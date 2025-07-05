Рецензия на фильм «Броня» / Armor

Третьего июля в кино стартовал прокат криминального триллера/боевика с незатейливым названием «Броня», в котором не побрезговал сняться сам Сильвестр Сталлоне. В обзоре новинки с грустью констатируем, что на старости лет звезда культовых франшиз «Рэмбо» и «Рокки» банально зарабатывает деньги, не особо заботясь о качестве продуктов, в которых он участвует. И кто мы такие, чтобы осуждать уважаемую легенду. Но собственно о самом фильме расскажем честно и без прикрас — это очень, очень, очень плохое кино.

Плюсы: звучат неплохие песни; сделать из Слая условного злодея — интересный ход; Минусы: целиком и полностью ужасное по всем параметрам кино; 2 /10 Оценка

ITC.ua

«Броня» / Armor

Жанр криминальный триллер,боевик

режиссёр Джастин Рутт

В ролях Сильвестр Сталлоне, Джейсон Патрик, Джош Виггинс, Дэш Майок, Блейк Шилдс, Джошуа Дэвис Уайтс, Джефф Чейз

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Бывший коп, а ныне неисправимый алкоголик Джеймс Броди работает водителем инкассаторской машины вместе со своим взрослым сыном Кейси в качестве напарника. Во время очередной рутинной перевозки ценного груза парней атакуют неизвестные с автоматами и гранатометами наперевес. Во главе вражеского отряда стоит явно умудренный опытом седовласый Рук, который, впрочем, по-прежнему крепко держит оружие в руках.

Теперь от неминуемой гибели отца и сына отделяет лишь толстый слой брони их грузовика, в котором они забаррикадировались, будучи перевернутыми на безлюдном мосту. В тот момент, когда помощи ждать неоткуда, отчаянные инкассаторы вынуждены полагаться исключительно на собственные силы.

«Броня» — не единственная лента со Сталлоне в июльском прокате — в конце месяца должны выйти «Случайные свидетели», где компанию Слаю на съемочной площадке составил Скотт Иствуд — сын еще одной голливудской легенды старой школы Клинта Иствуда. Красноречивый факт: обе картины получили феноменальные 0% положительных отзывов от кинокритиков согласно агрегатору рецензий Rotten Tomatoes.

Жаль, что легендарные звезды боевиков 80-х—90-х нынче довольствуются участием в кино подобного толка — если вспомните, в прошлом году мы писали о никчемном криминальном триллере «Тьма человека», где прозябал Жан-Клод Ван Дамм. Не говоря уже о Брюсе Уиллисе, у которого просто не было другого выбора, чем стать завсегдатаем в откровенном киномусоре (хотя господин Квентин Тарантино поспорил бы с этим утверждением).

Однако у Слая не все так плохо. Наряду со съемками во всевозможном хламе и постоянном присутствии в списках претендентов на «Золотую малину» актер успешно продолжил историю Рокки в «Криде», за что впервые в карьере удостоился «Золотого глобуса», мелькал в хитовых «Стражах Галактики» и выстрелил с «Королем Талсы», получившем всеобщее признание.

К сожалению, «Броне» самое место в мусорной корзине рядом с такими «нетленками» в поздней фильмографии маститого ветерана, как «План побега 2» (2018), «Игра памяти» (2018), «План побега 3» (2019), «Неудержимые 4» (2023) и, что-то подсказывает, грядущие «Случайные свидетели». Это не просто плохое кино, а настоящий кошмар, где ужасно абсолютно все — от примитивного сюжета, представляющего сплошную нелепость, до жалкого CGI (да, он здесь есть), от которого будет кровоточить из глаз.

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Буквально недавно в обзоре не менее придурковатого боевика «Теневой отряд» отмечалось, что руководителям студии Lionsgate пора бы призадуматься о качестве их контента, в частности в сегменте экшн-фильмов. И вот сейчас мы видим «Броню». Кажется, ниже падать некуда.

Первые минут 20 авторы распыляют на абсолютно скучную экспозицию, смысл которой можно было вместить в гораздо более скромный хронометраж. Главный герой посещает группу анонимных алкоголиков, перед тем наполняя термос водкой, о чем нисколько не догадывается его сын. Затем они вдвоем садятся в грузовик и направляются из пункта А в пункт Б. И так каждый день.

Когда же дело доходит непосредственно до ограбления, в первую очередь в глаза бросается как «гениальный» план чудо-грабителей, так и поведение инкассаторов, которые поначалу не очень-то и сопротивляются обнаглевшим преступникам. Зато чуть позже, когда оказываются в бронированной ловушке, старый пьяница выдает такого ковбоя с электрошокером наперевес, что никакому Рэмбо и не снилось. Хотя красиво уйти в закат в финале предстоит все-таки не ему.

Учитывая отсутствие вменяемого сценария и, как следствие, очень скромную событийность, создатели тянут время, как могут, чтобы эта пародия на кино сошла за полный метр. Пожалуй, ни в каком другом фильме вы не увидите такого количества и одновременно столь длительных общих планов местности, где происходят события. В частности штата Миссисипи, поскольку именно там проходили съемки. Панорамы ночного мегаполиса, в противовес им залитые ласковым солнышком каменные джунгли, дорога, простирающаяся между густых миссисипских лесов — насладиться красивыми видами можно сполна.

Особенно издевательским выглядит финальный кадр с видом на реку и злосчастный мост: камера очень медленно отъезжает от места событий, и в момент, когда больше всего на свете хочется, чтобы кино наконец-то закончилось, оно никак не заканчивается.

К очевидному контенту ради контента и банальному заполнению свободного пространства можно отнести и длительный флешбек, касающийся трагического прошлого многострадальных отца и сына. Но эти слабые попытки в драматургию выглядят не то что неубедительно, а становятся пятым колесом в телеге, которая и без того едва движется вперед.

Удивительно и то, что сильно затянувшиеся разборки на мосту не привлекли внимание ни одной живой души вокруг. Никто, кажется, не бросился также искать пропавших инкассаторов, которые точно не прибыли в пункт назначения вовремя. Добавляет странности ситуации тот фактор, что запертым в консервной банке оказался не сам Сталлоне; в принципе, сделать из него типа злодея — интересный ход, но не в этом бездарном спектакле.

Подкрепляется экранный маразм настолько убогими визуальными эффектами и полнейшим безразличием к местным страстям со стороны действующих лиц, в том числе и Слая, который выдает несколько ленивых реплик, что-то бормоча о Законе Мерфи, что становится уже совсем неудобно. В конце концов, лучше пересмотреть какого-нибудь «Инкассатора» образца 2009 года, чем наблюдать за тем, с каким скорбным лицом один пенсионер отбывает номер на подработке.