Тест-драйв Audi A7 Sportback: красиво, быстро, дорого…





Новинка Audi A7 Sportback – это стильный и практичный 5-дверный кузов с профилем «купе», мощный турбо-мотор V6, полный привод и «автомат» S tronic, пневматическая подвеска, великолепная отделка салона, масса самых современных технологий. Идеальный автомобиль? Прочтите до конца и узнаете ответ.

Позиционирование

Модель Audi A7 Sportback появилась после десять лет назад: в 2010 году дебютировал Audi A7 Sportback первого поколения. Концептуально идея автомобиля была сформирована уже тогда: по статусу – выше А6 и почти на уровне А8, но для тех, кто хочет сам ездить за рулем, а также хочет получить больше стиля и практичности «в одном флаконе». Для этого формата идеально подошел кузов Sportback (фактически тип кузова «лифтбек»), который объединил «почти стиль купе» и «почти практичность универсала». Сегодня выпускается Audi A7 Sportback второго поколения: автомобиль дебютировал в конце 2017 года, европейский старт продаж состоялся в 2018-м, в Украину модель добралась весной 2019-го.

Первое поколение Audi A7 Sportback дебютировал в 2010 году, спустя пару-тройку лет состоялось небольшое обновление. Автомобиль занял нишу между А6 и А8, получив оригинальный 5-дверный кузов. Второе поколение Audi A7 Sportback (дебют в конце 2017-го как версия 2018 модельного года) сохранила позиционирование и общий стиль кузова. В статье представлен автомобиль Audi A7 Sportback 55 TFSI.

Как едет?

Мотор – главное, что запомнилось в ездовом характере Audi A7 Sportback. Умом я понимал, что под капотом «ого-турбо-V6 на 340 лошадей», но каждый разгон с педалью газа «в пол» снова и снова покрывал глаза пеленой скорости. Как быстр твой мотор, Audi A7 Sportback.

Двигатель шикарен начиная с 2-2,5 тыс. об/мин: середина тахометра богата на тягу и мягкое прессование в спинку сиденья, а высокие обороты наполнены страстью и остротой, словно под капотом не прагматичный «немец», а эмоциональный «итальянец». Когда многолитровая турбо-шестерка раскручивается до 5 тыс. об/мин., то в салоне отдельно-взятого автомобиля начинается настоящая «дрожь земли» от великолепного бесшовного разгона и молниеносных реакций на нажатие педали акселератора. Жаль, но проснувшемуся бензиновому V6-вулкану отчаянно недостает сочного звука под такой разгон: даешь Akrapovic или Supersprint!

А еще недостает ударного рывка при старте с места. И здесь я склонен винить не столько мотор (все-таки 3.0 да и MHEV помогает), сколько «автомат» S tronic. Который, на самом деле «робот» и который, кажется, бережет сцепления на старте, а также постоянно тяготеет к высоким передача. В обычной езде S tronic переключается вверх уже на 2,2-2,5 тыс. об/мин, а в эко-режиме – и вовсе не дает стрелке тахометра подняться выше 2 тыс. об/мин. Если постоянно ездить спокойно и размерено, то вы никогда не узнаете того буйства, которое может подарить этот двигатель. Однако есть вариант активировать спорт-режим коробки: один кивок рычагом на себя – и «автомат» забывает про ранние переключения, позволяя мотору постоянно работать в зоне средних оборотов. Причем я говорю именно про спорт-режим «автомата», а не комплексные спортивные настройки Audi drive select, из-за которых автомобиль становится уж слишком дерганным и резким, кузов «приседает» на 10 мм, а руль наливается искусственной тяжестью.

Если описать Audi A7 Sportback одним словом, то это будет слово «стремительность». Идеально-выверенный аэродинамический кузов, безошибочно узнаваемый стиль Audi, сочетание динамики и солидности. Этот автомобиль выглядит шикарно и дорого, при этом явно намекая на свой атлетичный характер. Не обманывает: даже в обычном режиме ускорение 0-100 км/ч происходит за 5,3 секунды, а при launch-контроле можно получить 5,1-5,2 секунды. Спасибо отличному мотору V6 и DSG-«автомату». Только не забывайте для последнего выбирать S-режим. Да и вообще – мой вариант: комплексные настройки Comfort и S-режим «автомата».

