ПК месяца (сентябрь 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

Всего несколько дней назад компания AMD представила базовый десктопный процессор с архитектурой Zen и интегрированной графикой Vega – Athlon 200GE. Новый чип должен составить конкуренцию стартовым моделям основного оппонента – Pentium Gold и Celeron. У компании AMD традиционно были очень сильные позиции в бюджетном сегменте, однако для платформы Socket AM4 уровень чипов начального уровня долго закрывали модели семейства Bristol Ridge на базе возрастной микроархитектуры Excavator, которые производятся еще по нормам 28-нанометрового техпроцесса. Разработчик активно развивал линейку чипов высокого и среднего классов, тогда как самым доступным APU на базе Zen оставался Ryzen 3 2200G стоимостью порядка $110. Тем, кто не готов платить такую сумму, оставались лишь процессоры A-серии.

Новый Athlon 200GE станет хорошим пополнением бюджетных чипов для Socket AM4. Это двухъядерный процессор с активированной технологией SMT, позволяющей обрабатывать одновременно до 4-х потоков данных. Модель также оборудована интегрированной графикой Radeon Vega 3, включающей 192 исполнительных блока со всей сопутствующей функциональной обвязкой для видеоядер данного семейства. Уповать на игровые возможности GPU здесь точно не стоит, но в целом ряде ситуаций встроенная графика может быть очень полезной.

Как и старшие процессоры семейства Raven Ridge, чип Athlon 200GE производится по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Рабочая частота CPU-блоков – 3,2 ГГц. Казалось бы, отличный вариант для самостоятельного разгона. Но, на этот раз AMD не сделала подарок экономным энтузиастам, заблокировав процессорный множитель. Даже в этом случае Athlon 200GE, имеющий рекомендованную цену в $55, станет интересной альтернативой процессорам Intel Pentium Gold/Celeron, особенно если кроме привлекательной цены учесть обозначенный TDP в 35 Вт.

На презентационных слайдах разработчик почему-то сопоставлял возможности Athlon 200GE с таковыми для Pentium G4560 (3,5 ГГц, 3 МБ L3), хотя в продаже давно есть более скоростные чипы по той же цене – Pentium Gold G5400 (3,7 ГГц,. 4 МБ L3). Все точки над “i” расставят практические тесты. В любом случае, мы не будем рассматривать Athlon 200GE в качестве основы для игровой системы начального класса. Даже для базовой платформы AMD все же рекомендуем 4-ядерные чипы – Ryzen 3 1200 или Ryzen 3 2200G. Стартовый чип Summit Ridge все еще остается на рынке и при цене в $90 представляется очень неплохим вариантом в этой категории. Однако напомним, что у этого чипа нет встроенной графики, потому дискретная видеокарта будет обязательным атрибутом системы. С другой стороны, вы же не рассчитывали в игровом ПК обойтись интегрированным GPU?

Выбирая процессор для платформы AMD, рекомендуем также внимательнее присмотреться к Ryzen 5 1400 (3,2/3,4 ГГц). После снижения цены, этот CPU в рознице подешевел примерно до $125. Это также 4-ядерный процессор, но в отличие от Ryzen 3 1200/2200G, данная модель поддерживает технологию SMT, позволяющую чипу одновременно обрабатывать до восьми потоков данных. А такой уровень параллелизма нужен уже не только для архиваторов или рендеринга, но также принесет пользу и в играх. Стартовые частоты у данного CPU низковаты, но, повысив планку до 3,8–3,9 ГГц, можно получить бодрый игровой чип за свои деньги. Если пытаться удерживать ценовой паритет платформ с компонентами обоих производителей, то Ryzen 5 1400 вполне вписывается в бюджет базового игрового ПК. Принадлежность чипа к линейке 14-нанометровых Summit Ridge в данном случае совершенно не должна смущать. В этой категории важнее не шашечки, а «ехать».

Совсем недавно компания AMD официально представила 4-ядерные чипы Ryzen 3 2300X, открывающие семейство Pinnacle Ridge с архитектурой Zen+. Новинка имеет частотную формулу 3,5/4,0 ГГц и оснащается 8 МБ кеш-памяти L3. По всей видимости изначально чип будет предлагаться для OEM-партнеров, потому розничная стоимость CPU не обозначена производителем.

Двухъядерные процессоры даже с технологиями многопоточности HT/SMT — это уже вынужденная мера на случай предельно ограниченного бюджета. По этой же причине процессоры Pentium Gold G5400 также можно использовать лишь для исключительных случаев, несмотря на приятную розничную цену в $60–65.

