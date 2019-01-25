Тест-драйв Toyota RAV4 2019: новый гибрид, новый дизайн, новый бестселлер?

Важность модели Toyota RAV4 сложно переоценить: ее название – как синоним слова «успех» на автомобильном рынке. Фактически основав «класс имени себя» в далеком 1994 году, кроссовер Toyota RAV4 на протяжении четверти века является одним из несменных лидеров и бестселлеров в данном сегменте – продано около 9 млн. экземпляров. Но сможет ли новинка повторить успехи предшественников? Чем новое, уже пятое по счету, поколение Toyota RAV4 будет привлекать покупателей на фоне все большего количества разных конкурентов? Попробую ответить в формате «первого взгляда» с общеевропейского тест-драйва.

Новое поколение RAV4 – а что в нем нового?

Платформа, размеры, дизайн, конструкция. Пятое поколение Toyota RAV4 построено на фирменной глобальной архитектуре TNGA: в данном случае используется «средняя» платформа TNGA GA-K, которая ранее встречалась в седане Toyota Camry. В целом архитектура TNGA нацелена на общее комплексное улучшение автомобиля – низкий центр тяжести, облегчение конструкции, более жесткий кузов (+57% относительно прошлого поколения). Плюс оптимальное использование каждого миллиметра пространства. Так, новый кроссовер Toyota RAV4 стал даже чуть короче предшественник: длина – 4 600 мм (-5 мм). Хотя ширина, напротив, увеличилась – теперь 1 855 мм (+10 мм). Высота составляет 1 685 мм. Однако больше всего подросла колесная база – теперь 2 690 мм (+30 мм): этого удалось достичь благодаря сокращению переднего и заднего свесов. Клиренс составляет 190-195 мм в зависимости от версии автомобиля и типа двигателя.

Краткое описание для нового поколения Toyota RAV4: автомобиль стал более мускулистым и собранным. Так и хочется написать «автомобиль стал более мужским»: резкие линии, выделенные колесные арки, узкие фары, лихой наклон задней стойки. Уменьшенная длина обещает простоту маневрирования в тесном городе. Напротив: колесная база увеличена – что положительно сказалось на просторе салона. Багажник также вырос: теперь 580 л для гибридной версии, что на 79 л больше, чем было у предшественника-гибрида. Впервые для Toyota RAV4 – автомобиль доступен в двухцветном исполнении с черной крышей.

Впечатляет внимание японцев к мелочам. Так, по заявлениям представителей компании, была проведена очень тщательная работа над распределением веса: не только между передней и задней осями (51/49%), но также и между левыми и правыми колесами – для достижения равномерной нагрузки пришлось даже несколько изменить расположение топливного бака. Электромотор усилителя руля перенесли с рулевой колонки на рейку – в целях повышения четкости управления и «естественного» усилия на руле. Упомянутый выше багажник, помимо увеличения объема, также лучше организован: карманы для мелочей, двухсторонний пол (ворсистое покрытие и пластиковое покрытие для грязных вещей), крючки для сумок. Еще пример: низкое расположение мотора позволило на 15 мм опустить линию капота – а это, в свою очередь, обеспечило увеличение угла обзора для водителя. Подобной задаче способствовали и тонкие передние стойки кузова, а также обустройство салона с более «низкой» передней панелью. Благодаря таким приемам салон буквально наполнен солнечным светом, что психологически сказывает на восприятии простора.

Да и в целом – салон сильно изменился. Передняя панель теперь и вправду кажется ниже: видишь перед собой плато из мягкого пластика, где возвышаются «башни» центрального дисплея да панели приборов. Порой отделка и формы кажутся грубыми – простая центральная часть руля (хотя на ободе приятная кожа), массивные дверные ручки, огромные шайбы «климата», поддержанные серебристой отделкой из начала 2000-х. А при посадке «вразвалочку» переднего пассажира его левое колено упрется в центральную консоль. Но если вспомнить внешний вид автомобиля – то признаю, что это 100% попадание в один образ. А если заняться изучением деталей – то оказывается, что новинка не так уже и проста: вот приборы с большим центральным цветным дисплеем вместо привычного аналогового спидометра, вот сиденья с развитыми «ушками» боковой поддержки и 3-ступенчатой вентиляцией. Много внимания уделено задним пассажирам – все-таки семейный автомобиль: здесь стало просторнее, есть дефлекторы вентиляции, регулировка угла наклона спинки, подогрев.

