Пресс-конференция Stellantis: новое имя, новые автомобили, прежние бренды





В четверг, 18 марта, прошла первая украинская пресс-конференция Stellantis. Не знаете, что это такое? Это новый автомобильный концерн, образованный после слияния Группы PSA и Группы FCA: то, о чем писал год назад, вот теперь докатилось новой волной и до Украины. Однако, волна новая – но автомобильные бренды прежние. Ведь в данном случае приглашающей стороной была, скажет так, «экс-Группа PSA»: Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles. Однако рассказать было о чем, много «горячих новинок» – кроссоверы, сити-кары, бизнес-модели. Плюс затронули тему коммерческих автомобилей и прихода в Украину новых электромобилей. Итак: репортаж на тему автобизнеса, который дает ответ на один важный вопрос – а на чем завтра ездить будем?

Peugeot, Citroen, Opel, DS в Украине: вчера, сегодня, завтра…

Пресс-конференция началась с подведения итогов и оглашения общих планов на будущее. Тем паче, время знаковое: 10 лет работы представительства «Пежо Ситроен Украина». В 2010 году для брендов Peugeot и Citroen началась новая история в Украине – и за минувшие 10 лет удалось достичь значительного роста доли рынка и заметного объема продаж. Так, по итогам 2020 года общий результат для всех брендов составил 8,5% от рынка Украины, было продано порядка 8,1 тыс. автомобилей. За минувшие годы портфель представительства пополнился еще двумя брендами – Opel и DS Automobiles. Кроме того, существенно была расширена и дилерская сеть: суммарно 57 дилеров разных брендов.

Однако планы на 2021 год еще более амбициозны. Расчетный объем автомобильного рынка – 110 тыс. авто, из которых почти 10% должны занять различные модели Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles. Да-да, именно так: пока мы говорим только о тех четырех брендах, которые можно назвать «экс-Группа PSA». Объединение в один концерн Stellantis происходит прямо сейчас, уже дошло до Украины в организационных вопросах – но еще не сказалось на переделе брендов, импортеров, дилеров.

Итог 2020 года: продажи порядка 8,1 тыс. автомобилей и доля 8,5% от общего автомобильного рынка Украины. Планы на 2021-й: достичь «десятки» – продажи порядка 10 тыс. автомобилей и доля около 10% от общего рынка. За счет чего?

Новинки Peugeot, Citroen, Opel, DS в 2021 году

Главными локомотивами продаж станут новые модели: на 2021 год для рынка Украины запланировано 15 автомобилей-новинок! Причем некоторые уже «доехали» в Украину. Прежде всего – обновленный кроссовер Peugeot 3008: новая передняя часть, характерные «клыки» дневных ходовых огней, задние фонари в виде следов от когтей, увеличенный дисплей в салоне. Плюс флагманский кроссовер Peugeot 5008: масштаб перемен примерно сравним с моделью 3008, но добавьте увеличенную заднюю часть и 7-местный салон. Обновился компактный кроссовер Opel Crossland, который лишился буквы Х в названии, но приобрел «нос» в стиле Mokka. Плюс новое поколение модели Peugeot 208: самый компактный автомобиль модельной линейки Peugeot в Украине, платформа СМР и два мотора на выбор (75 л.с. или 130 л.с.), фары-светодиоды даже в «базе», качественный и современный салон.

План на 2021 год – запустить в Украине 15 автомобилей-новинок! Некоторые уже приехали в Украину и были представлены на пресс-конференции: обновленные модели Peugeot 5008 и Opel Crossland, полностью новое поколение хэтчбека Peugeot 208. А еще нас ждет…

Лето станет временем бренда Citroen: выйдет полностью новое поколение модели Citroen C4 (как ДВС-модель, так и электромобиль), расширится гамма версий Citroen C5 Aircross, будет представлен обновленный кроссовер Citroen C3 Aircross. Летом дебютирует новый кроссовер и от «молнии»: ждем Opel Mokka! Причем, модель Mokka для Украины обещают сразу и в ДВС-модификации, и электрической версии.

А вот осень станет временем Peugeot и DS Automobiles. К концу года в Украине должна появиться модель 308 нового поколения, расширится гамма кроссовера 2008. Бренд DS Automobiles обещает бизнес-седан DS 9 и хэтчбек DS 4, плюс расширение гаммы версий модели DS 3 Crossback.

