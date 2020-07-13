Тест-драйв Renault Duster Ultramarine: дизель, «автомат», спец-версия





ТОП-5 важнейших вопросов (и ответов) к новой версии Renault Duster. Во-первых, наконец в руки попал вариант «дизель + АКПП»: расскажу о езде, расходе топлива, замерах динамики. Во-вторых, тестовый автомобиль представлен в специальной лимитированной версии Ultramarine: расскажу о том, чем она отличается. Наконец, обязательно вспомним другие модели Renault, для того, чтобы понять: а зачем вообще нужен подобный автомобиль и такая спец-версия?…

Специальная версия Renault Duster Ultramarine – что это?

Для понимания спец-верии Renault Duster Ultramarine необходимо вернутся в прошлое и взглянуть на первый Renault Duster, причем желательно в сравнении с Renault Captur. Тогда оба автомобиля с однотипным дизелем и «автоматом» EDC стоили примерно схожих денег, но кардинально отличались по своему характеру и портрету покупателя. Модель Renault Captur –молодежный и модный кроссовер для города. Модель Renault Duster – практичный кроссовер не только для дорог, но также и для направлений. Со сменой поколений, новый Renault Duster стал более «цивилизованным» в салоне и более современным в оснащении: чего только стоят система обзора на четыре камеры или мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида. В итоге новый Renault Duster оказался немного ближе к прошлому Captur. При этом, автомобиль не утратил «всеядную» подвеску, хорошую проходимость, большой багажник. Поэтому и написал в первом обзоре: «изменился к лучшему, оставшись собой». Хотя Renault Duster по-прежнему не хватало ярких деталей, которые могли бы привлекать клиентов, ранее выбиравших Captur.

Так вот: Renault Duster Ultramarine – это шаг в данном направлении. Насыщенный синий цвет кузова органично дополняют красивые 17-дюймовые колесные диски с такими же синими колпачками, на стойках дверей поклеена пленка с узорами-шестиугольниками, а зеркала получили корпуса с отделкой «черный глянец». Имеются заметные отличия и в салоне: сиденья с синими вставками и вышивкой «Duster», вставки в дверных ручках и различный декор синего колера – строчка на дверях, ручки дефлекторов вентиляции. Признаться: до съемной обивки сидений и выдвижного ящика-шухляды в прошлом Captur еще далеко. Но все-таки попытка засчитана: теперь Renault Duster Ultramarine действительно старается быть более оригинальным и «дизайнерским», он старается привлечь новых покупателей.

Привычный и узнаваемый облик Renault Duster украшают детали спец-версии Ultramarine: оригинальные колесные диски, наклейки на стоках кузова. Внутри аналогичный подход: уже знакомая передняя панель и приборы, уже знакомый классный руль, плюс оригинальные детали версии Ultramarine – синие вставки, строчки, декор. Если говорить в целом, то замечаний к эргономике особо нет: обычные сиденья, нормальные диапазоны регулировки кресел и руля, сзади достаточно места и мягкий диван.

Автомобили Renault часто ругают за размещение переключателя «круиза» внизу около ручника. Но я ругать не буду: потому что его касаешься лишь один раз за всю длительную поездку – дальше управление происходит кнопками на руле. А вот за что буду ругать, так это за отсутствие подлокотников: сзади – вовсе нет, спереди – лишь для водителя. Багажник хорош прямоугольной формой, имеется пара крючков для пакетов и небольшая ниша-кармашек. Но подполья нет, поскольку запасное колесо висит снаружи, что потребовало поднять уровень пола. Загляните в прошлый обзор Renault Duster – там багажник был устроен по-другому: в полу имелась ниша под запасное колесо. Кстати, дизель тоже знаком из прошлого обзора. Но тогда мотор работал в паре с «механикой» и полным приводом, а теперь – «автомат» и передний привод…

«Дизель + АКПП»

Мотор по-прежнему хорош: уверенная тяга начинается уже с 1,7-1,8 тыс. об/мин и спокойно уволакивает автомобиль вперед, двигатель можно раскручивать примерно до 4 тыс. об/мин без потери динамики. В широком диапазоне (1,7-4 тыс. об/мин) нет ни всплесков, ни провалов – есть только ровная планка крутящего момента в 250 Нм. Вообще-то версия на МКПП предлагает 260 Нм, но эту разницу вы не заметите: ускорения получаются «бесшовными» и на одном сплошном порыве, управлять разгоном удобно, в том числе и благодаря «автомату». Но кроме ровной и уверенно тяги в работе мотора еще есть гул, тарахтение, рычание. Пожалуй, именно постоянное звуковое сопровождение назову самым заметным замечанием к турбодизелю. Странно, ведь раньше отмечал тишину двигателя. А вот аэродинамические шумы были и прежде, нашлись и сейчас, причем при скоростях уже около 100 км/ч. Словом, «не тихоня» что по мотору, что по аэродинамике. Звукоизоляция – вот первое замечание.