Полностью новая архитектура салона: передняя панель стала ниже, центральный дисплей теперь отдельно-стоящий, явно выделяется блок «климата». Некоторая грубость салона хорошо перекликается с общим «напористым» дизайном автомобиля. Если рассмотреть детали – то автомобиль не так уж прост: передние сиденья с развитой боковой поддержкой, сзади увеличена ширина и больше места для ног, аккуратный блок переключения режимов езды (Normal, Eco, Sport, плюс новый режим Trail), выделенная кнопка EV Mode для перевода гибрида в режим электромобиля.

На тест-драве был только гибрид?

Нет, не только, но гибридных версий было подавляющее большинство. Если имя RAV4 – это синоним слова «успех», но слово «гибрид» – это синоним марки Toyota. Для понимания важности гибридной техники: для уходящего поколения гибридная версия RAV4 занимала 85% (!) в общих продажах данной модели на общеевропейском рынке. Да и в Украине гибрид «пошел»: он занимал примерно половину от общих продаж модели. Фактически гибрид Toyota RAV4 заменяет собой дизели, которые так любили в Европе еще пару лет назад. По опыту общение с другими гибридами Toyota – к примеру, C-HR – можно сказать, что гибрид и правда позволяет ездить с расходом дизеля, плюс предлагает повышенную мощность и динамику, а также возможность проехать пробку только на электротяге (ага, та самая кнопка EV Mode).

С выходом нового поколения Toyota RAV4 производитель рассчитывает, что доля гибридов достигнет даже 90% в общих продажах модели для общеевропейского рынка. Основания для таких заявлений – существенное улучшение гибридной техники, где изменилась каждая деталь. Общая конструкция известна по прошлому поколению Toyota RAV4 Hybrid: бензиновый ДВС и электромотор для привода передних колес, в полно-приводной версии использован еще один электромотор для привода задних, небольшой тяговый аккумулятор NiMH расположен около сидений второго ряда. Но в этой схеме каждый ключевой узел был изменен!

Так, 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель A25A-FXS семейства Dynamic Force теперь полностью новый: комбинированный впрыск топлива D-4S, степень сжатия 14:1, регулировка фаз газораспределения на впуске и на выпуске. Уже традиционно для гибридов, двигатель работает по циклу Аткинсона (Миллера). Вместе с бензиновым мотором трудится и электродвигатель 3NM мощностью 88 кВт (120 л.с.) – суммарная отдача гибридной силовой установки достигает 218 л.с. или 160 кВт. Версия с полным приводом также получает электромотор для привода задних колес: серия 4NM и максимальная мощность 40 кВт (54 л.с.), максимальный крутящий момент на задних колесах может достигать 1 300 Нм, что за 30% больше, чем было у предшественника (953 Нм). Суммарная мощность Toyota RAV4 Hybrid с полным приводом AWD-i чуть выше – 222 л.с. или 163 кВт. В зависимости от разных режимов работы разных моторов, полноприводный гибрид получает распределение крутящего момента между осями «перед/зад» в пропорции от «100:0» до «20:80». Изменились и электронные компоненты гибрида – блок PCU (Power Control Unit) и тяговый аккумулятор уменьшились в размерах и стали легче (-11% для АКБ). К слову, аккумулятор типа NiMH (никель металл-гидрид), работает с номинальным напряжением 245 вольт (максимум в гибридной системе может достигать 650 вольт), его емкость составляет 6,5 Ач.

Новое поколение Toyota RAV4 Hybrid открывает новый уровень мощность: 218-222 л.с. в зависимости от типа привода (против 197 л.с. у предшественника). Максимальная скорость – 180 км/ч (одинаково для версий с передним или полным приводом), разгон 0-100 км/ч обещан за 8,1-8,4 секунды, смешанный расход топлива – 4,4-4,6 л на 100 км пути (последние два параметра зависят от типа привода). Гибридная техника полностью обновилась: новый бензиновый мотор, больше тяги для задних колес, меньше и легче тяговый аккумулятор. Любой из привычных КПП нет: здесь используется фирменный гибридный узел на основе планетарной передачи с передаточным числом 3,605 – для конечного покупателя эта система воспринимается как «автомат».

