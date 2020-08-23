Тест-драйв Haval H2 FL: автомобиль контрастов





Встречайте Haval H2 FL – новый кроссовер родом из Китая. Вот только не надо сразу «заржавеет через год» и «продам за бесценок»: на подобные вопросы ответить только время. Но мой обзор ответит на все вопросы по фактам вокруг автомобиля: как едет, сколько стоит, что с расходом, кто в конкурентах. Поверьте – кроссовер Haval H2 FL может вас удивить. Но также и может огорчить. Словом: автомобиль-контраст. Почему так? Сейчас расскажу.

Позиционирование Haval H2

Все просто: самый компактный кроссовер бренда Haval. История модели Haval H2 началась в 2014 году – с тех по и поныне автомобиль в целом оставался неизменным. Однако недавно прошел плановое обновление, которое принесло ему измененную внешность и приставку FL в названии. Именно это и стало поводом для нашей встречи с кроссовером Haval H2 FL. Представители Haval для данной модели упирают на комфорт и «достаточность» оснащения даже стартовой версии за свои деньги – мол, вот за что выбирают автомобиль его покупатели.

Кроссовер Haval H2 дебютировал в 2014 году, а недавно прошел процедуру обновления. Автомобили Haval H2 FL стартовали у нас с продажами весной нынешнего года. Проще всего новинку опознать по кардинально измененной передней части: «нос», фары, бампер – все другое.

Как едет кроссовер Haval H2?

Мягко и плавно по подвеске – комфорт и правда есть. Кроссовер Haval H2 FL позволяет держать темп на любых разбитых дорогах: его подвеска и толстые шины буквально поглощают неровности и ямы, выступающую брусчатку, корни деревьев. В данном классе есть лишь один конкурент, кто позволяет также «наплевательски» относится к разбитым дорогам и направлениям. Однако вот вам первый контраст: такая подвеска приводит к излишней валкости кузова, он качается и кивает при резких маневрах. При этом руль оказывается тяжеловат. Да, так есть устойчивый «ноль», что хорошо для прямолинейной езды. Но в остальном – зачем тяжелый руль для ощущения поворота, если я все равно не буду проезжать эти повороты быстро? Как раз из-за мягкой подвески. Не покидает ощущение, что руль следовало «распустить», сделать максимально легким и «мягким» – в тон подвеске.

А вот и второй контраст: работа двигателя и «автомата». На низких оборотах (до 1,8-2 тыс. об/мин) двигателя тянет неспешно и работает с едва заметным, но приятным урчанием – словно большой «атмосферник». Но после 2-2,5-3 тыс. об/мин в моторе просыпается второе дыхание (турбо-дыхание!) и он начинает бодро ускорять автомобиль. Чем больше оборотов – тем быстрее «по динамике» и звучнее «по выхлопу». При этом АКПП умудряется быстро отщелкивать передачи вверх и вниз. Для «автомата» предусмотрено три режима работы – «стандарт», «эконом», снег: к примеру, в «экономе» АКПП все время переключается вверх при достижении примерно 2 тыс. об/мин, а в «стандарте» коробка позволяет мотору набирать обороты повыше и переходить в турбо-режим. Суть работы режима «снег» я не уловил по причине летнего тест-драва: вообще по логике – АКПП должна стартовать со 2-й передачи, чтобы избежать пробуксовки колес. Но в любом случае, какой режим не возьми – вас ждут мягкие и незаметные переключения: «автомат» хорош, претензий нет. Контраст в другом: с учетом того, как мотор едет по городу «в полпедали», я ждал он автомобиля лучшей динамики разгона 0-100 км/ч «в абсолюте». А получилось…

Ох потом забросаете меня потом помидорами в комментариях… Но мне нравится облик Haval H2 FL: аккуратный, лаконичный, сдержанный. Здесь обошлось без лишних деталей и перекосов, а новая передняя часть напоминает Ford Kuga уходящего поколения. Хотя порой встречает бутафория: к примеру, заглушки выхлопных патрубков – хотя сами трубы выведены под бампер. Мотор будто живет двойной жизнью: до 2 тыс. об/мин и после – «атмосферник» и «турбо». С учетом того, как он тянет на средних и высоких оборотах, признаться, ожидал лучшего результата в разгоне 0-100 км/ч – а получил порядка 12 секунд.

