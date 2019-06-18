Тест-драйв JAC S3: без эмоций, но с комфортом и недорого





Кроссовер JAC S3 – один из самых доступных в своем классе: всего $15,5-16 тыс. за нормальный размер, «автомат», камеру заднего вида, «климат», 16-е диски, фронтальные и боковые подушки… Но что еще, кроме соотношение «цена/комплектация» может предложить китайский кроссовер? Да и вообще: а может ли вообще предложить еще хоть что-то? Все ответы – в статье ниже.

Позиционирование

Модель JAC S3 – это компактный кроссовер (хотя я бы сказал «минивэн», ниже объясню почему так), который появился в 2015 году и обновился в 2019. Последний факт и стал поводом для нашей встречи: сохранив низкую цену, кроссовер JAC S3 приобрел «посвежевшую» внешность и более мощный 1,6-литровый мотор (119 л.с.) против 1,5-литрового (113 л.с.) ранее.

Впервые кроссовер JAC S3 увидел мир в 2015 году, а недавно был обновлен: полностью изменилась передняя часть (бампер, решетка радиатора, фары), сзади появились новые фонари и хромированный молдинг между ними. Перемены должны были сбалансировать непростую внешность, а более мощный мотор – добавить прыти. В статье представлен JAC S3 в комплектации Intelligent с «автоматом»-вариатором.

Как едет?

Условно весь процесс езды можно разделить на три составляющие: разгон/торможение, управляемость, комфорт. И в первых двух кроссовер JAC S3, мягко говоря, не блещет. Так, разгон в обычном режиме подчеркнуто неторопливый, при начале движения (0-20 км/ч) порой есть подергивания и паузы-заминки. На низких оборотах (около 1 тыс. об/мин) при включенном кондиционере двигатель ощутимо вибрирует: пока стоишь на светофоре или в пробке – прям видно как трясутся пальцы рук на руле, когда начинаешь движение – этот зуд превращается в низкочастотный рык. И с управляемостью также: автомобиль просто поворачивает за рулем и не более того. Нет взаимосвязи усилия и угла поворота руля, «ноль» в реальности размазан в «положение около нуля», сам рулевой механизм имеет довольно большое передаточное число – почти три оборота от упора до упора.

Однако в ездовом характере JAC S3 есть еще одна составляющая, которая является определяющей – комфорт. Кроссовер запоминается подвеской, которая удивительно мягко отрабатывает почти все неровности наших дорог: ямы, колеи, трещины, наплывы – все смягчается, растворяется, скругляется в недрах мягкой подвески. Конечно, подобная мягкость приводит к кренам в виражах и клевкам при торможениях. Но если вы на первое место поставите мягкость и неторопливость движения (все равно JAC S3 не умеет ехать быстро), то этот автомобиль сможет вас приятно удивить. Причем здесь есть комфорт не только от подвески, но и от мотора: «прокрутив» первоначальные 1-1,5 тыс. об/мин. затем двигатель проявляет себя довольно тихим в работе. Вот так и едешь: плавный разгон и постоянно около 2-2,2 тыс. об/мин на тахометре, крены в поворотах, но зато мягкость подвески – получается этакий характер «семейного кросса».

JAC S3 запоминается непропорциональностью: узкий кузов, высокая крыша, рано начинается лобовое стекло, короткий капот, колеса выглядят маленькими (хотя реально они 16-дюймовые). Новый «нос» и задняя часть ситуацию улучшают, но глобально не спасают. И характер езды схожий: неторопливость в разгоне и крены в поворотах – пресно. Хотя есть нюансы. Во-первых, если включит спорт-режим и не пожалеть нажать на газ – то мотор набирает 5,5-6 тыс. об/мин (бедные мои уши!) и кроссовер разгоняется 0-100 км/ч за 11,5 секунды, заметно обгоняя «паспорт». Во-вторых, если забыть о малейших драйверских амбициях – то на первый план выходит хороший комфорт подвески и проявляется семейная суть модели.

И вот с этой точки зрения – «автомобиль для семьи» – JAC S3 снова может порадовать. Высокий кузов не прошел даром: внутри очень просторно, как для модели подобного класса и габаритов. Водитель удивляется плато передней панели, которая уходит далеко к основанию лобового стекла, при этом он восседает на удобных креслах с отличной боковой поддержкой. Пластик жесткий, но нашлось место и мягкой вставке из кожзама, и декоративной серебристой отделке, и вставкам «под карбон». Сзади масса места для ног и над головой, откидной подлокотник, кармашки на спинках сидений. А в качестве бонуса предусмотрены дефлекторы вентиляции от строенного очистителя воздуха. Словом, астоящий минивэн, а не кроссовер.

