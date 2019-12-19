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Стань Сантой: 45 подарков до 1500 грн

Стань Сантой: 45 подарков до 1500 грн

Стань Сантой: 45 подарков до 1500 грн


Сегодня 19 декабря, а это значит, что до Нового Года осталось не так много времени, а еще меньше на то, чтобы заниматься выбором подарков для близких. Чтобы облегчить вам задачу, мы собрали 45 подарков до 1500 грн, среди которых вы можете найти что-то полезное и для себя.

Павербанки

Сегодня у каждого из нас так много гаджетов, что просто невозможно уследить за уровнем заряда на каждом из них. Поэтому сложно представить более универсальный подарок, чем качественный павербанк, который сможет помочь с подзарядкой устройств в дороге.

Xiaomi Mi Power bank 2C 20000 mAh

Xiaomi Mi Power Bank 2C 20000mAh White (PLM06ZM)
Внешние аккумуляторы (Power Bank) на
от 599 грн
Предложений: 53
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Нестареющая классика от Xiaomi: 20 000 мАч, быстрая зарядка и возможность заряжать практически любую портативную технику, вплоть до ноутбуков.

Remax Floppy Disk 5000 mAh

REMAX Powerbank RPP-17 series 5000mAh (black)
Внешние аккумуляторы (Power Bank) на
от 179 грн
Предложений: 5
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Необычный павербанк от Remax с ретро-дизайном будет машиной времени для тех, чье детство прошло в 90-х и начале 00-х. Мощность в 5000 мАч и технология Quick Charge позволяет быстро подзарядить смартфон, а необычный внешний будет радовать как владельца, так и окружающих.

Портативная электроника

Эта категория остается одной из самых популярных в новогодних подарках, а особенно фитнес-браслеты и наушники.

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Smart Band 4 Black
Смарт-часы и фитнес-браслеты на
от 613 грн
Предложений: 104
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Фитнес-браслет от Xiaomi, который может измерять пульс, отслеживать фазы сна и просчитывать интенсивность тренировки. Также устройство умеет управлять звонками, сообщениями, музыкой и показывать прогноз погоды. Продолжительность работы от одного заряда у Xiaomi Mi Band составляет 7-8 дней. Отличный выбор для тех, кто только думает приобрести смарт-часы, и хочет понять целесообразность подобной покупки, опробовав гаджет подешевле.

JBL T110

JBL T110 Black
Наушники, гарнитуры на
от 228 грн
Предложений: 56
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Одни из лучших бюджетных внутриканальных наушников с микрофоном отлично подойдут людям, ведущим активный способ жизни. А крепкий провод спасет подключенный смартфон от фатального падения, так как техника повиснет на шнуре. JBL T110 легко выдержат год активного пользования, что для такой цены очень даже хорошо.

Xiaomi Redmi AirDots

Xiaomi Redmi AirDots Black (TWSEJ04LS)
Наушники, гарнитуры на
от 495 грн
Предложений: 84
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Беспроводные «затычки» с шумодавом от Xiaomi подойдут тем, кто ценит компактность и при этом хочет получить хорошее соотношение цена/качество звука. Единственный крупный недостаток — через функциональные клавиши невозможно переключить песни и изменить громкость.

1MORE Stylish TWS In-Ear Headphones

1More Stylish TWS In-Ear Headphones (E1026BT)
Наушники, гарнитуры на
от 949 грн
Предложений: 46
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Ещё одни бюджетные беспроводные затычки хорошим звуком и большим набором функций. Все управление устройством производится через физические клавиши на самих наушниках. 1MORE Stylish TWS In-Ear Headphones довольно громкие, выдерживают до 2-3 часов работы от одного заряда. С футляра их можно зарядить до 2,5 раз.

JBL T460BT

JBL T460BT Black
Наушники, гарнитуры на
от 608 грн
Предложений: 51
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Наушники для тех, кто давно искал накладные, и при этом беспроводные модели. Средняя работа от одного заряда — 11 часов, чего хватит на день активной работы. 

JBL GO 2

JBL GO 2 Black (JBLGO2BLK)
Акустические системы (колонки) на
от 680 грн
Предложений: 92
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Продолжение классической линейки бюджетных портативных колонок от одного из топовых производителей аудиотехники. От первой версии эта модель отличается улучшенным звуком, обновленным дизайном, защищенными разъемами и общей защитой от воды.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker Gold (QBH4057US)
Акустические системы (колонки) на
от 849 грн
Предложений: 7
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Портативная колонка с минималистичным дизайном и бюджетным ценником. Аккумулятор ёмкостью 1500 мАч обеспечит до 8 часов беспрерывной работы устройства, а удобные клавиши помогут легко управлять им.