Рассматривая более производительные варианты, отметим неприятное повышение стоимости Core i3-8100. Базовый 4-ядерник Intel за прошедший месяц подорожал на $10–15. Не исключено, что до наших берегов докатилась волна дефицита чипов начального и среднего уровней, из-за которой процессоры подорожали в том числе и на американских онлайн-площадках. Некоторую нехватку чипов связывают с попытками Intel перестроить часть производственных мощностей на выпуск микросхем по нормам 10 нм. Однако процесс идет не так гладко, как планировалось, потому 10-нанометровые кристаллы поставляются для очень ограниченного количества продуктов. В то же время спрос на 14-нанометровые чипы до сих пор велик, да и процессоры Core ожидаемого 9-го поколения будут выпускаться по этим нормам.

UPD. В день публикации материала цена Core i3-8100 снова заметно повысилась. Теперь самый доступный 4-ядерный процессор от Intel стоит порядка $140.

Если с процессорами для базовой игровой системы определиться не так сложно, то вот выбрать видеокарту для этой же категории систем весьма проблематично. Когда есть множество вариантов, определить какой из них окажется лучшим не всегда просто. Для начала можем обозначить стартовую точки в виде GeForce GTX 1050 2 ГБ. Самые дешевые версии стартуют от $145–150, но выбирать из нескольких вариантов можно, имея на руках $160–165. Впрочем, этой суммы уже может хватить и на покупку GeForce GTX 1050 3 ГБ. Производители видеокарт прохладно приняли эту новинку NVIDIA, в соответсвующем каталоге hotline.ua пока лишь пять моделей с увеличенным объемом памяти. Нюансы этой модификации мы уже рассматривали в отдельном материале.

Выбирая Radeon RX 560, особо не сэкономишь. Версий с 2 ГБ памяти на борту не так много и стоят они от $135 до $160. Ассортимент модификаций с 4 ГБ памяти значительно шире, а ценовой диапазон составляет от умеренных $150 до чрезмерных $190. Если базовые модели еще можно рассматривать, то переплата за топовые адаптеры здесь излишняя.

GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ сейчас стоят от $200 до $240. И если нижнюю границу еще можно принять для устройства такого уровня, то тюнингованные модели в нынених условиях очевидно переоценены. За $250 уже можно рассчитывать на GeForce GTX 1060 3 ГБ, а это очень серьезное усиление базовой игровой конфигурации. Не менее интересным вариантом здесь окажется и Radeon RX 570 4 ГБ. Очень достойный оппонент 3-гигабатовой версии GTX 1060, причем некоторые модели можно купить даже чуть дешевле. Это к вопросу об актуальности GTX 1050 Ti за ту же сумму.

Видеокарты на базе чипов AMD за последние пару месяцев заметно снизились в цене и это хорошая возможность получить более мощный графический адаптер для своей системы.

В поисках альтернативы можно также наткнуться на Radeon RX 470. Эти модели всплыли в 2018-ом исключительно в контексте майнинга криптовалют, потому практически все представленные модели даже в названиях имеют соответствующее обозначение. Некоторые адаптеры получили невероятно привлекательные ценники. Как вам Radeon RX 470 4 ГБ за $185? Однако перед покупкой нужно взвешивать все «за» и «против». На некоторых «майнинговых» модификациях в принципе нет видеовыходов. Понятно, что такие версии в принципе не подходят для игровой системы. На иных устройствах есть лишь один выход DVI-D. Возможны варианты, когда на панели присутствуют несколько коннекторов разных стандартов (HDMI, DisplayPort,…), но доступен только один DVI. В то же время, производитель может реализовать и полный набор функционирующих видеовыходов. Стоит предварительно уточнить эту информацию на сайте производителя, данные на торговых площадках не всегда могут быть корректны.

Веским аргументом «против» может быть и 3-месячных срок гарантии, вместо стандартных 2–3 лет. Все же видеокарты – одни из наиболее часто выходящих из строя элементов игровой системы, потому иметь возможность заменить адаптер в течение оговоренного периода, чего-то да стоит.

Если вам обещают 3-летнюю гарантию для «майнинговых» модификаций видеокарт, то это либо ошибка в описании, либо инициатива интернет-магазина, который готов взять на себя такие риски и обеспечить сервисную поддержку в течение обозначенного срока.

Еще один вариант покупки видеокарты – вторичный рынок, который сейчас изобилует предложениями от разочаровавшихся в светлой идее быстрого заработка на криптовалюте. Некоторые старатели готовы выходить из игры со значительными потерями, распродавая остатки вычислительных ферм. Цены на некоторые позиции выглядят очень заманчиво, но все риски покупки б/у-устройства вы берете на себя.

