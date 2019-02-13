Автомобиль года в Украине 2019: названы все победители

Постоянные читатели, надеюсь, следили за акцией «Автомобиль года в Украине»: в прошлом выходили репортажи с первого (летнего) этапа, со второго (осеннего) этапа, также отмечалось начало голосования общественного жюри. Плюс было много внутренней работы членов журналистского жюри: предварительное голосование, финальные заезды, финальное голосование. А все для того, чтобы в один день – а именно вчерашним вечером – назвать лучшие автомобили в Украине. Итак…

Лучший автомобиль в Украине в абсолюте: легковой и кроссовер/SUV

Чтобы долго не томить: лучший легковой автомобиль – Toyota Camry, лучший кроссовер/SUV – Renault Duster. С первым назначением я полностью согласен: новое поколение Toyota Camry явно удалось – цельный и гармоничный автомобиль, известная марка и модель, адекватный ценник, есть интересные решения и необычные опции. Автомобиль буквально сделал шаг над собой! Этого не скажешь о кроссовере Renault Duster, но все-таки видно его старания, желание стать лучше: полностью изменился салон, появились новые опции (которых не ждешь за эти деньги), по-прежнему есть выбор моторов, коробок передач, типа привода. Конечно, на фоне таких моделей, как BMW X3, Toyota Land Cruiser Prado, Jeep Wrangler, скромный кроссовер Renault Duster не вскружит голову – то тем приятнее его победа: люди начинают выбирать автомобиль рационально и с учетом своих финансов.

Два победителя в абсолюте: «Лучший легковой автомобиль в Украине 2019» – Toyota Camry, «Лучший кроссовер/SUV в Украине 2019» – Renault Duster.

Лучший автомобиль и кроссовер/SUV: победы в разных классах и номинациях

Кроме абсолютных победителей среди всех легковых автомобилей и кроссоверов, также есть победители в своих классах или в общих зачетах «Дизайн» и «Соотношение цена/качество». Изначально рассмотрим легковые автомобили, затем – кроссоверы, в конце – общие зачеты.

Так, в классе «Мини» победу одержал Citroen C1 – и, я считаю, вполне заслужено: недорогой и экономичный автомобиль, широкий выбор версий, довольно комфортная подвеска. Победителем в «Малом и компактном классе» стал Mercedes A-класса: спору нет, это современный премиальный хэтчбек С-класса. Но, откровенно говоря, он не был лидером моих симпатий – все-таки это дорогой автомобиль для «народного» класса, здесь должны побеждать обычные автомобили «на каждый день». Следующий уровень – бизнес-класс: победу одержала Mazda6. И вполне заслужено: хороший и добротный автомобиль среднего класса, на котором можно и на бизнес-встречу съездить, и детей в школу отвезти, в отпуск отправится. В данном классе также был представлен автомобиль Toyota Camry, но поскольку за Camry числилась победа в абсолюте, то образовалось вакантное место на победителя класса – и его заслужено заняла обновленная «шестерка». В любом случае: спросите меня про любой из этих автомобиле «хорош ли он?» – я уверенно отвечу «да». Что касается максимально класса «люкс», то победу заслужил (действительно заслужил) Mercedes CLS.

Победители в своих сегментах среди легковых автомобилей: Citroen C1, Mercedes A-класса, Mazda6, Mercedes CLS.

Теперь несколько слов о кроссоверах. Неожиданный победитель в классе «компактный кроссовер» – Mazda CX-3. Отметил «неожиданный» потому, что рассчитывал на победу чего-то более традиционного, семейного, доступного – вроде Citroen C3 Aircross или SEAT Arona. Но против победы СХ-3 ничего не имею: автомобиль мне нравится, а плановое обновление принесло ряд улучшений (скоро расскажу). В сегменте «компактный кроссовер» победа за SKODA Karoq: современный вышколенный «городской» кроссовер с родословной от VW. Титул «лучший среднеразмерный кроссовер» заслужил BMW X3: высокий класс езды (и управляемость, и динамика, и комфорт), передовое оснащение, известная марка и модель. В зачете «крупный кроссовер/внедорожник» победил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Единственным его реальным конкурентом мог быть лишь Jeep Wrangler (ибо Mercedes G-класса слишком дорогой, да и он сам себя продаст без любых дополнительных наград). Но что такое Jeep Wrangler? Это «Mini для бездорожья» – весело и забавно. Но когда приходится выбирать реальную покупку, то большинство людей выберут практичность и экономичность.

