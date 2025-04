Самые интересные музыкальные релизы апреля 2025 года: Wu-Tang & Mathematics, Элтон Джон, возвращение Machine Head и Юля Юрина

Апрель расцветает букетом интересных музыкальных релизов, среди которых новые альбомы Элтона Джона и нидерландских симфо-металлистов Epica, возвращение многократного лауреата премии «Грэмми» Bon Iver и фольклорная электроника в новом проекте экс-участницы группы «Yuko» Юли Юриной. Подробнее о лучших музыкальных релизах апреля 2025 года читайте в нашей статье.

Elton John & Brandi Carlile — Who Believes In Angels?

Жанр: поп-рок, инди-рок

Дата релиза: 4 апреля

Количество треков: 10

Легендарный британский певец Элтон Джон и американская кантри-звезда Брэнди Карлайл отмечают свою многолетнюю дружбу выпуском совместного альбома Who Believes In Angels? (Кто верит в ангелов?). Критики шутят, что новая партнерша по дуэту смогла запустить человека-ракету Элтона Джона в космос, вернув его во времена пышной мелодичной помпезности 1970-х годов.

Начальный трек «The Rose Of Laura Nyro» встречает слушателей почти двухминутным инструментальным вступлением, а затем переходит в вокальную партию Карлайл, которую на заднем плане повторяет Элтон. С каждым куплетом эта эмоциональная баллада возносится выше, добавляя к теплым синтезаторам и гитаре великолепные фортепианные аккорды, перед тем, как голоса обоих артистов сливаются в мощном хоровом финале.

Издание The Telegraph резюмирует, что 37-й студийный альбом Элтона Джона — это не только настоящий праздник для поклонников музыки, но и набор абсолютных хитов, среди которых причудливая американская фантазия «Riverman», умопомрачительный инди-фолк «You Without Me» и трогательная «When This Old World Is Done Me» в сольном исполнении Элтона.

Djo — The Crux

Жанр: синти-поп, инди-рок

Дата релиза: 4 апреля

Количество треков: 12

Хотя американский актёр Джо Кири больше всего известен своими ролями в сериалах «Очень странные дела» и «Фарго», он также является талантливым музыкантом, который недавно выпустил под псевдонимом Djo свой третий студийный альбом «The Crux». Музыкальный обозреватель издания Diymag не жалеет лестных эпитетов, называя новую работу Кири прыжком в звуковую страну чудес, где исполнитель отдал дань всем музыкальным кумирам своей юности от T-Rex до The Beatles.

Прессрелиз описывает записанный в легендарной студии Electric Lady Studios «The Crux» как произведение «безупречного мастерства» с пышными гитарами и инструментами в стиле поп-музыки конца 70-х годов. При этом похоже, что Кири по-настоящему веселится, когда имитирует строгую гитару в стиле Queen в композиции «Gap Tooth Smile», экспериментирует с фирменными мягкими клавишами в «Egg», или добавляет причудливые звуки аркадных автоматов в титульный сингл «Basic Being Basic».

Юля Юрина — «Краля»

Жанр: фолк, электроника

Дата релиза: 4 апреля

Количество треков: 9

Украинская исполнительница Юля Юрина представила свой новый альбом «Краля», творчески переосмысливающий традиционные народные песни из разных областей Украины и сочетающий их с попом, арт-роком и электроникой. Сама артистка называет такой стиль фольктроникой, в которой слушатели смогут найти для себя как зажигательные танцевальные композиции, так и лирические истории, резонирующие с нашим настоящим.

Юрина отмечает, что имела целью показать молодежи красоту украинской народной песни. Но пытается сделать это современным музыкальным языком, чтобы сначала чувствовались энергия и настроение, а уже потом возникало желание искать оригиналы старинных песен. Вместе с альбомом вышло музыкальное видео на титульный трек «Біла стрічка».

Black Country, New Road — Forever Howlong

Жанр: камерный фолк, альт-рок

Дата релиза: 4 апреля

Количество треков: 11

Британский барочный рок-секстет Black Country New Road выпустил свой первый альбом Forever Howlong в обновленном составе. После того как коллектив покинул бывший фронтмен Айзек Вуд, вокал взяла на себя женская половина группы: басистка Тайлер Хайд, скрипачка Джорджия Эллери и клавишница Мэй Кершоу.

С тремя женскими голосами группа сменила жанр с постпанка на камерный фолк с элементами артрока. Результаты можно увидеть в мечтательном роуд-муви «Two Horses», протяжной фолккомпозиции «Mary» и лирической жемчужине альбома «For the Cold Country». По структуре последняя похожа на многие старые песни коллектива. Она начинается очень медленно, чтобы кардинально измениться примерно на полпути и получить грандиозную и эйфорическую кульминацию в конце.

Epica — Aspiral

Жанр: симфо-метал

Дата релиза: 11 апреля

Количество треков:

Девятый студийный альбом голландской группы Epica подтвердил её статус, как одного из лидеров симфонического метала. Все 11 треков несут в себе фирменное звучание коллектива, в центре которого по-прежнему сила и эмоции вокала Симоны Симонс в сочетании с тяжелыми риффами, атмосферными хоровыми вставками и кинематографической оркестровкой.

