Тест-драйв Ford Puma: новый шанс

Олександра Єршова

Автор статей, тест-драйвов и обзоров

Пока гранды сегмента соревнуются за звание лучшего, наш герой Ford Puma прячется в тени, как недооцененный бриллиант. Однако только Puma способна быстро изменить свои позиции при детальном знакомстве.

Кажется, что выделиться в среде тесной конкуренции среди кроссоверов В-класса невозможно. Там где царствует экстравагантный дизайнерский Peugeot 2008 и дерзкий Toyota Yaris Cross и каждый год добавляется свежая кровь, застенчивый Ford Puma остается где-то позади и не всегда его вспоминают при выборе, а стоило бы.

Подбирая машину подруге, мы просто наугад заглянули в салон Ford и там познакомились с Puma. Даже для меня это было открытие. Компакт оказался оригинальным в дизайне, ловким, вместительным и технологичным. Останавливала только стоимость, потому что приближалась к уровню Toyota Yaris Cross. Тогда подруга остановилась на Peugeot 2008, но…

Сегодня Ford Puma становится только лучше благодаря приближению к экологическим стандартам, насыщенностью комплектаций и легкой коррекции внешности. И оптика точно стала намного лучше, чем раньше и выглядит образ более целостно. Сделано не так много, но значительно меняется восприятие. Казалось бы — новые бамперы, свежий дизайн дисков и обновленный рисунок в освещении — и как будто новая машина.

Оптика светодиодная по кругу, а рисунок диодной полосы габаритов изменен. Дополнительные три черточки в фарах напоминают звериные когти, они переключаются в режим поворотника. Сзади такие же полосы, а в зеркалах проекция кошки на землю.

Размеры Ford Puma остались без изменений, как и общий силуэт. На вид компакт значительно меньше чем есть на самом деле: 4 186 мм длины, 1930 мм ширины, 1530 мм высоты и 2 588 мм колесной базы. Он не самый большой и не самый маленький в сегменте компактных городских кроссоверов и достойно держится середнячком, однако значительно выделяется по впечатлениям.

Кошачья ловкость

Если бы мне сказали раньше, что Ford Fiesta уступит место кроссоверу, я бы саркастически смеялась. Мне до сих пор не верится, что маленький хэтчбек, который так успешно продавался, сменен на этого лупоглазого крупнячка с кошачьими повадками. Тем интереснее было общаться с ним. И первое, что можно сказать это то, что наследственность здесь чувствуется в повадках. Ну и ладно, что здесь фирменный EcoBoost на три цилиндра и с объемом в один литр. В Ford всегда умели настроить компакты.

Теперь движку добавили немного больше турбонаддува, а интегрированная гибридная система скрывает турбоямы. Основана на 48-вольтовой системе стартер-генератора, который добавляет рекуперацию энергии при торможении и возможности движения накатом с выключенным двигателем. Плюс он обеспечивает компенсацию крутящего момента на низких оборотах для лучшей реакции дроссельной заслонки и ускорения.

Маленький электродвигатель Ford Puma на 15 л.с. (54 Нм) интегрирован в «коробку» и именно он способен подхватывать и добавлять мгновенной мощности в необходимый момент. Удивительная ловкость, которая делает езду на компактном кроссовере веселой и весьма привлекательной. В комплекте с улучшенной работой руля удовольствие от управления ощущается каждый миг.

Нам предлагают две версии гибридной системы на 125 л.с. и 155 л.с., как в нашей тестовой комплектации ST-Line X. Разница будет ощущаться скорее во время разгона, но не существенно. Максимальная версия также будет предлагать дополнительные плюшки в виде адаптивного дальнего света, камер 360 и адаптивного круиза с удержанием в центре полосы.

Ford Puma предлагает вполне здоровый уровень производительности для смешанной езды и четко определенный и приятный ход переключения передач. Работа 7-ступенчатого автомата (dual-clutch AT/DCT) плавная и стабильная, как и требуется. Никаких отставаний или игры на опережение нет. Классная слаженная работа системы, как единого целого. Никакой мысли о сложности не возникает. Только на самом деле под такой легкостью скрывается много работы инженеров и тонкая и умная система управления всеми составляющими.

Так, вы не будете задумываться, что двигатель деактивирует цилиндры при возможности — функция, которая была доступна и на ранних версиях. Ecoboost способен с легкостью выключать цилиндры за 14 миллисекунд при небольшой нагрузке, а во время езды накатом вообще выключаться и двигаться исключительно благодаря гибридной системе. Нет, это не полноценный гибрид и даже не система, как в Jeep Avanger, но очень похожа по функционалу. В результате расход топлива будет держаться в районе 7 литров.

