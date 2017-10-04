Представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Как и ожидалось, компания Google официально анонсировала новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL с поддержкой Google Assistant.

Младшая модель получила 5-дюймовый OLED дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В более крупной модели Pixel 2 XL применяется 6-дюймовая панель P-OLED с разрешением 2880×1440 точек. Дисплей занимает почти всю лицевую поверхность смартфона Pixel 2 XL, хотя безрамочным его назвать нельзя. Среди особенностей работы дисплеев можно выделить функции Always-on (на экране постоянно отображается важная информация) и Active Edge (возможность вызвать определённые действия при помощи жестов).

Устройства оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 835 с частотой 2,35 ГГц, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 или 128 ГБ. Ёмкость батареи в Pixel 2 составляет 2700 мАч, а в старшей версии используется аккумулятор ёмкостью 3520 мАч. 3,5-миллиметрового звукового разъёма в новых смартфонах нет, зато есть защиты от пыли и воды. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0 Oreo.

В процессе презентации много внимания было уделено возможностям камеры. Она оснащена сенсором dual-pixel. Как поясняют в компании, каждый пиксель такого сенсора работает как два отдельных сенсора. Благодаря этому можно получать различные преимущества, например, размывать фон при съёмке портретов (эффект боке), используя одиночный модуль камеры. Отмечается, что в камере реализована как электронная, так и оптическая системы стабилизации изображения, что позволяет добиться отличных результатов при съёмке с рук, которые не смогут обеспечить никакие другие устройства на рынке. Наконец, в камере реализована функция Motion Photos – аналог Live Photos от Apple. Смартфон записывает короткий ролик длительностью 3 секунды, а затем обрезает наименее удачные фрагменты и автоматически создаёт наиболее интересный снимок.

Дополнительно отмечается, что камера Pixel 2 набрала в тестах DxOMark максимальные (уже нет) 98 баллов, опередив iPhone 8 Plus с результатом 94 балла. Но буквально сегодня был опубликован результат тестов камеры Samsung Galaxy Note8, которая набрала максимальные 100 баллов. С учётом этого, результат Pixel 2 уже не выглядит столь выдающимся, хотя является просто отличным.

Вопреки ожиданиям, встроенную e-SIM смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL не получили. Они рассчитаны на установку обычной карты типа Nano SIM.

Новые смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL уже доступны для предварительного заказа по цене $649 и $849, соответственно (за версии с 64 ГБ флэш-памяти). Оформив предзаказ, можно бесплатно получить умную колонку Google Home Mini. Но сроки начала поставок новых смартфонов Google пока не уточняются.