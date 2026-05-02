Рецензия на фильм "Смертоносная паутина" / Desert Dawn

30 апреля в кинотеатрах стартовали показы криминального экшен-триллера «Смертоносная паутина», сюжет которого основан на бедной творческой фантазии сценаристов. Снова с грустью констатируем, что в наш прокат забрел очередной представитель низкобюджетного кино, которое в Штатах обычно сразу выходит на видео и там же спокойно себе умирает. Обо всех деталях, как всегда, рассказываем в обзоре.

Плюсы: бюджета хватило по крайней мере на красивые рубашки для злодеев; Минусы: максимально примитивный и одновременно запутанный для адекватного восприятия сюжет; плохая актерская игра; плохой экшен; 2 /10 Оценка

ITC.ua





«Смертоносная паутина» / Desert Dawn

Жанр криминальный экшен-триллер

Режиссёр Марти Мюррей

В ролях Келлан Латц, Кэм Жиганде, Чед Майкл Коллинз, Тексас Беттл, Майк Фергюсон, Майкл-Джон Вульф, Нико Фостер, Хелена Харо, Гильермо Иван, Крис Мехер

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Бывший алкоголик, а ныне славный парень Люк Истон возвращается из Лос-Анджелеса в родной городок в Нью-Мексико, чтобы заступить на должность шерифа. На Люка косо поглядывает его коллега Джон Сайтс, не получивший вожделенное повышение, но впоследствии это становится наименьшей проблемой для новоиспеченного начальника. Среди живописных пустынных пейзажей в машине было обнаружено тело самоубийцы с набитой деньгами сумкой в багажнике и фоткой мертвой девушки в телефоне. Истон берется за расследование и погружается в водоворот крайне опасных разборок криминальных боссов.

«Смертоносная паутина» — лишь вторая режиссерская работа в полнометражном кино для Марти Мюррея. Да и первая, ужастик «Паранормальный остров» (2014), была делом давно минувших дней, к тому же, кроме участия Ланса Хенриксена, какими-то достижениями похвастаться она не могла — рейтинг 3,3 на IMDb выглядит красноречиво.





Новое творение американского кинодела отошло не очень далеко от провального предшественника, даром, что жанр изменился. Это типичное малобюджетное кино со сценарием от искусственного интеллекта после затяжной цифровой депрессии, актерскими выступлениями, амплитуда которых колеблется между харизмой придорожного столба и эмоциями китайского тостера, и экшеном с грацией кат-сцен видеоигр 20-летней давности.

Актеры лениво проговаривают трафаретные реплики, из которых собственно и состоит большая часть истории. При этом, при всей ее простоте и примитивности, здесь на удивление легко потерять нить повествования.

Зрителя нещадно маринуют романтической линией, единственный смысл которой — вытряхнуть из шкафа нафталиновое клише «дева в беде». Затем на горизонте появляется криминальный босс. За ним — второй, если вдруг первого мордоворота с интеллектом табуретки вам мало. Оба только то и делают, что перманентно ноют о сумке с деньгами, поэтому уже не можешь дождаться, когда бравый поборник добра и справедливости их пристрелит. Где-то посреди всего хаоса выясняется, что в эти преступные дебри каким-то чудом затесалась сестра главного героя. Венцом драматургии становится помешанный на аквариумных рыбках и какой-то подозрительный экс-шериф.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наконец-то локализация от прокатчика выглядит как никогда уместной: в таких смертельно скучных метаниях реально можно запутаться, словно в паутине.

Откровенно на автопилоте отрабатывают свой весьма скромный гонорар и местные звезды. Пик карьеры Келлана Латца пришелся на 2010-е, когда он еще держался на уровне второстепенных ролей в «Сумерках», «Неудержимых 3» (2014) и даже главной роли в ленте с бюджетом в $70 млн — речь идет о «Геракле» образца 2014 года (кстати, тогда же с разницей в полгода вышел и «Геркулес» с Дуэйном Джонсоном). Это был сплошь провальный фильм, но по крайней мере с амбициями псевдоблокбастера, предназначенного для широкого проката. После этого, если не считать телевизионную франшизу «ФБР», Латц окончательно скатился в пропасть direct-to-video кино, где, как можно увидеть, успешно прозябает до сих пор.

Примерно такая же участь ждала и партнера Латца по съемочной площадке Кэма Жиганде. Он также отметился появлением в «Сумерках», после чего карьера вроде как пошла вверх — вспоминаем заметные в тогдашнем прокате 55-миллионный мюзикл «Бурлеск» (2010) и 60-миллионный постапокалиптический экшен «Пастырь» (2011, для справки, бюджет «Смертельной паутины» составил $1,5 млн). Но в итоге прорыва так и не случилось, и Жиганде по большей части довольствуется ролями в ерунде вроде прошлогоднего пшика «Любовь зла». О других исполнителях, которых вы наверняка увидите впервые в жизни, нечего и вспоминать.

Будь лента настолько плохой, чтобы это было аж хорошо — например, если бы над здешними страстями можно было искренне посмеяться — тогда бы не пришлось сыпать рецензионными штампами вроде «зря потраченное время». А так имеем просто крайне низкосортное малобюджетное ничто, где списанные в тираж исполнители банально отбывают номер. И после просмотра в голове возникает лишь единственная мысль: а кто кормил оставленную в кабинете шерифа рыбку?