Консольные игры

Мы выбрали несколько популярных игр для консолей.

Игры для PlayStation 4

В уходящем году эти 3 игры получили особое место в сердце каждого владельца PlayStation.

Detroit: Became Human

Detroit: Become Human PS4
Игры для приставок и ПК на
от 299 грн
Предложений: 21
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Игра, рассказывающая о эмоциональном андроиде по имени Кара. Само действие игры разворачивается в конце 30-х годов XXI века в американском городе Детройт. И теперь перед ней стоит задача — найти место в мире, где люди ещё не готовы принимать роботов, как полноценного члена социума. Также вы можете сыграть ещё за 2 андроидов: революционера Маркуса и помощника копа Коннора.

God Of War 4

God of War 4 (PS4)
Игры для приставок и ПК на
от 399 грн
Предложений: 10
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Продолжение культовой игры, главный герой из которой теперь живет в холодной и суровой Скандинавии. Весь сюжет строится вокруг спартанца Кратоса, который всё-таки смог отомстить богам Олимпа. Теперь вместе с сыном он живет на холодном и недружелюбном севере, где он должен снова бороться за свое выживание и научить этому своего ребенка.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order PS4
Игры для приставок и ПК на
от 1 389 грн
Предложений: 11
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Сюжетная игра, чьи события развиваются между 3 и 4 частью культовой киносаги. В игре вы будете играть за персонажа по имени Кэл Кестис, уцелевшего члена Ордена Джедаев, который пытается скрыться от набирающей силы Галактической Империи. 

Jedi: Fallen Order придется по душе тем, кто любит одиночные режимы игры, без корпоративных, групповых режимов и лутбоксов. Довольно необычное решение для EA Games, которые с каждым годом внедряют все больше доната в свои произведения.

Игры для XBOX

Конечно же мы не могли пройти мимо консоли от Microsoft.

Metro Exodus

Metro Exodus Xbox One
Игры для приставок и ПК на
от 749 грн
Предложений: 4
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Продолжение культового шутера Metro: Last Light. Игра продолжает сюжет предыдущей части, позволяя оставшимся выжившим наконец покинуть пост-апокалиптическую Москву. Теперь перед вами целый новый мир с десятками открытых локаций, связанных между собой по повествованию.

FIFA 20

FIFA 20 Xbox One
Игры для приставок и ПК на
от 295 грн
Предложений: 18
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Новая серия культового спортивного симулятора, которая не смотря на свой почтенный возраст (в этом году играм FIFA исполнилось 26 лет) все ещё держит свои лидирующие позиции в своем жанре. В этой части игроки стали более резвыми и ловкими, что позволяет более эффективно играть быстрыми персонажами.

Следует заметить улучшение работы искусственного интеллекта и появление новых игровых ситуаций, благодаря чему игра стала ещё больше похожей на реальность. Конечно же, здесь все ещё остались некоторые мелкие проблемы, такие как работа с кик-оффами и лонг-шотами.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Xbox One
Игры для приставок и ПК на
от 899 грн
Предложений: 9
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Одна из лучших консольных игр прошлого года с огромным открытым миром, который не пытается крутиться вокруг игрока, но при этом постоянно подсовывает ему случайные события. Поэтому если вам хочется окунуться в атмосферу Дикого Запада в роли Артура, одного из членов банды Датча ван дер Линде, то эта игра то, что надо.

Геймпады

Чтобы полностью насладиться игровым процессом, следует приобрести качественный геймпад, который только улучшит погружение в сюжет. 

Sony DualShock 4 V2 Magma Red (9894353)
Геймпады, джойстики, рули на
от 999 грн
Предложений: 67
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Microsoft Xbox One S Wireless Controller Black
Геймпады, джойстики, рули на
от 1 190 грн
Предложений: 8
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Настольные игры

Не любите компьютерные игры или настолько устаете на работе, что хотите дома отстраниться от всех гаджетов? Тогда обязательно подумайте над покупкой настольной игры: они будут универсальным подарком, как для детей, так и для взрослых.

