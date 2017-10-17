ПК месяца (октябрь 2017)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

Для базовой игровой платформы на Intel мы все еще вынуждены рекомендовать двухъядерный Pentium G4600. Поддержка Hyper-Threading хотя и приободрила чипы легендарной серии, но чудес ожидать не стоит. Уже нередко в играх даже четыре полноценные ядра загружены по максимуму, потому наивно полагать, что удастся безболезненно обойтись связкой 2+2.

Мы с большим удовольствием оснастили бы систему Core i3-8100 – полноценным 4-ядерным чипом c 6 МБ L3 и рабочей частотой в 3,6 ГГц. Однако, здесь есть нюансы. Процессор имеет рекомендованную стоимость в $117, но на старте продаж его розничная стоимость превышает $150, да и по такой цене говорить о свободной доступности этих CPU не приходится. Кроме того, для работы чипов Core 8-го поколения нужна материнская плата на чипсете серии Intel 300. Сейчас это лишь модели на базе Intel Z370 стоимостью от $150. В этом случае вполне хватило бы простой платы на базе Intel H310/B360 за $60–70, но подобные устройства будет представлены лишь в первом квартале 2018 года и без какой-либо конкретики. То есть, до появления доступных материнских плат для Coffee Lake в лучшем случае еще 3–4 месяца.

Для платформы AMD процессор Athlon X4 950 (3,5/3,8 ГГц) привлекает ну очень «вкусной» ценой – $60 за 4-ядерный CPU. Однако, напомним, что это чип с архитектурой AMD предыдущего поколения – Excavator. Фактически имеем дело с оптимизированными для платформы Socket AM4 процессорами Carrizo, типичным представителем которых для Socket FM2+ являлся Athlon X4 845. В этом вовсе нет ничего плохого, но все же речь идет о CPU, который изготовлен по нормам 28 нм, имеет сравнительно невысокую однопоточную производительность и не оснащен кеш-памятью L3. Он сможет потягаться с Pentium G4600 в многопоточных играх, особенно после дополнительного разгона, но это не очень убедительный аргумент. Процессоры Pentium в составе игровой платформы – вынужденная мера, потому как переход на 4-ядерный чип здесь обойдется пока слишком дорого. С AMD совсем другая история. Новый Ryzen 3 1200 здесь может неплохо закрепиться, к тому же за последнее время чип подешевел почти до рекомендованной цены ($109). В рознице 4-ядерную модель уже можно купить за $115. Наверняка c появлением 4-ядерных Core i3, производителю придется пересмотреть стоимость Ryzen 3, но вряд ли это произойдет до выхода доступных плат для процессоров Intel Core 8-го поколения.

В целом, Athlon X4 950 можно рассматривать лишь в случае максимально ограниченного бюджета. Все же теперь это самый доступный процессор для Socket AM4.

Если вы планируете самостоятельно ускорять процессор, понадобится материнская плата на чипсете AMD B350. К счастью такие модели несколько снизились в цене и самые доступные версии уже предлагаются от $75–80. С учетом того, что устройства на AMD A320 можно купить минимум за $60, дополнительная переплата оправдывает цели.

Стартовыми видеокартами для базовой игровой платформы можно считать GeForce GTX 1050 и Radeon RX 560. Преимущества и недостатки обоих вариантов мы детальнее рассматривали в отдельном материале. Да, мы помним о GeForce GT 1030 и Radeon RX 550. Эти адаптеры тоже позволяют как-то во что-то играть, однако заметное снижение производительности не оправдывает экономию. Более того, по возможности мы рекомендуем смотреть в сторону GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, которая на 10–25% расторопнее GTX 1050 2 ГБ и позволяет эффективнее расходовать оперативную память. Стоимость последней откровенно не радует. Покупка 8 ГБ даже DDR4-2400 обойдется уже минимум в $80–85.

