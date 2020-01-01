Слияние PSA и FCA: главное авто-событие прошлого, которое определяет будущее





В конце уже прошлого 2019 года произошло событие, которое просто обязано стать одним из ключевых для будущего автомобильного мира: договоренность о слиянии PSA и FCA в одну компанию (альянс). Что стоит за громкими цифрами? В чем сила и слабость каждой из сторон? И главное – что получим мы, как обычные потребители, от новой компании? Сейчас расскажу.

PSA и FCA: слияние или покупка?

Изначально я полагал, что это покупка: явно находящаяся «на коне» Группа PSA (PSA Groupe) покупает FCA (FIAT Chrysler Automobiles). Да, итало-американский концерн выпускает больше автомобилей и располагает большим портфелем брендов – но ведь память уже знает подобные истории: достаточно вспомнить слияние Renault и Nissan. Все думали, что «французы» исторически слабы, а «японцы» сильны. Но в конце 1990-х все оказалось с точностью до наоборот. Вот и сейчас: выпуская меньше автомобилей (около 3,9 млн. штук ежегодно) и располагая меньшим портфелем брендов, Группа PSA имеет более высокую капитализацию, дает трудоустройство большему числу людей, работает с более высокой маржей (ранее около 6%, но выросла до 7,6% за последний год). В тоже время, FCA выпускает 4,8 млн. автомобилей в год, но капитализация ниже, трудоустроенных людей меньше (заводы FCA не полностью загружены), маржа находится у отметки 6%. Добавьте к этому наличие новых платформ СМР и ЕМР2 у Группы PSA, недавнее удачное приобретение Opel/Vauxhall, пропорциональное разделение мест в совете директоров (5+5), но с перевесом в виде исполнительного директора Карлоса Тавареса из PSA (одиннадцатый член совета директоров). Словом, все выглядело так, что PSA покупает FCA.

Но все-таки лучше использовать слова «объединение» или «слияние» Почему? Потому, что FCA имеет ряд своих козырей. Во-первых, речь идет о дилерской сети в США, которая крайне необходима PSA. Во-вторых, FCA располагает солидным портфелем брендов, где имеются как полноценные внедорожники и пикапы, так и роскошные премиальные и люксовые автомобили. В-третьих, просто эффект масштаба: за счет увеличения использования совместных компонентов, новая компания DutchCo (зарегистрирована в Нидерландах) может достичь впечатляющей экономии денег – в ближайшей перспективе около 3,7 млрд. евро без необходимости закрытия заводов. Да и в целом: данный альянс станет четвертым в мире производителем автомобилей с годовым выпуском 8,7 млн. единиц (по итогам 2018 года, суммарно для PSA и FCA). Причем имеется потенциал для увеличения объема выпуска до 14 млн. автомобилей ежегодно, что может сделать новый альянс лидером автомобильного мира.

Кратко в цифрах про объединение PSA и FCA: суммарный выпуск 8,7 млн. автомобилей, четвертый по величине производитель автомобилей в мире с потенциалом к росту, суммарная капитализация около 50 млрд. евро, экономия 3,7 млрд. евро. В конце 2019 года объединение двух компания только началось, весь процесс потребует 12-15 месяцев. Все-таки следует говорить не о «покупке», а о «слиянии»: у FCA есть свои сильные стороны.

Силы и слабости каждой стороны

Как отмечал выше, сегодня PSA находится в довольно хорошем положении: имеется сбалансированный портфель автомобильных брендов, множество новинок в разных классах, компания прибыльна и располагает передовой техникой. Прежде всего, речь идет о платформах СМР и ЕМР2, которые позволяют строить автомобили разных классов и размеров. Также платформа СМР (е-СМР) предполагает электрические версии автомобилей, которые фактически уже готовы к серийному запуску – хэтчбеки Peugeot 208/e-208 и Opel Corsa, компактный кроссовер DS 3 Crossback, пр. А платформа ЕМР2 позволяет создавать подзаряжаемые гибриды с приводом задних колес при помощи электромотора: к примеру, Peugeot 3008 Hybrid4 и Opel Grandland X Hybrid4. Ничего подобного у FIAT нет. Хотя вообще-то у Chrysler подзаряжаемый гибрид есть: речь идет о модели Pacifica – но все-таки данный минивэн ориентирован на рынок США, а не Европы. Для понимания важности техники: в будущем 2/3 автомобилей альянса должны строится на платформах СМР и ЕМР2, включая их электрические и гибридные версии. К важным плюсам PSA также относится хорошие позиции в разных странах Европы – в том числе, и благодаря покупке брендов Opel/Vauxhall (Германия и Великобритания).