Управление Ford Puma в основном напоминает именно Fiesta. Частично даже начинаешь задумываться, что здесь проигрывает даже VW Golf. Однако такое сравнение неуместно и лучше оставить его в стороне. Ведь компакту хватает конкурентов в своей весовой категории, которых он кладет на лопатки, если смотреть с точки зрения управляемости.

Куда труднее ему выделиться в шумоизоляции. Однако и здесь все очень неплохо. Рычание движка раздражающее только в спорт-режиме или во время быстрых разгонов, а в целом его и не слышно. Здесь проигрывает даже Toyota Yaris Cross, потому что там шума от двигателя слишком много, как и от дороги. Только она проигрывает и Jeep Avenger, и Peugeot 2008, и даже Mokka.

Кажется, что Puma задумывался скорее как хэтчбек с кроссоверными чертами, потому что клиренс не такой уж и большой — около 17 см, а подвеска сбалансированная и упругая. Проезд даже значительных неровностей глотается с непонятной легкостью. Ведь само шасси стандартное для этого сегмента с привычной конфигурацией. Здесь даже барабанные тормоза сзади.

Для компакта B-класса, который с легкостью позволяет развлекаться благодаря быстрой и оживленной управляемости, приятно чувствовать, что изящество езды было сохранено. Удивительные настройки подвески Ford Puma дают хорошее сочетание четкого контроля кузова и плавности управления во время скоростной езды, позволяя ей уверенно плавно преодолевать последовательные низкочастотные сжатия.

Безопасность под страховкой

Меня радует, когда уже в маленьких компактах доступен максимальный функционал, который приходит на помощь в сложные моменты или просто облегчает управление. Это как добрый друг, который всегда рядом и готов поддержать. Существует, правда, тонкая грань между интеллектуальными помощниками и обычными программными стандартными, которые не подстраиваются под ситуацию, однако и не вносят свои коррективы. Ford Puma предлагает нам сбалансированный средний вариант.

В топовой версии ST-Line X нам доступен почти максимум: адаптивный круиз с удержанием в полосе движения, который способен работать на любой скорости, останавливать машину, стартовать и вообще двигаться самостоятельно даже в пробке. Он хорошо держит дистанцию, которую можно отрегулировать, удерживает в середине полосы движения и видит ограничения скорости. Хорошо, что не меняет показатели, как это делает Kuga.

Камеры кругового обзора имеют несколько детальных ракурсов, которые можно выбирать и приближать детали — удобно в условиях города, когда эти «каменные грибочки» распиханы повсюду и не всегда можно их увидеть. Качество камеры портится только во время ливня, а тихой ночью изображение почти отличное.

В целом B-класс сейчас весь имеет богатый спектр систем помощи и внушительный уровень безопасности. Трудно выделить ту или иную систему. Отстает только бюджетный сегмент, как Renault Kardian или Skoda Kamiq где хватает стандартного круиза и мелких опционных пакетов.

Салонная гармония

Значительный прогресс произошел и в интерьере, где теперь царствует 12-дюймовый цифровой монитор мультимедиа вместо 8-дюймового у предшественника. В целом архитектура Ford Puma немного изменилась, а инструментарий повернут к водителю. Максимально функции отдано именно большому экрану с последним поколением Ford Sync4. Система быстро реагирует на касания, алгоритмы понятны и не запутанные, графика четкая и приятная. В общем все даже лучше, чем у VW. Ну и конечно есть беспроводное подключение смартфона и беспроводная зарядка.

Удивительно, но тесноты в Ford Puma вообще не ощущается. Здесь переднюю консоль максимально задрано вверх и освобождено место для ног, руль как будто нависает над вашими коленями, а регулировки кресла и руля удивительно широкие. Я еще обычно использую максимальные положения руля — вверх и отодвинуть к себе. Здесь мне не пришлось довести все до максимума и хватило среднего положения, чтобы занять правильное положение.

Немного огорчил только размер этого руля. Оно двуспицевое и достаточно большое в диаметре — необычная штука в маленькой машине. Однако к нему быстро привыкаешь и кажется, что так и должно быть.

Вместо модной крутилки переключения передач здесь полноценный рычаг, за что особая благодарность производителю. И еще круче — оставили обычный рычаг для стояночного тормоза. Ну это прям провоцирует на веселую езду. Они точно что-то знали. Вкручивать машинку в резкие повороты ну очень легко, как и парковать. Габариты Ford Puma ощущаются мгновенно, обзорность отличная, а камеры лишь помогают ориентироваться и увидеть мелочи, которые можно и пропустить. И да, передней камеры здесь нет, что удивительно при наличии камер 360.

