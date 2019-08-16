Тест-драйв Honda Clarity Plug-In Hybrid: лучший в своем классе?





Пожалуй, одна из самых долгожданных встреч 2019 года – подзаряжаемый гибрид Honda Clarity Plug-In Hybrid. Неужто правда, что «заморский фрукт» вкуснее? Ведь модель Honda Clarity изначально создана с прицелом на рынок США. Причем это уже даже не модель, а целое эко-семейство: водородный автомобиль, электрокар, подзаряжаемый гибрид. Приготовьтесь читать «много буков» о таком интересном явлении, как Honda Clarity – но поверьте: оно того стоит.

На парковке: размеры и салон, зарядка и запас хода

Я подхожу к Honda Clarity и понимаю, что ошибался в восприятии автомобиля: это не Civic, а скорее Accord – почти 5-метровый обтекаемый корпус уверенно расположился на асфальте и щурится узкими фарами, словно хищник на добычу. Но рвануть не посмеет: вот же электрический кабель, тянется от боковины автомобиля к зарядной станции. Верный признак подзаряжаемого гибрида, поскольку чистый электромобиль Honda Clarity можно опознать по парочке характерных деталей внешности, а водородная модификация Clarity и вовсе является космическим кораблем для Украины. Впрочем, о семействе Honda Clarity и его истории расскажу чуть ниже, а пока сосредоточимся на главном герое статьи, которого выдает надпись Plug-In Hybrid на лючке для зарядки.

Вообще любая версия Honda Clarity не имеет традиционного ДВС-аналога, а потому данный каплеобразный дизайн кузова сам по себе в диковинку, хотя одновременно узнается характерный стиль современных моделей Honda. Среди интересных деталей обязательно отмечу колесные диски с обтекателями, многочисленные вентиляционные каналы, прикрытые задние колеса – видно, что создатели тщательно работали с аэродинамикой.

Обтекаемость важна для любого автомобиля, но для электрокаров и подзаряжаемых гибридов – которым на роду написано быть экологичными да бережливыми – уж и подавно. Каплеобразный силуэт, вентиляционные каналы на боковинах, дефлекторы на днище: аэродинамике уделили немало внимания. Шины размерностью 235/45R18, колесные диски также с обтекателями. Лючок для подключения зарядной вилки (Тип 1, J1772) расположен на переднем крыле и украшен говорящей надписью: Plug—In Hybrid.

Отключаю разъем, сажусь в салон и гляжу на дисплей: первая радость – бортовой компьютер обещает запас хода около 60 км на тяговом АКБ. Причем это уже реальные показатели, высчитанные за 21 тыс. км пробега. Вторая цифра также высчитана за все время пробега: расход 3,6 л на 100 км пути – неплохо, хотя «паспорт» обещал еще меньше. Но ведь я не знаю, как заряжали этот гибрид, какие расстояния проезжали на электроэнергии, а что проезжали на бензиновом моторе, в каких режимах эксплуатировали силовую установку…

Размышления о расходе топлива прерывают наблюдения по интерьеру. И это вторая радость: светлый, просторный, воздушный салон! Шикарные огромные кресла-сиденья легко принимают тело и регулируются в широких пределах. Руки ложатся на руль с отменной кожей, глаза выхватывают приборы с центральным цветным дисплеем – подобное видел в самых современных моделях Honda: CR-V и Civic. Вот только приборная доска получила свои индикаторы, характерные для гибрида: дополнительно к указателю топлива в баке здесь также присутствует индикатор заряда тягового аккумулятора, ЖК-дисплей может отображать состояние и работу гибридного привода, предусмотрена шкала расхода и рекуперации энергии. Кстати, последняя поделена на сегменты работы электромотора и подключения ДВС, причем граница постоянно плавает в зависимости от массы факторов: выбранного режима езды, заряда АКБ, интенсивности нажатия педали акселератора.