Однако у PSA есть желание выйти на рынок США к 2023 году, для чего необходимо иметь крупную дилерскую сеть. Как раз здесь поможет FCA: концерн имеет сеть из более, чем 2,5 тыс. дилеров в США, а также успешно ведет бизнес в Северной и Латинской Америке. Словом, FCA может решить первый вопрос PSA – о выходе на американский рынок. Плюс добавить исторически-хорошие позиции FIAT в Италии, а также опыт работы с премиальным брендом Alfa Romeo и люкс-брендом Maserati, что отмечал выше. К сильным сторонам относятся исконно-американские бренды Jeep, Dodge, RAM. И еще один бонус: новый альянс станет крупнейшим производителем коммерческой техники в мире. Что неудивительно – ведь PSA и FCA (изначально просто как FIAT) уже порядка 40 лет вместе создают коммерческие автомобили разных классов.

Главное в объединении – использование сильных сторон друг друга. Группа PSA располагает новыми платформами и сильными позициями в Европе, FCA предлагает успешную работу в Америке и массу брендов: почти вдвое больше, нежели у PSA. Но не все марки одинаково сильны. Кто сможет выжить, а кто под угрозой?

Прежние марки, новые автомобили

Если говорить о европейском рынке, то все выглядит просто: что можно построить на платформах СМР и ЕМР2 – то и выживет. Звучит грубо, но это правда.

И для исконно итальянских брендов, поверьте, это только плюс. К примеру, FIAT получает возможность создать новые поколения Punto и Bravo, можно расширить собственную палитру кроссоверов, подготовить замену минивэна FIAT 500L. И, конечно, электрификация. В ближайшем будущем должен дебютировать новый вариант электрокара FIAT 500e на собственной технике, но в будущем все электромобили и гибриды будут созданы на основе техники PSA. Благодаря объединению, шанс получают и те марки, которые были слабы в последние годы – прежде всего, Lancia: достаточно относительно небольших вложений, чтобы сохранить бренд и выпустить новые модели. Взгляните на DS: ежегодный выпуск около 50 тыс. автомобилей, лишь две актуальные модели в европейской гамме (DS3 Crossback и DS7 Crossback) – но бренд существует и работает. Потому, что затраты невелики: платформа и двигатели общие в рамках PSA. Второй важный «звоночек»: план создать компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale на основе СМР. А это означает возможную подготовку электрической версии, а также желание сохранить и перезапустить марку Alfa Romeo.

Платформы СМР и ЕМР2, а также электрическая и гибридная техника – это будущее для европейской гаммы автомобилей нового альянса PSA и FCA. Интеграция не будет быстрой: первые автомобили FCA с техникой PSA (платформы и моторы) мы увидим через 3-4 года, а в целом модельные гаммы обновятся и породнятся через 5-7 лет. Для FIAT новый союз открывает возможность вернуть в прошлом популярный Punto, для Lancia – это и вовсе шанс на спасение жизни. Но одним из первых «итальянцев» на технике PSA должен стать компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale, который запланирован на 2022-2023 год.

А вот с другими автомобилями Alfa Romeo – вопрос. Ведь седан Giulia и кроссовер Stelvio построены на собственной платформе с продольным расположением двигателя и задним или полным приводом. Подобная техника не используется в массовых моделях FCA, а с учетом ежегодного выпуска около 100 тыс. автомобилей крайне остро встает вопрос рентабельности производства. Но в данном случае может помочь Maserati: пусть ежегодно выпускается около 35 тыс. автомобилей, но все это дорогие модели – и возможности заработка на них выше. Выходом из ситуации видится слияние двух марок на уровне технологий, при этом разнонаправленное движение двух брендов: Alfa Romeo будет выпускать компактные модели на основе платформ CMP и ЕМР2 (Tonale, Giulietta), крупные модели будут связаны с Maserati. И напротив: бренд Maserati двинется вниз, выпустив модели формата Giulia и Stelvio.

