Google анонсировала умную колонку Google Home Max

После домашнего голосового помощника Home Mini компания Google представила и более крупную версию умной колонки Google Home с приставкой Max. Данная модель предлагается с лучшими техническими характеристиками и функциональными возможностями.

В Google Home Max интегрированы два 4,5-дюймовых динамика для передачи низких частот и два 0,7-дюймовых специально изготовленных динамика для высоких частот. Также в наличии имеется акустическая пластина. Все эти компоненты призваны обеспечить высокое качество передачи звука. Устройство способно воспроизводить музыкальный контент с сервисов YouTube Music, Spotify (платной и бесплатной версий), Google Play Music и др. Новинка поддерживает возможность использования фирменного виртуального помощника Google Assistant. Причём, используемые микрофоны дальнего радиуса действия способны распознавать голосовые команды и вопросы пользователя даже при воспроизведении музыки.

Ещё одной особенностью Google Home Max является возможность автоматической подстройки звука в зависимости от конфигурации комнаты и предпочитаемых стилей музыки. Кроме того, умная колонка может анализировать происходящее в комнате и корректировать воспроизведение в соответствии с этими данными. Например, при включении посудомоечной машины Google Home Max автоматически повысит громкость воспроизведения. Данная функция основана на машинном обучении и получила название Smart Sound.

Умная колонка Google Home Max может размещаться горизонтально или вертикально на плоской поверхности или подвешиваться при помощи магнитов. В качестве источников сигнала могут выступать Google Cast, устройства с интерфейсами Bluetooth или 3,5-миллиметровым звуковым разъёмом.

Умная колонка Google Home Max поступит в продажу в декабре по цене $399. Дополнительно покупатели получат бесплатную подписку на сервис YouTube Music сроком на 12 месяцев.