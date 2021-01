Рецензия на фильм The Dig / «Раскопки»

Фильм об археологах без восставших мумий, трэшового сюжета и раздутого бюджета на спецэффекты? Да, и такое бывает. The Dig / «Раскопки» от Netflix – это несколько драматизированная версия реальных раскопок 1938-39 гг. в курганном некрополе Саттон-Ху в английском графстве Саффолк, раскопок, во время которых были сделаны одни из самых значительных археологических открытий на Британских островах.

The Dig / «Раскопки» Жанр биография, драма

Режиссер Саймон Стоун

В ролях Рэйф Файнс (Бэзил Браун), Кэри Маллиган (Эдит Притти), Лили Джеймс (Пегги Пигготт), Джонни Флинн (Рори Ломакс), Бен Чаплин (Стюарт Пигготт), Кен Скотт (Чарльз Филлипс), Арчи Барнс (Роберт Притти), Моника Долан (Мэй Браун) и др.

Студии Magnolia Mae Films, Netflix

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Один из двух главных героев The Dig, английский землекоп Бэзил Браун (именно так он и представлялся при встречах, «excavator» – землекоп), был поистине уникальным человеком. Родившийся в 1888 г. в семье малообеспеченного английского фермера, вынужденный покинуть школу в 12 лет и всю жизнь перебивающийся случайными заработками, он, тем не менее, сумел самостоятельно изучить астрономию до такого уровня, что его работы публиковались в научных журналах, а книга Astronomical Atlases, Maps and Charts: An Historical and General Guide несколько раз переиздавалась. Кроме того, слушая радио, Браун самостоятельно изучил латынь, французский, немецкий, греческий и испанский, причем французский — до уровня свободного владения. Браун изучал геологию, географию, историю, археологию и с самого юного возраста принимал участие во всех археологических раскопках, происходивших в его родном графстве, ведя при этом подробнейший дневник. Так как Браун не имел формального археологического образования, все, на что он мог надеяться на раскопках – это сезонная работа землекопа, и именно она в конце концов принесла ему известность, пусть и посмертную.

В 1938 г., начав, по приглашению богатой землевладелицы Эдит Притти, раскопки курганов на территории ее поместья, Бэзил Браун открыл то, что позже назовут самой значительной археологической находкой на территории Великобритании – погребальную ладью англо-саксонского короля Редвальда из династии Вуффингов, первого правителя Восточной Англии, о котором известно что-либо еще, кроме его имени. Это одна из крупнейших находок, связанных с Темными веками. Впрочем, признание пришло к Брауну не сразу, только в последние годы его роль в проведении этих раскопок признана научным сообществом, и на экспонатах из Саттон-Ху появилось упоминание простого землекопа.

Впрочем, The Dig / «Раскопки» – это не только восстановление исторической справедливости по отношению к археологу-самоучке из Саффолка. Джон Престон, автор одноименного романа, лежащего в основе фильма, немеренно передвинул некоторые даты и события, чтобы поговорить не только об археологии. На самом деле The Dig – это история о быстротечности жизни, страхе неотвратимой смерти, о нашем месте в этом мире и том, что мы оставим после себя. И здесь археология тесно переплетается с судьбами людей, открывших миру сокровища Саттон-Ху. С судьбой самого Бэзила Брауна, непризнанного официальной наукой, но до конца жизни преданного археологии и участвовавшего в многочисленных раскопках. С судьбой Пегги Пигготт, посвятившей всю свою жизнь экспедициям, но так и не бывшей счастливой в браке. С непростой, полной сожалений и запоздалых решений жизнью Эдит Притти, подарившей в итоге найденное на ее землях сокровище народу Великобритании и отказавшейся принять Орден Британской империи в качестве признания ее заслуг.

Притти так и не успела увидеть свои артефакты в музейной экспозиции, помешала война. Раскопки в Саттон-Ху проходили в 1938-39 гг., и надвигающаяся война чувствуется здесь чуть ли не в каждой сцене. В настроении сельских жителей, в обрывках разговоров в пабах, в фоновом бормотании радио. Вообще, The Dig / «Раскопки», как и большинство английских фильмов про 30-40 гг. прошлого века, снят с огромным вниманием к деталям и антуражу. Он очень фактурный, материальный и реалистичный. Достаточно сравнить фотографии настоящего Бэзила Брауна с образом, который создал Рэйф Файнс.

Если уж мы заговорили об актерах, то собранный в фильме ансамбль действительно заслуживает высоких оценок. Конечно, Рэйф Файнс (Schindler’s List, The Grand Budapest Hotel, Harry Potter) и Кэри Маллиган (Pride & Prejudice, An Education, The Great Gatsby) перетягивают все внимание на себя, но работы тех же Лили Джеймс и Джонни Флинн также заслуживают внимания. Интересно, что Кэри Маллиган играет в фильме женщину на 20 лет старше себя, и играет вполне убедительно. Традиционно порекомендуем смотреть The Dig на английском, у Рэйфа Файнса здесь потрясающий выговор, кроме того, в оригинальной версии ярче выражено отличие манеры речи представителей разных социальных групп.

Кроме прочего, The Dig стоит похвалить и за необычный монтаж, в котором звуковая дорожка порой на 5-10 секунд опережает визуальную, что создает ощущение непрерывности действия и некой книжности, как будто это закадровый голос дает комментарии от имени автора. Еще один плюс картины – съемки во время «золотого часа» и великолепная природа Суррея и Саффолка, запечатленная авторами.

The Dig / «Раскопки» — неторопливый и чисто английский фильм. Здесь нет динамичных сцен и особой интриги, мы знаем, чем все закончится, еще в самом начале. Тем не менее, в этой истории есть кому сопереживать. The Dig приятно смотреть, а отличная актерская игра и диалоги доставляют настоящее удовольствие.