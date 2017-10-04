Вышла новая версия гарнитуры виртуальной реальности Google Daydream View с возросшей на $20 ценой

Вместе с новыми моделями смартфонов и умных динамиков компания Google также анонсировала и обновлённую гарнитуру виртуальной реальности Daydream View.

Фактически, новинка не претерпела значительных изменений по сравнению с прошлогодней моделью. Устройство поставляется с таким же контроллером и имеет те же базовые функции. Нем не менее, некоторые нововведения всё же имеются. В основном, они касаются внешнего вида гарнитуры, дизайн был незначительно переработан. Также сообщается об использовании новых улучшенных линз. Новой оказалась и цена Google Daydream View модельного ряда 2017 года — $99 против $79 за оригинальную версию.

Новая версия гарнитуры виртуальной реальности Google Daydream View уже доступна для предварительного заказа с сегодняшнего для, а поставки новинки заказчикам начнутся с 19 октября. На выбор пользователей доступны варианты цветового исполнения «древесный уголь», «туман» и «коралл».