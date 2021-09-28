



Автопроизводитель хочет построить новые заводы на территории США — они станут первыми, построенными Ford с нуля более чем за 50 лет — и начать производство в 2025 году. Предприятия расположатся в Теннесси и Кентукки, и сосредоточатся на разработке и производстве электромобилей, а также аккумуляторов для них.

О намерении Ford объединиться с южнокорейским производителем аккумуляторов SK Innovation для строительства заводов стало известно в мае. Теперь генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал новые подробности.

Ford утвердил инвестиции в размере $7 млрд, еще $4,4 млрд согласно выделить SK Innovation. То есть, суммарно партнеры инвестируют $11,4 млрд в новые производственные мощности в Теннесси и Кентукки. Ранее Ford заявлял о намерении вложить в производство электромобилей $30 млрд до 2025 года и увеличить долю электрических моделей в общей структуре продаж до 40%. Сейчас Ford модернизирует знаменитый завод River Rouge для производства новейшего полностью электрического пикапа Ford F-150 Lightning.

Будущий завод Ford в Стэнтоне, штат Теннесси, станет «мега-кампусом» — в нем расположится завод по сборке пикапов Ford серии F и подразделение по производству аккумуляторов, а в Кентукки появятся заводы-близнецы по производству литий-ионные аккумуляторов.

Официальное название «мега-кампуса» Ford в Теннесси — Blue Oval City. Он займет площадь 23,31 км² — это будет крупнейший объект, из когда-либо построенных за всю 118-летнюю историю автопроизводителя. Ford планирует инвестировать в проект $5,6 млрд и создать 6000 новых рабочих мест. Blue Oval City станет «вертикально интегрированной экосистемой» для сборки расширенного модельного ряда электрических автомобилей F-серии. Частью нового кампуса также станут аккумуляторный завод, производство ключевых компонентов и переработка (на днях Ford заключил сделку с Redwood Materials, основанной бывшим топ-менеджером Tesla). По словам Ford, Blue Oval City спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать нейтральный выброс углерода с «нулевым выбросом отходов» после ввода в эксплуатацию. За счет чего конкретно планируется достичь этих целей, не уточняется.

В центральной части Кентукки Ford планирует построить «специализированный комплекс по производству аккумуляторов» совместно с SK Innovation. Комплекс, получивший название BlueOvalSK Battery Park, обойдется в $5,8 млрд и создаст 5000 новых рабочих мест. Аккумуляторы для электромобилей Ford и Lincoln следующего поколения компании будут выпускать на линиях по производству сдвоенных аккумуляторов. Строительство комплекса будет финансировать новое совместное предприятие под названием BlueOvalSK. В Ford уточнили, что BlueOvalSK еще не получило всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Ford прогнозирует создать в общей сложности 11 000 новых рабочих мест в двух штатах. Автопроизводитель готов потратить 525 миллионов долларов на общенациональную программу профессионального обучения, начиная с выделения стартовых 90 миллионов долларов на пилотный проект в Техасе. Цель состоит в том, чтобы обучить следующее поколение рабочих тонкостям производства и обслуживания электромобилей не только для работы на заводах Ford, но и в его дилерских центрах, а также для ремонта в полевых условиях.

Новые производственные объекты Ford в США не будут введены в эксплуатацию до 2025 года, но, по словам генерального директора Ford, инвестиции подтверждают серьезность намерений по развитию направления электромобилей.

По оценке Ford, к 2030 году их собственная потребность в аккумуляторах для автомобилей составит до 140 ГВт·ч в Северной Америке и до 240 ГВт·ч — во всем мире. В то же время аналитики GlobalData прогнозируют, что мировые объемы выпуска аккумуляторов вырастут до 410,5 ГВт·ч в 2024 году, увеличившись в четыре раза по сравнению с 95,3 ГВт·ч в 2020 году.

Планы по строительству заводов есть не только у Ford. Лидер рынка электромобилей Tesla активно налаживает производство элементов нового формата 4680, которые в итоге сделают реальностью доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов (по плану, такой выйдет к 2024 году). Компания GM строит две батарейные фабрики в партнерстве с LG Chem, а Volkswagen, планирует построить шесть Гигафабрик в Европе к 2030 году.