Стань Сантой: 45 подарков до 1500 грн





Сегодня 19 декабря, а это значит, что до Нового Года осталось не так много времени, а еще меньше на то, чтобы заниматься выбором подарков для близких. Чтобы облегчить вам задачу, мы собрали 45 подарков до 1500 грн, среди которых вы можете найти что-то полезное и для себя.

Павербанки

Сегодня у каждого из нас так много гаджетов, что просто невозможно уследить за уровнем заряда на каждом из них. Поэтому сложно представить более универсальный подарок, чем качественный павербанк, который сможет помочь с подзарядкой устройств в дороге.

Xiaomi Mi Power bank 2C 20000 mAh

Нестареющая классика от Xiaomi: 20 000 мАч, быстрая зарядка и возможность заряжать практически любую портативную технику, вплоть до ноутбуков.

Remax Floppy Disk 5000 mAh

Необычный павербанк от Remax с ретро-дизайном будет машиной времени для тех, чье детство прошло в 90-х и начале 00-х. Мощность в 5000 мАч и технология Quick Charge позволяет быстро подзарядить смартфон, а необычный внешний будет радовать как владельца, так и окружающих.

Портативная электроника

Эта категория остается одной из самых популярных в новогодних подарках, а особенно фитнес-браслеты и наушники.

Xiaomi Mi Band 4

Фитнес-браслет от Xiaomi, который может измерять пульс, отслеживать фазы сна и просчитывать интенсивность тренировки. Также устройство умеет управлять звонками, сообщениями, музыкой и показывать прогноз погоды. Продолжительность работы от одного заряда у Xiaomi Mi Band составляет 7-8 дней. Отличный выбор для тех, кто только думает приобрести смарт-часы, и хочет понять целесообразность подобной покупки, опробовав гаджет подешевле.

JBL T110

Одни из лучших бюджетных внутриканальных наушников с микрофоном отлично подойдут людям, ведущим активный способ жизни. А крепкий провод спасет подключенный смартфон от фатального падения, так как техника повиснет на шнуре. JBL T110 легко выдержат год активного пользования, что для такой цены очень даже хорошо.

Xiaomi Redmi AirDots

Беспроводные «затычки» с шумодавом от Xiaomi подойдут тем, кто ценит компактность и при этом хочет получить хорошее соотношение цена/качество звука. Единственный крупный недостаток — через функциональные клавиши невозможно переключить песни и изменить громкость.

Ещё одни бюджетные беспроводные затычки хорошим звуком и большим набором функций. Все управление устройством производится через физические клавиши на самих наушниках. 1MORE Stylish TWS In-Ear Headphones довольно громкие, выдерживают до 2-3 часов работы от одного заряда. С футляра их можно зарядить до 2,5 раз.

JBL T460BT

Наушники для тех, кто давно искал накладные, и при этом беспроводные модели. Средняя работа от одного заряда — 11 часов, чего хватит на день активной работы.

JBL GO 2

Продолжение классической линейки бюджетных портативных колонок от одного из топовых производителей аудиотехники. От первой версии эта модель отличается улучшенным звуком, обновленным дизайном, защищенными разъемами и общей защитой от воды.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Портативная колонка с минималистичным дизайном и бюджетным ценником. Аккумулятор ёмкостью 1500 мАч обеспечит до 8 часов беспрерывной работы устройства, а удобные клавиши помогут легко управлять им.

Консольные игры

Мы выбрали несколько популярных игр для консолей.

Игры для PlayStation 4

В уходящем году эти 3 игры получили особое место в сердце каждого владельца PlayStation.

Detroit: Became Human

Игра, рассказывающая о эмоциональном андроиде по имени Кара. Само действие игры разворачивается в конце 30-х годов XXI века в американском городе Детройт. И теперь перед ней стоит задача — найти место в мире, где люди ещё не готовы принимать роботов, как полноценного члена социума. Также вы можете сыграть ещё за 2 андроидов: революционера Маркуса и помощника копа Коннора.

God Of War 4

Продолжение культовой игры, главный герой из которой теперь живет в холодной и суровой Скандинавии. Весь сюжет строится вокруг спартанца Кратоса, который всё-таки смог отомстить богам Олимпа. Теперь вместе с сыном он живет на холодном и недружелюбном севере, где он должен снова бороться за свое выживание и научить этому своего ребенка.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Сюжетная игра, чьи события развиваются между 3 и 4 частью культовой киносаги. В игре вы будете играть за персонажа по имени Кэл Кестис, уцелевшего члена Ордена Джедаев, который пытается скрыться от набирающей силы Галактической Империи.

Jedi: Fallen Order придется по душе тем, кто любит одиночные режимы игры, без корпоративных, групповых режимов и лутбоксов. Довольно необычное решение для EA Games, которые с каждым годом внедряют все больше доната в свои произведения.

Игры для XBOX

Конечно же мы не могли пройти мимо консоли от Microsoft.

Metro Exodus

Продолжение культового шутера Metro: Last Light. Игра продолжает сюжет предыдущей части, позволяя оставшимся выжившим наконец покинуть пост-апокалиптическую Москву. Теперь перед вами целый новый мир с десятками открытых локаций, связанных между собой по повествованию.

FIFA 20

Новая серия культового спортивного симулятора, которая не смотря на свой почтенный возраст (в этом году играм FIFA исполнилось 26 лет) все ещё держит свои лидирующие позиции в своем жанре. В этой части игроки стали более резвыми и ловкими, что позволяет более эффективно играть быстрыми персонажами.

