-мегапиксельной камеры с телеобъективом позволило реализовать трёхкратное увеличение с оптической стабилизацией. При этом стоит отметить, что в Huawei P20 Pro монохромный сенсор работает в качестве вспомогательного, помогая размывать фон в портретном режиме, уменьшая уровень шума во время двух или пятикратного увеличения, а также в ночных снимках. Даже в интерфейсе камеры переключение на монохромный сенсор спрятано в самое дальнее меню. Во время работы камера использует сопроцессор Neural Processing Unit, который позволяет ей использовать такую функцию искусственного интеллекта, как распознавание изображений. Благодаря этому, камера может менять настройки в зависимости от того, что попадет в её объектив. По сути в смартфоне работает отдельная нейронная сеть, которая без подключения к интернету распознаёт изображения. Так что для камеры Huawei P20 Pro не проблема определить пейзаж, человека в кадре или еду в тарелке. Для каждого объекта съёмки у этой системы есть свои настройки.

Дневные снимки Как уже сказано выше, камера в P20 Pro опирается на работу «искусственного интеллекта», который самостоятельно подбирает один из доступных режимов съёмки. Например, это может быть пейзаж, зелень, портрет, ночной снимок, спорт и так далее. Таким образом, алгоритмы в автоматическом режиме могут менять контрастность, экспозицию и баланс белого. При этом нельзя сказать, что алгоритмы всегда работают безошибочно, иногда при съёмке городского пейзажа «искусственный интеллект» может решить, что вы снимаете небо, в итоге весь акцент на фото будет на нём, а детали на зданиях потеряются. Тем не менее, он хотя и ошибается, но редко. Первый снимок с активным «искусственным интеллектом», второй без него Также стоит отметить, что камера P20 Pro имеет широкий динамический диапазон, поэтому на некоторых фото может казаться, что они снимались в режиме HDR, хотя это не так. В целом же, при хорошем освещении смартфон делает отличные снимки. Не всем может понравиться насыщенность цветов, которые добавляет «искусственный интеллект», но это легко исправить, отключив его в настройках.

Вечерние и ночные снимки Крупный сенсор 1/1.78″ на основной камере, её светосильная оптика, а также вспомогательный монохромный модуль и «искусственный интеллект» делают Huawei P20 Pro одним из лучших камерафонов для вечерней и ночной съёмки. Камера демонстрирует отличную детализацию в условиях с плохим освещением, уровень цифрового шума при этом остаётся низким. В целом, светочувствительность матрицы P20 Pro может достигать 102400 единиц, то есть камера будет снимать даже в полной темноте и на таких снимках даже можно будет что-то разобрать. Это, конечно же, достигается путём программной обработки, но всё-равно впечатляет. Кроме этого, в камере есть ночной режим съёмки, который снимает подряд четыре фотографии и склеивает её в одну.

Фото с трёхкратный и пятикратным увеличением Появление в смартфонах телеобъективов позволило находить новые ракурсы для создания снимков. В Huawei P20 Pro эта возможность стала ещё более продвинутой. Три камеры смартфона обеспечивают трёхкратное и пятикратное увеличение с оптической стабилизацией без существенной потери качества. Три снимка с разным увеличением, сделанные с одной точки Увеличение в камере позволяет находить новые интересные ракурсы Единственное замечание к этому режиму, при переключении на пятикратный зум, камера с телеобъективом включается не сразу, а через несколько секунд. За это время можно не успеть сделать нужный кадр. Надеюсь, в следующих обновлениях Huawei это исправит. Фронтальная камера На лицевой панели Huawei P20 Pro находится, как это не удивительно, всего одна камера, зато 24-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0. У неё есть ряд встроенных «бьютификаторов», улучшающих цвет кожи, а также портретный режим. В целом, если вы часто делает селфи, то такой камерой точно останетесь довольны.