Спереди красиво, удобно – и «качественно»: на ощущение дороговизны Honda Clarity работают мягкие отделочные материалы, 2-этажная центральная консоль с деревянной отделкой и кнопочным селектором «P—R—N—D», хорошая кожа на руле, широкие кресла-сиденья, красочная приборная панель, качественный ЖК-дисплей. Но особенно запоминается массив дерева и светлая замшевая полоса на передней панели: к практичности последней могут быть вопросы, но она дает великолепное ощущение уюта.

Словом, водитель и передний пассажир явно не обделены вниманием создателей Honda Clarity. Но что насчет людей сзади? Причем людей может быть трое: гибрид Honda Clarity Plug-In Hybrid является полноценной 5-местной моделью. Слово «полноценной» использовал неслучайно: сзади действительно очень просторно – и для ног, и по ширине, и с запасом для головы – даже, невзирая на заваленные стойки крыши. Задним пассажирам положены дефлекторы вентиляции, подлокотник, розетка питания. Но здесь явно недостает USB-портов.

А еще за сиденьями второго ряда есть стеклышко. Нет, не привычное заднее стекло, а именно небольшое дополнительное стеклышко, через которое водитель может смотреть «на просвет» через багажник, в крышке которого тоже обустроено дополнительное стеклышко. Странная конструкция объясняется просто: в погоне за аэродинамическим каплеобразным силуэтом создателям пришлось сделать заднюю часть кузова максимально пологой – но в таком случае обзор через заднее стекло оказывался скромен до неприличия. Поэтому довелось обустроить еще одно смотровое окно в виде двух стеклышек: из салона через багажник «на просвет». Подобное 2-этажное остекление встречалось на Hyundai Ioniq (или даже вспомню Honda CRX), вот только в последних случаях речь идет о хэтчбеках, а Honda Clarity Plug-In Hybrid – седан.

Сзади просторно. Мягкий диван сформирован под двоих, однако небольшой центральный тоннель и впечатляющая ширина салона позволяют принять и третьего пассажира – вот только опираться он будет на центрально-выступающую часть сиденья и спинки. С таким-то профилем кузова я бы хотел получить кузов хэтчбек, но перед нами седан с отдельным 440-литровым багажником. Помимо основного заднего стекла также предусмотрено два стеклышка, который позволяют водителю смотреть назад «на просвет» – но только в том случае, если в багажнике нет громоздких вещей.

На ходу: комфорт, мягкость, тишина…

Комфорт, мягкость, тишина – это главное, что запоминается в ездовом характере Honda Clarity Plug-In Hybrid. При плавных и даже средних ускорениях гибриду вполне достаточно тяги электромотора, поэтому неплохая динамика подкреплена тишиной и полным отсутствием кивков/пинков при смене передачи: ведь здесь их просто нет! Нажал на акселератор – и просто уехал вперед. Даже если прижать акселератор довольно сильно и запустится ДВС, то в салоне все равно тихо: вроде и стало ясно, что работает бензиновый мотор, но шум на уровне «проинформировать», но ни в коем случае не «резануть» по ушам. Дождаться громкой работы двигателя можно лишь при усиленном топтании акселератора «в пол» и загнав стрелку power-метра к правому краю. В таком случае бензиновый двигатель и электромотор начинают крутиться до максимальных оборотов, причем традиционных передач нет – двигатели просто выходят на режим максимальной отдачи, словно в автомобиле с вариатором – а салон в это время наполняется однотипным гудением. Но отмечу, что подобное встречается крайне редко: в большинстве случаев достаточно отдачи электромотора, изредка ему помогает бензиновый двигатель – и все движение происходит тихо-смирно.

Комфорт ходовой части вполне соответствует подобному настроению: мягкий автомобиль. Хлоп, пш-ш-ш: вот амортизаторы тихо отработали очередную яму и мы спокойно катим дальше. Отклики на средний по остроте руль (2,5 оборота от упора до упора) своевременны и быстры, хотя обратного усилия при его повороте мало. Но когда расслабляешься и находишь одну «волну» с Honda Clarity Plug-In Hybrid, то перестаешь о таком задумываться вовсе: поведение гибрида умиротворяет – комфортный и мягкий «крузер».

