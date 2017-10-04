Представлен домашний помощник Google Home Mini стоимостью всего $50

Первой новинкой на мероприятии Google стала уменьшенная версия домашнего ассистента Home, которую известный интернет-магазин Walmart добавил в свой ассортимент и начал прием заказов еще утром. Новинка, как и предполагалось, называется Google Home Mini и, по сути, является прямым конкурентом Amazon Echo Dot. Главное отличие между этими устройствами заключается в «мозге», то есть, в голосовом помощнике. В случае Google Home Mini используется собственный ассистент Google Assistant.

Устройство получилось именно таким, как на изображениях из утечек. Оно выполнено в виде диска и выделяется компактными размерами. Размеры устройства составляют 115х115х120 мм.

Верхняя часть обшита тканью и содержит четыре светодиода для взаимодействия с пользователем.

Еще одна отличительная особенность Google Home Mini – относительно доступная цена. В данном случае она составляет всего $50.

Как и предполагалось, Google Home Mini не предназначен для воспроизведения музыки. То есть, это в первую очередь именно домашний голосовой помощник, а не колонка. Он призван сделать ассистента Google Assistant вездесущим, чтобы пользователь мог совершать различные действия и давать команды с самых отдаленных уголков дома (создавать события в календаре, искать информацию в сети, управлять другими подключенными устройствами Google вроде медиаадаптера Chromecast и т.д.). Google также отмечает, что Google Home Mini сможет подключаться по беспроводному интерфейсу к любой АС с поддержкой Chromecast.

Одновременно Google объявила о начале продаж Home в Японии и добавлении поддержки нескольких аккаунтов на всех рынках, где доступна умная АС Google Home. Также было объявлено, что за прошедший год Google Assistant обработал более 100 млн голосовых запросов.

Новая Google Home Mini появится в продаже 19 октября и будет предложена в трех вариантах цветового исполнения: сером, черном и красном (или chalk, charcoal и coral, как их называет Google). Продавать ее будут все крупные розничные сети на всех семи рынках, где сейчас доступно устройство. Предзаказы начнут принимать уже сегодня.

Источник: The Verge