Градус

Bombat Game Настольная игра для компании Градус (0019) (4820172800217)
Сувенирные настольные игры на
от 395 грн
Предложений: 5
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Игра для большой компании, суть которой в выполнении заданий, написанных на карточках. Чем более странное задание — тем больше баллов заработает игрок. Благодаря наличию колод разной тематики, в «Градус» можно играть в любой компании: от семейного ужина до разнузданного мальчишника/девичника.

Alias

Tactic Party Alias (53365)
Детские настольные игры, головоломки на
от 485 грн
Предложений: 25
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Карточная игра построенная по принципу «Объясни слово», где игроки или даже целые команды должны правильно угадывать слово, изображенное на вытянутой карточке. Продолжительность раундов ограничена песочными часами, входящими в комплект. Выиграет та команда, которая первой дойдет до финиша.

Дженга

Hasbro Дженга (A2120)
Детские настольные игры, головоломки на
от 331 грн
Предложений: 36
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Игра, являющаяся аллегорией на современное общество: как поломать работающую систему, но так, чтобы все подумали на твоего соседа. Шутка! А может быть, и нет 🤔 Принцип этой игры заключается в том, что нужно будет вынимать любой блок из башни, и класть его на самый верх. При этом важно не развалить конструкцию, или же сделать так, чтобы она рухнула не во время вашего хода.

Монополия

Hasbro Монополия Классическая версия, обновленная укр (C1009)
Детские настольные игры, головоломки на
от 539 грн
Предложений: 31
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Игра, через которую можно научить ребенка основам экономики и показать, как работает капиталистическое общество. Главное, не рассориться за время игры в пух и прах, как это бывает во время напряженного раунда. Более того, факт постоянных ссор из-за игры зафиксирован в различных исследованиях. Помните, что это всего лишь игра.

UNO

Mattel Uno (Ш2085)
Детские настольные игры, головоломки на
от 159 грн
Предложений: 10
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Одна из лучших карточных игр, в ней игроки должны отбить ход противника картами 4 мастей с достоинством от 0 до 9 и целым рядом специальных карт, включающих в себя пропуск хода, смену направления, изменение текущей масти, подкидывание карт сопернику и карты-викторины. В зависимости от количества игроков одна партия может идти от 3 до 20 минут.

Книги

Книга — это всегда хороший подарок.

Філ Найт: Взуття-буття. Історія Nike, розказана її засновником

Одна из любимых книг Билла Гейтса, которая достойна очутиться на вашей полке. В этой книге Фил Найт рассказывает как он смог создать настоящую обувную империю из занятых у отца $50 и любви к обуви. Здесь вы узнаете о том, как построить многомиллионную компанию, не имея стартового капитала, какие ошибки допускают начинающие предприниматели, и как обычная домашняя вафельница смогла вдохновить Фила на революцию в мире обуви.

Лю Цысинь: Задача трех тел

Научно-фантастический роман, являющийся частью трилогии «Память о прошлом Земли». В книге рассказывается, как китайские военные послали сигналы для связи с инопланетным разумом. Один из них перехватила умирающая цивилизация, которая пожелала захватить Землю ради выживания собственного вида. Ситуация усугубляется тем, что человечество разделилось на 2 части: одни готовы бороться за свой дом до последнего, в то время как вторые ненавидят общество и готовы помочь инопланетянам завоевать Землю. Кто же победит в этой неравной битве вы узнаете, прочитав книгу.

Алан Мур, Дэйв Гиббонс: Хранители

Самое полное издание культового графического романа «Хранители», включающее в себя историю создания, наброски с эскизами, выдержки из сценария и детальные комментарии от самых авторов. 31 год назад «Хранители» полностью изменили массовую культуру, создав не просто большой комикс, а настоящий роман, которым зачитываются как в 9 так и в 99 лет!  Если вы хотите познакомить ваших близких с жанром графического романа, это именно та книга, с которой стоит это начать.

Фрэнк Герберт: Дюна

Одна из культовых фантастических книг XX века, которая навсегда вписала имя своего автора в историю литературы. Именно с этого издания начинается цикл «Дюна», рассказывающий о жизни молодого аристократа Пола Атрейдеса, чья семья получает в управление планету Арракис. В её пустынях добывают «пряности», которые держат Империю на плаву. Как только они исчезнут —  прекратятся межпланетные коммуникации и умрут миллиарды людей. Атрейдесы переселяются на Арракис по приказу Императора, а Харконнены, которым ранее принадлежала планета, используют все свое богатство для того, чтобы уничтожить своих врагов и вернуть себе Дюну. Из-за этого Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь и начать войну. Кто же выиграет в этом противостоянии?