Под капотом установлены сразу два мотора: бензиновый ДВС и электродвигатель, они взаимосвязаны между собой электромеханической трансмиссией E—CVT. Любой традиционной (АКПП, вариатор, «робот») трансмиссии нет, кнопки на центральной консоли лишь задают направление движения гибрида. Старт, начало движения – всегда на электроприводе. При плавных разгонах и при езде в городе в основном работает электромотор, при более динамичных ускорениях и при движении на трассе подключается бензиновый двигатель. Влиять на работу силовой установки можно при помощи различных ездовых режимов, которые выбираются кнопками.

Наиболее универсальный – гибридный режим HV: при заряженном тяговом аккумуляторе почти все движение происходит исключительно за счет электромотора, ДВС подключается автоматически при нажатии педали акселератора более, чем на половину или когда значительно просел тяговый аккумулятор. Также в режиме HV срабатывает система рекуперации для подзарядки тягового аккумулятора, причем интенсивность рекуперации можно плавно регулировать – либо нажатием педали тормоза, либо вручную при помощи подрулевых лепестков. В последнем случае предусмотрено три ступеньки рекуперации, спустя короткое время система снова переходит в автоматический режим работы. Словом, HV – это режим «включил и забыл»: система управления сама разберется в использовании моторов, все будет настроено на оптимальную динамику и максимальную экономию топлива. Также режим HV можно использовать для принудительной зарядки тягового аккумулятора, если впереди вас ожидает участок, который нужно проехать в полностью электрическом режиме.

Режим ECON создан как раз для того: максимум движения на электротяге, ДВС подключается лишь в самых редких случаях, когда акселератор жмешь до конца. Кроме того, сама электроэнергия расходуется более бережливо, ускорение и отдача электромотора оказываются более плавным, а рекуперация напротив – более интенсивной. Похоже, именно в этом режиме из гибрида Honda Clarity Plug-In Hybrid можно «выжать» его максимальный показать в 76 км пробега на чистой электроэнергии. Ясно, что режим SPORT полная противоположность тому: ДВС подключается практически мгновенно, оба мотора работают сообща, наделяя автомобиль хорошей динамикой и максимально быстрой реакцией на нажатие педали акселератора. Также меняется логика работы рекуперации: теперь 4-ступенчатя регулировка интенсивности (при помощи подрулевых лепестков), причем единожды выставленный уровень рекуперации остается таковым до конца поездки.

Смена ездовых режимов слегка меняет оформление приборной панели (зеленые или красные полоски по краям), логику работы и отдачу двух моторов, влияют на рекуперацию. Однако не влияют на рулевое управление: в «спорт»-режиме руль не становится тяжелее – а Honda Clarity Plug—In Hybrid не превращается в спорт-кар. Все-таки перед нами крупный седан: он может быть быстрым, но не резким. Отмечу, что при плавных разгонах нет ощущения высокой мощности – так, около 130-150 «лошадей». Но даже в таком случае мощности электромотора хватало, чтобы везти гибрид по трассе со скоростью около 100 км/ч. При включенном «спорт»-режиме и полном нажатии акселератора, гибрид Honda Clarity реально начинает ехать на «200+ сил». Мой суточный расход – чуть меньше 3 л на 100 км в смешанном цикле город/трасса, причем я часто переключался между разными режимами и периодически «топил». Если постоянно заряжать аккумулятор и ездить в HV-режиме – думаю, можно получить 2,5 л на 100 км.

Что почем? И почему?