А второе важное замечание касается трансмиссии EDC: порой заметны кивки при разгоне и переключениях «1-2» или «2-3» передачи. Например, притормозил почти до полной остановки, а потом нужно еще немного проехать – вот здесь коробка, нет-нет, да и замнется. Эти кивки-заминки напоминают АКПП-«робот» с одним сцеплением, к примеру как в… Renault Sandero Stepway. Однако обязательно уточню, в случае Sandero коробка-«робот» лишь в 20% случаев работала без нареканий, а в 80% случаев я неодобрительно качал головой, и явно не по собственному желанию. С трансмиссией EDC все наоборот: в 80% случаев она работает безупречно – быстрая, незаметная, плавная смена передач. Но в оставшихся 20% случаев есть замечания: клевки-паузы-заминки. Странно такое наблюдать для «робота-преселектива» с двумя сцеплениями. Возможно, это было влияние «ЕСО»-режима. Хотя я его то включал, то выключал. А возможно АКПП нужно было больше времени для адаптации логики переключений передач. Хотя за рулем этого Renault Duster я проездил неделю и 700-800 км в разных режимах, куда уж больше.

Но вот что совсем не требует адаптации, так это подвеска. Похоже, Renault Duster создан по единому правилу: «чем хуже дорога – тем лучше впечатления от машины». Большие и мелкие ямы, волны и заплатки на асфальте, острые срезанные кромки, канализационные люки (далее вы можете дописать свои любые дорожные страхи) – кроссоверу Renault Duster это все неважно. Он лишь мерно покачивается на мягкой подвеске, передавая минимум тычков в салон. Да и те максимально скругляя. Очень мало автомобилей позволяют так спокойно (даже наплевательски) относится к нашим дорогам, и Renault Duster – уж точно самый доступный в этом списке. Конечно, с такой подвеской у вас есть огромные крены кузова. Плюс легкий руль. Даже не просто легкий, а очень легкий – практически нет возвращающего усилия, чтобы понять поворот. Но кто сказал, что Renault Duster претендует на статус «гонки»? Не требуйте от него невозможного, наслаждайтесь комфортом подвески – и будете счастливы.

Мотор хорош тягой и расходом (распишу ниже), только рычит заметно. Трансмиссия в большинстве случаев тоже работает недурно, лишь иногда заметны клевки при переключениях передач, обычно самые низшие. Подобная пара «дизель + АКПП EDC» – это единственный вариант Renault Duster «на автомате». В данном случае автомобиль будет только с передним приводом (полный привод – лишь в версиях с «механикой»). Впрочем, при клиренсе 210 мм, 30-градусном угле въезда и 33-градусном угле съезда, кроссовер Renault Duster все равно остается знатным «проходимцем». На бездорожье может помочь режим ручного переключения передач: коробка держит выбранную передачу до 4,5 тыс. об/мин., но затем все-таки переключается вверх, не давая «перекрутится» мотору.

Расход топлива и динамика разгона

В городе автомобиль в среднем потребляет 5,5-6 литров топлива на 100 км пути. Если поехать максимально плавно и бережливо, да будут пустые дороги, то в городе и вовсе можно «привозить» порядка 5 л на 100 км или даже меньше. И наоборот: даже если будет много пробок – все равно получите расход на уровне 6,5-7 л на 100 км, но не особо выше. В итоге городской расход топлива дизельного Renault Duster с АКПП EDC оказывается даже чуть ниже, чем у версии с МКПП: минус примерно 1 л в идентичных условиях – сравнение при моем стиле езды и на привычных ежедневных маршрутах. А вот трассовый расход примерно одинаковы для версий на АКПП или МКПП: в диапазоне 90-120 км/ч расход топлива меняется в пределах 4-5 л на 100 км, на зачетной «трассовой сотне» получаем стабильно 4,5 л на 100 км пути. В любом случае – это отличные показатели для высокого и немаленького кроссовера с АКПП.

Теперь пару слов о разгоне. В обычной езде автомобиль кажется быстрее того, что показывает прибор для замера динамики. А прибор показывает разгон 0-100 км/ч примерно за 14,2-14,5 секунды – что заметно уступает паспорту. Обязательно отмечу: однажды у меня получилось сделать разгон за 13 секунд, но это скорее исключение из правил. Все последующие попытки давали результат около 14,2-14,5 секунд – при разных методах старта, с выключенным кондиционером, на сухой и чистой дороге, без пробуксовок, и пр.

Два важных показателя: расход и разгон. Начнем с первого: расход 5,9 л – это после обычных поездок по городу в будние дни. Режим «ЕСО» влияет едва заметно – что на ускорения, что на расход. Теперь второе: лучший разгон 0-100 км/ч занял 13 секунд, однако если говорить о серии разгонов, то постоянно получалось около 14,2-14,5 секунды. Немало – субъективно Duster воспринимается более динамичным.

