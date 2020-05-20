Тест-драйв Mazda CX-9 2020: ТОП-5 вопросов и ответов





Первый тест в Украине! Пусть и не абсолютная новинка, но ситуация с автомобилем Mazda CX-9 2020 модельного года подобна Mazda CX-5 2019: общего рестайлинга нет, однако мелких обновок столько, что наберется на отдельную статью формата «ТОП-5 вопросов и ответов». Разберемся в деталях, оценим динамику, проследим расход, приценимся к комплектациям, обсудим конкурентов. И, наконец, подведем итоги «вот этого вот всего» для Mazda CX-9 2020.

Итак, кроссовер Mazda CX-9 2020 модельно года – что нового?

Вот первый обзор модели Mazda CX-9: отличий во внешности нет, даже цвет кузова и колесные диски идентичны (я не специально, так получилось). Модель Mazda CX-9 по-прежнему являет собой крупный 5-метровый кроссовер с огромной решеткой радиатора и хромированными акцентами-молдингами на боковинах: выглядит строго и лаконично для своих габаритов. Оценивая размеры, кто-то скажет «кит на колесах». Но зная, как этот кроссовер едет – я скажу «косатка».

Если заглянуть в салон, то наметанный взгляд сразу опознает автомобиль 2020 модельного года. Во-первых, изменилась обивка сидений: мягкая и приятная кожа «Nappa», приятный шоколадный цвет, бежевая строчка и окантовки. Визуально и по уровню тактильных ощущений, такая отделка сидений явно позиционирует кроссовер Mazda CX-9 между массовыми моделями и «премиум»-классом. Аналогично, как и деревянный декор на «постаменте» центральной консоли или вставках под кнопками стеклоподъемников. Хотя и любимая «японцами» черная глянцевая отделка здесь по-прежнему находит себе место.

Внешне автомобиль не изменился: тот случай, когда все перемены скрыты внутри. И первое, что бросается в глаза, лишь стоит открыть дверь – новая обивка сидений: это особенность комплектации Top, отныне добавленной к некогда единственной версии Premium. Хотя на самом деле отличий намного больше: явно стала лучше деталировка…

Перед глазами водителя – новая комбинация приборов с цветным 7-дюймовым дисплеем в центре. На передней панели – огромный 9-дюймовый тач-скрин (ранее был 8-дюймовый) системы MZD Connect с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Чуть ниже внимательный взгляд разглядит новый блок «климата». Мало того, что он выглядит современнее прежнего, так еще и нашлось место для парочки дополнительных кнопок: ура, теперь есть вентиляция передних сидений! Хотя и не все доведено до идеала. Система кругового обзора так и не появилась – имеется лишь камера заднего вида. Адаптивного круиз-контроля также нет – только обычный. А ведь все это уже предлагается в моделях Mazda CX-30 и Mazda CX-5. Странное позиционирование флагмана SUV-линейки, правда? Здесь срабатывают разделение по рынкам: мы получаем модели Mazda CX-30 и Mazda CX-5 в европейских спецификациях, а вот кроссовер Mazda CX-9 к нам приходит в спецификации для СНГ – в итоге нашлось место определенным ограничениям. Хотя конечному покупателю от осознания факта ни холодно, ни жарко: кругового обзора и адаптивного «круиза» нет и точка. Среди других нюансов – отмечу, что сиденья второго ряда по-прежнему не отодвигаются до упора назад. Конечно, пассажиры третьего ряда скажут «спасибо» за оставленное место для ног. Но если пассажиры третьего ряда отсутствуют? Хотелось бы иметь возможность использовать весь простор салона в угоду седокам второго ряда.