Данный экземпляр Honda Clarity Plug-In Hybrid, который фигурирует в материале, продается за $30 тыс.: максимальная комплектация Touring, 2018 год выпуска и 21 тыс. км пробега, выкуплен со страхового аукциона в США с минимальными повреждениями (фара, бампер). Если говорить о полностью новом экземпляре, то Honda Clarity Plug-In Hybrid обойдется примерно в $50 тыс.: в зависимости от комплектации, уже с доставкой и таможенным оформлением в Украине, что называется «под ключ». Это средние цены в Украине для данной модели.

Конечно, в абсолюте ценники не низкие. Но с учетом размеров, технологии, мощности, оснащения – они сравнимы с конкурентами по классу (если не брать в расчет гибриды премиум-марок, которые еще дороже). Плюс обязательно учтите хорошее оснащение Honda Clarity: отделка салона деревом и кожей, комплекс систем Honda Sensing (адаптивный «круиз», контроль рядности движения, пр.), камеры заднего вида и бокового обзора (Line Watch), 18-дюймовые колесные диски, сенсорный дисплей в салоне…

Любая версия Honda Clarity Plug—In Hybrid изначально получает 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, камеру бокового обзора, комплекс Honda Sensing. Комплектация Touring дополнительно предлагает кожаную обивку сидений, электропривод и память настроек, фирменную навигацию, систему голосового управления. Техника подзаряжаемого гибрида, внушительный размер, хорошее оснащение – вот и получается ценник $30-50 тыс.

История Honda Clarity: от водорода – до электричества

Первое поколение модели Honda Clarity появилось в 2007 году и сразу было особенным: один из первых серийных водородных автомобилей. Признаться, тогда модель Honda Clarity по-прежнему являла собой эксперимент с целью изучения поведения водородных автомобилей в реальных условиях эксплуатации. Однако все-таки это была серийная версия, которую могли получить не только сотрудники/испытатели Honda, но и партнеры компании.

Второе поколение Honda Clarity дебютировало в 2015 году (как версия 2016 модельного года), не изменив первоначальной идее модели – это тоже был водородный автомобиль. В движение его приводит электромотор мощностью 130 кВт (177 л.с.), обещанный запас хода составляет около 700 км, баллоны для водорода установлены в задней части автомобиля. Весной 2017 года появились две новые версии модели: Honda Clarity Electric и Honda Clarity Plug-In Hybrid. Таким образом, было создано целое семейство эко-автомобилей под общим именем Clarity. Электрокар получил мотор мощностью 120 кВт (163 л.с.) и аккумулятор на 25,5 кВтч, внешне он выделяется оригинальными колесными дисками и прозрачными фонарями.

Первое поколения Honda Clarity являло собой водородный автомобиль, эту же идею наследовало и второе поколение модели. Однако чуть позже в семейство Honda Clarity был добавлен чистый электромобиль и подзаряжаемый гибрид. Все три версии Clarity имеют идентичный кузов и конструкцию: длина 4895 мм, ширина 1877 мм, высота 1478 мм, колесная база 2750 мм, спереди использована независимая подвеска типа МакФерсон, сзади установлена независимая многорычажная подвеска. Но все три версии Honda Clarity отличаются деталями внешности (белый автомобиль на фото – водородная версия, синий – электрокар, зеленый – подзаряжаемый гибрид): наличие или отсутствие лючка на переднем крыле и надпись на нем, разные колесные диски и задние фонари.

Остановимся детальнее на подзаряжаемом гибриде, как герое статьи. Данная версия получила два мотора: бензиновый и электрический, они связаны между собой трансмиссией E-CVT и вращают передние колеса. Бензиновый 1,5-литровый двигатель работает по циклу Аткинсона/Миллера, отличается высокой степенью сжатия 13,5:1 и оснащен технологией изменения фаз газораспределения VTEC. Его отдача невелика – лишь 105 л.с. и 134 Нм – но все потому, что здесь силен электромотор. Так, гибрид Honda Clarity Plug-In Hybrid получил электродвигатель мощностью 135 кВт или 183 л.с. (5000-6000 об/мин) с крутящим моментом 314 Нм (0-2000 об/мин), что отнюдь немало для подобного класса автомобилей. Суммарная мощность гибридной ситовой установки – 212 л.с.