Оптимальный игровой ПК

С появлением чипов Coffee Lake мы решили обновить оптимальную конфигурацию на базе Intel. Процессорную позицию здесь теперь занимает Core i5-8400 (2,8/4,0 ГГц). Причина очевидная. Все модели новой линейки Core i5 становятся 6-ядерными. И это самое серьезное количественное улучшение за последние 10 лет. Обострение конкуренции вынудило Intel делать достаточно неожиданные шаги. Даже несмотря на хорошую вычислительную архитектуру, возможностей 4-ядерных чипов в целом ряде новых проектов если и хватало, то совсем впритык. Два дополнительных ядра абсолютно точно лишними не будут.

Возможности новых 6-ядерников Intel мы изучали на примере Core i5-8600K, но Core i5-8400 также отлично справится с задачами в составе оптимальной конфигурации. Невысокая базовая частота не должна смущать. Coffee Lake имеют агрессивный алгоритм автоматического ускорения. В случае с Core i5-8400, даже при нагрузке на 5/6 вычислительных блоков, процессор работает на 3,8 ГГц. При загрузке 2/3/4 блоков x86 рабочая частота повышается до 3,9 ГГц, а в однопоточном режиме – до 4,0 ГГц. По факту даже в плане частотных характеристик Core i5-8400 выглядит интереснее не только своего предшественника – Core i5-7400, но и Core i5-7500. Полуторакратное увеличение количества вычислительных блоков и объема L3 приводит к соответствующему приросту производительности в многопоточных задачах, в играх дополнительные ресурсы тоже не будут простаивать.

Рекомендованная цена Core i5-8400 – $182, но полагаться на эти цифры не стоит. В лучшем случае можно ориентироваться на эквивалент $220. Процессоры также в жутком дефиците, причем не только в Украине, но и на западных рынках.

Чтобы использовать процессоры Coffee Lake сейчас придется покупать материнскую плату на Intel Z370, вне зависимости от того, нужны ли вам функции разгона или в них нет необходимости. Другие чипсеты разработчик предложит только в начале будущего года. До того момента придется раскошеливаться, даже если выбрали процессор с заблокированным множителем, а оверклокинг вас в принципе не интересует. Очевидно, что Intel очень торопились с выводом на рынок Coffee Lake, не успев подготовить необходимую инфраструктуру. О причинах такой спешки догадаться несложно. Живая конкуренция творит чудеса и заставляет участников рынка развиваться активнее.

Дефицит процессоров Intel на старте продаж – редкая аномалия. Зачастую к этому моменту закрома локальных дистрибьюторов уже под завязку набиты новинками. В этот раз все иначе. Спустя почти две недели предложения до сих пор единичные и никаких однозначных прогнозов по широкой доступности. Возможно Intel не успели наладить производство, чтобы удовлетворить начальный повышенный спрос. В этом случае компания окажет медвежью услугу и производителям материнских плат, которые планировали поправить свои финансовые показатели на продаже дорогостоящих моделей с Intel Z370, а теперь будут вынуждены корректировать объемы выпуска устройств из-за недостатка самих процессоров Coffee Lake.

Возможности оптимальной игровой платформы AMD мы также увеличили, предлагая использовать вместо 4-ядерного Ryzen 5 1500X (4/8; 3,5/3,7 ГГц) процессор Ryzen 5 1600 (6/12; 3,2/3,6 ГГц) с шестью вычислительными блоками и поддержкой SMT, позволяющей обрабатывать одновременно до 12 потоков данных. Неудивительно, что именно Ryzen 5 1600 сейчас возглавляет рейтинг популярности в процессорном разделе на hotline.ua. Очень сбалансированная модель по соотношению цена/производительность и, пожалуй, одна из причин, по которой мы наконец-то увидели 6-ядерные процессоры Intel Core i5. Ryzen 5 1600 стоимостью порядка $240 позволит надежно закрыть процессорную позицию в оптимальной конфигурации, сняв вопрос с недостатком вычислительных ресурсов для требовательных игр. Это достойный оппонент для Core i5-8400. Чип Ryzen 5 1600 имеет разблокированный множитель, потому его рабочую частоту можно самостоятельно подкорректировать, используя даже относительно недорогую материнскую плату на AMD B350.