На лето-осень запланировано также немало интересных новинок – начиная с хэтчбека Citroen C4, продолжая парочкой кроссоверов, заканчивая моделью бизнес-класса. Седан DS 9 изначально будет предложен как ДВС-автомобиль, однако в его гамме предусмотрены также гибридные версии: они приедут к нам в 2022 году. Однако и без того – в 2021 году на электрификацию будет сделан огромный акцент…

Много электромобилей и гибридов, хороших и разных

Несколько раз говорил: традиционные автопроизводители долго запрягают – но затем быстро везут. Похоже, «французы» идею электрификации уже запрягли. В том числе и для Украины. Старт дает обновленный Peugeot 3008 Hybrid4 с технологией подзаряжаемого гибрида (Plug-In Hybrid). Технику разбирали в отдельной статье: суммарная мощность 300 л.с. и полный привод за счет электромотора на задней оси. Теперь стала известная цена автомобиля (от $50 тыс.) и стартуют его продажи. Аналогичная техника используется для модели DS 7 Crossback E-Tense, вот только там еще больше роскоши, но также выше ценник – от $70 тыс.

В целом идея состоит в том, что автомобили на платформе ЕМР2 (модели C-D-класса и выше, легковые и кроссоверы) получили электрифицированную версию в виде подзаряжаемого гибрида. Причем вариации этого самого гибрида могут несколько отличатся от модели к модели. К примеру, вышеупомянутый седан DS 9 должен получить схожий полноприводный гибрид, но мощностью уже в 360 «лошадей». Однако это планы на отдаленную перспективу (как раз упомянутый 2022 год), которые еще требуют окончательного подтверждения. А что уже точно запланировано на ближайшее время, так это подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross: он будет 225-сильным и с передним приводом, однако и ценник ожидается пониже. А еще к концу года ожидается обновленный кроссовер Opel Grandland, который также получит подзаряжаемую гибридную версию.

Если для среднеразмерных и крупных автомобилей выбрана стратегия создания подзаряжаемых гибридных версий, то для компактных моделей B-класса выбрана стратегия создания полностью электрических версий. Техническая начинка уже известна: электромотор на 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятор на 50 кВтч. Запас хода будет зависеть от конкретной модели – масса, габариты, аэродинамика – но в среднем можно рассчитывать на 320-350 км, заявленных по правилам цикла WLTP.

Электрификация не на словах, а на деле: на протяжении текущего года ждем много интересных подзаряжаемых гибридов и электромобилей от Peugeot, Opel, Citroen, DS.

Коммерческие автомобили, специальные версии, бизнес-продажи

Если посмотреть на рынок глобально – особенно мировой, частично украинский – то окажется, что мы находимся на грани фундаментальных перемен. Одной фразой: идея автомобиля сейчас переходит от «обладать» к «использовать». Это способствуют технологии и развитие служб такси, это способствует каршеринг, к этому подводит нарастающая плотность застройки в крупных городах. Как следствие – изменения структуры продаж автомобилей между физическими и юридическими лицами. Если ранее автомобиля чаще всего покупали «для себя любимого/любимой», то сегодня – покупают «для дела/компании».

По итогам 2020 года, продажи автомобилей корпоративным клиентам для «экс-Группы PSA» достигли впечатляющей доли 45,7% от всех реализованных автомобилей (порядка 3,7 тыс. автомобилей). Внимание: сейчас идет речь о продажах автомобилей корпоративным клиентам, сегмент В2В, но это не означает только коммерческие модели – в данном случае также учитывались и легковые автомобили.

А вот если говорить только о коммерческих моделях LCV (Light Commercial Vehicles, фургоны, «бусики», вены, шасси, «пирожки»), то статистика оказывается еще более интересной. За 2020 год под брендами Peugeot, Citroen, Opel суммарно реализовано более 2,7 тыс. коммерческих автомобилей, благодаря чему удалось занять лидирующую позицию в LCV-сегменте. Секрет успеха – в широком предложении моделей «от мала до велика», а также в создании уникальных версий: автомобили-инкассаторы, фургоны-рефрижераторы для перевозки продуктов питания, даже компактные пожарные автомобили. Развитие подобного узкоспециализированного транспорта будет продолжаться и дальше. Пример тому – автомобили с полным приводом Dangel 4х4, которые в этом году обещают активно продвигать.

Помимо общих новинок, а также развития сегмента электромобилей/гибридов, третьим важным направлением для будущего роста являются В2В-продажи и коммерческие автомобили. В том числе – уникальные версии с полным приводом Dangel 4х4.

В итоге: нынешний 2021 год должен стать годом очень бурного развития и роста для нового концерна Stellantis – но с уже хорошо известными брендами Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles. Мне найдется, о чем писать. А вам найдется, что купить. Нам будет из чего выбрать: новые модели, компактные и большие, легковые и кроссоверы, ДВС и электромобили. Разнообразие – это прекрасно!