Следует заметить улучшение работы искусственного интеллекта и появление новых игровых ситуаций, благодаря чему игра стала ещё больше похожей на реальность. Конечно же, здесь все ещё остались некоторые мелкие проблемы, такие как работа с кик-оффами и лонг-шотами.

Red Dead Redemption 2

Одна из лучших консольных игр прошлого года с огромным открытым миром, который не пытается крутиться вокруг игрока, но при этом постоянно подсовывает ему случайные события. Поэтому если вам хочется окунуться в атмосферу Дикого Запада в роли Артура, одного из членов банды Датча ван дер Линде, то эта игра то, что надо.

Геймпады

Чтобы полностью насладиться игровым процессом, следует приобрести качественный геймпад, который только улучшит погружение в сюжет.

Настольные игры

Не любите компьютерные игры или настолько устаете на работе, что хотите дома отстраниться от всех гаджетов? Тогда обязательно подумайте над покупкой настольной игры: они будут универсальным подарком, как для детей, так и для взрослых.

Градус

Игра для большой компании, суть которой в выполнении заданий, написанных на карточках. Чем более странное задание — тем больше баллов заработает игрок. Благодаря наличию колод разной тематики, в «Градус» можно играть в любой компании: от семейного ужина до разнузданного мальчишника/девичника.

Alias

Карточная игра построенная по принципу «Объясни слово», где игроки или даже целые команды должны правильно угадывать слово, изображенное на вытянутой карточке. Продолжительность раундов ограничена песочными часами, входящими в комплект. Выиграет та команда, которая первой дойдет до финиша.

Дженга

Игра, являющаяся аллегорией на современное общество: как поломать работающую систему, но так, чтобы все подумали на твоего соседа. Шутка! А может быть, и нет 🤔 Принцип этой игры заключается в том, что нужно будет вынимать любой блок из башни, и класть его на самый верх. При этом важно не развалить конструкцию, или же сделать так, чтобы она рухнула не во время вашего хода.

Монополия

Игра, через которую можно научить ребенка основам экономики и показать, как работает капиталистическое общество. Главное, не рассориться за время игры в пух и прах, как это бывает во время напряженного раунда. Более того, факт постоянных ссор из-за игры зафиксирован в различных исследованиях. Помните, что это всего лишь игра.

UNO

Одна из лучших карточных игр, в ней игроки должны отбить ход противника картами 4 мастей с достоинством от 0 до 9 и целым рядом специальных карт, включающих в себя пропуск хода, смену направления, изменение текущей масти, подкидывание карт сопернику и карты-викторины. В зависимости от количества игроков одна партия может идти от 3 до 20 минут.

Книги

Книга — это всегда хороший подарок.

Одна из любимых книг Билла Гейтса, которая достойна очутиться на вашей полке. В этой книге Фил Найт рассказывает как он смог создать настоящую обувную империю из занятых у отца $50 и любви к обуви. Здесь вы узнаете о том, как построить многомиллионную компанию, не имея стартового капитала, какие ошибки допускают начинающие предприниматели, и как обычная домашняя вафельница смогла вдохновить Фила на революцию в мире обуви.

Научно-фантастический роман, являющийся частью трилогии «Память о прошлом Земли». В книге рассказывается, как китайские военные послали сигналы для связи с инопланетным разумом. Один из них перехватила умирающая цивилизация, которая пожелала захватить Землю ради выживания собственного вида. Ситуация усугубляется тем, что человечество разделилось на 2 части: одни готовы бороться за свой дом до последнего, в то время как вторые ненавидят общество и готовы помочь инопланетянам завоевать Землю. Кто же победит в этой неравной битве вы узнаете, прочитав книгу.

Самое полное издание культового графического романа «Хранители», включающее в себя историю создания, наброски с эскизами, выдержки из сценария и детальные комментарии от самых авторов. 31 год назад «Хранители» полностью изменили массовую культуру, создав не просто большой комикс, а настоящий роман, которым зачитываются как в 9 так и в 99 лет! Если вы хотите познакомить ваших близких с жанром графического романа, это именно та книга, с которой стоит это начать.

Одна из культовых фантастических книг XX века, которая навсегда вписала имя своего автора в историю литературы. Именно с этого издания начинается цикл «Дюна», рассказывающий о жизни молодого аристократа Пола Атрейдеса, чья семья получает в управление планету Арракис. В её пустынях добывают «пряности», которые держат Империю на плаву. Как только они исчезнут — прекратятся межпланетные коммуникации и умрут миллиарды людей. Атрейдесы переселяются на Арракис по приказу Императора, а Харконнены, которым ранее принадлежала планета, используют все свое богатство для того, чтобы уничтожить своих врагов и вернуть себе Дюну. Из-за этого Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь и начать войну. Кто же выиграет в этом противостоянии?

Одна из самых популярных книг 2019 года, написанная бывшей Первой Леди США Мишель Обамой. В своих мемуарах она делится сокровенными моментами личной жизни: как она балансировала между работой и личной жизнью, насколько поменял её быт факт проживания Белом Доме. В этой книге каждый может почувствовать себя лучшим другом Мишель: здесь она рассказывает как о рабочих поездках, жизни с Бараком Обамой и, конечно же, о материнстве.

Одна из самых важных книг этого десятилетия, удостоенная звания бестселлера по версиям New York Times и Wall Street Journal, одна из любимых книг Марка Цукерберга и Билла Гейтса. В этой книге авторы рассказывают почему одни нации становятся успешными, в то время как вторые приходят в упадок. В своей книге они выдвигают объяснения различий в экономическом и социальном развитии различных государств и факторов, способствующих либо препятствующих экономическому росту и накоплению достатка.

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