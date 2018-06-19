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Сезон Back to School 2018, версия Acer
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Сезон Back to School 2018, версия Acer

Сезон Back to School 2018, версия Acer

Большую часть новинок на текущий год Acer презентует в рамках пресс-конференции next@acer, которая проходит в Нью-Йорке, но информация о моделях, которые будут доступны в Украине, сроках появления в продаже и ценах появляется позже. Сегодня мы посетили как раз локальное мероприятие, где компания рассказала, какие продукты начнут продаваться в ближайшем будущем.

Ультрабуки и ноутбуки

Напомним, что сейчас у компании есть две основные линейки не игровых лэптопов — Aspire и Swift. Первая включает доступные модели, вторая — ультрабуки с более интересными характеристиками, зачастую металлическими корпусами и IPS экранами с тонкими рамками. Давайте разберемся, что предлагают ноутбуки модельного ряда 2018 года и чем они отличаются от предшественников.

Линейка Aspire

Начнем с самых простых моделей — Aspire 1 и Aspire 3. Они получили плановое обновление платформ Intel и AMD и теперь будут доступны в конфигурациях с графикой начального уровня. Кроме этого в них появится софт для настройки цветопередачи, который позволит программными методами добиться более насыщенного изображения.

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Если «единичку» можно назвать недорогим компактным решением, то Aspire 3 и Aspire 7 — это привычные полноформатные лэптопы, при этом модель Aspire 7 будет доступна и в 17-дюймовой модификации. Для них компания сохраняет возможность наращивания характеристик пользователем — на днище можно найти «окошки», которые позволят увеличить объем ОЗУ и заменить накопитель без потери гарантии. Если речь идет о конфигурациях с SSD, то производитель будет использовать накопители формата M.2, то есть в ноутбуках будет оставаться слот под классический SATA-диск для хранения объемных файлов.

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Aspire 7, хотя и относится к начальной линейке лэптопов, имеет несколько приятных особенностей. В первую очередь речь идет о наличии новых модулей Wi-Fi MIMO 2×2, а также динамиках с сертификацией Dolby и сканера отпечатков пальцев.

«Семерку» можно назвать игровым лэптопом в обычном дизайне, без ярких и привлекающих лишнее внимание деталей — будут доступны конфигурации с Intel Core i5-8300H и i7-8750H, а также графикой NVIDIA GeForce 1050 Ti и 1060.

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Обновленный Aspire 3 поступит в продажу в июле по цене от 6990 гривен, Aspire 1 и Aspire 7 — в сентябре, по цене от 5990 и 21990 гривен соответственно.

Линейка Swift

В мире продажи ноутбуков падают, но Acer говорит, что ее линейка Swift сейчас показывает рост продаж на уровне 45% год-к-году в мире, а в Украине — еще больше. Не в последнюю очередь это достигается благодаря удачному дизайну — некоторые продукты компании получают награды red.dot и на профильных выставках.

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Линейка Acer Swift 1 SF114-32
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 12 899 − 14 387 грн

Традиционно, линейку «открывает» не самый продвинутый по характеристикам, но довольно интересный Swift 1. Модель уже продается по цене от 12890 гривен и заметно отличается от прошлогоднего ноутбука. В корпус тех же размеров поместился больший экран (14 дюймов и тонкие рамки), крупный тачпад и более емкий аккумулятор — время работы может достигать 20 часов.

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Естественно, в новых ноутбуках используются актуальные чипы Intel, но не забыли и про экстерьер — лэптоп будет доступен в четырех цветах корпуса.

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Обновленный Swift 3 можно назвать универсальным решением «на все случаи жизни». Модель будет доступна в 14 и 15 дюймовых модификациях, они будут поставляться с M.2 SSD и обычными жесткими дисками, также будут конфигурации с графикой GeForce MX150. Позже, возможно, появятся конфигурации с памятью Intel Optane.

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По сравнению с прошлыми моделями появился свободный слот SO-DIMM для увеличения объема памяти и плюс одна расцветка корпуса. Swift 3 начнет продаваться в августе по цене от 17090 гривен.

Обновленный ранее Swift 5 уже представлен в продаже. Компания называет его самым легким 14-дюймовым лэптопом, эту модель мы уже тестировали.

Линейка Acer Swift 5 SF514-52
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 11
Диапазон цен: 30 620 − 54 001 грн
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Также в продаже появится новый Swift 7 — это имиджевый флагман линейки, самый тонкий 14-дюймовый лэптоп. Во всех конфигурациях он оснащается встроенным 4G-модемом и eSIM, но пока украинские цены и срок появления в продаже неизвестны.

Игровые компьютеры для настоящей учебы

Продажи игровых устройств Acer растут еще больше — на 94% от году-к-году, поэтому презентация не обошлась без игровых устройств. Начнем с ноутбуков.

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Линейка Acer Nitro 5 AN515
Ноутбуки, ультрабуки на
Моделей в линейке: 57
Диапазон цен: 18 999 − 42 241 грн

В первую очередь стоит упомянуть уже продающийся Nitro 5 AN515-52 — игровой лэптоп начального уровня оснащается теми же процессорами и видеокартами, что и новый Aspire 7, но предлагает более привычный для таких устройств дизайн, быстрые SSD и Wi-Fi.

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Фанатов AMD может порадовать новость о том, что в Украине ноутбук будет продаваться в том числе и с процессорами и GPU любимой компании.

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Из игровой части репортажа с next@acer вы уже могли познакомится с Predator Helios 300 Special Edition и Helios 500. Бело-золотая версия младшего Predator, оснащенная экраном с частотой 144 Гц доберется до полок украинских магазинов.

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В свою очередь Helios 500 должен будет закрыть пробел в линейке, который образовался между трехсотой моделью и топовыми Predator Triton 700 и Predator 21 X. 5 июля компания обещает начать принимать предварительные заказы на этот лэптоп (от 59990 гривен), первые покупатели получат в подарок гарнитуру Acer Mixed Reality.

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Также нас ждут готовые десктопы, например, Nitro 50 c GTX1070, и ряд фирменных мониторов и аксессуаров Acer — об их доступности сообщат позже.

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