Тест-драйв Toyota Highlander Hybrid: ТОП-5 вопросов и ответов





Новая встреча – с уже хорошо знакомым кроссовером Toyota Highlander. И причиной тому стала добавка слова «Hybrid»: в случае Toyota, гибрид всегда означает что-то хорошее. А в случае модели Highlander, гибридная версия означает перемены не только под капотом, но также во внешнем дизайне и оборудовании салона. О чем речь? Сейчас все расскажу!

Чем гибридный кроссовер Toyota Highlander внешне отличается от обычного?

Глобально – да практически ничем. В деталях – есть отличия. Прежде всего, традиционно для гибридных автомобилей Toyota, логотип получил синюю подложку, а на кузове повсеместно встречаются характерные надписи «Hybrid». Кроме того, отличаются колесные диски. Они по-прежнему 20-дюймовые, но теперь получили эффектный двухцветный серебристо-черный окрас. Наконец, автомобиль примечателен деталями: серебренные вставки переднего и заднего бамперов (у 3,5-литровой версии они выполнены в темно-серых тонах) хромированные рейлинги на крыше (вместо серебристой отделки). Словом: знатоки – поймут, для других – просто «большой кросс» Toyota.

К слову, упомянутые 20-дюймовые колесные диски являются особенностью максимальных комплектаций автомобиля. Так, тестовый кроссовер Toyota Highlander Hybrid был представлен в исполнении Premium – цена примерно от 1,7 млн грн. почти $61 тыс. Кроссовер Toyota Highlander с 3,5-литровым V6 в аналогичной комплектации Premium оценивается в сумму от 1,67 млн грн. или около $60 тыс. Номинально – между ними ценовая разница чуть больше 30 тыс. грн. Однако далее по тексту вы поймете, что Toyota Highlander Hybrid предлагает не только гибридный силовой агрегат, но также и улучшенную комплектацию. Кроме того, гибридный кроссовер можно приобрести и в более доступных комплектациях (для Highlander V6 они сейчас недоступны): Elegance – от 1,34 млн грн. или почти $48 тыс., Prestige – от 1,52 млн грн. или чуть больше $54 тыс.

Действительно большой кроссовер: почти 5-метровая длина, 2-метровая ширина, мягкие обводы кузова, хищные прищуренные фары – кстати, полностью светодиодные в любой комплектации. Гибридная версия узнается лишь в деталях: логотипы и надписи, контрастные колесные диски, мелочи в декоре. Кстати, на крыше багажника приютилась интересная двойная камера…

Так, с внешностью понятно. А что с салоном?

Внутри ситуация аналогична: в целом – все прежнее, но в деталях – есть отличия. Причем, тот случай, когда эти детали и отличия нравятся. Вот прям решительно все. К примеру, ранее декор передней панели и центрального дисплея был выполнен в виде матово-серой планки. Теперь появилась серебристая вставка со структурой, напоминающей чешую: приятно на ощупь, интересно выглядит. Еще парочка решений скрыты от глаз, но реально очень полезны. Вот большой подлокотник между передними сиденьями – он был и раньше. Но сдвинув крышку, вдруг находишь там беспроводную зарядку для смартфона. Причем это отдельная откидная ниша-полка, а под ней все также имеется вместительный бокс. Второе отличие – электронное зеркало заднего вида Smart View Mirror: это центральное зеркало заднего вида, внутри которого вмонтирован дисплей и он может показывать картинку того, что происходит позади автомобиля. Вот зачем нужна была вторая камера на крышке багажника: одна – для стандартного обзора назад, вторая – для зеркала заднего вида. Но зачем такое зеркало в принципе? Да затем, что Toyota Highlander Hybrid – это семейный кроссовер с тремя рядами сидений. Представьте, какой обзор открывает через зеркало, когда все сиденья заняты пассажирами/детьми/родственниками/друзьями. Правильный ответ: «никакой».

И ведь сиденья будут заняты – места хватит всем. Водителю и переднему пассажиру уготованы мягкие сиденья-кресла, которые могут предложить подогрев, вентиляцию, электрические регулировки. Плюс отменный обзор, шикарные приборы, удобный блок «климата», мультимедиа Toyota Touch 2 c 8-дюймовым дисплеем, проекция данных на стекло. Все настолько удобно, что с кроссовером Toyota Highlander Hybrid сживаешься буквально за полчаса, уже не хочется его ругать. Ну, к примеру, за прогрев руля лишь в местах хвата или за то, что ему чуть-чуть недостает диапазона регулировки вверх.

В задней части салона и вовсе нет поводов для критики: огромный запас места для ног и над головой, своя зона «климата» и подогрев сидений, раздельные регулировки дивана, противосолнечные шторки на окнах. У пассажиров третьего ряда удобство и простора поменьше, но все равно «жить можно». Регулировка угла наклона спинки позволяет откинуться назад, что подсознательно воспринимается как дополнительный простор. Имеется минимально-необходимый запас для ног, пара подстаканников, можно направить обдув воздуха. Причем даже в случае 7-местного салона еще остается какое-то место для багажа, да и шторку-рулон есть куда спрятать. Все это мелочи. Но поверьте – именно в таких мелочах семейный кроссовер Toyota Highlander выигрывает у некоторых 7-местных премиум-кроссов.

