В Украине стартовали продажи шлемов виртуальной реальности от Lenovo и Acer на платформе Windows Mixed Reality по цене 14999 грн

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Компании Lenovo и Acer объявили сегодня о старте официальных продаж в Украине шлемов виртуальной/смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality. Модели Lenovo Explorer и Acer AH101 предлагаются по цене 14999 грн, опробовать их перед покупкой можно будет в специальных зонах в крупных торговых сетях электроники по всей Украине.

Модели Lenovo Explorer и Acer AH101 оснащаются двумя 2,89-дюймовыми LCD-экранами с разрешением 1440×1440 пикселей каждый (с суммарным разрешением 2880×1440 точек) и частотой обновления до 90 Гц, которые обеспечивают детализированное изображение в 3D, 360-градусном режиме и при просмотре видео в формате 4K. В комплект поставки входят два беспроводных контроллера движения.

Напомним, что смешанная реальность (MR) находится на стыке физического и виртуального миров, по сути, это гибрид дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), поэтому смешанная реальность позволяет легко «перемещаться» между физическим и виртуальным миром. Чтобы принять звонок или пообщаться с коллегой по работе достаточно просто поднять вверх лицевую панель шлема, а не снимать шлем целиком.

Шлемы смешанной реальности Windows Mixed Reality позволяют взаимодействовать с программным обеспечением при помощи жестов, взгляда и голоса, но поддерживает и традиционные способы ввода, включая мыши, клавиатуры и джойстики.

В контроллерах движения, которые нужны пользователям для взаимодействия с цифровыми объектами в смешанной реальности, используется беспроводная технология Bluetooth. Они оборудованы кнопкой Windows 10, сенсорной панелью, кнопкой захвата и специальной круговой подсветкой, которая необходима для синхронизации контроллеров и шлема в виртуальном пространстве. Отслеживание положения производится при помощи закрепленной на шлеме камеры, поэтому пользователям не нужно устанавливать в помещении дополнительное оборудование.

При подключении к ПК, который поддерживает платформу Windows Mixed Reality, необходимое программное обеспечение устанавливается автоматически. Система позиционного трекинга «6 степеней свободы» позволяет отслеживать движение вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо и повороты вокруг каждой из трёх осей (рыскание, тангаж и крен).

Шлем подключается к ПК при помощи достаточно длинного четырехметрового кабеля, который практически не мешает перемещению пользователя, при этом для подключения используется порт HDMI 2.0, а для передачи данных USB 3.0.

Источники: Lenovo, Acer