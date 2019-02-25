«Пежо Ситроен Украина» и перезапуск Opel: что нас ждет в 2019 году?

Пресс-конференции в стиле «Итоги года, планы на следующий» не попадают в репортажи на ITC.ua. Однако презентация «Пежо Ситроен Украина» стала особенной: 2019 года открывает новую страницу Opel в Украине. А кроме того – новинки от «французов», новый премиум-бренд, развитие сервиса… Итак: краткий репортаж с презентации, наиболее важные модели-новинки, плюс анализ ситуации и планов на 2019 год.

«Французы» в Украине: новые модели и даже новые марки

Начнем с привычных марок – Peugeot и Citroen. Тем более, что у французов масса важных новинок. Так, на протяжении 2019 года в Украине стартуют продажи Peugeot 508 второго поколения (от 778 тыс. грн.) – это крупный фастбек D-класса, даже немного претендующий на приставку «бизнес» или «премиум» к своему позиционированию. Для покупателей будут доступны моторы мощностью 130-180 л.с. (бензин или дизель), три комплектации, плюс дополнительные опции. Без сомнений, Peugeot 508 обещает стать одним из самых ярких, интересных, оригинальных автомобилей своего класса. Но конкурировать с известными японскими или немецкими моделями будет сложно. Вторая парочка – Peugeot Rifter (от 509 тыс. грн.) и Peugeot Partner (от 430 тыс. грн.) – уже встречается в салонах: это минивэн-фургон семьи и работы. Данная пара обещает хорошие продажи и популярность у клиентов: все-таки известная модель, практичность, адекватные цены. Плюс новый вариант мотора и КПП под капотом: 130-сильный дизель и 8-ст. «автомат».

Гамма новинок Citroen выглядит скромнее – всего две модели. Но это именно те две модели, которые нужны бренду: кроссовер C5 Aircross (от 730 тыс. грн.) и модель Berlingo в двух вариантах – пассажирский минивэн (от 494 тыс. грн.) и коммерческий фургон (от 430 тыс. грн.). С моделью C5 Aircross компания Citroen приходит в крайне важный сегмент рынка «кроссовер C-SUV», автомобиль технически повторяет Peugeot 3008. Мое мнение: Citroen C5 Aircross – это потенциальный бестселлер (ТОП-5) для марки на ближайшие год-два и ТОП-10 популярности в своем классе. Равно как и модель Berlingo: широкий выбор версий, моторов, кузовов.

Наконец, отмечу и кроссовер DS 7 Crossback. В прошлом автомобили DS являлись частью Citroen, но выделялись в отдельную премиальную линейку. Затем стали позиционироваться как отдельные автомобили отдельно марки – детально рассказывал на примере DS 4 Crossback. Однако именно DS 7 Crossback знаменует полноценное рождение новой премиальной марки DS: полностью самостоятельная модель, свой дизайн и салон. И свои конкуренты в виде Range Rover Evoque, Audi Q3, BMW X1. С такими конкурентами бороться сложно, а потому и план продаж на 2019 год составляет лишь 100 автомобилей. Плюс 15 штук должен добавить компактный кроссовер DS 3 Crossback, который постараются привезти под конец 2019 года. Но главное сейчас для DS – не столько цифры продаж, сколько закрепится в сознании людей: рекламные кампании, свои салоны…

Бренды Peugeot и Citroen обещают в 2019 году массу новинок разных классов для украинских автолюбителей – как абсолютно новые модели, так и расширение гаммы уже известных автомобилей. Плюс новый бренд DS, который приходит с моделью DS 7 Crossback в крайне востребованный класс «C—SUV Premium». Также отмечу развитие сервисного направления Eurorepar: вслед за продажей запчастей для автомобилей разных марок планируется открытие мультибрендовых сервисов (не только Peugeot и Citroen, но и другие автомобили).

Перезапуск Opel в Украине: доступные авто, кроссоверы, почти премиум

Как известно, в прошлом «Группа PSA» (бренды Peugeot, Citroen, DS) перекупила марку Opel (и Vauxhall) у концерна GM. Итоги глобальных изменений докатились и до нас: теперь импортером Opel в нашей стране будет выступать компания «Пежо Ситроен Украина». Лично мое мнение – это лучшее, что могло произойти с Opel в Украине на данный момент времени.