Однако вышеописанный гибрид – это не единственный силовой агрегат для нового поколения Toyota RAV4. Ведь для некоторых рынков в Европе также будет предлагаться обычный бензиновый атмосферный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель M20A-FKS. Хотя слово «обычный» не совсем справедливо: комбинированный впрыск топлива D-4S, высокая степень сжатия 13:1, двойная (впуск/выпуск) система регулировки фаз газораспределения. Данный двигатель развивает 173-175 л.с. (в зависимости от метода замера) и 208 Нм, заявленный смешанный расход топлива – 5,6-6,4 л на 100 км в зависимости от типа привода и КПП.

Причем последнее уточнение неслучайно, поскольку в 2-литровых версиях привлекает разнообразие трансмиссии: 6-ст. «механика» или «автомат» (CVT-вариатор), передний или полный привод. И снова компания Toyota подготовила для RAV4 много интересных, необычных решений. Так, в качестве «автомата» используется CVT-вариатор Direct Shift, в котором предусмотрена реальная механическая первая передача – она пригодится для езды по бездорожью и буксования в грязи без риска для «потрохов» вариатора. Да и полный привод Dynamic Toque Vectoring интересен: это система активного перераспределения крутящего момента с помощью двух фрикционных муфт – раздельно для каждого заднего колеса.

И что, как едет? Мощность, динамика, комфорт, управляемость…

Во время тест-драйва удалость проехать только на гибридных версиях Toyota RAV4. Зато в разных версиях и условиях: передний или полный привод, скоростное шоссе, серпантины, легкое бездорожье. И в целом – вполне достойно! Хотя, признаюсь, без особых откровений в вопросе управляемости или динамики: по первым ощущениям, новый 220-сильный кроссовер недалеко ушел от уровня динамики прошлого Toyota RAV4 Hybrid – но ведь и последний был довольно «бодрый» для своего класса и формата. Сравнение динамики разгона 0-100 км/ч и вовсе расставляет все точки над «i»: сравнимые 8,1-8,5 секунды. Да и режим Sport не делает из кроссовера спорткар: руль заметно тяжелеет, мотор чаще работает в зоне высоких оборотов (и это слышно), дисплей панели приборов становится красным. Но это лишь намеки, а не реальное изменение характера автомобиля.

Переключатель режимов езды меняет не только настройки мотора, рулевого управления, цвет дисплея, но также и свою подсветку – оригинально! В гибридах всегда есть кнопка EV Mode: принудительный перевод системы на электротягу: на небольшую пробку или проезд по дворам хватит. В полно-приводных версиях – еще и особый режим «Trail Mode»: выборочное затормаживание колес для имитации межколесного дифференциала.

Реально вся суть Toyota RAV4 Hybrid в том, что это максимально универсальный автомобиль для реальной жизни: он раскрывается в мягком или среднем темпе езды, здесь огромный акцент на комфорт подвески. В таком случае гибридные переходные процессы едва заметны: знай себе, нажима акселератор – машина едет вперед, на низах и средних оборотах тяги достаточно, а шума от мотора мало либо вообще нет. Да и руль хорош: с умеренной остротой (чуть меньше трех оборотов от упора до упора), легкий на невысоких и средних скоростях. На редких ямах и буграх испанских дорог, кроссовер максимально скругляет и «растворяет» почти все неровности: частично в подвеске, частично в толстых шинах. А еще – подвеска хороша на легком бездорожье. Но больше на бездорожье удивило другое: это первый «гражданский» полноприводный гибрид в моей памяти, которому с запасом хватается мощности заднего электромотора!

Относительно небольшой вес и увеличенный крутящий момент (относительно прошлого поколения) привели к тому, что теперь сзади достаточно тяги для того, чтобы подтолкнуть автомобиль на бездорожье или «дать газу» при выходе из поворота на грунтовке. Если добавить к этому энергоемкую подвеску – то кроссоверное бездорожье и вовсе «заходит на ура»: мощности хватает, мягкости хватает… Но порой не хватает ходов подвески: колесо можно вывесить даже на среднем склоне. Да и передний бампер с выступающей губой кажется слишком низким – иногда приходилось осторожничать. Конечно, все это касается лишь версии с полным гибридным приводом AWD-i, путь на кроссовую трассу для переднеприводного гибрида был закрыт. Именно возможности на бездорожье – это главная разница между ними. В остальном динамика и ускорение очень похожа, лишь иногда заметна пробуксовка колес – при резком старте на грунтовке или асфальте с песком да щебнем. Жаль, но как ведет себя 2-литровая версия с традиционным полным приводом я сейчас и вовсе сказать не смогу: этот разговор, равно как и замеры динамики, оставим для Украины.