Аналогично на контрасте собран и салон. Передняя панель в простых формах органично объединяет горизонтальные дефлекторы вентиляции, крупные перламутровые декоративные вставки, черную глянцевую отделку центральной консоли, огромную мягкую накладку на верхней части. Здесь аккуратные приборы с небольшим цветным ЖК-дисплеем и высокая посадка: высоко сижу – далеко гляжу. Ощущению габаритов способствует видимая кромка капота, а при обзоре ситуации позади автомобиля помогают огромные зеркала. Внутри много места – спереди и сзади, над головой, по ширине салона. Кажется все хорошо.

Но задних пассажиров обделили – отсутствием и дефлекторов вентиляции, и подогрева сидений. А ведь мы сейчас говорим о максимально версии Н2. Которая, к слову, выделяется обивкой сидений из эко-кожи в красно-черных тонах. Выглядит неплохо, но сильно парит под летним солнцем – а ведь ни вентиляции, ни перфорации здесь нет. Уж лучше выбрать тканевый салон. Недостает автоматических режимов всех стеклоподъемников (АВТО-режим только у водительского стеклоподъемника и блока управления панорамной крышей-люком). А еще небольшой багажник – ввиду огромного подполья в котором хранится «запаска». Но почему не обустроить в подполье органайзер для хранения вещей? А почему в багажнике нет крючков для пакетов? Выходит, в общих вопросах вроде и сделали все ладно – но до идеала в мелочах салон и багажник не довели. Контраст.

Салон ладно скроен – но крепко ли сшит? За несколько дней, что автомобиль был у меня в руках, он не стучал и не скрипел, ничего не гудело и не тарахтело. Опознать страну происхождении Haval можно было лишь по запаху – правда, после дневного простоя под солнцем, когда температура переваливала за +30 градусов жары. Сиденья нормальны своим профилем и посадкой, но искусственная обивка парит – уж лучше ткань. Сзади просторно, однако недостает внимания к мелочам. Аналогичное замечание касается и багажника: небольшой объем, но огромное и пустое подполье, нет крючков и кармашков для мелочей.

Есть ли инновации в Haval H2?

Глобальных технических инноваций нет – это просто современный кроссовер «сегодняшнего дня». Под капотом расположился 1,5-литровый бензиновый турбо-мотор GW4G15B, который работает в паре с традиционным 6-ступенчатым «автоматом» Hyundai/KIA. Привод – передний (как на тестовом автомобиле) или полный, с системой Borg Warner TOD (Torque On Demand). Передняя подвеска – независимая типа МакФерсон, сзади – независимая, многорычажная.

Если говорить об оснащении салона, но главное внимание привлекает крупный сенсорный дисплей по центру передней панели. Локализация и перевод хромают, а камера заднего вида ночью дает зернистую картинку. Зато основное меню довольно простое и понятное, а еще в недрах системы удалось обнаружить поддержку «Carplay». Да, это именно тот «Carplay», о котором вы подумали, только почему-то без упоминания яблок. Хотя конечному покупателю будет все равно до названия, главное – чтобы все работало. И система работает: смартфон подключается «на ура».

Под капотом – 1,5-литровый турбо-мотор и традиционный 6-ступенчатый «автомат». Как писал выше, все это неплохо едет, вот только… Почему я вижу корпус АКПП в колесной арке? Привет камни и грязь? А ведь надо было просто продлить металл кузова или установить пластиковый подкрылок. Опять контрасты и недоработки. Привод может быть передним или полным – что редкость в классе Haval-а (и за его деньги). Главная изюминка салона – крупный дисплей: камера заднего вида, настройки «климата», управления аудио и радио, подключение телефона, а также поддержка интеграции смартфонов.

Цена Haval H2 FL и его конкуренты

Кроссовер Haval H2 FL доступен в Украине с одним двигателем (как описанный 1,5-литровый бензиновый турбо), с передним или полным приводом, МКПП или АКПП, в двух комплектациях. Итого получаем шесть вариантов модели.