Компания Opel сегодня находится в переходном процессе: есть ряд моделей на платформах Opel-GM (Insignia, Astra) и есть модели на платформах PSA (Grandland X, Crossland X, Zafira Life, Combo) – плюс в том, что все модели новые и привлекают внимание покупателей. Да и кредит доверия к марке в Украине по-прежнему большой, даже невзирая на PR-затишье в последние годы. Однако нужно решить немало других задач: подготовить понятный для покупателя продукт (модели, версии, цены), настроить дилерскую сеть (продажи, сервис, гарантия), обеспечить хорошую маркетинговую поддержку (реклама, продвижение).

Компания «Пежо Ситроен Украина» начала с подписания новых дилерских контрактов для Opel: сейчас их шесть, в планах до конца года еще пять. Использование платформ PSA позволяет применять ряд идентичных узлов и агрегатов – а это означает быстрое создание склада запчастей. Определены ключевые автомобили для продаж, с которыми марка стартует в Украине. Во-первых, это кроссоверы Grandland X (технически похож на Peugeot 3008) и Crossland X (вместо модели Mokka, технически автомобиль похож на Citroen C3 Aircross). Флагманом станет модель Insignia, для которой приберегли самое лучшее: мощные двигатели (165- 210 л.с.), полный привод с системой управления вектором тяги, адаптивную подвеску. Наконец, модель Astra Sedan привлекает ценой – 500 тыс. грн. за немецкий С-класс со 140-сильным турбо-мотором и «автоматом».

Марка Opel возвращается к нам с широким модельным рядом: кроссоверы Grandland X (от 668 тыс. грн.) и Crossland X (от 519 тыс. грн.) для присутствия и продаж в самых популярных классах C—SUV и B—SUV, седан Insignia (пока от 773 тыс. грн., но полный прайс-лист еще не сформирован) в роли флагмана марки, доступная модель Astra Sedan J (от 455 тыс. грн.) в роли потенциального бестселлера. На протяжении года добавятся другие новинки: вэны и фургоны, обновленное семейство Astra K. Все автомобили – в фиксированных пакетных комплектациях. Также готовится фирменный кредит-рассрочка под 0% годовых на короткий срок (1-2-3 года). Запуск сайта и готовые прайсы – с 15 марта. Гарантия (в том числе и на Opel, проданные ранее) теперь будет поддерживаться через офис «Пежо Ситроен Украина». Старт продаж и открытие дилеров – в марте-апреле.

План на 2019 год – продать 1 100 автомобилей, что почти в пять раз больше, чем было продано в 2018-м. При этом дилерская сеть в 2019-м окажется даже чуть меньше (11 дилеров), чем было в 2018-м (13 дилеров) – вот вам и показатель нового качества работы с брендом. Кстати и о планах продаж…

Цели и планы «Пежо Ситроен Украина» в 2019 году

Во время финала акции «Автомобиль года в Украине 2019» организаторы прогнозировали рынок в объеме 92 тыс. проданных автомобилей за 2019 год. Похоже, «Пежо Ситроен Украина» разделяет оптимизм: есть план продаж в объеме 95 тыс. автомобилей. Однако есть и другой план – 86 тыс. проданных автомобилей. Все зависит от состояния рынка (который, кстати, начал 2019 год с падения продаж). Цель «Пежо Ситроен Украина» – суммарно реализовать 7,4 тыс. автомобилей и занять 7,8% от общего объема рынка, против 5,85% по итогам 2018 года. Основные продажи – примерно по 3 тыс. автомобилей – должны обеспечить автомобили марок Peugeot и Citroen. Перед Opel и DS стоит задача просто зайти в свои классы и закрепиться в умах потенциальных покупателей.

Если все пойдет по оптимистичному сценарию, то автомобильный рынок Украины в этом году может достичь 95 тыс. единиц. Цель «Пежо Ситроен Украина» – продать 7,4 тыс. автомобилей и занять 7,8% от общего объема рынка. Об электромобилях и гибридах говорить пока рано, возможно они будут у нас в 2020 году.

К сожалению, но данная презентация проходила в статическом формате: рассказали итоги, поделились планами, объявили цены, показали автомобили. Поездить на новинках не удалось, а потому и первых впечатления от автомобилей нет. Но вскоре будут! Тест-драйв новинок стартует уже в марте-апреле, а потому на протяжении 2019 года ждите много обзоров и репортажей по вышеназванным автомобилям. Теперь – включая и разные модели Opel!