Но и без замечаний не обошлось. Во-первых, широкие и выдвинутые вперед стойки изрядно мешают обзору. Во-вторых, при неизменной «кожаной» отделке здесь недостает подогревов сидений. В-третьих, большой багажник напрочь лишен полочек, ниш, отсеков для мелочей. В-четвертых, салон порой «жил своей жизнью»: сегодня немного гудел вентилятор, вчера что-то побрякивало в районе «бардачка», завтра – свистит передняя пассажирская стойка на высокой скорости. А еще локоть моей руки постоянно проваливался в ручку-нишу на передней двери. Конечно, может с вашей посадкой рука никуда проваливаться не будет. Может вам повезет со сборкой и вентилятор или стойка свистеть не будут. А может, вы купите органайзер в багажник. Но все-таки: постоянно сквозит вот такая недосказанность «можно было сделать лучше».

Кроссовер JAC S3 радует в основных вопросах: внутри очень просторно, нормальные отделочные материалы. Приборы визуально напоминают разные модели Audi, жаль дисплей откровенно дешевый – монохромный и крупнозернистый. Руль похож на таковой в Chevrolet Cruze. Сзади вдоволь места, вентиляция с очистителем воздуха, многочисленные кармашки и USB-порт. Багажник по паспорту обещает 600 л, но в реальности выглядит скромнее. Однако главное замечание – не объем, а отсутствие полочек/ниш/крючков, предусмотрены лишь розетка-прикуриватель и подсветка.

Есть ли инновации?

Кроссовер JAC S3 не удивляет супер-технологиями, а просто предлагает классическую современную конструкцию: несущий кузов и передний привод, независимая передняя подвеска МакФерсон и полунезависимая торсионная балка сзади, поперечное расположение 1,6-литрового 4-цилинрового мотора и CVT-вариатор в роли «автомата». На двух последних пунктах следует остановиться подробнее. Так, двигатель оснащен системой регулирования фаз газораспределения: она немного проворачивает распределительный вал и меняет время открытия клапанов – таким образом, фазы газораспределения лучше подстраиваются под текущий режим работы двигателя, что позволяет поднять его мощность и снизить расход топлива. А еще снова вспомню про минивэн: двигатель наклонен и «завален» назад, под лобовое стекло, которое заметно смещено вперед – все для уменьшения капота и увеличения объема салона. Что касается CVT-вариатора, то данная трансмиссия запоминается тем, что предлагает четыре режима работы: обычная позиция «D» (автоматическое изменение передаточного числа), спортивный «S» (пониженные передаточные числа и выше обороты мотора), зимний режим «снежинка» (плавное начало движения, будто на 2-3 передаче), выбор передач в ручном режиме (имитация шести виртуальных передач).

В салоне наиболее интересен центральный сенсорный дисплей. Он объединяет радио, аудиосистему, подключение телефону, картинку с камеры заднего вида, меню настроек автомобиля, пр. Плюс на дисплее отображаются данные о работе климатической установки (выбор температуры, регулировка интенсивности и направления обдува), что частично решает проблему «слепого» дисплея климат-контроля. Однако без замечаний не обошлось: во-первых – нет украинского или русского языка, во-вторых – отсутствует штатная навигация, в-третьих – нет поддержки технологий Apple CarPlay и Android Auto. В итоге констатирую: модели JAC S3 и здесь есть куда расти.

Под капотом расположен 1,6-литровый мотор серии Green Jet: обычный «атмосферник», который выделяется разве что системой изменения фаз газораспределения. Много узлов и компонентов — от «мировых» компаний-поставщиков, в данном случае Delphi. В качестве «автомата» использован CVT-вариатор с диапазоном передаточных чисел 2,416-0,443 (главная пара имеет передаточное число 6,65). В обычном режиме «D» вариатор настроен так, чтобы держать обороты мотора около 2 тыс. об/мин, в режиме «S» – уже около 3 тыс. об/мин: разгоны получаются чуть бодрее. Центральный сенсорный дисплей выделяется неплохой картинкой и красивым меню в Apple-стиле, но поддержки интеграции смартфона он лишен – только стандартный набор функций: радио и аудио, камера заднего вида, настройки.

