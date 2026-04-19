Рецензия на фильм "Соседки по комнате" / Roommates

17 апреля на платформе Netflix вышел комедийный фильм «Соседки по комнате», где одну из главных ролей сыграла старшая дочь популярного комика Адама Сэндлера Сэди. Кроме того констатируем, что это уже вторая апрельская стриминговая новинка после ураганного «Пицца Муви» о бурной студенческой жизни; в обоих, кстати, мелькает американская комикесса Сара Шерман (также известная как Сара Сквирм) и робот-доставщик. И если в комедии Hulu речь шла о соседях по комнате-парнях, то сейчас на авансцене выступают девушки. Насколько интересно за ними наблюдать — читайте в рецензии.

Плюсы: адекватная комедийная история без глупых перегибов, нередко присущих фильмам, где фигурирует фамилия Сэндлер; неплохое взаимодействие в кадре между Сэди Сэндлер и Хлоей Ист; Минусы: хотелось бы больше поводов для искреннего смеха; ощутимая затянутость; 6 /10 Оценка

«Соседки по комнате» / Roommates

Жанр комедия

Режиссёрка Чендлер Левак

В ролях Сэди Сэндлер, Хлоя Ист, Сара Шерман, Наташа Лионн, Ник Кролл, Сторм Рейд, Билли Брик, Кэрол Кейн, Стив Бушеми

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Юная первокурсница Девон — незаметная тихоня, которой трудно найти друзей среди сверстников. Крутая растатуированная Селест — уверенная в себе девица, ведущая себя раскованно и непринужденно. Как ни странно, эти две противоположности находят общий язык накануне учебы и впоследствии становятся лучшими подругами.

Более того, теперь они — соседки по комнате в общежитии, и розовый унитаз становится приятным бонусом к этому радостному событию. Когда Девон казалось, что ее жизнь наконец налаживается благодаря дружбе с такой классной Селест, между девушками нежданно-негаданно разворачивается жесткое противостояние, которое рискует перерасти в откровенную вражду.

«Соседки по комнате» вышли из-под крыла основанной Адамом Сэндлером в далеком 1999 году кинокомпании Happy Madison, среди последних проектов которой, например, такие жемчужины современной комедии, как «Загадочное убийство 2» (2023), прошлогодние «Типа беременна» и «Счастливчик Гилмор 2». Поэтому вовсе не удивительно видеть на экране дочь популярного комика Сэди. Собственно, она мелькает в проектах звездного папаши еще с детства, а теперь, благодаря сотрудничеству с Netflix, во всех смыслах доросла до главных ролей.





То, что эта лента избегает присущего многим фильмам Сэндлера и как продюсера, и как актера нелепого, грубого юмора (если вам такого не хватает, то лучше обратить внимание на соседнюю комедийную новинку) — уже немалое достижение.

Картина представляет собой нетфликсовскую версию, со всеми вытекающими отсюда последствиями, «Дрянных девчонок» (2004). Только здесь в кадре дружат и конфликтуют Сэди Сэндлер и Хлоя Ист вместо Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс, а события происходят в колледже вместо старшей школы. Ну и, конечно, нашлось место для гея, куда ж без него.

Другое дело — насколько лично вам интересны конфликты первокурсниц в формате пятничного развлечения на Netflix.

К чести авторов, они пусть очень-очень сильно в меру, но все же скорее интересны. Это не тот фильм, от которого будешь постоянно хохотать, но и не та концентрация отвратительной ерунды, способной вызвать разве что испанский стыд. Словом, такой себе стриминговый середняк без глупой похабщины.

Основная история «Соседок по комнате» существует во второстепенной истории, подаваемой как рассказ персонажа Сары Шерман. Последняя играет декана по делам студенчества, пытающуюся примирить двух, как ни странно, соседок по комнате и подруг. Откровенно этот маневр кажется лишним, как минимум необязательным, да и вообще местной творческой команде во главе с канадской режиссеркой Чендлер Левак стоило бы несколько подсократить хронометраж, это пошло бы только на пользу.

Притянутым за уши выглядит вредное поведение Селест: героиня Хлои Ист получает какие-то жалкие намеки касательно мотивации своих поступков, и сводится это к банальной зависти. В одной из сцен она смотрит «Бестолковых» — еще один подростковый фильм о школьных страстях, только родом из середины 90-х. И в этот момент звучит фраза «Стейси Дэш было 30, когда она здесь играла», при этом самой Хлое уже тоже давно не 18.

Актриса выдает образ абсолютно противоположный тому, что был в «Еретике» (2024) — в «Соседках по комнате» трудно увидеть ту набожную девушку в старческом наряде, представшую перед зрителем тогда. За скромность как раз отвечает Сэди Сэндлер, и ей этот образ весьма к лицу.

Конечно, ушки типичных хэппимедисонских продуктов в кадре все еще торчат — кому-то в рожу обязательно прилетит фризби, или внезапно произойдет небольшой взрыв, который на несколько метров отбросит ошарашенную бабку. Но эти легкомысленные глупости не омрачают историю и гармонично вплетены в повествование.

В целом получилось не плохо, но и не скажешь, что прямо хорошо. «Нормально», пожалуй, как нельзя лучше подходит этой подростковой комедии.

Она в основном спокойная, порой даже слишком, что может навеять определенную скуку, но лишена кричащего идиотизма, да и главные актрисы в кадре взаимодействуют достаточно уверенно. Впрочем, если вам хочется чего-то более дикого на студенческую тематику, стоит бросить взгляд на вышеупомянутый «Пицца Муви». На что-что, а на неторопливость там сетовать точно не приходится.