Однако все-таки нашелся простор для улучшений: к примеру, добавлена система складывания спинок второго ряда по нажатию одной кнопки. Да и в целом задняя часть салона сделана хорошо: имеется отдельная зона «климата», противосолнечные шторки на окнах, подлокотник с подстаканниками, раздельный 3-ступенчатый подогрев второго ряда сидений, плюс возможность его сдвигать вперед/назад и регулировать угол наклона спинки. Пассажиры третьего ряда получают меньше простора и удобств, но все-таки запас места над головой и по ширине приемлемый, предложена пара подстаканников и USB-порты для зарядки гаджетов. Большой багажник отлично организован (ниши и крючки для пакетов), а также предлагает крышку с электроприводом.

Автомобиль по-прежнему имеет 3-рядный салон, который теперь лучше проработан в мелочах: новый блок «климата» и вентиляция передних кресел, кнопка складывания сидений второго ряда, пр. Отдельный «климат» и подогрев для пассажиров второго ряда, дополнительный складной третий ряд сидений, объемный и продуманный багажник с электроприводом крышки, пр. – все это было и раньше.

Что про мотор, «автомат», подвеску? Перемены есть или нет?

Глобально – перемен нет. И это хорошо! Потому что кроссовер позволяет не стареть за рулем активному водителю: разгоняется, звучит, рулится. При этом семья не обделена: кроме просторного и удобного салона автомобиль также может предложить и отличный комфорт.

Самый главный плюс в драйверском характере Mazda CX-9, конечно, турбо-мотор. Номинально под капотом скрыто лишь 2,5 л объема, разделенные на четыре цилиндра. Но реально – этот двигатель заставляет краснеть некоторые 3-литровые V6, причем в абсолютно разных условиях езды. Уже на 2-2,5 тыс. об/мин. мощности достаточно для мягкого и размеренного фланирования по городским улицам или комфортной езде по трассам. У двигателя просто-таки шикарная по тяге «середина» (3-4,5 тыс. об/мин), при этом ускорение наполнено пульсирующим клокотанием – будто слышишь каждый «выстрел» выхлопных газов на крыльчатку турбины в системе Dynamic Pressure Turbo. Наконец, 4-цилидровик готов раскручиваться к 5-6 тысячам с пронзительным и сочным рычанием, наделяя 5-метровый «кросс» неожиданно хорошей динамикой. А еще впечатляет скорость реакций на нажатие педали акселератора: минимум эко-заминок, минимум турбо-ямы, щелк-нажал – и полетели!

Единственное замечание касается движения по трассе на низкой скорости (85-90 км/ч): в таком случае на тахометре около 1,5 тыс. об/мин, а в салоне – тихий, но неприятный низкочастотный гул. Что ж, можно ехать быстрее! Тем более, что кроссовер Mazda CX-9 только этого и ждет: тяги мотора хватает для высоких скоростей и быстрых обгонов, отменная стабильность на прямой (оно и понятно, с таким-то размером и массой). А еще хорош руль – и на трассе, и на извилистых дорогах: в меру тяжелый и острый, всегда с однозначным и понятным возвращающим усилием. При этом автомобиль четко выполняет все команды, лишь немного кренясь в быстро повороте или кивая носом при резком торможении (оно и понятно, с таким-то размером и массой). Но в целом, как ни крути, а Mazda CX-9 по-прежнему оставляет за собой титул самого приятного кроссовера для водителя среди моделей подобного формата.

Одной фразой: кроссовер Mazda CX-9 – это самая комфортная модель Mazda и самый драйверский автомобиль на фоне прямых конкурентов. Изначально заслуга 4-цилиндрового турбо-мотора, который тянет повеселее иных V6. Да и 6-ст. «автомат» настроен ладно – переключается быстро, незаметно, вовремя, плюс есть спорт-режим. Разгон 0-100 км/ч занимает 8,5-8,6 секунды, причем замеры я делал на едва обкатанном автомобиле: думаю, Mazda CX-9 может поехать и динамичнее. Расход топлива в городе находится у отметки 15-16 л на 100 км, если постараться и повезет с отсутствием пробок – можно получить 12-13 л на 100 км (что соответствует «паспорту»). На трассе при скорости в диапазоне 90-130 км/ч расход топлива меняет в диапазоне 7-9 л на 100 км. Из техно-перемен: добавлена система OFF-ROAD TRACTION ASSIST для бездорожья.

