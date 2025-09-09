Тест-драйв Ford Puma: новый шанс

Пока гранды сегмента соревнуются за звание лучшего, наш герой Ford Puma прячется в тени, как недооцененный бриллиант. Однако только Puma способна быстро изменить свои позиции при детальном знакомстве.

Кажется, что выделиться в среде тесной конкуренции среди кроссоверов В-класса невозможно. Там где царствует экстравагантный дизайнерский Peugeot 2008 и дерзкий Toyota Yaris Cross и каждый год добавляется свежая кровь, застенчивый Ford Puma остается где-то позади и не всегда его вспоминают при выборе, а стоило бы.

Подбирая машину подруге, мы просто наугад заглянули в салон Ford и там познакомились с Puma. Даже для меня это было открытие. Компакт оказался оригинальным в дизайне, ловким, вместительным и технологичным. Останавливала только стоимость, потому что приближалась к уровню Toyota Yaris Cross. Тогда подруга остановилась на Peugeot 2008, но…

Сегодня Ford Puma становится только лучше благодаря приближению к экологическим стандартам, насыщенностью комплектаций и легкой коррекции внешности. И оптика точно стала намного лучше, чем раньше и выглядит образ более целостно. Сделано не так много, но значительно меняется восприятие. Казалось бы — новые бамперы, свежий дизайн дисков и обновленный рисунок в освещении — и как будто новая машина.

Оптика светодиодная по кругу, а рисунок диодной полосы габаритов изменен. Дополнительные три черточки в фарах напоминают звериные когти, они переключаются в режим поворотника. Сзади такие же полосы, а в зеркалах проекция кошки на землю.

Размеры Ford Puma остались без изменений, как и общий силуэт. На вид компакт значительно меньше чем есть на самом деле: 4 186 мм длины, 1930 мм ширины, 1530 мм высоты и 2 588 мм колесной базы. Он не самый большой и не самый маленький в сегменте компактных городских кроссоверов и достойно держится середнячком, однако значительно выделяется по впечатлениям.

Кошачья ловкость

Если бы мне сказали раньше, что Ford Fiesta уступит место кроссоверу, я бы саркастически смеялась. Мне до сих пор не верится, что маленький хэтчбек, который так успешно продавался, сменен на этого лупоглазого крупнячка с кошачьими повадками. Тем интереснее было общаться с ним. И первое, что можно сказать это то, что наследственность здесь чувствуется в повадках. Ну и ладно, что здесь фирменный EcoBoost на три цилиндра и с объемом в один литр. В Ford всегда умели настроить компакты.

Теперь движку добавили немного больше турбонаддува, а интегрированная гибридная система скрывает турбоямы. Основана на 48-вольтовой системе стартер-генератора, который добавляет рекуперацию энергии при торможении и возможности движения накатом с выключенным двигателем. Плюс он обеспечивает компенсацию крутящего момента на низких оборотах для лучшей реакции дроссельной заслонки и ускорения.

Маленький электродвигатель Ford Puma на 15 л.с. (54 Нм) интегрирован в «коробку» и именно он способен подхватывать и добавлять мгновенной мощности в необходимый момент. Удивительная ловкость, которая делает езду на компактном кроссовере веселой и весьма привлекательной. В комплекте с улучшенной работой руля удовольствие от управления ощущается каждый миг.

Нам предлагают две версии гибридной системы на 125 л.с. и 155 л.с., как в нашей тестовой комплектации ST-Line X. Разница будет ощущаться скорее во время разгона, но не существенно. Максимальная версия также будет предлагать дополнительные плюшки в виде адаптивного дальнего света, камер 360 и адаптивного круиза с удержанием в центре полосы.

Ford Puma предлагает вполне здоровый уровень производительности для смешанной езды и четко определенный и приятный ход переключения передач. Работа 7-ступенчатого автомата (dual-clutch AT/DCT) плавная и стабильная, как и требуется. Никаких отставаний или игры на опережение нет. Классная слаженная работа системы, как единого целого. Никакой мысли о сложности не возникает. Только на самом деле под такой легкостью скрывается много работы инженеров и тонкая и умная система управления всеми составляющими.

