Hitman 3: занавес! Или антракт?





Откровенно говоря, полноценный обзор заключительной части сериала про лысого убийцу от IO Interactive можно ужать до всего до одного предложения — перед нами ровно та же самая игра, но с более интересными локациями и без мультиплеера. Плохо ли это? Да нет, очень даже хорошо.

Hitman 3 Жанр Stealth Action

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Разработчики IO Interactive

Издатель IO Interactive

Официальный сайт, Epic Games

Действительно, если вы играли в предыдущие две части сериала — Hitman (2016) и Hitman 2 (2018), то уже знаете, что предложит вам Hitman 3 — уровни-песочницы, беспрецедентную вариативность в выборе способов устранения членов верхушки таинственной организации, являющейся фактически “мировым правительством”, включая крайне неординарные сюжетные убийства, порцию черного юмора, не самый выдающийся ИИ противников и многие часы повторного прохождения в попытке поставить рекорд по скорости устранения целей или же заработать максимальное число очков за выполнение задания.

Со всем этим у Hitman 3 нет никаких проблем, путем проб и ошибок IO Interactive, кажется, смогла все-таки найти идеальную формулу, да и предыдущие эксперименты разработчиков аудитория не то чтобы оценила положительно, попытки добавить в происходящее немного экшена, эпизодическая структура игры и даже многопользовательские режимы были приняты игроками довольно прохладно, поэтому на этот раз все внимание было сосредоточено на том, чтобы максимально отполировать ключевую составляющую — проработку локаций, подготовку покушений и собственно совершение убийств. В результате мы получили шесть самых ярких и запоминающихся уровней в истории если не всей франшизы, то уж ребута так точно.

Из двух прошлых частей вспомнить удается лишь пару самых ярких миссий и скучнейшее обучающее вторжение на бутафорскую яхту, а вот уровни из Hitman 3 останутся в памяти надолго. Высадка с парашютом на самый высокий небоскреб в мире в Дубае, ночной рейв на заброшенной атомной станции в Берлине, залитый неоновым светом Чунцин, солнечные виноградники аргентинской эстансии в Мендосе и движущийся через Карпаты железнодорожный состав великолепны, но настоящей звездой на этот раз стал классический британский особняк, с обязательными потайными комнатами, дворецким и “игрой в игре” — расследованием убийства одного из членов семьи Карлайлов, естественно, параллельно с организацией покушения на матриарха семейства. Между делом будущей жертве можно помочь и собственные похороны спланировать, оцените иронию.

Не хочется заострять внимание на особенностях локаций, чтобы не портить удовольствие от сюжетных убийств, достаточно сказать, что здешние многоходовочки достаточно сложны и запутаны, Сорок седьмому придется намотать порядочно кругов по совсем не маленьким уровням, изучая обстановку, подслушивая разговоры, собирая предметы, манипулируя окружающими и меняя один костюм на другой, а в одном из уровней и вовсе придется охотиться на заранее не обозначенные цели, которые и сами носят маскировку, но за старания игра вознаграждает с лихвой. Разумеется, никто не мешает прибегнуть к проверенной схеме — наблюдаем за перемещениями жертвы и протыкаем шею отверткой в темном уголке, душим струной, сталкиваем с обрыва, роняем на голову люстру или же подмешиваем яд в бокал и топим почувствовавшего недомогание бедолагу в унитазе. Все, дело в шляпе. Однажды я буквально через пару минут после начала миссии оглушил отставшую от телохранителей цель с помощью меткого броска кирпича, после чего оставалось только спрятать тело в шкафу и скрыться через балкон — спускающиеся по лестнице телохранители и даже беседовавшая с новопреставленным дама, увы, не только не догадались оглянуться на шум падающего тела, но и продолжили свое движение по заданным скриптами маршрутам. Да, ИИ все так же не отличается какой-то особой сообразительностью: никого не удивляет, почему с кухни только что вышел один повар, а вернулся уже другой, лысый и с татуировкой на затылке. А даже если кто-то и заподозрил неладное, то убийце достаточно быстро скрыться из зоны видимости, чтобы излишне наблюдательный болванчик успокоился и вернулся к брошенным делам. Впрочем, это не то чтобы серьезная претензия к игре, так в Hitman было всегда, и именно такое поведение окружающих помогает организовывать те самые яркие и безумные покушения, за которые мы все эту серию и полюбили.

И, как мы уже говорили, фраза “так было всегда” — ключевая при описании Hitman 3. Здесь все буквально как раньше. Та же графика, те же механики, тот же арсенал, из-за отсутствия каких-либо серьезных нововведений (не считать же за таковое появление камеры, дающей возможность взламывать электронные замки) игра выглядит скорее как дополнение или, если хотите, очередной сезон, а не полноценная третья часть. Обратная совместимость с уровнями из двух первых частей ребута лишь усиливает это впечатление. Хотя сама по себе идея объединить все части трилогии в рамках одной игры — это правильное решение, так и перепроходить удобней, да и новички смогут познакомиться со всей историей целиком. Не то чтобы эта самая история была особо интересна, конечно, но все-таки.

Hitman 3 — определенно лучшая часть новой трилогии, так что не стоит пропускать ее, если вы тепло приняли предыдущие, а вот тем, кто от них не был в восторге, игру посоветовать сложно, поскольку никаких серьезных изменений не случилось. Ну а мы ждем ответа на главный вопрос — отправляется ли Сорок седьмой на покой, уступая место Джеймсу Бонду, над игрой про которого сейчас работает IO Interactive, или же тихий убийца берет лишь небольшую передышку.