Вообще с момент нашей последней встречи автомобиль прошел несколько плановых доработок и улучшений, которые были приурочены к сменам очередного модельного года. И нынешний материал – это оценка «одним взглядом» всех перемен, реализованных за последние пару-тройку лет. Одна из таких перемен касалась амортизаторов и преследовала две цели: добавить мягкости и убрать стуки при ходе колеса на отбой. Что ж, с комфортом все достойно, а стуки и правда проявляются лишь в минимальных количествах – за неделю и 700 км я слышал глухие постукивания лишь пару раз. Но, признаться, ведь и раньше обходилось без особых замечаний к комфорту или звукам работы подвески: если не знать, на чем концентрировать внимание, то разницу и не уловить. Еще одним изменением стала система OFF-ROAD TRACTION ASSIST – электроника гибко перераспределяет крутящий момент между колесами, тщательнее следит за пробуксовкой, но также порой позволяет их прокручивание для самоочистки протектора (обычная противобуксовочная система в таких условиях просто обрезает мощность двигателя). На «скользком» бездорожье теперь можно ехать увереннее, но на «рельефном» по-прежнему нужно осторожничать: длинные свесы и большая база…

Во всех версиях такой мотор? Да и вообще – какие версии есть? И что сколько стоит?

Автомобиль предлагается в Украине с одним бензиновым турбо-мотором на 231 л.с., непременно с 6-ст. АКПП и полным приводом. Однако за время, прошедшее от прошлого обзора, расширился перечень доступных комплектаций: теперь их две – Premium и Top.

Вариант Premium по-прежнему включает в себя практически все, что вы ждете от большого, дорогого, современного кроссовера: светодиодные адаптивные фары, кожаную обивку салона, 3-зонный «климат», подогрев передних и задних сидений, электропривод настроек кресла водителя (с памятью), вентиляцию передних сидений, систему проекции данных на лобовое стекло, круиз-контроль, камеру заднего вида, систему мультимедиа MZD Connect с 9-дюймовым дисплеем (Android Auto, Apple CarPlay, штатная навигация), шесть подушек безопасности, систему стабилизации, контроль рядности движения, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, контроль усталости водителя, предупреждение о перекрестном трафике, 20-дюймовые колесные диски, пр. Цена Mazda CX-9 Premium – 1,406 млн грн. или $52 тыс.

Исполнение Тор дополнительно предлагает: люк в крыше, обивку сидений эксклюзивной кожей «Nappa», безрамочное салонное зеркало заднего вида, панель приборов с 7-дюймовым дисплеем, пр. Цена Mazda CX-9 Top составляет 1,459 млн грн. или $54 тыс. Также на складах можно найти автомобили 2019 г.в., которые немного отличаются в нюансах комплектации, но также отличаются и в цене – от 1,25 млн грн. или $47 тыс.

Любая комплектация Mazda CX-9 включает в себя светодиодные фары, 20-дюймовые диски, камеру заднего вида, 3-рядный салон «в коже», раздельный климат-контроль и многочисленные подогревы сидений, множество систем безопасности. Главное отличие новой максимально версии Тор – эксклюзивная кожаная отделка, да плюс пару мелочей: люк в крыше (хотя «панорамы» нет), безрамочное зеркало заднего вида, своя панель приборов.

А что, если… Пройдемся по конкурентам – на кого глянуть?