Одной фразой: все, чего вы ждете от кроссовера типа Toyota RAV4 на легком бездорожье, он выполняет без проблем и с удовольствием. А большее – это уже территория пикапов и внедорожников. Клиренс гибрида равен 190 мм, углы въезда/съезда составляют 17,5/20 градусов. Но это данные для европейской версии автомобиля, а в Украину кроссовер может приехать с чуть измененной подвеской и/или на шинах другой размерности – в итоге поменяется клиренс и углы въезда/съезда.

ОК, в целом понятно. А что в деталях: оснащение, функции, системы?

Новое поколение кроссовера Toyota RAV4 получило и новое поколение фирменной технологии TSS (Toyota Safety Sense) – уже второе по счету. В целом TSS являет собой набор различных систем и функций для помощи водителю во время езды: контроль рядности, адаптивный «круиз», экстренное торможение. Теперь комплекс TTS был переработан, расширено количество доступных функций: к примеру, система экстренного торможения научилась распознавать велосипедистов, добавлено распознание пешеходов ночью, активный контроль рядности умеет «подправлять» автомобиль в рамках своей полосы. Адаптивный круиз-контроль отныне «интеллектуальный» (iACC, intelligent Adaptive Cruise Control): он работает в паре с функцией распознавания дорожных знаков и выдает подсказки-рекомендации по допустимой скорости движения. Подобные улучшения и расширения функциональности стали возможны благодаря новым «органам чувств» автомобиля: радар в решетке радиатора и камеры обзора. А еще новинка получила аудиосистему JBL (9 динамиков) и «умное» зеркало заднего вида: фактически ЖК-дисплей, на который выводится картинка с камеры заднего вида.

Новый кроссовер Toyota RAV4 получил и новый комплекс TTS (Toyota Safety Sense) – уже второго поколения: появилось распознание велосипедистов, улучшено распознание пешеходов, адаптивный круиз-контроль стал «умным». Зеркало заднего вида теперь может скрывать в себе ЖК-дисплей для обзора ситуации позади автомобиля: больше нет проблем с багажником, загруженным до крыши. Также новинка может предложить беспроводную зарядку для смартфона, несколько USB-портов, круговой обзор.

Когда ждать в Украине? И почем?

Ждать уже в феврале. Официальные дилеры Toyota еще с 14 января открыли прием заказов на кроссовер RAV4 нового поколения, первые «клиентские» автомобили обещают привезти в феврале. Радует, что Украина относится к тем самым «некоторым рынкам» – и у нас будут представлено два двигателя: 2-литровый с разными трансмиссиями и гибрид 2,5 л на 218 «лошадей» с передним приводом. Гибрид мощностью 222 л.с. и с полный приводом приедет чуть позже: ориентировочно в конце весны. Также известно, что в Украине для каждого из моторов будет предложено пять комплектаций на выбор клиента – итого с десяток версий Toyota RAV4. Что хорошо: каждый сможет подобрать RAV4 по своим предпочтениям и бюджету. Но точных цен пока сказать не могу: на момент подготовки материла прайс был в режиме финального утверждения. Хотя все зависит от даты, когда вы читаете эти строки – возможно, что уже сейчас цены есть на сайте Тойота Украина.

Зато уже могу сказать, что все идет к очередному титулу «бестселлера» в истории Toyota RAV4: комфортный и просторный, с новым стилем и ярким дизайном, плюс немало передового оснащения – и без глобальных провалов. А раз так, то потенциальный бестселлер явно заслуживает более детального изучения: при возможности еще раз вернусь к теме Toyota RAV4 в режиме полноформатного обзора, с учетом нюансов езды по украинским дорогам, плюс сравним с конкурентами, разберем ситуацию с 2-литровой версией, зафиксируем расход топлива и посчитаем ТО. Не переключайтесь!