Цены и конкуренты

Все просто: одна модель (JAC S3), один мотор (1,6 л на 119 л.с.), одна комплектация (Intelligent), выбор лишь в типе трансмиссии – «механика» или «автомат»-вариатор. Хотя в целом JAC S3 оснащен вполне достойно для своего класса: фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, усилитель руля, «климат» и система очистки воздуха, круиз-контроль, система мультимедиа, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, обивка салона из эко-кожи, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Минимальная цена JAC S3 с МКПП – от 410 тыс. грн. или $15,5 тыс. Версия с «автоматом»-вариатором обойдется в 429 тыс. грн. или $16,2 тыс.

Кроссовер JAC S3 оказывается в самом центре популярного класса B-SUV, где масса конкурентов. Во-первых – стильные «европейцы» с ярким дизайном, передовым оснащением, достойными ездовыми повадками: Citroen C3 Aircross и SEAT Arona. Во-вторых – выбор для любителей практичности и полного привода: Suzuki SX4 и Suzuki Vitara, Renault Duster. А если говорить о бюджетных моделях, то на ум приходят Chevrolet Niva и Renault Sandero Stepway. Как видите, много соперников – и у каждого из них есть свои сильные стороны: оригинальный дизайн, передовая техника, полный привод, дизельные моторы…

Конкурентов много и у каждого есть свои плюс да преимущества. Однако JAC S3 оказывается силен соотношением «комфорт/простор/оснащение/цена»: для небогатых покупателей, кто хочет получить «все и сразу» – это может быть самый интересный вариант для покупки. Только обязательно учтите…

Стоимость содержания

В среднем городской расход топлива выходит около 9,5-10 л на 100 км пути. При больших пробках или активном нажатии на педаль акселератора можно получить расход даже 11,5-12 л на 100 км, лишь на выходных и при пустых дорогах удается уложить расход топлива в 7,5-8 л на 100 км пути – но это все равно много для компактного кроссовера. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6-6,4 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастает несильно – до 6,8-7 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Периодичность сервисного обслуживания – каждые 10 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость стандартного ТО равна около 2 тыс. грн., максимальное ТО на 60 тыс. км (ТО с заменой ремня ГРМ) обойдется примерно в 6 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на июнь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Кроссовер JAC S3 прошел краш-тесты С-NCAP, которые нельзя считать прямым аналогом европейских испытаний. Но все-таки: автомобиль заслужил «5-звездочный рейтинг». Причем в краш-тестах с боковыми ударами автомобиль получил максимальную оценку. В краш-тестах с фронтальными ударами (частичное либо полное перекрытие) было несколько замечаний, однако в целом JAC S3 проявил себя пусть не «отличником», но «хорошистом»: вовремя открылись подушки безопасности, сохранилась структурная целостность кузова, пр.

В итоге

Статьи с китайскими автомобилями здесь всегда завершались противоположными итогами: либо приятное удивление «уже могут сделать неплохо» (Haval H6 и JAC iEV7S), либо неприятием в стиле «зачем все это нужно» (Haval H9). Пусть JAC S3 будет первым, для которого я дам нейтральный итог. Кроссовер JAC S3 не удивляет – он и не может удивить в таком формате и за такие деньги. С другой стороны: автомобиль предлагает свои плюсы, которые перекроют минусы и будут важны для каких-то покупателей. Поэтому итоги просты: без откровений и без эмоций, но с комфортом и низкой ценой.

Плюсы:

+ Соотношение «цена/оснащение»

+ Комфорт: мягкая подвеска и тишина на городских скоростях

+ Салон: простор внутри и уровень отделки (с учетом цены автомобиля)

Минусы:

— Сильные крены в поворотах, двигатель и «автомат» явно никуда не спешат

— Высокий расход топлива как для кроссовера подобного формата; одна надежда – ГБО

— Нет альтернативных вариантов: комплектация, мотор, полный привод

Технические характеристики JAC S3 1.6 CVT

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,345 х 1,765 х 1,64 м

Колесная база – 2,56 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – от 600 л (5 мест) до 1100 л (2 места)

Грузоподъемность – 350 кг

Минимальная снаряженная масса – 1275 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 1,6 л

Мощность – 119 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 150 Нм при 3500-4500 об/мин

Удельная мощность и момент – 93 л.с. на 1 т; 118 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат»-вариатор (клиноременной CVT-вариатор)

Динамика 0-100 км/ч – 13 с

Максимальная скорость – 170 км/ч

Расход топлива (паспортный), смешанный – 6,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Giti GitiComfort 221 205/55R16

Минимальная цена автомобиля – от 410 тыс. грн. или $15,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – 429 тыс. грн. или $16,2 тыс.

Автомобиль предоставлен – Богдан Автотрейд, отделение JAC