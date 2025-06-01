Рецензия на фильм «Финикийская схема» / The Phoenician Scheme

29 мая в кинотеатрах начался прокат «Финикийской схемы» — нового фильма Уэса Андерсона с уже привычным для его кино звездным актерским составом. Мировая премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля, который завершился буквально на прошлой неделе. Что же получилось у американского режиссера, работы которого славятся своим выразительным визуальным стилем — рассказываем в обзоре ниже.

Плюсы: хороший основной актерский состав, каждый из участников которого блестит по-своему; выразительный стиль Уэса Андерсона никуда не делся, и это хорошая новость для поклонников творчества режиссера; присутствие забавных моментов и эффектных сцен; большое количество звездных камео; Минусы: неровный темп повествования, в результате чего интерес сменяется скукой и наоборот; из-за особенностей здешней актерской игры кому-то может не хватить эмоций там, где они предполагались; провальный финальный акт с Камбербэтчем; большинство из звездных камео неоправданы; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Финикийская схема» / The Phoenician Scheme

Жанр приключенческо-шпионская комедия

Режиссёр Уэс Андерсон

В ролях Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон, Риз Ахмед, Бенедикт Камбербэтч, Руперт Френд, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Шарлотта Генсбур, Джеффри Райт

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Пятидесятые годы прошлого века. Неприлично богатый магнат Анатоль «Жа-Жа» Корда избегает смерти после очередного покушения на него. Вскоре он решает наладить давно утраченные связи со своей дочерью Лизл и сделать ее наследницей финансовой империи, несмотря на то, что имеет девять, правда, младших 20-летней девушки сыновей.

Лизл планировала полностью посвятить себя служению Богу, но Анатоль привлекает ее в очень амбициозный проект, касающийся инфраструктуры страны Финикия. Его осуществлению всячески пытается помешать американское правительство, да и требует он немалых усилий, в частности относительно новых договоров с инвесторами. Также богач берет себе в секретари норвежского энтомолога Бьорна Лунда — кудрявый парень успешно прошел полиграф и уже готов к работе. И вот на эту маловероятную компанию ждет куча не сказать, чтоб прям увлекательных, но таки опасных приключений.

Достаточно углубленные в индустрию зрители прекрасно знают, что Уэс Андерсон — кинематографист бесспорно талантливый и самодостаточный. Его киноязык — это точно про стиль. Тот выразительный авторский почерк, как визуальный, так и повествовательный, присущий именно этому творцу. Такой ни с кем другим не спутаешь.

В конце концов, Уэс Андерсон давно стал не то чтобы знаком качества — причудливые творения постановщика, как истинные произведения искусства, оценить объективно невозможно, и их можно как откровенно возненавидеть, так и искренне полюбить, — он стал хорошо узнаваемым брендом с армией преданных поклонников, которым андерсоновский кинематограф понятен и близок.

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Но есть у этой медали и обратная сторона, и это даже не остальные поклонники искусства подвижных картинок, то есть те, кому Андерсон безразличен или ненавистен. Дело в том, что его фирменный перфекционистский эстетизм давно превратился в самоповтор, который с теми или иными оговорками кочует из одного фильма в другой, не предлагая какого-то принципиально свежего подхода. Только ленивый не вспомнит о симметрии кадра, пастельных тонах, сознательной театрализации или яркости декораций, если речь идет о кинематографе Уэса Андерсона. И это красноречивый нюанс.

«Финикийская схема» не стала исключением — прекрасно выстроенные мизансцены со знаменитой симметрией и продуманным цветовым наполнением никуда не делись. И соседствуют они со своеобразным чувством юмора, тоже присущим фильмам постановщика.

Однако от того, что он прекрасно понимает, как выполнить тот или иной кадр, как расставить в нем актеров, сколько звезд первой величины запихнуть в очередную бессмысленную сцену или каких размеров должны быть ромбики на обоях — само кино интереснее не становится.

А это, как ни крути, важный фактор. Несмотря на то, что картина (вот этот синоним здесь выглядит наиболее уместным) имеет признаки легкомысленного жанрового фильма, в частности комедийного (опять же, в контексте кинематографа Уэса Андерсона), здесь четко вырисовывается довольно печальная сюжетная линия отца-дочери, которая требует очевидного зрительского отклика. Впрочем, на него надеяться трудно, когда ты требуешь от актеров абсолютно безэмоциональной игры. Откуда же тем эмоциям взяться у зрителя?

Нельзя назвать и местную комедию прямо сильно смешной: порой здешние остроты выстреливают, порой — совсем нет. Что уж говорить, если одной из самых забавных составляющих становится выдающийся грим актеров, в частности едва узнаваемых Билла Мюррея (oh my God) и Бенедикта Камбербэтча.

В «Финикийской схеме» хватает эффектных сцен — достаточно вспомнить хотя бы дебютную, когда частный самолет миллиардера терпит крушение и падает в (это важно!) кукурузное поле. Здесь хватает изобретательности, сцена прекрасно справляется с задачей задать определенное настроение, зарядить зрителя, настроить на определенную волну. Но впоследствии малосодержательные метания персонажей, которые без умолку монотонно несут милую чушь, это настроение сводят на нет, и сменяется оно на скуку. Затем — снова какой-то всплеск, после чего снова скука. Финальный акт уже не выдерживает никакой критики.

Вообще лента по своему ритму выглядит крайне неровной — на каждого энергичного Майкла Серу, владеющего боевыми искусствами не хуже Скотта Пилигрима, найдутся не такие уж и остроумные, как Андерсон себе думает, эпизодические появления Тома Хэнкса или Скарлетт Йоханссон с косой аля Юлия Тимошенко. Суперзвезды, ни с того ни с сего, просто существуют ради громких имен на афише. На каждый рискованный полет и, соответственно, минус одну гранату (не спрашивайте) есть с десяток скучных разговоров ни о чем.

В итоге после сеанса так и не можешь окончательно определиться, то ли ты посмеялся и отвлекся, то ли скорее утомился.

На новинку стоит обратить внимание всем поклонникам культового режиссера — уж они точно должны остаться довольными. Всем остальным можно смело проходить мимо. Потому что как бы ни пытался персонаж Бенисио Дель Торо провернуть свою «финикийскую схему», одноименное кино стопроцентно создано по устоявшейся схеме известного кукловода Уэса Андерсона.