Графическая позиция остается за GeForce GTX 1060 6 ГБ. Подобрать подходящую версию можно из множества доступных моделей, потратив на покупку порядка $330–350. Стоимость Radeon RX 570 4 ГБ уже начинается с $310–330. Тенденция хорошая, но этого недостаточно, чтобы вернуться в игровую семью. Даже не знаем, стоит ли напоминать о том, что рекомендованная цена этих графических адаптеров на старте – $169. Но, все мы помним последствия массовой криптовалютной увлеченности. Отдельные модели Radeon RX 580 4 ГБ также подешевели. За $350 уже можно присмотреть подходящий вариант, что в целом неплохо. Выбор хотя и относительно небольшой, но среди представленных устройств нет откровенно «слабых» моделей с упрощенной системой охлаждения и VRM. Версии с 8 ГБ по-прежнему держаться в цене и стоят порядка $400. Напомним, что в штатном режиме микросхемы памяти у модификации с 4 ГБ работают на эффективных 7000 МГц, тогда как у видеокарт с 8 ГБ – на 8000 МГц.

При желании и финансовых возможностях можно присматриваться к GeForce GTX 1070 8 ГБ. Да, ценники в $520–540 все еще неприятно видеть на устройствах, предлагавшихся полгода назад за $450. По соотношению цена/производительность GTX 1070 сейчас уступает GTX 1060. За 30%-ный прирост количества кадров/c придется увеличить бюджет примерно на 50%. Бывают ситуации, когда оно того стоит. Наверняка вы с ними столкнетесь, орудуя в Full HD с максимальными настройками качества графики, а особенно выходя за пределы 1920×1080.

Не по цене, но по статусу в этой категории может уместной оказаться Radeon RX Vega 56 8 ГБ. Новая видеокарта AMD имеет рекомендованную стоимость в $400 и производительность на уровне GeForce GTX 1070. Такая комбинация выглядит неплохо, но фактическая цена в $650 и наличие лишь нескольких предложений в референсном дизайне оставляют немало вопросов.

Прогрессивный игровой ПК

Прогрессивная конфигурация на Intel также заполучила новый процессор. Конечно речь идет о Core i7 нового семейства Coffee Lake. А вот выбор конкретной модели зависит от желания владельца экспериментировать с разгоном. Если такового нет, достойным вариантом будет Core i7-8700 (6/12; 3,2/4,6 ГГц). 6 ядер, 12 потоков, кеш L3 объемом 12 МБ. Значение базовой частоты также можно опустить, потому как чип автоматически ускоряется до 4,3 ГГц даже под нагрузкой на все вычислительные блоки. Рекомендованная цена Core i7-8700 – $303, но стоит ориентироваться на $350–370. Процессор поставляется со штатным кулером, который изначально лучше заменить на более эффективную модель. Для Core i7-8700 заявлен TDP на уровне 65 Вт, но все же процессор 6-ядерный и активно повышает тактовую частоту. Так как для Coffee Lake используется тот же процессорный разъем, подойдет любой охладитель с креплением под LGA1151.

Если готовы попытать счастья и уверены в том, что вам нужны еще пара-тройка сотен дополнительных мегагерцев, ваш выбор Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц). Мы уже успели оценить возможности нового флагмана для LGA1151. Хорош, хорош. Во время разгона процессора понадобится удача. Согласно первой статистике, частотный потенциал 6-ядерных Coffee Lake примерно такой же, как и у чипов Skylake/Kaby Lake. То есть 4,7–4,9 ГГц – пристойный результат, а для 5+ ГГц уже должно повезти. Под крышкой процессора все та же термопаста, потому бороться с отводом тепла непросто, даже если у вас очень эффективный воздушный кулер или СВО.

Как мы уже отмечали, вне зависимости от желания разгонять свой процессор, материнскую плату придется покупать на базе Intel Z370.