Модель стартует с комплектации Fashionable: 18-дюймовые колеса, тканевая отделка салона, две подушки безопасности, безключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида и задние датчики парковки, кондиционер, система ESP от Bosch (включает в себя ABS, TCS, пр.), сенсорный дисплей в салоне (с поддержкой Carplay), электрические стеклоподъемники, электропривод и подогрев зеркал, пр. Цены следующие: исполнение с передним приводом 2WD и МКПП – стартует с 464,6 тыс. (или $17 тыс.), вариант с полным приводом 4WD и МКПП – около 503,5 тыс. грн (или $18,4 тыс.), версия с передним приводом 2WD и АКПП – от 529,5 тыс. грн. или $19,4 тыс.

Более высокий уровень комплектации Intelligent добавляет следующее: датчик света и датчик дождя, кожаную отделку руля и сидений (искусственная кожа), электропривод регулировки сиденья водителя, боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, светодиодные (LED) фары, климат-контроль, пр. Цены автомобиля в такой комплектации составляют: версия с передним приводом 2WD и МКПП – от 485,4 тыс. (или $17,8 тыс.), вариант с полным приводом 4WD и МКПП – от 524,3 тыс. грн (или $19 тыс.), модель с передним приводом 2WD и АКПП – от 545 тыс. грн. или $20 тыс.

Тестовый автомобиль дополнительно был оснащен панорамной стеклянной крышей-люком, подогревом передних сидений, тонированными задними стеклами – все это является опциями. В итоге цена тестового Haval H2 FL составила около 567 тыс. грн. или порядка $21 тыс.

Кроссовер Haval H2 FL хорош в максимальной комплектации: появляются шесть подушек безопасности, «климат» в салоне, LED-фары. Хотя даже со стартовой версией «жить можно»: есть необходимый минимум и даже больше – к примеру, открывание дверей по сенсорной кнопке или 18-дюймовые колеса. Кстати, обратите внимание: сзади – дисковые тормоза. Тут бы похвалить безопасность, но кроме современной комплексной системы ESP других-то и нет: ни контроля рядности, ни авто-торможения, ни слежения за «слепыми зонами». Зато есть «панорама»: не просто стекло в крыше, но также и сдвижной люк. Поможет ли это в борьбе с конкурентами?

Не буду очередной раз рассказывать, что класс компактных SUV-автомобилей у нас огромен и насчитывает пару десятков моделей – на любой вкус, цвет, кошелек, запросы. Вместо этого приведу пару показательных примеров, которые могут выступать главными соперниками Haval H2 FL. Если говорить о тестовом автомобиле с ценой порядка $21 тыс., то соперником ему можно записать, к примеру, Nissan Qashqai или Haval H6. Да, пусть это будут автомобили в начальных версиях. Но оба едут более цельно, здесь нет такого контраста по разным ездовым характеристикам – и при этом оба едут в комплексе лучше. Оба могут предложить как минимум сравнимые по простору салоны или даже больше, при этом в любом случае багажник будет лучше – и просторнее, и лучше организован. Плюс Nissan Qashqai – это хорошая ликвидность на рынке, а Haval H6 – это мощный турбо-мотор и более современное оснащение.

Если опустится на ступеньку ниже «около $20 тыс. или чуть меньше», то в конкурентах назову Renault Duster и Suzuki SX4. На стороне Duster – широкий выбор версий (включая дизель), отменная энергоемкость подвески и готовность к бездорожью, системы контроля «слепых зон» зеркал заднего вида и кругового обзора. Хотя в отделке салона он может уступить (сплошь жесткие пластики), да и светодиодных фар или «панорамы» здесь нет. Сила кроссовера Suzuki – в его практичности: качественный и удобный салон, продуманный багажник, версии 4WD.