Кстати, Audi drive select не врет: «Comfort» – это действительно комфорт. Подвеска дарит мягкость при проезде крупных неровностей и волн-наплывов. В тоже время автомобиль не раскачивается на ходу, не кивает при торможениях, почти не кренится в поворотах: похоже, работает раздельное управление пневмо-стойками. А еще в комфортном режиме сохраняется постоянный клиренс около 130 мм – автомобиль не приседает на скорости, зато его можно принудительно поднять при езде по совсем уж разбитой дороге или ямам. Кстати, даже при максимально-поднятой подвеске езда все равно лишена ударов, в отличие от Jaguar I-Pace.

Да, про клиренс нужно помнить всегда: красивый бампер стоит дорого. Равно, как следует помнить о дисках и шинах: огромный ажурный диск от дороги отделяет небольшой профиль «оспортивленной» резины Pirelli P Zero. Уж не потому ли Audi A7 Sportback неожиданно жестковат на мелочах и в ямах с острыми краями? Только расслабился, мягко едешь, автомобиль буквально парит над заплатками и волнами – но с началом разбитой дороги приходится вновь собираться и активировать «ямочный радар» в своих глазах. При этом желательно отключать «радар в ушах»: на зернистом асфальте слышно шуршание шин. Да, я понимаю: 255 мм ширины, жесткий протектор Pirelli, все дела. Но ведь на боковине имеется дополнительный индекс «АО» – т.е. это шины, которые имеют фирменное одобрение Audi. Ну серьезно: вы это слышали? Причем, что в переносном, что в прямом смыслах…

Система Audi drive select позволяет выбирать профили езды: они реально отличаются. В спортивном – автомобиль «собирается»: руль тяжелеет, мотор и коробка постоянно «в тонусе», реакции на педаль акселератора быстры, подвеска зажата и присела. Интересно, но быстро выматывает. В «комфорте» автомобиль по-прежнему хорошо управляется, быстро реагирует на руль, не сильно кренится, да и клиренс нормальный: в итоге можно и спокойно проехать, и газу дать. Но даже в комфортном режиме остается немного тряски на ямах и шума от колес – это портит «дороговизну» впечатлений от Audi A7 Sportback.

А ведь салон продолжает стиль, заданный внешностью: прямые линии, современное «техно», ощущение качества в каждое мелочи. На центральной консоли столько натурального деревянного шпона, что хватит школьнику на парту, а передние сиденья могут регулироваться во всевозможных направлениях – возрадуется даже практикующий йог. Конечно, в тестовом автомобиле были установлены дорогие опциональные мульти-контурные сиденья, но они великолепны: огромные диапазоне регулировкой, возможность поджать или расслабить валики боковой поддержки, многозонный массаж, подогрев и вентиляция (правда, шумновата в работе), память настроек. Плюс проекционный дисплей с выводом массы информации, включая даже прорисовку карты: внимание – не стрелочки навигации, а именно полноценная прорисовка карты, поверх которой уже накладываются стрелки-указатели навигации. Класс!

Сзади проще в оснащении, но зато очень просторно: запас места для ног огромен, запас над головой поменьше, но места все равно вдоволь. Присутствует раздельный климат-контроль (догадайтесь сами, это опция или базовое оснащение?) и подогрев сидений, а дефлекторы вентиляции установлены не только на центральном тоннеле, но также на боковых стойках. Словом, сзади все хорошо. Но все-таки ясно, что в отличие от А8, здесь владелец автомобиля будет сидеть спереди. Багажник огромен и удобен для доступа, отлично скомпонован и организован, при складывании сидений его можно увеличить до… Впрочем, реальный владелец Audi A7 Sportback вряд ли будет складывать сиденья: для грузовых перевозок есть кошелек и службы доставки. Но что обязательно отмечу, так это электропривод крышки багажник с сенсорным открыванием по взмаху ноги – руки всегда должны быть чистыми.

Спереди просторно и удобно, отдельное «спасибо» контурным сиденьям: масса регулировок, массаж, вентиляция, память. Виртуальные приборы оформлены лаконично, не перегружают информацией, но дают все необходимое – высокий класс от Audi. Проекционный дисплей хорош качеством картинки. Главное замечание – блики даже не от дисплеев, а от серебристой вставки-ободка передней панели. Сзади довольно просторно, предусмотрена развитая система вентиляции и свой «климат». Багажник – в стиле GT: вместит любые сумки, даже при путешествии большой компанией.

Есть ли инновации?