Вычислительный потенциал платформы AMD мы также решили увеличить, используя 8-ядерный Ryzen 7 1700. Шестядерные Ryzen 5 зачастую почти не уступают в играх моделям старшей линейки, однако лучше иметь дополнительный запас производительности. Чтобы на ближайшие пару-тройку лет закрыть этот вопрос, 16-поточный чип выглядит привлекательнее, хотя и обойдется почти на $100 дороже. Впрочем, чтобы использовать преимущества процессора с большим количеством ядер ждать вовсе не обязательно. В многопоточных приложениях Ryzen 7 уже сейчас имеет вполне ощутимый перевес над 6-ядерниками AMD.

Ryzen 7 1700 поставляется со штатным кулером Wraith Spire, которого хватает для штатной работы и скромного разгона, а стильная круговая подсветка возможно даже в первое время удержит от замены. Если захочется большего, СО придется апгрейдить. Частотный потенциал Ryzen сравнительно невелик. 4 ГГц покоряются далеко не всегда, при этом припой под крышкой позволяет хорошо охлаждать процессор, эффективно используя ресурсы системы охлаждения.

Для разгона чипов можно использовать платы даже на AMD B350, хотя усердствовать в экономии здесь не стоит. Модели на этом чипсете за $75–100 хотя и позволяют поиграть с частотами Ryzen, справляются с ускорением 8-ядерных моделей уже натужно. Нужны устройства с хорошим VRM и охлаждением силовых элементов. Напомним, что все чипы Ryzen имеют разблокированный множитель, что позволяет самостоятельно ускорять любой чип семейства, вне зависимости от того, есть ли в названии модели индекс «Х».

Платформу AMD очень неплохо укомплектовать двухканальным набором памяти DDR4-3200. Такой комплект объемом 16 ГБ обойдется уже от $200. При этом к выбору нужно отнестись внимательнее. После апдейтов прошивок совместимость со скоростными модулями улучшилась, однако для верности желательно использовать наборы, которые имеют гарантированную поддержку. Частота работы внутренней шины Infinity Fabric зависит от частоты работы контроллера памяти, потому скоростные модули для Ryzen – благо.

GeForce GTX 1080 является стартовым вариантом для прогрессивной игровой платформы. Розничная стоимость устройств за последнее время практически не изменилась – $620–650. Если вы можете относительно безболезненно добавить еще $200–250 на покупку видеокарты, GeForce GTX 1080 Ti точно не разочарует, сполна отработав подобное увеличение бюджета.

Вскоре NVIDIA может представить GeForce GTX 1070 Ti, которая должна стать промежуточным звеном между GTX 1070 и GTX 1080, помогая эффективнее противостоять Radeon RX Vega 56. Для видеокарты будет использоваться тот же графический процессор GP104 с активированными 2432 вычислительными блоками (GTX 1070 – 1920, GTX 1080 – 2560) при этом разрядность шины памяти и тип микросхем будут такими же, как и у GTX 1070 – 256 бит и GDDR5 на 8000 МГц. Чипы GDDR5X c более высокой эффективной частотой (11 000 МГц) и 32-битовая будут обеспечивать преимущество для GeForce GTX 1080. Ожидается, что рекомендованная цена GeForce GTX 1070 Ti составит порядка $400–430 при нынешних $350 для GTX 1070 и $500 для GTX 1080. Вариант может оказаться любопытным, если GeForce GTX 1080 становится неподъемной покупкой в финансовом плане. Однако ослаблять графическую мощь игровой системы – последнее дело, слишком уж это сказывается на количестве кадров/c.

Radeon RX Vega 64 также уже доступны в продаже. Это все еще лишь референсные образцы с розничной стоимостью от $700 за версию с воздушным кулером и порядка $800–900 за ускоренные модификации со штатной жидкостной системой охлаждения. Разброс цен значительный и зависит прозрачности поставок. «Воздушная» Radeon RX Vega 64 может достойно потягаться с GeForce GTX 1080, а версия с СВО в плане производительности зачастую будет даже выглядеть предпочтительнее. GeForce GTX 1080 Ti остается вне досягаемости, но в целом появление таких устройств на рынке должно вынудить NVIDIA активнее действовать в топовом сегменте игровой дискретной графики. И ожидаемое появление GeForce GTX 1070 Ti – первая реакция на возвращение AMD в большую графическую игру.