Победители в своих сегментах среди кроссоверов/внедорожников: Mazda CX-3, SKODA Karoq, BMW X3, Toyota Land Cruiser Prado.

Наконец, специальная номинация «Электромобили» плюс две дополнительные номинации – «Дизайн» и «Соотношение цена/качество». В номинации «Электромобили» победил BMW i3S. Но здесь у меня есть слишком много «но»: кажется, что в реальности BMW i3 выбрали за его имя и логотип, а не за то, какой он электромобиль. Алюминиевая рама, карбоновый кузов, REX-версия (которая уже в прошлом) – все это хорошо. Но задайте три ключевых вопроса об электромобилях, боровшихся за победу – «Кто едет дальше? Кто быстрее заряжается? Кто дешевле?» – и ответ всегда будет одинаков: Renault ZOE.

В общей номинации «Дизайн» соревнуются все автомобили: не важен класс, ниша, формат, марка, цена – важен только дизайн. Он должен быть ярким и запоминающимся, подчеркивать принадлежность модели к бренду, не стареть с годами. Да и вообще – «встречают по одежде»: прежде всего, автомобиль должен понравиться, а уже затем можно рассказывать про салон, багажник, технологии, оснащение, прайс. Победа в номинации «Дизайн» досталась Peugeot 5008: действительно интересный и необычный автомобиль, хотя без замечаний не обошлось (скоро расскажу). Напротив: номинация «Соотношение цена/качество» – это выбор прагматиков. Здесь важен оптимальный набор всего в автомобиле: ходовых качеств, оснащения, цены. Наиболее явными фаворитами данного класса лично для меня были Citroen C4 Cactus, Renault Duster, SEAT Arona, KIA Stonic: словом, небольшой кроссовер (пусть даже передний привод), который вырос из В-класса, ценой около $20 тыс. за нормально-достаточную версию. Почти угадал: победу одержал Citroen C3 Aircross – он лишь чуть дороже вышеназванных моделей, но также дает и больше преимуществ: вот интереснее дизайн, чуть просторнее салон, вот вам шире выбор версий, а вот еще пару «новомодных» систем. Отчасти неожиданная победа (все-таки я делал ставку на максимально доступные модели), но все-таки признаю – C3 Aircross заслужил.

Победа в классе «Электромобили» за BMW i3S, лучший дизайн у кроссовера Peugeot 5008, награда за «Соотношение цена/качество» досталась Citroen C3 Aircross.

2019 год уже начался: что дальше?

Сложно прогнозировать рынок автомобилей: в Украине непростая внешнеполитическая ситуация (и это я подобрал еще очень мягкое выражение), в этом году нас ожидают сразу два периода выборов. А все вместе взятое накладывает отпечаток на ощущение стабильности и прогнозируемости ситуации в стране – т.е. читайте «накладывает отпечаток на курс гривны». Это минусы. В плюсах – пусть небольшой, но стабильный рост ВВП, постоянные реформы евро-интеграционные процессы, большой отложенный спрос на автомобили. Ушедший 2018 год дал отметку около 80 тыс. проданных автомобилей, маркетологи большинства автомобильных импортеров/дилеров прогнозируют аналогичные продажи по итогам 2019 года. Однако если перевесят плюсы – то мы можем получить небольшой рост автомобильного рынка: организаторы «Автомобиль года в Украине» рассчитывают на рынок 92 тыс. проданных автомобилей по итогам 2019 года.

Итоги 2018 года – около 80 тыс. проданных автомобилей. В наступившем 2019 год есть как «минусы», так «плюсы» рынка; если перевесят последние – то можем получить даже небольшой рост и более 90 тыс. проданных авто. Интересно, что наш автомобильный рынок уже вполне европейский по выбору моделей – к примеру, сравним с рынком Польши: популярны компактные и среднеразмерные кроссоверы, легковые автомобили С-класса. Рынок Украины сильно зависим от курса гривны и ВВП.

Что это будут за автомобили? Часть новинок уже известны: премиальный кроссовер Audi Q3, плюс обещан Audi e-tron, важная парочка Citroen C5 Aircross и Berlingo, кроссовер DS7 Crossback, обновленный седан Hyundai Elantra, полностью новое поколение Mazda3, сильно изменившийся пикап Mitsubishi L200, перезапуск Opel с несколькими моделями, новые Peugeot 508 и Rifter, обновленные Renault Kadjar и Suzuki Vitara, крайне популярные Toyota RAV4 и Corolla, «модный» кроссовер Volkswagen T-Roc, и пр. Поверьте: вам будет и что почитать здесь в обзорах, и что купить в автосалонах!