Автомобиль Audi A7 Sportback в своей основе использует платформу MLB Evo, подвеска полностью независимая и может быть пневматической (тестовый автомобиль). Также отмечу адаптивный круиз-контроль с лазерным датчиком дистанции, систему изменения ездовых настроек Audi drive select (выбор профиля езды), адаптивные светодиодные фары с возможность управления пучком света. Невозможно обойти стороной сразу три дисплея в салоне Audi A7 Sportback. Первый (12,3”) – установлен перед глазами водителя: он заменяет стрелочные приборы, может отображать навигационную карту в развернутом виде, также присутствует меню управления аудиосистемой и телефоном. Второй (8,8” или 10,1”) – расположен в верхней части передней панели: основное меню системы мультимедиа, навигация, круговой обзор, настройки автомобиля, пр. Наконец, третий (8,6”) – расположен в возвышении центрального тоннеля: отвечает за управление «климатом», подогревом и вентиляцией кресел, есть выпадающее окошко с перечнем любимых радиостанций. Плюс на этом дисплее можно писать адреса для навигации: да-да, именно писать – система хорошо распознает буквы и слова, которые выводишь пальцем на экране. В целом подобная техника и оснащение уже встречались: все было детально описано в обзоре Audi Q8.

Основа автомобиля – платформа MLB Evo, которая ориентирована на продольную установку моторов и полный привод. Схема ходовой части всегда идентична: независимые многорычажные подвески всех колес. Однако упругие элементы и компоненты подвески могут отличаться: обычные амортизаторы и пружины, адаптивные амортизаторы, либо пневмо-стойки (тестовый автомобиль). Пневмоподвеска – с ресивером 4,4 л и рабочим давлением 18 атм. Регулировка клиренса завязана на выбранный режим движения Audi drive select: взгляните на схему и поймете, почему я постоянно ездил в режиме Comfort: мягкость на ходу и постоянный неизменный клиренс на любой скорости. В салон царство дисплеев – каждый максимально функционален и радует качеством картинки, но «шутка о тряпочке в комплекте» уже не смешит. Кстати, «штатно» предлагаются обычные стрелочные приборы. Зато для мотора TFSI увеличенные тормоза с 6-поршневыми суппортами – это тоже «штатно».

Но есть и множество отличий. Конечно отличается кузов: 5-дверный Sportback запоминается не только динамичным профилем с радикальным наклоном заднего стекла, но также обширным использованием алюминия – фактически все навесные панели и несколько усилителей. Используются разные методы соединения деталей: обычная и лазерная сварка, крепежные заклепки. Новый Audi A7 Sportback получил не только авто-доводчики, но также электрические замки отпирания дверей: они не позволят открыть дверь в случае возможности ДТП – к примеру, когда слева сзади кто-то «летит». Среди других электро-инноваций обязательно выделю лазерные фары: лазерный луч проходит через специальный рассеиватель и обеспечивает ровный белый свет. Главное преимущество – дальность освещения до 600 м. А еще тестовый автомобиль Audi A7 Sportback был оснащен необычной трансмиссией: связкой из «автомата» S tronic и полного привода quattro ultra. В первом случае – речь идет о 7-ступенчатой преселективной трансмиссии с парой сцеплений. Во втором случае – о полном приводе с промежуточными муфтами, которые могут отключать кардан-вал: нет вращения, нет инерционных потерь. Рассказывал на примере Audi Q5.

Но главное новшество Audi A7 Sportback – конечно, двигатель: бензиновый турбо-мотор V6 TFSI с классическим 90-градусным углом развала цилиндров. Система впрыска топлива работает с давлением до 250 бар, степень сжатия достигает 11,2:1, турбина расположена в развале алюминиевого блока, внутри которого установлены гильзы (уточнение для скептиков, не принимающих современные алюминиевые моторы). А самое интересное – использование системы MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, мощный стартер-генератор). Последний может кратковременно работать в режиме электромотора (6 кВт и 40 Нм), «поддерживая» бензиновый мотор на низких оборотах, или в режиме генератора для накопления энергии (максимальная мощность в режиме рекуперации 14 кВт). Технология «мягкого гибрида» работает со своей электросетью напряжением 48 вольт, дополнительный аккумулятор установлен в багажнике.

Мотор V6 3.0 TFSI относится к серии EA839 и имеет собственный код DLZA. Одна из особенностей – система «мягкого гибрида» MHEV, которая призвана помочь двигателю на низких оборотах, глушить его при остановках, заводить при начале движения. Хотя мотор иногда отключается даже на ходу: при скорости 55-160 км/ч и спокойном движении накатом бензиновый V6 может отдохнуть пару десятков секунд – и сберечь очередные граммы топлива. Этой же цели служит отключаемый полный привод quattro ultra. А вот «автомат» S tronic решает сразу две задачи: помогает экономить топливо при неспешной езде и обеспечивает мгновенные переключения при активном «драйве». Из прочих интересных деталей: активный задний спойлер, полностью светодиодные фары, датчики адаптивного «круиза». Кстати, изменилась логика взаимосвязи различных блоков и систем, благодаря чему была улучшена электроника помощи водителю.