Плюс довольно большой тяговый аккумулятор: 17 кВтч, обещанный запас хода составляет 68-76 км в зависимости от цикла измерений и ездовых режимов – этого вполне достаточно даже для длительных ежедневных поездок. Аккумулятор расположен в нижней части кузова, частично под сиденьем второго ряда. Также отмечу, что Honda Clarity Plug-In Hybrid использует мощное встроенное зарядное устройство-преобразователь: максимум до 6,6 кВт – это позволяет полностью заряжать АКБ примерно за 2,5 часа (1-фазный ток, напряжение 220-240 В, сила тока до 32 А). При использовании обычной розетки с допустимой силой тока 10-16 А для полного заряда аккумулятора потребуется 5-9 часов.

Как видите, в Honda Clarity Plug-In Hybrid очень сильна электрическая составляющая. Все настроено так, чтобы в большинстве случаев гибрид ехал в режиме электромобиля: высокий крутящий момент и мощность электромотора обеспечивают вполне достаточный разгон, большого аккумулятора хватает на относительно длительные поездки. Бензиновый двигатель подключается изредка и в определенных режимах движения. Во-первых, когда разряжен тяговый аккумулятор: тогда ДВС вращает генератор, последний вырабатывает электроэнергию и отправляет ее для зарядки АКБ или питания электромотора. Во-вторых, при необходимости максимальной динамики, разгон с педалью акселератора «в пол»: тогда оба мотора работают сообща, ДВС механически подключен к трансмиссии и вращает колеса вместе с электромотором. В-третьих, при езде по трассе с высокой скоростью: в этом случае ДВС также имеет механическое подключение к трансмиссии и вращает колеса, а излишек мощности (если таковой имеется) используется для вращения генератора и подзарядки тягового аккумулятора.

Гибрид Honda Clarity использует два мотора: бензиновый (105 л.с.) и электрический (183 л.с.), суммарная мощность гибридной системы составляет 212 «лошадей». Благодаря аккумулятору на 17 кВтч, Honda Clarity Plug—In Hybrid может проезжать только на электротяге 68-76 км, паспортный расход топлива равен 2,24 л на 100 км. Запас хода составляет почти 550 км (полностью заряженный аккумулятор и полный топливный бак 30 л). Максимальная скорость – 200 км/ч, разгон 0-100 км/ч занимает 9,5 секунды. Подзаряжаемый гибрид Honda Clarity в снаряженном состоянии весит 1840 кг.

В итоге: лучший гибрид в своем классе?

Похоже, что да. Если не учитывать гибриды BMW, Mercedes, Volvo (поскольку они заметно дороже), то в конкурентах Honda Clarity Plug-In Hybrid оказываются Chevrolet Volt 2, Hyundai Ioniq Plug In, Toyota Prius Prime, Ford Fusion Energi, KIA Optima Plug-In. С последней парочкой ситуация сразу ясна: при сравнимых габаритах и мощности, они уступают в запасе хода на электротяге, да и багажники заняты огромным аккумулятором. Гибрид Chevrolet Volt 2 фактически уже остался в прошлом, плюс (точнее минус) он теснее по салону ввиду меньших габаритов и высокого центрального тоннеля. Наконец, Hyundai Ioniq Plug In и Toyota Prius Prime – данные модели проигрывают в размерах и запасе хода на электротяге.

В итоге Honda Clarity Plug-In Hybrid просто оказывается самым оптимально-правильным вариантом: внешний размер и внутренний простор, уровень отделки салона и оснащение, запас хода на электротяге и скорость зарядки АКБ, расход топлива и мощность моторов. Какую характеристику не возьми – гибрид Honda Clarity Plug-In Hybrid либо сравним с конкурентами, либо лучше их. Поэтому «да»: похоже, что сейчас Honda Clarity Plug-In Hybrid – это лучший гибрид в своем классе.