Рассказывая о конкурентах Mazda CX-9, обязательно следует разделять прямых и косвенных соперников. Прямой конкурент – это 5-метровый 7-8-местный кроссовер мощностью порядка 200-300 «лошадей». Такие на рынке Украины есть, хотя их немного. К примеру, Toyota Highlander сейчас находится в процессе смены поколения: распродаются прошлые автомобили 2019 г.в., ждем новое поколение модели. «Растянутый» кроссовер Hyundai Grand Santa Fe прошлого поколения окончательно сошел со сцены (также идут распродажи последних авто), а новое поколение Santa Fe доступно лишь в обычном исполнении. В итоге назову три ключевых и прямых соперника: Infiniti QX60, Honda Pilot, Volvo XC90. Все модели ориентированы на комфорт, «японцы» оснащены атмосферными моторами V6, а Volvo дает 4-цилинидровые турбо-моторы. Плюс кроссовер Infiniti дополнительно предлагает гибридную версию, у него хорошая отделка салона (хотя Mazda CX-9 уже где-то рядом), да и более «премиальное» имя – и все это за ценник, сравнимый с Mazda. Автомобиль Honda Pilot проще в отделке и на ходу, но ведь и стоит меньше. Напротив – кроссовер Volvo XC90 дороже остальных, зато может похвастать самой передовой техникой.

Теперь несколько слов о косвенных конкурентах. Если вам непременно нужен 7-местный салон, но в более компактном кузове и за меньшие деньги – то существуют Mitsubishi Outlander, SEAT Tarraco, SKODA Kodiaq, Peugeot 5008. Однако будьте внимательны с опциями на «европейцев», поскольку в максимальных комплектациях они могу приближаться к цене Mazda CX-9. Но тогда вся идея теряет смысл: деньги идентичны, мощность и простор меньше. Наоборот: если хотите получить премиальный, крупный, престижный кроссовер, при этом достаточно 5-местного салона, то за цену Mazda CX-9 можно рассматривать начальные версии Volkswagen Touareg или Lexus RX – зазор от прайса СХ-9 до их цены не так уж и велик.

У нас сегмент 5-метровых 7/8-местных кроссоверов небольшой, но пара-тройка прямых конкурентов найдется – и здесь наиболее опасным соперником выглядит Infiniti QX60. Кроме того, за цену Mazda CX-9 можно подобрать немало альтернатив из смежных классов.

Что в итоге?

Главных выводов будет два. Во-первых – рыночная ситуация. При нынешнем отсутствии некоторых прямых конкурентов, у модели Mazda CX-9 появился дополнительный шанс привлечь к себе больше покупателей. Во-вторых – за каждого из этих покупателей я буду искренне рад. Потому что Mazda CX-9 по-прежнему умеет совмещать драйверский характер, достойный комфорт, просторный и продуманный салон. Плановые обновки не изменили суть автомобиля в целом, но сделали его лучше в ощущении качества и удобнее в ежедневных мелочах. В итоге кроссовер Mazda CX-9 сейчас является одним из лучших представителей своего сегмента. Пусть даже этот сегмент невелик в абсолютных цифрах.

Технические характеристики Mazda CX-9 2.5 4WD TOP

Кузов – кроссовер, 7 мест

Габариты – 5,075 х 1,97 х 1,75 м

Колесная база – 2,93 м

Клиренс – 220 мм

Багажник – от 230 л (7 мест) до 840 л (5 мест) или до 1848 л (2 места)

Грузоподъемность – 602 кг

Минимальная снаряженная масса – 1960 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R4, 2,5 л

Мощность – 231 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент – 420 Нм при 2000 об/мин

Удельная мощность и момент – 118 л.с. на 1 т; 214 Нм на 1 т

Привод – полный привод, система OFF-ROAD TRACTION ASSIST

Трансмиссия – 6-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,6 с

Максимальная скорость – 210 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 12,9 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 7,3 л на 100 км

Страна производства – Япония

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus 255/50 R20

Цена автомобиля – от 1,406 млн грн. или $52 тыс. (2019 г.в. – 1,25 млн грн. или $47 тыс.)