Традиционный «японский салон»: здесь не отыскать эксклюзивного дерева или премиальной кожи. Зато внутри просторно, удобно, практично. А еще – продуманно в мелочах. Гибридная версия может предложить парочку дополнительных приятных «бонусов»: оригинальную отделку передней панели, беспроводную зарядку, зеркало-камеру. Плюс бесконтактное управление открыванием крышки багажника – причем даже при 7-местном салоне (третий ряд в стиле «жить можно») у вас останется хоть какой-то объем и удобные ниши для мелочей. На втором ряду и раньше было просторно, и раньше был «климат», и раньше были подогревы, и раньше были шторки. Но я специально сделал дополнительное фото, чтобы акцентировать внимание на решетках в основании дивана: это система вентиляции для аккумулятора гибридной системы.

Да-да, что на счет гибрида? Как он устроен?

Компания Toyota не изменяет своей схеме и предлагает для кроссовера Toyota Highlander Hybrid силовую установку, подобную использованной в моделях Toyota RAV4 Hybrid и Toyota Camry Hybrid. В том смысле, что основой выступает 2,5-литровый 4-цилиндровый атмосферный бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона/Миллера. Мощность ДВС составляет 188 л.с., крутящий момент равен 233 Нм. Но весь секрет в том, что обычно он трудится при поддержке сразу двух электромоторов. Ведь для привода передних колес также используется электромотор с мощностью 134 кВт (182 л.с.) и моментом 270 Нм – и он связан воедино с бензиновым двигателем при помощи фирменной бесступенчатой трансмиссии e-CVT. А для вращения задних колес предусмотрен второй электромотор, который развивает лишь 40 кВт (54 л.с.) и 121 Нм. Мало? А что, если учесть редуктор? И вдруг окажется, что на задние колеса приходит 1300 Нм момента. Вот, уже неплохо. Плюс добавьте тяговый аккумулятор под задними сиденьями, систему рекуперации, блоки управляющей электроники…

Ввиду того, что электромоторы и бензиновый двигатель работаю в разных режимах, их мощность нельзя считать простым суммированием. А потому для гибридов обычно заявляю еще один показатель: суммарная мощность гибридной силовой системы. В случае Toyota Highlander Hybrid суммарная мощность достигает 180 кВт или 245 л.с. – против 183 кВт или 249 л.с. мощности в модели Toyota Highlander V6 с 3,5-литровым мотором.

Основа гибридного кроссовера Toyota Highlander Hybrid – атмосферный 2,5-литровый бензиновый мотор, который буквально теряется в огромном подкапотном пространстве: ведь изначально все проектировалось под 3,5-литровый V6! Однако итоговая мощность практически сравнима. Да и полный привод имеется. Вот только он реализован не через традиционный кардан-вал, а при помощи отдельного электромотора для задних колес. Одна из особенностей кроссовера Toyota Highlander Hybrid – на дисплеях добавлены различные вкладки с индикацией работы гибридной системы.

Но хватит ли его на бездорожье? А что на дороге? Как с разгоном? Что с расходом?

В двух словах о характере автомобиля Toyota Highlander (что обычного, что гибридного) – комфорт и размеренность. И в такой ездовой характер поведение гибридного силового агрегата укладывается идеально. Он мягкий при старте, позволяет немного ездить на электротяге (практически беззвучно), здесь незаметны переходные процессы при включении/отключении электромоторов или бензинового ДВС. В тоже время, при ускорениях в среднем темпе и «в полпедали», автомобиль лишен эко-запаздываний: где нужно пауза на раскрутку бензинового двигателя – подстрахует электромотор. Удивительно, по постоянно «плавая» между подключением электромоторов, бензинового двигателя, либо при их совместной работе, кроссовер Toyota Highlander Hybrid оказывает достаточно резвым и линейным в управлении динамикой.

Нужно только привыкнуть к тому, что звук работы ДВС теперь не связан с реальным ускорением. Отчасти уяснить происходящее помогают индикаторы расхода/рекуперации энергии: один (стрелочный указатель) занял место привычного тахометра, а второй (в виде полоски-линейки) отображается в комбинации проекционного дисплея. При активации «спорт»-режима автомобиль собирает все доступные резервы – и пусть не «пуляет», но обеспечивает вполне достойные 8,7 секунды до «сотни» даже на зимних шинах. А теперь внимание: этот результат сравним с замерами динамики Toyota Highlander V6 – при расходе топлива 1,5-2 раза ниже! Так, в городе удавалось стабильно ездить с расходом 7,5-8 л на 100 км, причем пробки особо не влияют на потребление: чем больше «тянучки», чем больше торможений – тем чаще работают электромоторы и помогают снизить расход. При плавном стиле движения из огромного 5-метрового 3-рядного кроссовера и вовсе удавалось выжать 5,7-6 л на 100 км пути. Правда, на трассе «магия экономичности гибрида» заканчивается: расход на скорости 80-90 км/ч – порядка 6 л на 100 км, расход на скорости 110-120 км/ч – около 7,5 л на 100 км пути.