Наконец, последний пример – кроссовер JAC S3. Если хотите экономить деньги и расцениваете покупку китайского автомобиля – то почему нет? Он прост в своем дизайне и повадках, но базовые вещи выполняет: салон просторен, подвеска мягкая, «автомат» есть. А в каких-то мелочах даже лучше – к примеру, сзади есть подлокотник и вентиляция с ионизатором. На этом фоне Haval может ответить более современной системой мультимедиа, традиционной АКПП вместо CVT-вариатора, да наличием в гамме версии 4WD.

Я назвал лишь пять автомобилей – но даже они не обещают Haval H2 легкой жизни на рынке. А ведь реально список конкурентов намного больше: вариант от Haval с диапазоном цен $17-21 тыс. оказывается в самой гуще классов B/C—SUV. В кардинальных преимуществах модели – полный привод да мягкая и энергоемкая подвеска: хорошая заготовка для региональных дорог, где этих самых дорог может и не быть.

Реальный расход топлива Haval H2 и содержание автомобиля

В городском режиме езды автомобиль потребляет в среднем 9 л на 100 км пути. Отчасти удивительно, но разные условия движения не слишком сказываются на расходе: если поехать плавно/аккуратно – получите 8-8,5 л на 100 км, если поехать динамично и/или будет много пробок – расход возрастет до 10 л на «сотню», но не особо выше. Расход топлива на трассе при 80-90 км/ч составляет 6,5-7 л на 100 км, при движении со скоростью 110-120 км/ч потребление топлива возрастает примерно до 8 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – 5 лет или 100 тыс. км пробега. Гарантия на кузов от сквозной коррозии составляет шесть лет. Визиты на СТО для планового обслуживания требуются каждые 10 тыс. км или раз в год. Стоимость стандартного регламентного ТО – в диапазоне 2,3-7,3 тыс. грн.: в зависимости от типа трансмиссии (2WD или 4WD, МКПП или АКПП), возраста и пробега конкретного автомобиля, объема выполняемых работ.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на август, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Кроссовер Haval H2 FL – это автомобиль контрастов. Вроде и делают все недурно, но постоянно заметны какие-то недоработки: что в ходовых качествах, что в оснащении салона. При этом в Haval H2 FL я не нахожу этакого «козыря в рукаве», которым он может побить соперников в своем высоко-конкурентном классе. Но в тоже время – я не нахожу какого-либо глобального провала. Это просто еще один кроссовер на фоне других в данном сегменте. В чем-то лучше, в чем-то хуже, но Haval H2 FL хотя бы пытается играть в одной лиге с другими известными моделями. Суть в чем: кроссовер Haval H2 FL не создан для того, чтобы открывать новую главу на автомобильном рынке или быть революционером. Он создан для того, чтобы продаваться. В больших или скромных количествах, в крупных городах или районных центрах – но Haval H2 FL находит своих покупателей среди украинцев уже сейчас.

Плюсы:

+ Нормально выглядит, нормальный салон – все лаконично и аккуратно, без лишней вычурности

+ Хороший внутренний простор спереди и сзади (а вот багажник откровенно подкачал)

+ Мягкая и энергоемкая подвеска – это благо на разбитых дорогах…

Минусы:

— …и это проблема в управляемости, да еще в сочетании с тяговитым турбо-мотором

— Недостает кардинальных преимуществ перед соперниками – и «панорама» или LED-фары тут уже не решают

Технические характеристики Haval H2 FL 1.5T 2WD 6A/T

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,365 х 1,81 х 1,71 м

Колесная база – 2,56 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – 402 л (5 мест)

Грузоподъемность – 430 кг

Минимальная снаряженная масса – 1595 кг

Силовая установка – бензиновый турбо-мотор, R4, 1,5 л

Мощность – 143 л.с. при 5600 об/мин

Крутящий момент – 202 Нм при 2200-4500 об/мин

Удельная мощность и момент – 89 л.с. на 1 т и 126 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 11,4 с

Максимальная скорость – 190 км/ч

Расход паспортный (город) – 9,9 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 5,9 л на 100 км

Страна производства автомобиля – Китай

Шины тестового автомобиля – Kumho Solus KL21 235/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 464,6 тыс. грн. или $17 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 567 тыс. грн. или $21 тыс.