Так, вы не будете задумываться, что двигатель деактивирует цилиндры при возможности — функция, которая была доступна и на ранних версиях. Ecoboost способен с легкостью выключать цилиндры за 14 миллисекунд при небольшой нагрузке, а во время езды накатом вообще выключаться и двигаться исключительно благодаря гибридной системе. Нет, это не полноценный гибрид и даже не система, как в Jeep Avanger, но очень похожа по функционалу. В результате расход топлива будет держаться в районе 7 литров.

Управление Ford Puma в основном напоминает именно Fiesta. Частично даже начинаешь задумываться, что здесь проигрывает даже VW Golf. Однако такое сравнение неуместно и лучше оставить его в стороне. Ведь компакту хватает конкурентов в своей весовой категории, которых он кладет на лопатки, если смотреть с точки зрения управляемости.

Куда труднее ему выделиться в шумоизоляции. Однако и здесь все очень неплохо. Рычание движка раздражающее только в спорт-режиме или во время быстрых разгонов, а в целом его и не слышно. Здесь проигрывает даже Toyota Yaris Cross, потому что там шума от двигателя слишком много, как и от дороги. Только она проигрывает и Jeep Avenger, и Peugeot 2008, и даже Mokka.

Кажется, что Puma задумывался скорее как хэтчбек с кроссоверными чертами, потому что клиренс не такой уж и большой — около 17 см, а подвеска сбалансированная и упругая. Проезд даже значительных неровностей глотается с непонятной легкостью. Ведь само шасси стандартное для этого сегмента с привычной конфигурацией. Здесь даже барабанные тормоза сзади.

Для компакта B-класса, который с легкостью позволяет развлекаться благодаря быстрой и оживленной управляемости, приятно чувствовать, что изящество езды было сохранено. Удивительные настройки подвески Ford Puma дают хорошее сочетание четкого контроля кузова и плавности управления во время скоростной езды, позволяя ей уверенно плавно преодолевать последовательные низкочастотные сжатия.

Безопасность под страховкой

Меня радует, когда уже в маленьких компактах доступен максимальный функционал, который приходит на помощь в сложные моменты или просто облегчает управление. Это как добрый друг, который всегда рядом и готов поддержать. Существует, правда, тонкая грань между интеллектуальными помощниками и обычными программными стандартными, которые не подстраиваются под ситуацию, однако и не вносят свои коррективы. Ford Puma предлагает нам сбалансированный средний вариант.

В топовой версии ST-Line X нам доступен почти максимум: адаптивный круиз с удержанием в полосе движения, который способен работать на любой скорости, останавливать машину, стартовать и вообще двигаться самостоятельно даже в пробке. Он хорошо держит дистанцию, которую можно отрегулировать, удерживает в середине полосы движения и видит ограничения скорости. Хорошо, что не меняет показатели, как это делает Kuga.

Камеры кругового обзора имеют несколько детальных ракурсов, которые можно выбирать и приближать детали — удобно в условиях города, когда эти «каменные грибочки» распиханы повсюду и не всегда можно их увидеть. Качество камеры портится только во время ливня, а тихой ночью изображение почти отличное.

В целом B-класс сейчас весь имеет богатый спектр систем помощи и внушительный уровень безопасности. Трудно выделить ту или иную систему. Отстает только бюджетный сегмент, как Renault Kardian или Skoda Kamiq где хватает стандартного круиза и мелких опционных пакетов.

Салонная гармония

Значительный прогресс произошел и в интерьере, где теперь царствует 12-дюймовый цифровой монитор мультимедиа вместо 8-дюймового у предшественника. В целом архитектура Ford Puma немного изменилась, а инструментарий повернут к водителю. Максимально функции отдано именно большому экрану с последним поколением Ford Sync4. Система быстро реагирует на касания, алгоритмы понятны и не запутанные, графика четкая и приятная. В общем все даже лучше, чем у VW. Ну и конечно есть беспроводное подключение смартфона и беспроводная зарядка.

Удивительно, но тесноты в Ford Puma вообще не ощущается. Здесь переднюю консоль максимально задрано вверх и освобождено место для ног, руль как будто нависает над вашими коленями, а регулировки кресла и руля удивительно широкие. Я еще обычно использую максимальные положения руля — вверх и отодвинуть к себе. Здесь мне не пришлось довести все до максимума и хватило среднего положения, чтобы занять правильное положение.

