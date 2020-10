Рецензия на документальный фильм David Attenborough: A Life On Our Planet / «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»

Новый документальный фильм Дэвида Аттенборо, вышедший недавно на Netflix, уникален не только тем, что начинается и заканчивается эпизодами, снятыми в Украине. Это еще и свидетельские показания, данные Аттенборо в деле о злонамеренном уничтожении планеты Земля и охватывающие всю карьеру натуралиста, растянувшуюся почти на 70 лет.

David Attenborough: A Life On Our Planet / «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете» Жанр документальный фильм

Ведущий Дэвид Аттенборо

Студии Altitude Film Entertainment, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Охватывающая семь десятилетий карьера сэра Дэвида Аттенборо действительно уникальна. Он одним из первых стал снимать дикую природу и рассказывать о ней телезрителям сначала Великобритании, а затем и всего мира. Начав работу на BBC в 1951 г., когда телевизоры еще были редкостью, он в 60-70-х годах работал главным менеджером этой государственной телекомпании, не переставая снимать фильмы и сериалы. Аттенборо, которому в этом году исполнилось 94 года, единственный человек, который получал премии BAFTA за черно-белые программы, цветные, 3D, HD и 4K-передачи. И он продолжает активно работать по сей день.

Только в 2019 г. вышли озвученные и представленные им сериалы Our Planet / «Наша планета» на Netflix и Seven Worlds, One Planet на BBC One / BBC Earth, плюс часовой фильм Climate Change – The Facts. В 2020 г. – фильмы Extinction: The Facts и David Attenborough: A Life On Our Planet. Прямо сейчас Дэвид Аттенборо возобновил прерванную в связи с эпидемией COVID-19 работу над новым сериалом Green Planet. Поразительная работоспособность, особенно в таком возрасте.

Карьера Дэвида Аттенборо, бесспорно, заслуживает самого глубочайшего уважения, а David Attenborough: A Life On Our Planet – это своеобразное подведение итогов долгой творческой жизни. И, кроме того, это очень личное обвинительное свидетельство Аттенборо в адрес человечества. Снимая животных на протяжении 70 лет, натуралист неоднократно посещал места, в которых побывал ранее и своими глазами видел, как отступает живая природа под натиском человека, как в течение жизни одного человека до неузнаваемости меняется ландшафт, исчезают целые экосистемы. Видно, как тяжело Аттенборо даются эти свидетельства. Ему физически больно от того, что многие вещи, которые он видел своими глазами, не увидит больше никто. Что человечество само радостно несется в пропасть, выбраться из которой будет очень и очень непросто. Но все еще возможно.

На самом деле Аттенборо говорит о проблемах уменьшения площади лесов, снижении биоразнообразия, загрязнения мирового океана, таяния вечной мерзлоты и уменьшения ледовой шапки уже много лет. Эти темы так или иначе поднимаются во всех его сериалах и фильмах трех последних десятилетий. Именно поэтому A Life On Our Planet может показаться многим самоповтором, фильмом, собранным из кусочков других программ. Частично так оно и есть, некоторые кадры, использованные в передаче, вы наверняка уже видели. Но кроме констатации проблем, Аттенборо в этот раз делает акцент и на способах их решения, предлагая хотя и несколько утопические, но осуществимые шаги по предотвращению глобального кризиса. Не зря фильм начинается и заканчивается в Чернобыле. Показав, как земля по вине человека может стать необитаемой, Аттенборо показывает, как она излечивает сама себя, если антропогенное давление исчезает. С планетой все будет в порядке, с нами – нет.

В David Attenborough: A Life On Our Planet не так много красивых съемок дикой природы, которыми славятся фильмы BBC и Дэвида Аттенборо, наоборот, многие кадры здесь и вовсе нельзя назвать приятными. Зато очень приятно увидеть в архивных съемках самого молодого еще Аттенборо в разных уголках мира. К таким отрывкам из старых передач, иллюстрирующим этапы карьеры натуралиста и некоторые тезисы, которые он выдвигает, создатели обращаются неоднократно, так что A Life On Our Planet — это еще и своеобразная творческая биография Аттенборо. Мало того, здесь есть даже небольшой игровой эпизод, в котором юный актер изображает Аттенборо-подростка, исследующего в поисках окаменелостей заброшенный карьер. Подумать только, это было в 30-ые гг. прошлого века!

Бесспорно, David Attenborough: A Life On Our Planet не сможет тягаться по красотам с сериалом Our Planet или вышедшем на Apple TV+ сериалом о микромире Tiny World. У этого фильма совсем другая задача. Тем не менее, его все же стоит посмотреть. И не только из уважения к сэру Дэвиду Аттенборо, скорее из уважения к самим себе и нашим соседям по планете.