EA устроила бесплатную раздачу Premium Pass со всеми дополнениями к Battlefield 1

Издательство Electronic Arts и студия DICE Со решили провести очередную подарочную акцию в рамках подготовки к релизу новой части Battlefield V. Со вчерашнего вечера и в течение этой недели (до 18 сентября) желающие могут абсолютно бесплатно забрать в свою игровую коллекцию все дополнения к Battlefield 1 (четырнадцатой по счету из серии игр Battlefield).

Да, речь о бесплатной раздаче премиум подписки Battlefield 1 Premium Pass, которая обеспечивает доступ к четырем крупным дополнениям: «Они не пройдут» (They Shall Not Pass), «Во имя Царя» (In the Name of the Tsar), «Волны перемен» (Turning Tides) и «Апокалипсис» (Apocalypse). Чтобы получить подарок, нужно просто войти в Origin под своей учетной записью и кликнуть на кнопку подарка на главной странице магазина. Естественно, изначально на вашей учетной записи должна быть основная Battlefield 1.

Эти четыре тематические дополнения суммарно включают 16 новых карт для сетевой игры, новые операции и режимы, новые классы элитных войск, 20 новых видов оружия, новые транспортные средства и боевые машины, 14 выдающихся боевых наборов Battlefield 1 и еще 14 уникальных жетонов.

Напомним, что шутер Battlefield 1 вышел на PlayStation 4, Xbox One и ПК 21 октября 2016 года. А чуть больше чем через два месяца выйдет новая Battlefield V, игра станет доступна для покупки 20 ноября одновременно для PC, PS4 и Xbox One. Изначально Battlefield V релиз был намечен на 16 октября, но в итоге разработчики сдвинули выход игры на месяц.

Источник: Origin