Стоимость Renault Duster Ultramarine и конкуренты

Комплектация Ultramarine является одной из максимальных для Renault Duster: выше и дороже нее оказывается только Intense. При этом обе комплектации довольно хорошие (как для Renault Duster): система стабилизации ESC, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, задний парктроник, подогрев сидений, климат-контроль, мультимедиа Media Nav Evolution. Спец-версия Ultramarine уступает Intense лишь наличием пакета «Контроль» (слежение за «слепыми зонами» зеркал и четыре камеры обзора), но выигрывает наличием ключа-карты «свободные руки». Плюс версия Ultramarine, конечно, отличается внешностью и отделкой: 17-дюймовые колесные диски, декоративные наклейки на кузове, синие вставки на сиденьях и деталях интерьера. Словом – все, что описывал ранее.

Автомобиль Renault Duster Ultramarine доступен с бензиновым или дизельным мотором, МКПП или АКПП, передним или полным приводом – в зависимости от этого меняется и цена. Так, кроссовер Renault Duster Ultramarine с 1,6-литровым бензиновым двигателем, 5-ст. «механикой» и передним приводом стоит 478 тыс. грн (или 428 тыс. грн по программе Renault Bonus), около $15,9-17,7 тыс. Аналогичный вариант с 1,6-литровым бензиновым мотором, но уже с полным приводом и 6-ст. «механикой» оценивается в 540 тыс. грн (или 490 тыс. грн по программе Renault Bonus), около $18-20 тыс. Турбодизельные версии (1,5 л, всегда 6-ст. МКПП, передний или полный привод) оказываются дороже на 57-58 тыс. грн. Наконец, вариант Renault Duster c 1,5-литровым дизелем, «автоматом» EDC, передним приводом – как тестовый автомобиль – стоит 582 тыс. грн (или 532 тыс. грн по программе Renault Bonus), около $19,7-21,5 тыс. А если говорить о модели Renault Duster вообще, то ценник стартует от 400 тыс. грн (350 тыс. грн по программе Renault Bonus) или $13-14,5 тыс.

Renault Duster Ultramarine – это около-максимальная версия: мультимедиа Media Nav Evolution (аудиосистема, подключение телефона, штатная навигация, поддержка Apple CarPlay), 17-дюмовые колесные диски, красивый и удобный блок «климата». Единственное, чего не доставало из оснащения, так это камеры заднего вида (можно заказать как опцию).

Конечно, найти соперника за 500-550 тыс. грн несложно: от горячо-любимых Suzuki Vitara, KIA Sportage, Nissan Juke (скоро ждем новое поколение), Mitsubishi ASX – до таких ярких «оригиналов», как Citroen C3 Aircross или SEAT Arona (а еще ждем Volkswagen T-Cross). Однако если добавить в список пожеланий экономичный дизельный мотор, да более-менее достаточную комплектацию (легкосплавные диски, большой сенсорный дисплей, климат-контроль), то вариантов для выбора окажется намного меньше. Вдруг, но вспомню уже немолодой Citroen C4 Cactus: также комфортная подвеска, экономичный дизель и «автомат», пусть меньше клиренс, но больше интересных решений. Хотя, думаю, что больше всего у этих автомобилей отличия не в клиренсе и оснащении, а в портрете покупателя. Но ведь именно здесь и может помочь такая версия, как Ultramarine.

Найти похожих конкурентов с ценой около $20 тыс.? Да легко! Однако если добавить базовые версии с ценником от $13-15 тыс., если вспомнить про «автомат», если поискать дизельный мотор – то подобрать соперника будет уже непросто.

В итоге

Кроссовер Renault Duster Ultramarine – это попытка сделать Renault Duster более привлекательным в глазах молодых покупателей, при этом предложив не только дизайн, но и оптимальный набор оснащения по выгодной цене. Это попытка закрыть нишу между базовыми версиями Renault Duster и более дорогим Renault Kadjar. А также попытка снова привлечь внимание к модели Duster и к бренду Renault в целом. В целом интересный подход и наверняка не последний: в прошлом году была спец-версия Techroad, в этом году – вот Ultramarine. Подобные заводские версии готовятся с периодичностью примерно раз в год, поэтому не удивлюсь, если мы еще раз встретимся с Renault Duster в 2021-2022 гг.

Я не буду против такой встречи. Потому, что с подвеской Duster на наших дорогах – просто отдыхаешь. С его ценой и расходом топлива – не нужно считать последнюю копейку. Наконец, такие версии, как Ultramarine, еще и могут добавить ярких красок в обычные серые будни.

Технические характеристики Renault Duster dCi 110 EDC-6

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,34 х 1,8 х 1,69 м

Колесная база – 2,67 м

Клиренс – 210 мм

Багажник – от 478 л (5 мест) до 1623 л (2 места)

Грузоподъемность – 504 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 379 кг

Мотор – турбодизель, R4, 1,5 л

Мощность – 110 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 79 л.с. на 1 т; 181 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» EDC (роботизированная преселективная РКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 11,9 с

Максимальная скорость – 171 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,6 л на 100 км

Страна производства – Румыния

Минимальная цена автомобиля – от 400 тыс. грн ($14,5 тыс.) или от 350* тыс. грн. ($13 тыс.)*

Цена тестового автомобиля – около 582 тыс. грн. ($21,5 тыс.) или 532* тыс. грн. ($19,7 тыс.)*

*по программе Renault Bonus

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler HP Sport AS 215/60R17