Несмотря на громкие антимонопольные разбирательства, стоимость оперативной памяти не изменилась. Да, она уже не дорожает, как было еще несколько месяцев назад, но после небольшого отката цены дрейфуют на одном уровне. Для покупки комплекта 8 ГБ DDR4-2400/2666 по-прежнему понадобится порядка $85.

Оптимальный игровой ПК

С процессорными позициями в оптимальных конфигурациях все просто – Core i5-8400 для ПК на Intel и Ryzen 5 2600 для платформы на AMD. К сожалению повышение стоимости чипов Intel коснулось и младших 6-ядерников. Розничная цена Core i5-8400 за прошедший месяц увеличилась на $10–15. Ryzen 5 2600 напротив, несколько подешевел. Этот чип уже можно купить дешевле $200.

Если для каких-то ваших задач нужна максимальная многопоточность по очень умеренной цене, можно также присмотреться к Ryzen 7 1700. Самые доступные 8-ядерные чипы AMD с поддержкой SMT теперь предлагаются примерно за $220. Отличная цена для CPU, который еще полгода назад стоил порядка $350. Да, стартовые частоты может и незавидные, но разблокированный множитель позволяет самому определиться с частотной формулой, лишь бы хватало эффективности охладителя.

Для игр в стоковом режиме Ryzen 5 2600 будет предпочтительнее. Все же разница фактических частот заметна, а конфигурации 6/12 хватает для всех актуальных проектов. В свою очередь Ryzen 7 1700 даже без разгона будет выглядеть интереснее в многопоточных задачах. Здесь уже нужно учитывать личные приоритеты и задачи.

Для оптимальных конфигураций видеокарты следующего поколения все еще ожидаются. NVIDIA пока не раскрывает сроки анонса преемницы GeForce GTX 1060. Даже по самым оптимистичным прогнозам, адаптеры среднего класса на GPU с архитектурой Turing можно ожидать лишь ближе к началу рождественских праздников. Более того, есть предпосылки, что для решений этого уровня будут использоваться упрощенные графические процессоры без аппаратной поддержки трассировки лучей и тензорных ядер, а прирост производительности в привычном растровом рендеринге обеспечат увеличенное количество вычислителей, повышенные частоты и более скоростная память. Если предположения подтвердятся, то нет особого смысла занимать выжидательную позицию. Устройства на базе Pascal сейчас имеют привлекательные ценники, потому при выборе графики для оптимальной системы вполне можно ориентироваться на актуальные предложения.

GeForce GTX 1060 6 ГБ станет отличным стартовым вариантом для ПК среднего класса. За прошедший месяц эти адаптеры еще сбросили в цене. Неплохие варианты уже можно найти в продаже за $320–330, а если хорошенько поискать, то некоторые модели с таким объемом памяти можно купить даже за $300. На некоторые позиции стоимость снизилась уже почти до уровня двухлетней давности.

Нельзя не отметить и заметное снижение стоимости Radeon RX 580. Версии с 4 ГБ памяти уже можно найти за $250, а модификации с 8 ГБ предлагаются от $300. Отличная альтернатива и очень достойный соперник для GeForce GTX 1060 6 ГБ. Причем в целом ряде тяжелых игр именно решение с чипом AMD будет выглядеть предпочтительнее. Чтобы поддерживать соревновательный дух, в рекомендуемую конфигурацию мы включаем Radeon RX 580 8 ГБ. Напомним, что у версий с таким объемом, кроме вдвое большей емкости локальной ОЗУ, микросхемы GDDR5 работают на эффективной частоте 8000 МГц, тогда как у моделей с 4 ГБ – на 7000 МГц.

При слишком заманчивой цене, обращайте особое внимание на индексы «MI», упоминания MINING в названии модели и другие подобные признаки специализированных устройств с акцентом на добычу криптовалют. Об особенностях таких устройств мы уже говорили.

Снижение майнерского интереса к игровым видеокартам заметно повлияло на рыночную ситуацию. Согласно отчетам аналитиков компании Jon Peddie Research (JPR), в годовом исчислении во втором квартале 2018 объемы продаж дискретных видеокарт снизились на 5,7%. Если же сравнивать с первым кварталом нынешнего года, то поставки адаптеров сократились на 28%. При этом во второй четверти NVIDIA фактически вернула свою долю в сегменте дискретных адаптеров до уровня годичной давности – 69,1% против 30,9% у AMD. В первом квартале 2018-го спрос на Radeon был выше, хотя общее преимущество NVIDIA оставалось бесспорным – 65,1% vs. 34,9%. Очень хочется увидеть новые решения AMD, которые позволят удерживать интригу во всех сегментах дискретной графики.