Цены и конкуренты

Автомобиль Audi A7 Sportback пока доступен в Украине только в исполнении 55 TFSI с «автоматом» S tronic и полным приводом quattro ultra. Вариантов исполнения два – стандартная версия Audi A7 Sportback или вариант Audi A7 Sportback с пакетом S line, все остальные опции добираются поштучно. Кратко опишу оба варианта и тестовый автомобиль.

Любой автомобиль Audi A7 Sportback изначально предлагает следующее: светодиодные фары и фонари, мульти-руль с кнопками, кожаную обивку сидений, подогрев передних сидений, 2-зонный «климат», шесть подушек безопасности, электропривод крышки багажника, систему Audi drive select, круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, панель приборов со стрелочными указателями и 7-дюймовым цветным дисплеем, 18-дюймовые колесные диски, мультимедиа MMI touch, сенсорный цветной 8,8-дюймовый дисплей (1280х720 точек) в верхней части передней панели, сенсорный цветной 8,6-дюймовый дисплей (1280х640 точек) в нижней части передней панели. Минимальная цена – от 1,9 млн. грн. или около $74 тыс.

Вариант Audi A7 Sportback S line дополнительно включает: пакет внешней отделки S line (передний и задний бампер, логотипы S line, 20-дюймовые колесные диски), пакет внутренней отделки S line (спортивный руль, накладки на порогах, частичную отделку элементов интерьера перфорированной кожей), спортивные сиденья, дополнительную отделку салона матовым алюминием. Цена Audi A7 Sportback S line – от 2 млн. грн. или около $78 тыс. Тестовый автомобиль был создан на основе Audi A7 Sportback S line, плюс добавлены многочисленные опции: пневматическая подвеска, вентиляция и массаж передних сидений, дорогой цвет Audi exclusive, аудиосистема Bang&Olufsen, круговой обзор, мультимедиа MMI Navigation plus (10,1-дюймовый дисплей), пр. Итоговая цена – около 3,1 млн. грн. или $120 тыс.

Автомобиль в салоне – Audi A7 Sportback в основном исполнении без пакета S line: внимание на уголки переднего бампера, горизонтальные линии заднего бампера, другой руль. Интересная деталь: голубые «лычки» в фарах – признак лазерного дальнего света, о котором рассказывал выше. А вот еще интересная деталь: этот Audi A7 Sportback имеет 19-дюймовые колесные диски и другие шины с более высоким профилем: рецепт тишины и мягкости? Средняя цена всех Audi A7 Sportback, с которыми я пересекался в ходе подготовки материала (автомобили в салонах, тестовое авто) – от 90 до 105 тыс. евро.

Рассмотрим конкурентов. Во-первых, законодатель жанра – новый Mercedes-Benz CLS. Он интересно едет и дает более широкий выбор версий, хотя оказывается теснее сзади и дороже Audi A7 Sportback со сравнимым мотором. Во-вторых – BMW 6-серии GT. Вообще-то правильным соперником должна быть модель BMW 6 Gran Coupe, но этот автомобиль уже перестали выпуска, а приемника BMW 8 Gran Coupe, напротив, уже показали, но в Украину он еще не доехал. В итоге сейчас в данном классе «отдувается» BMW 6-серии GT: стиля и красоты в таком кузова мало, зато простора – много, плюс шире выбор версий и ниже цены «в базе». Но если говорить о сравнимых версиях с мощным мотором и полным приводом, то ценники уже сравнимы. При этом во внешнем дизайне и ощущении качества салона Audi A7 Sportback воспринимается лучше – именно на уровне ощущений, но это крайне важно.

Среди непрямой, но интересной альтернативы «на тему» обязательно отмечу Porsche Panamera и Maserati Ghibli. Обе модели могут соперничать с Audi A7 Sportback лишь в «около базовых» версиях (если такие слова здесь применимы), поскольку любые другие вариации Porsche и Maserati оказываются заметно дороже. Вариант «с другой стороны» – к примеру, Lexus ES (скоро расскажу) с мощным мотором V6 и в комплектации F-Sport: автомобиль дешевле, салон просторный и качественный, версия F-Sport интересна по технике. Но нет полного привода, и даже ТОП-мотор не дотягивает по мощности до уровня Audi.