Тем более, что для Masetrati запланировано масштабное обновление линейки – ждем семь новых автомобилей в ближайшие годы! С учетом изначально небольшого модельного ряда компании (два седана, кроссовер, флагманское купе), следует рассчитывать не только на обновление существующих автомобилей, но также и на выход новых моделей. Самый логичный шаг – запустить более компактные, но все также спортивные и роскошные модели.

Будущее Alfa Romeo и Maserati непростое, но скорее оно «есть», чем его «нет». Так, Alfa Romeo – известный и сильный бренд, в наличии имеется пара моделей, новый альянс открывает перспективы к созданию компактных автомобилей. А раз есть планы (как минимум, Tonale) – то это означает, что Alfa Romeo вновь готовится к перезапуску. Но свои модели на оригинальной технике накладывают свои вопросы. В свою очередь, Maserati играет в классе «люкс» и готовится к выпуску множества новых моделей – как минимум, жду более компактный седан и кроссовер, которые встанут на ступеньку ниже Ghibli и Levante соответственно.

С европейскими марками разобрались, теперь несколько слов об «американцах». В данном случае все хорошо для всех, кроме основного бренда Chrysler. Ведь сегодня у Chrysler лишь две модели (седан Chrysler 300 и минивэн Chrysler Pacifica/Voyager) – и обе «в годах». В первом случае Chrysler 300 спасает близкое техническое родство с моделями Dodge, которые продаются намного лучше: около 550 тыс. экземпляров ежегодно против 150-170 тыс. автомобилей Chrysler (суммарно всех моделей). Во втором случае минивэн Pacifica/Voyager может спасти просто глубокое историческое наследие и привязанность покупателей: все-таки первый минивэн в США и один из первых (если не самый первый) в мире. Но как ни крути, а именно Chrysler выглядит самым слабым звеном в обойме американских брендов.

Зато у Jeep, Dodge, RAM все хорошо – высокая маржа, большие объемы продаж (суммарно более 2 млн. автомобилей), и незаменимые модели, которых попросту нет ни у кого из других брендов PSA или FCA: полноценные серьезные внедорожники, масл-кары и мощные седаны, классические американские пикапы. Под вопросом находятся лишь некоторые модели, вроде компактного кроссовера Jeep Renegade, который при смене поколений может переехать на французскую платформу. А может и не переехать: ведь даже в столь компактной модели Jeep и FIAT умудрились «собрать» полный привод и толковые системы помощи при езде по бездорожью – в то время, как у PSA вовсе нет моделей с традиционным полным приводом.

Среди американских брендов вопросы вызывает будущее Chrysler, да отчасти – сменщик Jeep Renegade. Но в остальном позиции сильны: известные бренды – каждый со своим лицом и нишей, хорошие продажи, высоко-маржинальные модели. При этом Jeep готовится выпускать новые автомобили и выходить в новые классы: к примеру, ждем Jeep Wagoneer.

В итоге: что получим мы, как покупатели?

В ходе слияния PSA и FCA шанс на жизнь получает Lancia, можно ждать возвращения известных моделей FIAT, очередного перезапуска Alfa Romeo. Плюс уверенное развитие основных брендов: Peugeot, Citroen, Opel, FIAT, Jeep с взаимной интеграцией технологий – электромобили, подзаряжаемые гибриды, полный привод. Конечно, процесс небыстрый: как отмечал выше, совместные модели должны появиться на протяжении 3-7 лет. К тому времени следует ждать и увеличения выпуска автомобилей, ведь нынешняя отметка 8,7 млн. – это лишь начало. Потому вкратце итоги можно подвести так: в будущем мы получим больше автомобилей, хороших и разных. И начало будущему было положено в прошлом 2019 году.