Новини Авто 27.11.2023 о 18:01 comment views icon

Volkswagen підтвердила розробку «базової» електроплатформи, спеціально для китайського ринку. Ціляться в сегмент до $20000

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Юрій Орос

Автор новин

Volkswagen підтвердила розробку «базової» електроплатформи, спеціально для китайського ринку. Ціляться в сегмент до $20000

Volkswagen окреслила план зміцнення своїх позицій у Китаї за допомогою абсолютно нової платформи для доступних електромобілів з цінником нижче $20 тис. Платформа базуватиметься на місцевих компонентах.

Про це повідомив керівник китайського підрозділу концерну Ральф Брандштеттер під час відкриття нового центру розробки та закупівель електромобілів — Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) у місті Хефей. Очікується, що інвестиції в розмірі близько 1,1 млрд доларів у VCTC дадуть змогу створити понад 2 000 робочих місць, передає INSIDEEVs.

Volkswagen розробить нову платформу початкового рівня, специфічну для Китаю, яка наразі відома під назвою A Main Platform. Основна увага приділяється зниженню витрат, частково коштом використання ще більшої частки місцевих компонентів, ніж у випадку з поточним виробництвом моделей на базі MEB в Китаї (ID.3, ID.4, ID.6 і ID.7).

Нова платформа буде створена на основі Модульного набору інструментів для електроприводу (MEB) і, як очікується, буде готова у 2026 році — приблизно на третину раніше, ніж передбачалося — завдяки VCTC.

Ральф Брандштеттер пояснив, що китайський ринок електромобілів дуже «чутливий до ціни», що вимагає оптимізації витрат. Наразі бренд Volkswagen перестав бути найбільш продаваним брендом у Китаї (BYD випередив VW наприкінці 2022 року), здебільшого через зниження продажів бензинових автомобілів.

Зниження цін на модель Volkswagen ID.3 в Китаї вже дало змогу VW збільшити обсяг продажів з середніх 2 200 одиниць на місяць до близько 10 000 на місяць (у липні-жовтні). Нова платформа націлена на сегмент початкового рівня з ціновим діапазоном від $19 570 (140 000 юанів) до 170 000 юанів ($23 760).

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Планується представити чотири моделі на новій платформі. Крім того, починаючи з 2026 року, Volkswagen сподівається випустити ще дві повністю електричні моделі, розроблені у партнерстві з XPeng. Загалом це шість нових моделей.

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