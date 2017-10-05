Сравнение характеристик Google Pixel 2 XL, Galaxy Note8 и iPhone X

Вчера прошла предпоследняя «большая» презентация в 2017 году — Google показала новые Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также несколько других устройств (Daydream View, Clips, Pixel Buds, Pixelbook, Home Max, Home Mini). Для многих фанатов Android, да и смартфонов в целом, серия Pixel остается знаковой, тем более что в портфолио Google появляется все больше устройств собственной разработки.

Мы решили сравнить характеристики знаковых моделей, анонсированных за последние месяцы. Конечно, список претендентов можно легко расширить, но нам хватит представленных. И пока желающие сопоставлять цифры заняты любимым делом, мы поделимся несколькими мыслями о новом Pixel 2 XL. Большинство из них применимы и к обычному Pixel 2, так как основные отличия между моделями сводятся к диагонали экрана и дизайну фронтальной панели.

Смартфон / Параметры Google Pixel 2 XL Samsung Galaxy Note8 Apple iPhone X Размеры, мм 157.9 x 76.7 x 7.9 162.5 x 74.8 x 8.6 143.6 x 70.9 x 7.7 Вес, г 175 195 174 Количество SIM 1 2 1 Влагозащита IP67 IP68 IP67 Аккумулятор, мАч 3520 3300 2716 Зарядка быстрая проводная быстрая проводная + быстрая беспроводная быстрая проводная + Qi Экраны Диагональ 6.0 6.3 5.8 Разрешение 1440 x 2880 1440 x 2960 1125 x 2436 PPI 538 521 458 Технология P-OLED Super AMOLED OLED (Super AMOLED?) Другое Always-on display, sRGB HDR10, Always-on display, профили Dolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-tone Платформа ОС Android 8.0 (Oreo) Android 7.1.1 (Nougat) iOS 11 SoC Qualcomm Snapdragon 835 Exynos 8895 Octa Apple A11 Bionic, Neural engine ROM 64/128 64/128/256 64/256 RAM 4 6 3 Слот MicroSD нет есть нет NFC есть есть есть (ограниченная функциональность) Камеры Основная 12 Мп, f/1.8, OIS+EIS, Dual Pixel 12+12 Мп, f/1.7 + f/2.4, OIS 12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS Фронтальная 8 Мп, f/2.4 8 Мп, f/1.7 7 Мп, f/2.2 Другое портретный режим, HDR+, 2160p@30fps, 720p@240fps 2x оптический зум, портретный режим, AutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 720p@240fps 2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fps Динамики стерео моно стерео Разъем 3,5 мм нет есть нет Особенности актуальная версия Android, сервисы Google (Assistant, Google Lens и т.д.) Сканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeX Apple Pay и другие сервисы компании, Face ID Цена от $850 от $930 (РРЦ от 30 тыс. грн) от $999 (РРЦ от 38 тыс. грн)

Pixel 2 XL — аппарат, сделанный полностью в духе прошлогоднего Pixel, начиная от дизайна и заканчивая характеристиками. Можно сказать, что перед нами просто обновление оригинальной модели. Конкуренция с другими производителями не является главной целью Google, поэтому компания продолжает разрабатывать смартфоны ориентируясь на собственные представления о прекрасном.

Старые ограничения остались на месте, также компания последовала сомнительной моде и отказалась от разъема 3,5 мм, а сами флагманы стоят дороже прошлогодних в момент анонса — повышение цен на комплектующие коснулось всех производителей.

При этом обещают еще лучшие (самые лучшие) камеры, последнюю версию Android с уникальными особенностями, которые пригодятся англоязычным пользователям. Дизайн, который многие ругали во время обсуждения утечек и продолжают ругать после анонса, в жизни может оказаться куда более приятным, по крайней мере в прошлом году было именно так.

В контексте аппаратных особенностей Pixel 2 XL интересен сразу в нескольких моментах. Во-первых своим «безрамочным» экраном, который не является таковым. Многие производители акцентируют внимание на минимальной ширине рамок, но их уменьшение ставит новые задачи. Визуальный эффект есть, но куда девать динамик, камеру, датчики?

«Лишнее» место лучше использовать для стереодинамиков. Новые Pixel — это единственные флагманы с такими спикерами. Конкуренты активируют в играх и видео разговорный динамик, что позволяет добиться условного стереоэффекта, но такой подход все равно уступает двум динамикам, размещенным на фронтальной панели.

Также вспомним основную камеру. Логика «две камеры лучше чем одна» понятна массовому покупателю, но в компании показывают, что для реализации портретного режима с размытием заднего фона не обязательно иметь два модуля. Надеемся, что аппарат действительно не будет уступать конкурентами в таком режиме съемки.

В остальном Pixel 2 XL выглядит привычным устройством для своей узкой категории пользователей. Вполне удачное обновление, хотя и без заветного «вау» — просто практичный смартфон с флагманскими характеристиками, потенциально хорошим временем работы, в котором ПО играет одну из основных ролей и заставляет выбирать именно аппарат от Google.