Рецензия на детективный сериал McDonald & Dodds / «Макдональд и Доддс»

Идея объединения двух не схожих ни в чем персонажей в одну команду далеко не нова. Детективный минисериал McDonald & Dodds – тот случай, когда этот прием раскрывается на все сто. Ну а еще это просто очень милый британский детектив со своей оригинальной фишкой.

McDonald & Dodds / «Макдональд и Доддс» Жанр детектив

Создатели Лаура Скривано, Ричард Сеньор

В ролях Джейсон Уоткинс (детектив сержант Доддс), Тала Гувейя (детектив главный инспектор Лорен Макдональд), Джеймс Мюррэй (главный суперинтендант Джон Хаузмэн), Роберт Линдсей (Мак Крокетт) и др.

Канал ITV

Год выпуска 2020–

Серий 2

Сайты IMDb

Детектив главный инспектор Лорен Макдональд – амбициозная молодая женщина. Она напористая, быстро принимает решения, использует все доступные современные криминалистические технологии и старается работать с максимальной эффективностью. Она долгое время занималась бандами Южного Лондона и, если нужно, может оказывать давление на подозреваемых.

Детектив-сержант Доддс — ее полная противоположность. Ему 55 лет и его уже который год пытаются выпереть на досрочную пенсию. Последние 11 лет он занимался только бумажной работой. Он медлительный, нерешительный, рассеянный и вооружен только старым потрепанным блокнотом и карандашом. Он не разбирается в современных технологиях, ничего не знает об Uber и Spotify и частенько не может найти собственные очки. Зато сержант Доддс умеет подмечать то, на что не обращают внимание другие полицейские, он обладает энциклопедическими знаниями и идеальной памятью, а еще… он умеет работать с бумажными документами в библиотеке!

Начальство свело этих двух столь разных полицейских вместе с одной целью – чтобы энергичная Макдональд вконец вымотала Доддса и вынудила его все-таки уйти на пенсию. Но внезапно оказалось, что вместе они составляют очень странную, но крайне эффективную парочку, распутывающую самые изощренные преступления.

События минисериала McDonald & Dodds происходят в городе, который если и появляется на киноэкранах, то только в исторических драмах по романам Джейн Остин. Это Бат (Bath) – курорт в графстве Сомерсет, хорошо известный еще со времен римского владычества в Британии, город, названный в честь римских бань и целиком внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Не знаю, приложили ли власти Бата руку к выбору места съемок, но город здесь – это еще один персонаж фильма, причем достаточно важный. Для приехавшей из Лондона Лорен Макдональд это провинция, в которой ей предстоит проработать пару лет перед повышением, для сержанта Доддса – родина, историей которой он гордится.

Как это водится в английских детективах еще со времен сэра Артура Конан-Дойля, в McDonald & Dodds нет простых преступлений. Все убийства (а это именно убийства, неужели вы сомневались?) — предельно изощренные преступления, в которых злоумышленник пытается подставить кого-то другого и/или запутать следы, помешав расследованию. Опять-таки, как это принято в английских детективах, все подозреваемые известны с самого начала и бравым полицейским остается только выяснить, кто совершил то или иное убийство. Одним словом, детективные сюжеты McDonald & Dodds в целом очень даже неплохи, хотя здесь, к сожалению, и работает правило «подозревай самого неприметного». К тому же, обе имеющихся эпизода сериала, The Fall of the House of Crockett и Wilderness of Mirrors, немного похожи друг на друга. И там, и там подозреваемые пытаются оказывать влияние на полицию, отправив ее по ложному следу.

Впрочем, основная прелесть McDonald & Dodds — даже не детективные сюжеты и необычная атмосфера немножко провинциального Бата. Главное здесь — противопоставление героев. Их подходов, привычек, предпочтений. Плюс вполне очевидный конфликт поколений. И здесь нужно отдать должное актеру Джейсону Уоткинсу, исполняющему роль сержанта Доддса. Его рассеянный детектив-почти пенсионер оказался невероятно обаятельным и в чем-то похожим на другого детектива, хорошо знакомого нескольким поколениям зрителей… на лейтенанта Коломбо в исполнении неизменного Питера Фалька.

По большому счету, у McDonald & Dodds есть только один недостаток, но серьезный. В первом сезоне всего лишь две серии по полтора часа каждая. А зная привычку британцев снимать сезоны раз в два-три года, вряд ли мы увидим продолжение в ближайшее время.