Возвращаясь к оптимальной игровой конфигурации, отметим, что здесь уже не помешало бы усилить графическую подсистему, хотя с рациональными вариантами замены стартовых моделей пока сложно. Логичным кажется использование GeForce GTX 1070 8 ГБ, но стоимость этих устройств выше, чем хотелось бы. Базовые версии предлагаются от $475–500. Видеокарта обеспечит прирост производительности на уровне 30–40% и если такая разница в цене с таковыми для GTX 1060/RX 580 не слишком смущает, можно подумать о покупке более скоростного адаптера. Уместным будет посмотреть и на GeForce GTX 1070 Ti. «Титановая» версия примерно на 15% быстрее GTX 1070 и лишь немногим уступает GeForce GTX 1080, но у самых доступных версии этой линейки наверняка будут нюансы с эффективностью отвода тепла и уровнем шума во время работы.

Конечно, располагая суммой в $500 можно было бы помечтать о будущей GeForce RTX 2070 8 ГБ. Обозначенная цена нереференсных адаптеров для американского рынка как раз $499. Но, будем оставаться реалистами. Если рекомендованная стоимость Founders Edition для Украины составляет без малого 20 000 грн (~$700), то стартовые цены на оригинальные модели GeForce RTX 2070 вряд ли будут ниже. К тому же начальная версия RTX появится в продаже позже старших моделей – в конце октября. Стоит ли дожидаться новинку? Предметно об этом можно будет говорить после практических тестов видеокарт, а также сопоставления результатов и стоимости. Конечно, придется делать поправку на поддержку Ray Tracing и наличие тензорных ядер для быстрых матричных вычислений.

Прогрессивный игровой ПК

Для прогрессивной игровой конфигурации на платформе Intel мы рекомендуем использовать топовый 6-ядерный процессор Core i7-8700K. Как это не удивительно, но возможно данная модель оказывается на этой позиции в последний раз. В октябре компания Intel должна представить новое поколение десктопных процессоров. О будущих новинках мы уже знаем практически все, кроме точных дат анонса и начала продаж.

В контексте мощной игровой платформы наибольший интерес из линейки Coffee Lake Refresh представляет 8-ядерная модель Core i7-9700K (3,6/4,9 ГГц). Очень спорным выглядит решение производителя не использовать для Core i7 9-ой серии технологию многопоточности Hyper-Threading. Нам еще предстоит выяснять соотношение сил ожидаемого Core i7-9700K с функциональной формулой 8/8 и нынешнего флагмана Core i7-8700K с конфигурацией ядер/потоков – 6/12. Судя по первым утечкам, новая модель выглядит несколько предпочтительнее, но отрывочные сведения недостаточны для объективной оценки. Наверняка найдутся задачи, в которых возможность обрабатывать большее количество потоков окажется приоритетнее.

Бескомпромиссным чипом для платформы LGA1151 окажется Core i9-9900K, имеющий 8 ядер, 16 потоков (поддержка HT), частотную формулу 3,6/5,0 ГГц и 16 МБ L3. Неизвестной остается рекомендованная цена. Очень не хотелось бы, чтобы стоимость превышала $500, но, глядя на ценник юбилейного Core i7-8086K, этого нельзя исключать.

А вот чем процессоры Coffee Lake Refresh наверняка порадуют, так это припоем под теплораспределительной крышкой. Утекшие слайды презентации производителя это подтверждают. По крайней мере такой интерфейс будет использоваться для чипов с разблокированными множителями. Долгожданная замена термопасты на припой должна снять очевидные проблемы с отводом тепла и эффективным охлаждением CPU.

Последует ли какой-то ответ от AMD на громкий анонс основного конкурента? Этот вопрос остается открытым. Любители «хайпануть» уже распространяют слухи о возможном появлении 10-ядерных процессоров Ryzen, даже прилагая скриншоты с результатами тестов. Технических предпосылок для появления таких чипов сейчас нет. Кристаллы нынешних процессоров Ryzen имеют 8-ядерную структуру без каких-то скрытых резервов. При необходимости AMD может корректировать стоимость уже представленных моделей, реагируя на выпады оппонента. Такая практика успешно практикуется производителем. Конечно, интересно было бы увидеть от AMD нечто особенное, но разработчик сейчас наверняка занят подготовкой 7-нанометровых чипов с архитектурой Zen 2, которые должны появиться в следующем году. Надеемся, что отказ GlobalFoundries от перехода на 7 нм и перевод контрактного заказа AMD тайваньской компании TSMC не повлияют на планы выхода будущих чипов Ryzen.

