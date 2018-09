За свою более чем тридцатилетнюю историю серия Predator пережила множество унижений, например, пару спин-оффов/кроссоверов Alien vs. Predator. Но чего она точно не заслужила, так это превращения в комедию, пусть даже и в черную комедию.

The Predator / «Хищник» Жанр боевик, фантастика, комедия

Режиссер Шейн Блэк

В ролях Бойд Холбрук (Куинн Маккенна), Оливия Манн (Кейси Брекет), Треванте Роудс (Небраска Уильямс), Киган-Майкл Кей (Койл), Стерлинг К. Браун (Уилл Трегер), Джейкоб Трамбле (Рори Маккенна), Томас Джейн (Баксли), Ивонн Страховски (Эмили Маккенна), Альфи Аллен (Линч), Брайн А. Принц (Хищник) и др.

Студии Davis Entertainment, 20th Century Fox

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Я вполне положительно отношусь к творчеству Шейна Блэка, сценариста Lethal Weapon 1/2, The Last Boy Scout, Last Action Hero и режиссера Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 и The Nice Guys (очень рекомендую), да и в целом люблю черные комедии. Но комедия – это самый последний жанр, который я назову, вспоминая классический «Хищник». Впрочем, учитывая репутацию Блэка-режиссера, который даже Iron Man 3 превратил в форменный цирк, ничего иного от перезапуска Predator и ожидать не стоило. Хотя, это даже не перезапуск.

The Predator 2018 – прямой сиквел Predator 1987. Только вместо джунглей Латинской Америки действие происходит в американской глубинке, и Хищникам, а в фильме их двое, причем разных видов (!), противостоит не железный майор Алан «Датч» Шеффер в исполнении Арнольда Шварценеггера, а хиленький капитан Куинн Маккенна (Бойд Холбрук) и его команда инвалидов. Нет, серьезно, для борьбы с инопланетным охотником, коллекционирующим черепа и позвоночники жертв (в фильме есть объяснение зачем ему это, и оно вам точно не понравится), капитан Маккенна подобрал (точнее, его подобрали) команду солдат с психическими расстройствами, которых везли после обследования в сумасшедший дом или тюрьму. В помощь убер-команде выделили симпатичного боевого ученого в исполнении Оливии Манн и младшего школьника с аутизмом, сына капитана Маккенны. Девушка-заучка, только что выгуливавшая своего спаниеля где-то на Манхэттене, буквально за пятнадцать секунд осваивает любое оружие, попадающее к ней в руки, и лихо, впрочем, безрезультатно, палит в сторону пришельцев. Ну а сын Маккенны оказывается ключевым звеном всей истории, в приступе паники он расшифровал язык пришельцев и вообще позарез им нужен.

Уже по предыдущему абзацу видно, что Шейн Блэк решил гулять по полной. Что ж, это только начало. В The Predator 2018 нашлось место и милым собачкам Хищников (даже не спрашивайте!), и приколам над названием фильма и некоторыми эпизодами первой части, и шуткам с оторванными руками и ногами. Черный юмор такой черный.

И, может быть, если бы фильм назывался «Пять придурков, инопланетная собака и охотник из другой галактики», все было бы хорошо, любим же мы, в конце концов, «Голый пистолет» и «Космобольцев». Но, к сожалению, этот фильм называется «Хищник» и мы ждали от него совсем иного. Кстати, сын Маккенны, надевший шлем Хищника на Хэллоуин (да, есть здесь и такой эпизод), чертовски похож на лорда Шлема из «Космобольцев».

Вот в чем Шейн Блэк, который, кстати, снимался в небольшой роли в оригинальном фильме, превзошёл картину 1987 г. – так это в кровавости. В новом «Хищнике» людей в каждой первой драке в буквальном смысле разрывают на части. Кровь, кишки, черепа, позвоночники, руки/ноги отдельно. Местами даже несколько с перебором. Впрочем, сами драки оказались слишком сумбурными и темными, а часть знакомых по трейлерам эпизодов вообще вырезали при финальном монтаже. И да, из-за общей темноты картинки на фильм не рекомендуется идти в 3D, там вы вообще ничего не увидите.

Впрочем, я бы вообще не рекомендовал идти на этот фильм. Если вы с уважением относитесь к классическому фильму со Шварценеггером, новый «Хищник» вызовет у вас разве что праведный гнев. Если же вы просто ищете легкий фильм, чтобы убить время, неадекватный монтаж нового «Хищника», море крови и не самые харизматичные персонажи вряд ли смогут вас развлечь. Для боевика слишком много юмора, для комедии слишком много крови, для хорошего треша не хватает безумия.

2 Редакция ITC.UA Плюсы: Черный юмор; персонажи Оливии Манн и Ивонн Страховски Минусы: Странные герои; очень посредственная связь с предыдущим фильмом; новый лор; неуместный для серии жанр; невнятная постановка драк; явный перебор с кишками и кровью Вывод: Нет, это не тот «Хищник», которого мы ждали

LG рекомендует: