Google Pixel Buds — беспроводные наушники с сенсорным управлением, зарядным футляром и поддержкой Assistant стоимостью $159

Помимо прочих новинок Google представил сегодня свои первые беспроводные наушники Pixel Buds, которые призваны конкурировать с аналогичным решением основного конкурента Apple AirPods. Как отметили в компании, Pixel Buds позволяют не просто слушать музыку, но и легко получить ответ на практически любой вопрос с помощью цифрового Google Assistant, а также обладают еще рядом особенностей, которые наиболее полно раскрываются в паре с новыми смартфонами Pixel 2.

Наушники Google Pixel Buds поставляются в фирменном зарядном футляре с тканевой обшивкой, который предназначен не только для удобного хранения и транспортировки, но и для их подзарядки (для этого достаточно подключить провод к футляру, внутри которого лежат наушники). Полного заряда батарей хватает на 24 часа прослушивания музыки. Спаривание со смартфонами происходит автоматически, для этого достаточно открыть фирменный футляр рядом с совместимым аппаратом (Pixel или другая модель под управлением Android 7.0 Nougat и выше), после чего телефон автоматически распознает аксессуар и предложит подключить его.

Пульт управления прослушиванием в виде миниатюрного тачпада разработчики разместили на правом наушнике, так что на соединяющем оба наушнике проводе нет никаких дополнительных кнопок. Чтобы сделать звук громче или тише, достаточно свапнуть по сенсорной зоне вперед или назад, а простой тап ставит запускает воспроизведение или ставит музыку на паузу. Чтобы включить Google Assistant надо нажать и подержать палец на тачппаде, после чего можно попросить у цифрового помощника включить любимую песню, позвонить знакомому или дать инструкции, как добраться в нужное место.

Google Assistant может напомнить прямо в наушники о запланированном в календаре мероприятии, а также прочитать текстовое сообщение или почту, если пользователь не может в данный момент посмотреть на экран смартфона. Наушники Google Pixel Buds могут даже переводить речь на другом языке в режиме реального времени с помощью Google Translate на смартфоне Pixel. Таким образом пользователь практически получает собственного сурдопереводчика прямо у себя в ухе. Для перевода речи достаточно вызвать помощника долгим нажатием и сказать, к примеру, «Help me speak Italian». Микрофон смартфона распознает произнесенную фразу и проиграет ее в переведенном виде с помощью своего динамика, а когда собеседник ответит, перевод его слов прозвучит непосредственно в наушниках. Всего поддерживается 40 наиболее распространенных языков перевода.

Беспроводные наушники Google Pixel Buds будут доступны в тех же трех цветах (Just Black, Clearly White и Kinda Blue), что и смартфоны Pixel 2. Заказать их можно с сегодняшнего дня по цене $159, поставки начнутся в ноябре клиентам из США, Канады, Великобритании, Германии, Австралии и Сингапура.

Источник: Google