Странно, что убрали подрулевые лепестки и даже не вывели кнопки для переключения режимов езды — все включается только в настройках. Перенесли и функционал управления стеклоочистителями на левый рычаг под рулем. Теперь у него слишком много функций, а правый просто убрали, оставив пустую заглушку. Возможно у этого решения и будет продолжение, но явно не в этом рестайле.

Если уж нахваливать Ford, то за интеграцию невероятной акустики. Работали в Puma мастера из Bang&Olufsen. Это датский бренд, основанный в 1925 году, который делал акустику для Audi, Bentley, Mercedes и других. В 2016 году Ford сменил Sony на B&Q Play — линейку с более молодежным ориентированием. Так что теперь почти во все модели Ford интегрирована премиальная акустика. Она впечатляет с первых нот. А в Puma 10 динамиков по салону и большой саундбар впереди над приборной панелью, что добавляет мощности общему гармоничному звучанию

Атмосферу портит лишь детальное рассмотрение материалов в отделке. Если кресла здесь достаточно удобные с мощной боковой поддержкой, то пластик вокруг неприкрыто жесткий и крупнозернистый. Кажется, что в Ford прям подчеркнули его грубость, сочетаниями с мягкой дорогой замшевой обивкой кресел и некоторых панелей на торпедо с экокожей.

Недостаточно удобен и задний диван с почти вертикальной спинкой. Места для ног оставили с запасом, как и для головы. В целом это пространство даже впечатляет, однако долго путешествовать в таком положении не удобно и хочется немного отклониться назад. Однако такой функции не предусмотрено. Хорошо, что хоть выводы для зарядки гаджетов оставили.

Однако по простору и вместительности Ford Puma среди лидеров сегменте. Здесь багажник имеет объем в 456 литров и дополнительную нишу под полом, которая имеет еще третье днище с запаской. У VW T-Roc багажник на 455 литров, а у Skoda Kamiq — 400 литров. Плюс пол в Ford Puma можно выставлять в двух уровнях и есть удобные держатели для этой крышки. Главное, чтобы она со временем не начала греметь и подскакивать при езде.

Выводы и позиционирование

Появление Ford Puma на рынке наделало шума в Европе и показало, что Ford еще способен удивлять. Компакт отражал в себе современную стилистику, подхватывал моду на кроссоверность и блестяще представлял давние основные сильные стороны производителя. Наш обновленный герой достойно продолжает наследие благодаря ряду технических обновлений, интеграции экологичности, необходимым усовершенствованием функционала и непревзойденной управляемости.

Свежая внешность придала выразительной привлекательности и выделила среди толпы, однако в полной мере не отразила действительно ценных качеств: живости, экономичности, легкости и удовольствия от езды. Ford Puma действительно с легкостью может быть и лидером сегмента, если бы не мелкие «но».

Он приятнее в управлении, чем Kamiq и T-Cross, такой же плавный, как Peugeot 2008, и практичнее, чем Mokka. Учитывая, что меньший Fiesta уже сняли с продажи, этот вариант не хуже, а может даже лучше. И если вас не пугает его внешность, то обязательно добавьте Puma в свой список при подборе автомобиля.

ПЛЮСЫ: управляемость, резвость, всеядность подвески, вместительность, технологичность, системы безопасности, аудиосистема.
МИНУСЫ: стоимость, качество материалов в салоне, гудящие двери.

Кузов, тип СUV
Габариты (ДхШхВ), мм 4186x1930x1550
Колесная база, мм 2588
Заявленный клиренс, мм 170
Объем багажника, л. 456
Снаряженная масса, кг 1368
Двигатель, см3 999
Мощность, л.с. 155
Крутящий момент, Нм 190
Мощность EV,л.с. 15
Крутящий момент EV, Нм 54
Батарея Li-ion, кВт*ч
Тип привода 2WD
Подвеска Независимая Макферсон/ полузависимая
Трансмиссия 7АТ/DCT
Динамика 0-100, с 8,7
Максимальная скорость, км/ч 200
Потребление топлива, л (смешанный) 6,3
Стоимость, грн От 1 055 000
Стоимость тестового авто, грн 1 264 102
Конкуренты Toyota Yaris Cross
Nissan Juke
VW T-Roc
Skoda Kamiq
Peugeot 2008
Jeep Avenger

 