А что ж на бездорожье? Во-первых, гибрид лишился традиционного полного привода, а вместе с ним – различных муфт для распределения крутящего момента и настройки ездовых режимов Multi-Terrain Select под разный тип бездорожья. Теперь имеется только один режим Trail: похоже, в данном случае практически всегда используется задний электромотор. Такая система полного привода называется AWD-i и предусматривает возможность распределения крутящего момента в пропорции от 100:0 до 20:80 (между передними/задними колесами). Правда, активного срабатывания заднего электромотора можно добиться и в «спорт»-режиме, но тогда все реакции на нажатие педали акселератора будут острыми. А в случае Trail – они по-обычному сглажены, чтобы не допустить резкого срыва колес в пробуксовку. Во-вторых, мощность электромотора и крутящий момент 1300 Нм на колесах. Ну, скажем так: если для RAV4 этого «вполне достаточно», то для Highlander этого «минимально достаточно». Задние колеса могут подтолкнуть автомобиль в грязи или на грунтовке, но все это я пишу для пустого автомобиля – а что будет с учетом пассажиров в салоне и вещей в багажнике? Пожалуй, единственный пункт в ездовых характеристиках, где версия V6 может быть лучше гибрида – поведение на пересеченной местности и мощность на задних колесах. Если планируете много и часто ездить по серьезному бездорожью (да еще и много людей в салоне), если нужно постоянно таскать лодку/прицеп, то обязательно задумайтесь над возможностями разных систем полного привода у разных версий Toyota Highlander. С другой стороны: все равно в гибриде есть дополнительная пара ведущих колес и хоть какая-то мощность на задней оси. По сравнению с обычным передним приводом – это все равно помощь при обычной езде по снегу/льду или по лесным дорогам. Поэтому Toyota Highlander Hybrid – пусть не «проходимец», но все-таки кроссовер с полным приводом.

При попытке вывесить колесо, кузов может скрипнуть да чуть смещаются зазоры, но двери и крышка багажника открываются/закрываются без проблем. У задних колес – неплохой ход и привод от электромотора: этого достаточно, чтобы помочь сдвинуть автомобиль с места в экстренных ситуациях. Хотя в целом возможности ездовых режимов у кроссовера Toyota Highlander Hybrid по сравнению с Highlander V6 оказались скромнее: три варианта (Eco/Normal/Sport) для обычных дорог плюс Trail для бездорожья. Однако в остальном гибрид хорош: разгон 0-100 км/ч за 8,7 секунды, что сравнимо с версий V6 – при почти двукратном выигрыше по топливной экономичности в городе.

В итоге: покупать или нет?

Вот теперь – да, покупать. Причем именно гибрид: он того заслуживает. И вот почему…

В прошлом кроссовер Toyota Highlander был просто автомобилем: вроде и все хорошо, но на фоне Mazda CX-9 или Infiniti QX60 ему не хватало какой-то искорки в характере. После смены поколений автомобиль реально «вырос»: прежде всего, новый кроссовер Toyota Highlander стал более комфортным и более современным в своем оснащении. Этого оказалось достаточно, чтобы прочно занять свое место в классе и успешно бороться с соперниками, но по-прежнему недоставало решительного преимущества, чтобы побеждать конкурентов нокаутом. Так вот: этим преимуществом оказалось то, что компания Toyota умеет делать в числе мировых лидеров – гибрид! Достаточно мощный и поразительно экономичный: настоящая редкость в классе, которая наверняка заинтересует огромное число покупателей. Тем паче, что гибридная версия принесла с собой приятные улучшения в комплектации. Что ж, браво кроссовер Toyota Highlander Hybrid – ты и правда удался.

Технические характеристики Toyota Highlander Hybrid

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 7 мест

Габариты – 4,966 х 1,93 х 1,755 м

Колесная база – 2,85 м

Клиренс – 202 мм

Багажник – от 268 л (7 мест) до 1 909 л (2 места)

Грузоподъемность – 515-580 кг (в зависимости от комплектации)

Минимальная снаряженная масса – 2 090 кг (точное значение зависит от комплектации)

Мотор – гибрид, бензиновый двигатель R4 2,5 л, два электромотора

Мощность (суммарная мощность гибрида) – 245 л.с.

Удельная мощность – 117 л.с. на 1 т

Привод – полный привод AWD-i (привод задних колес от электромотора), режим TRAIL

Трансмиссия – «автомат» e-CVT, гибридная бесступенчатая трансмиссия

Разгон 0-100 км/ч – 8,5 секунды

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (паспортный), городской цикл – 6,0 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), загородный цикл – 5,6 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Dunlop Grandtrek SJ8 235/55R20

Минимальная цена автомобиля – от 1,34 млн грн. или $48 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,7 млн грн. или $61 тыс.