Возвращаясь к нынешней прогрессивной платформе на базе AMD, мы решили сменить процессор, используя топовую модель Ryzen 7 2700X. Дело в том, что за прошедший месяц количество предложений Ryzen 7 2700 несколько снизилось, а розничная стоимость заметно возросла. При минимальной разнице в цене флагман линейки выглядит предпочтительнее. Ryzen 7 2700X изначально имеет высокие рабочие частоты – 3,7/4,3 ГГц, вместо 3,2/4,1 ГГц у младшей модели. Топовый CPU фактически не нужно разгонять, об этом уже позаботился производитель. Кроме того, в комплекте с Ryzen 7 2700X предлагается пусть не самый эффективный, но очень эффектный кулер Wraith Prism c комбинированной RGB-подсветкой.

Без преувеличения знаковым событием прошедшего месяца стал анонс игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX. Калифорнийский разработчик подготовил в рамках игровой выставки GamesCom масштабную презентацию новых видеокарт, рассказав об особенностях архитектуры. Мы также побывали на этом мероприятии и уже поделились первыми впечатлениями о новых разработках NVIDIA.

Для адаптеров используются GPU с графической архитектурой Turing, которые, кроме CUDA-вычислителей, получили аппаратные блоки для просчета трассировки лучей, а также тензорные ядра для матричных операций. Компания представила сразу три видеокарты новой линейки – GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070. Для всех моделей обещан заметный прирост производительности в сравнении с предшественниками, однако большую ставку разработчик делает на новые визуальные эффекты и возможность использовать элементы так называемого искусственного интеллекта для улучшения картинки.

GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 появятся в продаже уже с 20-го сентября. Самые нетерпеливые любители поиграть наверняка уже могли обнаружить в каталоге hotline.ua соответствующие предложения. Расторопные онлайн-площадки уже в ожидании официального старта продаж. Видеокарты пока нельзя купить, а вот сориентироваться по стоимости – вполне. Ценники откровенно бодрят. За оригинальные версии GeForce RTX 2080 просят порядка $1000–1100, тогда как за GeForce RTX 2080 Ti будут стоить примерно в полтора раза больше – до $1500. Насколько оправданы такие ожидания, покажут практические тесты. Первые обзоры старших моделей серии появятся 19 сентября, за день до начала продаж. Отгрузка GeForce RTX 2070 планируется в октябре, потому подробности о возможностях этой модели будут позже.

До этого времени заполнять собой прогрессивные игровые конфигурации будут GeForce GTX 1080. Представленные в мае 2016 года видеокарты еще повоюют. Базовые модели серии уже стоят от $500, хотя при желании купить тюнингованную версию с эффективной системой охлаждения, лучше рассчитывать на $600. Видеокарты на базе чипов с архитектурой Pascal никуда не исчезают и будут оставаться в продаже. Схлынувшая волна криптомайнинга оставила после себя горы нераспроданных видеокарт. Впрочем, это продукт не скоропортящийся, потому даже после анонса новых решений, возрастные устройства наверняка найдут своих покупателей, вопрос лишь в цене.

При большом желании сэкономить сейчас также можно посмотреть в сторону GeForce GTX 1070 Ti. На рынке есть привлекательные предложения из этой серии за ~$450. Хотя в мощной платформе экономия на видеокарте в первую очередь сказывается на игровых возможностях системы.

C топовыми видеокартами на AMD пока все сложно. В нынешних условиях Radeon RX Vega 56 за $600–650 не вызывают особого энтузиазма, равно как и Radeon RX Vega 64, предлагаемые за $650–750. Компания обещает еще в этом году представить новые адаптеры Vega c GPU, изготовленными по нормам 7 нм, но речь идет лишь о специализированных вычислителях, а не игровых видеокартах.

Чтобы закончить очередной «ПК месяца» на позитивной ноте, напомним, что компания EA с 12-го по 18-е сентября бесплатно раздает Premium Pass c четырьмя дополнениями к игре Battlefield 1. У любителей масштабных сетевых шутеров есть хорошая возможность восполнить коллекцию. Для игры на всех картах понадобится стартовая версия Battlefield 1, которую сейчас можно купить дешевле $3. Ну, что же, такое извинение за месячную задержку с выходом Battlefield V принимается.