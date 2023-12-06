Tesla, BYD и «традиционные» автопроизводители. Электрические авто идут на новый рекорд — в 2023 году продажи достигнут 14 млн. Когда уже конец ДВС?

Действительно ли спрос на электромобили начал замедляться и угрожают ли лидерству Tesla китайцы? Ежегодное исследование мирового рынка электрокаров, которое подготовили аналитики BloombergNEF как раз к климатическому саммиту COP28 в Дубае, содержит несколько заслуживающих внимания красноречивых графиков, фактов и цифр, особенно интересных в контексте нынешней перестройки энергетического ландшафта .

Никаких признаков замедления спроса на электрокары пока нет

Ключевой тезис этого исследования — недавние сообщения ( вроде таких ) о замедлении темпов роста продаж электромобилей оказались сильно преувеличенными. И авторы приводят соответствующие факты на цифры, опровергающие суждения о спаде спроса на электрические авто.

Ожидается, что в текущем году продажи электрических авто («чистые» на аккумуляторах BEV + гибриды с возможностью подзарядки от электросети PHEV) составят 14 миллионов — на 36% больше, чем в 2022 году. В США, где больше всего занимались спросом, темпы даже превышают прогнозы и в этом году ожидается прирост 50%. Продажи могут не оправдать надежд отдельных производителей (привет Volkswagen, Renault и другим), но в целом темпы соответствуют прогнозу BNEF, сделанному в начале года, и большинству отраслей такие темпы роста — счастье.

Продажи электрокаров в мире идут на новый рекорд

Замедление все еще возможно, но ситуация больше напоминает конкурентную борьбу за лидерство, чем падение спроса в целом.

Tesla, BYD и Li Auto, надежно удерживающие лидерство в сегменте чистых электромобилей, и другие по итогам 2023 года откусят 7% мирового рынка против 1% в 2020 году. Toyota, Volkswagen, Renault, Stellantis и другие традиционные автопроизводители пока еще существенно отстают в «электрической» нише и в целом проигрывают конкуренцию Tesla и китайским производителям. Китайские производители берут количеством, тогда как Tesla все еще зарабатывает больше, аналогично Apple и производителям Android на рынке смартфонов. В то же время европейские производители, судя по всему, наконец-то осознали угрозу и начали активнее шевелиться в сегменте относительно доступных электрокаров. С другой стороны, США внедряет дополнительные стимулы для электромобилей и аккумуляторов, видя серьезную угрозу в доминировании Китая на рынке «зеленых» полезных ископаемых — вот здесь подробнее объясняли, почему это важно.

США, Украина и остальные на пути электрификации транспорта

За январь-ноябрь продажи электромобилей в США впервые в истории превысили 1 млн, что в целом является важной вехой.

Отдельно в отчете BloombergNEF отмечают Inflation Reduction Act в США в поддержку развития «зеленой» энергетики, которая помогла привлечь $100 млрд инвестиций в производство электромобилей и аккумуляторов.

Курс Микросервисная архитектура. програма, яка допоможе опанувати головні принципи розробки мікросервісної архітектури, щоби ви могли проєктувати незалежні сервіси, а потім інтегрувати їх в одну систему. Практики буде багато. Отримати інформацію про курс

Другой стоящий момент — скорее других на электромобили переходят в развивающихся странах, таких как Индия, Таиланд и Индонезия, где недорогие модели являются главными бенгерами, стимулирующими спрос.

И Украина – не исключение. Война и топливный кризис 2022 года в сочетании с низкой стоимостью электроэнергии и налоговыми льготами (за растаможку украинцы сейчас платят только акциз — €1 за кВтч емкости аккумулятора) лишь подогрели спрос, мотивировав украинцев еще активнее пересаживаться на электрокары.

В 2022 году продажи полностью электрических авто выросли на треть , а за 10 месяцев 2023-го украинцы купили 28,7 тыс. электромобилей – в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже несколько месяцев лидером среди новых авто остается Volkswagen ID.4. Как известно, официально в Украине электрический кроссовер не продается, поставки уходят из Китая. В то время как первенство среди подержанных электричек удерживает Nissan Leaf.

Если говорить о самых популярных моделях, то уже особо никто не сомневается, что по итогам 2023 года титул абсолютного бестселлера получит Tesla Model Y, еще в начале года сдвинувший с пьедестала многолетнего лидера Toyota Corolla. Собственно, этот успех Model Y предвещал с самого выхода на рынок в начале 2020 года.

Tesla пока в лидерах, но BYD догоняет

Tesla остается лидером рынка «чистых» электрокаров, но китайская BYD стремительно догоняет, особенно в штуках (в деньгах Tesla пока далеко впереди).

За 9 месяцев 2023 года Tesla отгрузила клиентам 1 324 074 электрокаров — по итогам всего 2023 года есть хорошие шансы выйти на объем продаж 1,8-1,9 млн и, если повезет, выйти в высшую лигу. Например, BMW в 2022-м отгрузила 2,4 млн авто, чем обеспечила себе #9 место в глобальном рейтинге крупнейших производителей. Инвестиции в электромобили стремительно наращивают Toyota, Ford и другие. Кроме Tesla, над доступными электрокарами за 20-25 тыс. евро работают Volkswagen, Renault и другие. Уже сейчас очевидно, что именно в этом сегменте развернется самая жестокая конкуренция.

Перспективы — скоро ли конец эры ДВС

Как уже упоминалось выше, никаких признаков замедления спроса на электрокары пока нет ни в США, ни в ЕС, ни в Украине. Если говорит о более близком к нам рынке ЕС, где раньше согласовали полный запрет продажи новых авто на ископаемом топливе с 2035 года, уже сейчас каждая пятая проданная в ЕС новая легковушка — это чистый электромобиль на батареях. А если брать Норвегию, до сих пор бесспорный лидер в электрификации автомобильного транспорта, там доля электрокаров уже давно далеко за 80%.

В США нацеливаются на 50% чистых электрокаров в продажах к 2030 году, а Китай — на 40%. Причем Китай может добиться цели уже в следующем году. На сегодня уже около 20 автопроизводителей разного калибра, которые вместе занимают 54% мирового рынка, подтвердили намерение достижения углеродной нейтральности к 2025 году или раньше. В то же время полный отказ от авто с ДВС подтвердили компании, которые на сумму контролируют 32% мирового рынка.

И не нужно быть гением аналитики или крупным финансовым экспертом, чтобы спрогнозировать дальнейший рост спроса на электромобили, в том числе и в Украине, ввиду реальных реалий и очень вероятное повышение акциза на автогаз в будущем, которое недавно анонсировал скандально известный Даниил Гетманцев. Ожидается, что после роста акциза втрое его цена на АЗС вырастет на 8% и превысит 40 грн/л. Так что пристегиваем ремешки и устраиваемся как можно удобнее, для электромобилей и автомобильной отрасли вообще наступили очень интересные и переломные в историческом смысле времена.