Мой личный лидер среди треков альбома — «Darkness Dies In Light» с блестящим вокалом Симоны, мастерским гроулингом Марка и эпической гитарной партией. Но Aspiral этим не ограничивается и содержит целый ряд замечательных песен на любой вкус: от стремительной «Cross the Divide» до меланхоличной «Obsidian Heart» и грандиозной «The Grand Saga of Existence».

Bon Iver — SABLE, fABLE

Жанр: инди-фолк, альтернатива

Дата релиза: 11 апреля

Количество треков: 12

Лидер альтернативной группы Bon Iver, певец и мультиинструменталист Джастин Вернон, дополнил свой безграничный репертуар первым за последние шесть лет полноформатным альбомом SABLE, fABLE. Пластинка содержит три песни из меланхоличного мини-альбома Sable 2024 года. Остальные композиции более позитивные и сочетают элементы фолка, кантри и ритм-энд-блюза, чтобы исцелить раны разбитого сердца и рассказать о первых лучах нового романтического рассвета в жизни исполнителя.

Противоречивая структура альбома отражена и в дизайне его обложки, на которой мрачный черный квадрат окружен жизнерадостной рамкой цвета лосося. Кстати, SABLE, fABLE на основании 24 критических обзоров получил 83 балла наMetascore и занимает по этому показателю первое место среди релизов апреля. На один балл больше получил седьмой альбом Леди Гаги Mayhem, о котором мы писали вобзоре лучших музыкальных релизов марта 2025 года.

Wu-Tang & Mathematics — Black Samson, The Bastard Swordsman

Жанр: хип-хоп

Дата релиза: 12 апреля

Количество треков: 12

К ежегодному дню магазинов звукозаписи (Record Store Day) легендарная хип-хоп группировка Wu-Tang Clan совместно со своим давним партнером продюсером Mathematics выпустила свой первый с 2017 года полноформатный релиз Black Samson, The Bastard Swordsman. Альбом вышел ограниченным тиражом в 5000 копий. Кроме треков от основных участников группы он содержит треки и фиты Kool G Rap, Kurupt, 38 Spesh, Crooked I, Willie The Kid, Benny The Butcher и других исполнителей.

Одной из изюминок пластинки является композиция Mandingo (Raekwon, Inspectah Deck, Method Man & Cappadonna). Но будьте осторожны: возможно трек содержит что-то вроде вуду, поэтому вызывает привыкание. Я, например, внезапно так увлекся, что незаметно для себя прослушал его раз с 5 подряд.

Polo & Pan — 22:22

Жанр: электроника, поп-рок

Дата релиза: 18 апреля

Количество треков: 12

Прошло более десяти лет с тех пор, как ди-джеи Поль Арман-Делиль и Александр Гриншпан объединились в Polo & Pan, чтобы обогатить европейскую хаус-сцену элегантным коктейлем из электроники, бразильской босановы и игривого французского гедонизма. В своем третьем полноформатном альбоме «22:22» дуэт использовал большое количество живых инструментов и пригласил необычных для себя соавторов, которые добавили в музыку коллектива свежее звучание.

Давних поклонников привлечет пышная «Pareidolies» с характерным нотами пляжного балеарского хауса. Интересными также получились коллаборации: украшенный струнными электродиско «Nenuphar» во главе с женским коллективом I.M. YONI, эмоциональный соул «Petite Etoile» с мощным вокалом американской певицы Бет Дитто и гипнотический «A Different Side of us» с участием рэп-исполнителя PawPaw Rod.

The Convenience — Like Cartoon Vampires

Жанр: постпанк, альтернатива

Дата релиза: 18 апреля

Количество треков: 13

Стиль дебютного релиза The Convenience можно было определить как нежный синтезаторный поп. Четыре года спустя группа вернулась со своим вторым альбомом Like Cartoon Vampires и он, по словам музыкантов, получил значительно «больше гитары». Однако это не совсем точно описывает жесткий, неуклюжий звук, резкие ритмы и злой вокал в эстетике Strokes, The Killers и Franz Ferdinand.

Machine Head — Unatøned

Жанр: альт-метал, трэш-метал

Дата релиза: 25 апреля

Количество треков: 12

Американская хэви-метал группа Machine Head, отличающаяся удивительной одержимостью заменять букву «O» в названиях песен на перечёркнутую скандинавскую «Ø», представила свой одиннадцатый студийный альбом под названием Unatøned. Фанаты ожидали выхода пластинки с некоторой опаской. Дело в том, что барабанщик Мэтт Алстон и гитарист Рис Скраггс впервые участвовали в записи, которая к тому же проходила в дороге между отелями и концертными залами на разных континентах.

Впрочем, кажется, что пионеры новой волны хэви-метала не подкачали. Издание Metalontap сравнивает Unatøned с прохладным напитком в жаркий день — по его мнению, он такой же свежий и насыщенный вкусом. Альбом имеет всё, за что группу в своё время полюбили поклонники металла: сокрушительные риффы, взрывные барабаны и строгий вокал постоянного лидера коллектива Робба Флинна. А когда тяжелое и агрессивное звучание меняется на фортепианную балладу в финальном треке SCØRN, Machine Head доказывает, что умеет создавать не только трэш, но и глубокую эмоциональную музыку, которая поражает многими способами.