Немного огорчил только размер этого руля. Оно двуспицевое и достаточно большое в диаметре — необычная штука в маленькой машине. Однако к нему быстро привыкаешь и кажется, что так и должно быть.

Вместо модной крутилки переключения передач здесь полноценный рычаг, за что особая благодарность производителю. И еще круче — оставили обычный рычаг для стояночного тормоза. Ну это прям провоцирует на веселую езду. Они точно что-то знали. Вкручивать машинку в резкие повороты ну очень легко, как и парковать. Габариты Ford Puma ощущаются мгновенно, обзорность отличная, а камеры лишь помогают ориентироваться и увидеть мелочи, которые можно и пропустить. И да, передней камеры здесь нет, что удивительно при наличии камер 360.

Странно, что убрали подрулевые лепестки и даже не вывели кнопки для переключения режимов езды — все включается только в настройках. Перенесли и функционал управления стеклоочистителями на левый рычаг под рулем. Теперь у него слишком много функций, а правый просто убрали, оставив пустую заглушку. Возможно у этого решения и будет продолжение, но явно не в этом рестайле.

Если уж нахваливать Ford, то за интеграцию невероятной акустики. Работали в Puma мастера из Bang&Olufsen. Это датский бренд, основанный в 1925 году, который делал акустику для Audi, Bentley, Mercedes и других. В 2016 году Ford сменил Sony на B&Q Play — линейку с более молодежным ориентированием. Так что теперь почти во все модели Ford интегрирована премиальная акустика. Она впечатляет с первых нот. А в Puma 10 динамиков по салону и большой саундбар впереди над приборной панелью, что добавляет мощности общему гармоничному звучанию

Атмосферу портит лишь детальное рассмотрение материалов в отделке. Если кресла здесь достаточно удобные с мощной боковой поддержкой, то пластик вокруг неприкрыто жесткий и крупнозернистый. Кажется, что в Ford прям подчеркнули его грубость, сочетаниями с мягкой дорогой замшевой обивкой кресел и некоторых панелей на торпедо с экокожей.

Недостаточно удобен и задний диван с почти вертикальной спинкой. Места для ног оставили с запасом, как и для головы. В целом это пространство даже впечатляет, однако долго путешествовать в таком положении не удобно и хочется немного отклониться назад. Однако такой функции не предусмотрено. Хорошо, что хоть выводы для зарядки гаджетов оставили.

Однако по простору и вместительности Ford Puma среди лидеров сегменте. Здесь багажник имеет объем в 456 литров и дополнительную нишу под полом, которая имеет еще третье днище с запаской. У VW T-Roc багажник на 455 литров, а у Skoda Kamiq — 400 литров. Плюс пол в Ford Puma можно выставлять в двух уровнях и есть удобные держатели для этой крышки. Главное, чтобы она со временем не начала греметь и подскакивать при езде.

Выводы и позиционирование

Появление Ford Puma на рынке наделало шума в Европе и показало, что Ford еще способен удивлять. Компакт отражал в себе современную стилистику, подхватывал моду на кроссоверность и блестяще представлял давние основные сильные стороны производителя. Наш обновленный герой достойно продолжает наследие благодаря ряду технических обновлений, интеграции экологичности, необходимым усовершенствованием функционала и непревзойденной управляемости.

Свежая внешность придала выразительной привлекательности и выделила среди толпы, однако в полной мере не отразила действительно ценных качеств: живости, экономичности, легкости и удовольствия от езды. Ford Puma действительно с легкостью может быть и лидером сегмента, если бы не мелкие «но».

Он приятнее в управлении, чем Kamiq и T-Cross, такой же плавный, как Peugeot 2008, и практичнее, чем Mokka. Учитывая, что меньший Fiesta уже сняли с продажи, этот вариант не хуже, а может даже лучше. И если вас не пугает его внешность, то обязательно добавьте Puma в свой список при подборе автомобиля.

ПЛЮСЫ: управляемость, резвость, всеядность подвески, вместительность, технологичность, системы безопасности, аудиосистема.

МИНУСЫ: стоимость, качество материалов в салоне, гудящие двери.