Полезные приложения для путешествий Как собрать вещи с помощью смартфона Одна из главных проблем перед любой поездкой — это что взять с собой, учитывая погоду и количество дней. Для этого можно использовать приложение для заметок, например Google Keep или Simplenote, либо же установить специализированную программу. Я для этого использовал утилиту под названием PackPoint. В неё нужно добавить только название города, количество дней, которые в нём проведёте, и один из предложенных видов активности, например отдых или работа. После этого, приложение предложит список вещей в дорогу, основываясь на данных о погоде в городе назначения, а также на типе активности. Такие списки, конечно, получаются не индивидуальными, а общими, тем не менее, они дают общее представление о том, что стоило бы взять с собой на то количество дней, на которое вы едете в путешествие. Погода Для того, чтобы смотреть прогноз погоды я использовал программу Weather Timeline. Она позволяет выбрать один из нескольких источников информации о погоде, отображает детальный прогноз на день и на неделю, присылает оповещения о смене погоды, а также предоставляет большое количество опций для настройки. Отслеживание интернет-трафика Когда пользуешься в поездке роумингом, то очень важно контролировать расход трафика, чтобы очередная партия писем в электронной почте не съела все деньги на счету. В своём путешествии я использовал приложение Datally от Google. Оно позволяет отслеживать потребление интернет-трафика, а также экономить драгоценные мегабайты. Последнее реализовано за счёт того, что Datally создаёт локальный VPN на смартфоне и блокирует приложениям выход в интернет. При этом если самостоятельно открыть какую-нибудь программу, то интернет-доступ для неё автоматически разблокируется, но Datally во всплывающем виджете покажет сколько трафика она потребляет. Кроме этого, Datally содержит базу данных открытых точек доступа Wi-Fi с оценками и отзывами пользователей. Так что если в городе нужен быстрый и бесплатный Wi-Fi, то приложение поможет его найти. Навигация в городе Для навигации я использовал сразу несколько программ. Во-первых, карты Google с предварительно загруженной картой Парижа, во-вторых Citymapper. Карты Google, даже если сохранить карту города в память смартфона, не прокладывают маршруты без интернета. Это минус, если не планируете покупать локальную SIM-карту или использовать роуминг. Но плюс в том, что с оффлайн картой прокладывание маршрута не требует много интернет-трафика. Citymapper позволяет прокладывать маршрут по городу общественным транспортом, и при этом показывает расписание в реальном времени. Это очень удобно, особенно, если перед поездкой не подумал, как будешь добираться из аэропорта в город. К сожалению, для работы приложения также понадобиться интернет. В Европе сервис работает всего в девяти городах, и Париж входит в их число. С сервисами для навигации я забежал немного вперёд, так как для того, чтобы создать маршрут, сначала нужно придумать, куда его прокладывать. А сделать это не так просто, особенно если не знаешь, какие в городе есть достопримечательности. В этом могут помочь бесплатные гиды от Lonely Planet, в которых можно почитать, что в городе есть интересного. Для этих же целей можно использовать приложение Google Trips. С ним вообще всё проще, если билеты на самолёт хранятся в Gmail, то Google автоматически знает когда и куда вы будете лететь и предложит в Google Trips варианты досуга в новом городе. При этом я также использовал связку из карт Google и Google Trips. В последних можно отметить достопримечательности, после чего эти метки появятся в картах. Перед этой поездкой я также нашёл интересное бесплатное приложение Walking Tour, которое сразу включает в себя несколько пешеходных маршрутов по главным туристическим местам и прокладывает по ним маршрут. Ещё одна проблема в путешествии, это поиск мест, где можно вкусно и недорого поесть. Для этой задачи можно использовать Google, который в поиске и в картах показывает рейтинг заведения и отзывы о нём. Но лучше всего для этого подходит Foursquare, который позволяет покажет ближайшие кафе и рестораны, а также позволит отсортировать их по цене и оценкам пользователей. Подсчёт шагов Когда целый день гуляешь по городу, то в конце дня становится интересно, сколько в итоге удалось пройти. В своей поездке я для этого использовал встроенное в Huawei P20 Pro приложение с незамысловатым названием «Здоровье». Оно интегрируется с Google Fitness и в целом довольно точно считает шаги. При этом для этих же целей можно использовать и сам Google Fitness, но так как программа «Здоровье» уже была установлена в P20 Pro, то выбор пал на него.