Мишель Обама: Becoming. Моя история

Одна из самых популярных книг 2019 года, написанная бывшей Первой Леди США Мишель Обамой. В своих мемуарах она делится сокровенными моментами личной жизни: как она балансировала между работой и личной жизнью, насколько поменял её быт факт проживания Белом Доме. В этой книге каждый может почувствовать себя лучшим другом Мишель: здесь она рассказывает как о рабочих поездках, жизни с Бараком Обамой и, конечно же, о материнстве.

Дарон Аджемоглу и Джеймс А. Робинсон: Почему нации приходят в упадок?

Одна из самых важных книг этого десятилетия, удостоенная звания бестселлера по версиям New York Times и Wall Street Journal, одна из любимых книг Марка Цукерберга и Билла Гейтса. В этой книге авторы рассказывают почему одни нации становятся успешными, в то время как вторые приходят в упадок. В своей книге они выдвигают объяснения различий в экономическом и социальном развитии различных государств и факторов, способствующих либо препятствующих экономическому росту и накоплению достатка.

Блокноты

Выбор канцелярии зависит от вкуса того, кому вы будете презентовать её: кому-то нравятся шутки, в то время как кто-то любит более классический дизайн. Мы нашли блокноты, которые удовлетворят как первых, так и вторых.

Gifty Удачний
Органайзеры, ежедневники на
от 249 грн
Предложений: 1
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Moleskine Classic QP623
Органайзеры, ежедневники на
от 690 грн
Предложений: 2
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Рюкзаки

Мы выбрали четыре универсальных городских рюкзака, которые при этом можно использовать и при полете в качестве места для ручной клади.

Xiaomi Mi College Casual shoulder bag / black
Городские рюкзаки на
от 429 грн
Предложений: 12
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Enrico Benetti 54386.017 red
Городские рюкзаки на
от 505 грн
Предложений: 11
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RunMi 90GOFUN all-weather function city backpack / blue
Городские рюкзаки на
от 503 грн
Предложений: 7
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Deuter City Light / fire-arctic (80154 5306)
Городские рюкзаки на
от 828 грн
Предложений: 29
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Конструкторы

Удивительным в конструкторах LEGO является то, что часто их любят собирать не только дети, но и взрослые. 

LEGO Star Wars Шагоход-разведчик клонов: выпуск к 20-летнему юбилею (75261)
Детские конструкторы на
от 734 грн
Предложений: 19
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LEGO Technic Chevrolet Corvette ZR1 (42093)
Детские конструкторы на
от 986 грн
Предложений: 9
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LEGO Overwatch Таран (75976)
Детские конструкторы на
от 696 грн
Предложений: 3
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LEGO Architecture Лондон (21034)
Детские конструкторы на
от 926 грн
Предложений: 9
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LEGO Star Wars Превращение в Дарта Вейдера (75183)
Детские конструкторы на
от 819 грн
Предложений: 3
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Украшения для дома

Что же подарить тем, чьи вкусы вы не знаете? На помощь придет креативный декор для дома.

Ночник LEGO Ninjago Movie Ллойд

LEGO Ninjago Movie Ллойд (LGL-TO22L)
Настольные лампы, ночники на
от 499 грн
Предложений: 6
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Скретч-карты

Travel Map Скретч карта Моя Рідна Україна UAR (4820191130210)
Глобусы, карты на
от 288 грн
Предложений: 9
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UFT Скретч карта мира Scratch World Map на английском языке (uftscratchworldmap)
Глобусы, карты на
от 199 грн
Предложений: 5
Сравнить цены

Отличный подарок для путешественников, который будет напоминать им о путешествиях и мотивировать на новые туристические свершения. Стирайте посещенные места и отмечайте те области и страны, где уже побывали. 

Подписки на сервисы

Понимаете, что не успеете купить подарок? Подарите подписку на стриминговые сервисы, только постарайтесь узнать какими именно пользуется человек, чтобы случайно не прогадать с подарком. Сегодня до 1000 гривен можно купить следующие gift-подписки:

  1. MEGOGO: Минимальный пакет (581 грн за 12 мес), Оптимальный пакет (1068 грн за 12 мес, Максимальный пакет (591 грн за 3 мес)
  2. Apple Music: 6 мес за $30 (702 грн) 
  3. Bookmate: Подписка на 3 мес за 229 грн, 6 мес за 449 и 1 год за 899 грн.
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