Конкурентов в данном сегменте не так уж и много, поэтому к прямым соперникам добавлю пару смежных, которые стоят на границе класса. Каждый автомобиль может предложить свои плюсы и минусы, но самым сильным конкурентом признаю Mercedes CLS: новая модель, отличный салон, широкий выбор моторов и версий. Сила Audi A7 Sportback – обязательный мощный мотор и полный привод, простор салона, ощущение качества в каждой детали.

Стоимость содержания

В среднем городской расход топлива составил 13-15 л на 100 км пути. Хотя стоит признать, что при пустых дорогах и при активации эко-режима (включая свою голову) от Audi A7 Sportback можно было добиться расхода топлива 9,5-10 на 100 км. Напротив – при динамичном стиле езды и/или большом количестве пробок городской расход топлива достигает 16-18 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потреблял около 5,5 на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 6,5-7 на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года без ограничения пробега. Опционально доступна дополнительная гарантия с общий сроком до четырех лет и с ограничением по пробегу 120 тыс. км. Периодичность ТО составляет 15 тыс. км. или раз в год. Цены на автомобиль указаны по состоянию на июль, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Модель Audi A7 Sportback не проходил краш-тесты Euro NCAP, но в качестве примера возьмем Audi A6: схожий, класс, размер, вес, конструкция, платформа. В целом автомобиль выступил хорошо, взял максимальную «5-звездочную» оценку. Замечание одно: повышены нагрузки на грудную область при боковом ударе. В остальном – все хорошо: «зеленый» (высокий) или «желтый» (достаточный) уровень защиты при любых типах ударов (фронтальные с разным перекрытием или боковые) и для любых частей тела (голова, грудь, ноги, шея).

В итоге

Автомобиль Audi A7 Sportback великолепно хорош в каждой детали: мощный и «оборотистый» двигатель, быстрый в переключениях «автомат» S tronic, пневматическая подвеска с регулировкой клиренса, самое современное оснащение и конструкция. Однако эти детали не объединяются в один цельный и завершенный образ: где-то недостает комфорта по подвеске и по «шумке», кому-то будет тесно сзади «по голове», порой приходится осторожничать на плохой дороге, часом «автомат» не дает раскрыться мотору в полную силу. Пока я ездил на Audi A7 Sportback, то все время вспоминал Audi Q8: нет проблем с комфортом и клиренсом, царский простор, а уж если этот V6 TFSI туда поставить… При этом – ценник ниже.

В итоге Audi A7 Sportback – это больше красивая «упаковка» для знакомства с мощным мотором V6 и технологией MHEV, нежели органичный продукт для наших украинских реалий. Хотя, без сомнения, своих покупателей-ценителей новинка Audi A7 Sportback найдет и в Украине: уж шибко красивый да стильный автомобиль получился.

Плюсы:

+ Дизайн: сдержанный и солидный, при этом динамичный и узнаваемый

+ Высочайшее качество отделки салона – в каждой детали и в каждой мелочи

+ Мотор V6 хорош динамикой и высокими оборотами, лишь хочется больше звука

Минусы:

— При общей высоком классе автомобиля – подвеска жестковата на мелочах и шумят шины

— S tronic «любит» высокие передачи и низкие обороты мотора, спасение только S-режим

Технические характеристики Audi A7 Sportback 55 TFSI S tronic quattro ultra

Кузов – спортбек (лифтбек), 5 мест

Габариты – 4,97 х 1,91 х 1,42 м

Колесная база – 2,93 м

Клиренс – 130 мм (изменяемый в пределах 120-150 мм)

Багажник – от 535 л (5 мест) до 1390 л (2 места)

Грузоподъемность – 580 кг

Минимальная снаряженная масса – 1890 кг

Мотор – бензиновый, турбо, V6, 3,0 л

Мощность – 340 л.с. при 5000-6400 об/мин

Крутящий момент – 500 Нм при 1370-4500 об/мин

Удельная мощность и момент – 180 л.с. на 1 т; 265 Нм на 1 т

Привод – полный привод quattro ultra с возможностью отключения

Трансмиссия – 7-ст. S tronic (роботизированная преселективная АКПП с парой сцеплений)

Динамика 0-100 км/ч –5,3 с

Максимальная скорость – 250 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 9,1-9,3 л на 100 км (в зависимости от версии и колес)

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,4-5,9 л на 100 км (в зависимости от версии и колес)

Шины тестового автомобиля – Pirelli P Zero 255/40R20

Минимальная цена автомобиля – от 1,9 млн. грн. или около $74 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 3,1 млн. грн. или около $120 тыс.